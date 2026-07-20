Il nostro percorso nell'IA fa parte del piano strategico Step Ahead che ho presentato ai nostri clienti al Summit 2025 e che sto portando avanti da quando sono tornato alla guida di OVHcloud, 11 mesi fa. Stiamo attuando questa strategia, la cui componente di Intelligenza Artificiale si basa su 5 livelli:

Per noi, l’unico modo di partecipare al progetto di AI Gigafactory è costituire un nuovo consorzio che riunisca i principali utilizzatori di GPU come OVHcloud, OVHai, Shadow, Qwant, Gladia, Dragon LLM e altre startup e aziende del nostro ecosistema.

Spesso mi viene chiesto: OVHcloud sosterrà uno dei progetti di AI Gigafactory e parteciperà a uno dei consorzi che stanno nascendo in Francia?

Attualmente disponiamo di 250 MW nei nostri datacenter, immediatamente utilizzabili per l’esecuzione delle GPU. Quanto basta per iniziare rapidamente e aumentare la capacità man mano che avanziamo con il piano. I sistemi che permettono di gestire questi livelli GPU, sia per l'addestramento che per l'inferenza, sono già sviluppati e operativi. Relativamente ai token aaS, continuiamo ad ampliare il catalogo basandoci sui modelli open source e con Dragon LLM e Gladia abbiamo iniziato ad addestrare i nostri modelli per proporre l’offerta più ampia e completa d'Europa.

L’IA ha rivoluzionato il processo di sviluppo dei software. Occorrono nuovi strumenti, nuovi modi di sviluppare e la capacità di creare nuovi prodotti. Stiamo già costruendo questi componenti per offrire ai nostri clienti questa nuova generazione di PaaS IA. Con OVHai Workspace, presentato al VivaTech 2026, proponiamo un nuovo approccio di produttività, presenza digitale e sviluppo di applicazioni aziendali, in cui l'Intelligenza Artificiale è il principale mezzo di interazione.

Per molti aspetti, il bando AI Gigafactory di EuroHPC è compatibile con la nostra strategia Step Ahead. I volumi di GPU richiesti, il fatturato previsto, gli stack tecnologici, i servizi da proporre fanno parte della nostra roadmap strategica fino al 2030. La domanda che ci poniamo è: AI Gigafactory può aiutarci ad andare più veloci, più lontano e con maggiori risorse per realizzare con successo ciò che abbiamo già iniziato?

Tre elementi non allineati con la nostra strategia

Logica esclusivamente nazionale

Siamo un'azienda europea presente in Francia, Irlanda, Spagna, Portogallo, Italia, Germania, Polonia, Regno Unito e gestiamo i nostri datacenter in alcuni di questi Paesi. La nostra prospettiva, quindi, non è nazionale ma europea, perché è solo a questo livello che si raggiunge la massa critica di clienti che utilizzeranno l’IA.