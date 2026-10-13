Ti sei perso qualche articolo del blog a settembre? Questo riepilogo del blog OVHcloud raccoglie l’essenziale: la posizione di OVHcloud sull’AI Gigafactory, l’IA sovrana al World Summit AI, un blog rinnovato ora pubblicato in otto lingue e due letture tecniche, dalla rete in VMware Cloud Foundation al mocking delle API su Kubernetes. Scorri le sezioni qui sotto o vai direttamente agli articoli che ti interessano di più.

La notizia del mese: l’IA sovrana

Due articoli affrontano questo mese la stessa domanda da angolazioni diverse.

AI Gigafactory: un business model ancora da trovare

OVHcloud entrerà in un consorzio AI Gigafactory? Octave Klaba risponde numeri alla mano. Per molti aspetti il progetto è compatibile con il piano strategico Step Ahead, ma tre elementi non lo sono: una logica esclusivamente nazionale, un’architettura concentrata in un unico luogo e un appalto pubblico simbolico. I 200 milioni di euro previsti in cinque anni, cioè 40 milioni all’anno, coprono appena il 10-15% del fatturato necessario, perché per arrivare a un margine dello 0% servirebbero tra 300 e 400 milioni all’anno. L’unica via di partecipazione sarebbe un nuovo consorzio dei principali utilizzatori di GPU. La decisione resta aperta, ma l’Europa ha bisogno di un’IA sovrana e OVHcloud sarà pronta a fornirla. Leggi il ragionamento completo di Octave Klaba.

World Summit AI: i pilastri dell’IA sovrana

Al World Summit AI di Amsterdam, il 7 e 8 ottobre, Olivier Debeugny, CEO e fondatore di OVHai LLM, è intervenuto nella sessione The Building Blocks of Sovereign AI. Ha analizzato i livelli di uno stack sovrano, cioè capacità di calcolo, dati, modelli e quadro normativo. L’obiettivo era capire quali componenti un’organizzazione europea possa già possedere, quali reperire localmente e quali lacune restino da colmare. Il suo team, nato da Dragon LLM, fa parte di OVHcloud dalla primavera del 2026. Scopri perché l’IA sovrana è diventata una priorità in Europa.

Novità del blog ed engineering

Un blog rinnovato, in otto lingue

Il blog è tornato dall’estate con un nuovo aspetto e una navigazione per argomento. Per la prima volta parla anche italiano, insieme a tedesco, spagnolo, olandese, polacco e portoghese, oltre all’inglese e al francese. Il rinnovamento coincide con l’avvio dell’anno fiscale 2027 di OVHcloud. Il blog darà ancora più spazio a sovranità europea, IA e cultura ingegneristica della nostra infrastruttura. Esplora cosa cambia e cosa resta uguale .

VCF 9.1: la rete self-service con il VPC

Come può un team applicativo creare la propria rete isolata senza aprire un ticket? Con il Virtual Private Cloud di VMware Cloud Foundation 9 bastano pochi clic da vCenter o tramite API. Rémy Vandepoel e Hugo Allabert spiegano sottoreti, Transit Gateway e le novità di VCF 9.1, in particolare la Virtual Network Appliance. Questa porta NAT avanzato, DHCP e ripartizione del carico con Avi Load Balancer nel modello distribuito. Il VPC si aggiunge agli strumenti di rete esistenti, senza sostituirli. È il primo di una serie di tre articoli, che proseguirà con storage e compute. Approfondisci le novità di rete di VCF 9.1 .

Microcks su MKS: mock delle API nel tuo cluster

Il tuo servizio è pronto, ma l’API da cui dipende non ancora? Microcks, strumento open source e progetto CNCF, crea mock a partire dalle specifiche delle tue API. Aurélie Vache lo implementa passo dopo passo su un cluster Managed Kubernetes Service di tre nodi, esposto con Kubernetes Gateway API, Envoy Gateway e un Load Balancer Public Cloud. I certificati TLS sono gestiti da cert-manager. Per la produzione, consiglia di valutare il piano standard invece di quello free e, come ulteriore opzione, Managed Databases per PostgreSQL e MongoDB. Conta meno di 30 minuti. Segui il tutorial su Microcks .

Al prossimo riepilogo del blog OVHcloud