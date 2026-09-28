World Summit AI 2026: OVHcloud punta i riflettori sull'IA sovrana

La decima edizione del World Summit AI 2026 si è tenuta il 7 ottobre ad Amsterdam e quest'anno ha introdotto uno spazio tematico dedicato all'IA sovrana. OVHcloud ha partecipato all’evento con Olivier Debeugny, CEO e fondatore di OVHai LLM, che è intervenuto nella sessione The Building Blocks of Sovereign AI (I pilastri dell’IA sovrana). Nelle due giornate, oltre 10.000 partecipanti si sono riuniti per confrontarsi su un argomento di crescente importanza, ormai passato dai documenti strategici a progetti concreti. Ecco come si è svolto il summit quest'anno, quali sono i temi affrontati da Olivier e le ragioni per cui l’IA sovrana è diventata una priorità nell’agenda europea.

World Summit AI 2026 in breve

Lanciato ad Amsterdam nel 2017, il World Summit AI si è affermato fino a diventare uno degli appuntamenti più importanti dedicati all’intelligenza artificiale: per l'edizione 2026 sono stati annunciati oltre 300 speaker, più di 100 espositori e dieci aree tematiche. L’evento si inserisce inoltre nella World IA Week, che si è svolta dal 5 al 9 ottobre con oltre cento iniziative collegate in tutta la città.

Il programma segue le diverse fasi del ciclo di vita dell'IA in ambito aziendale, anziché concentrarsi su un singolo tema. Il percorso Adopt IA si concentra sull’implementazione dell’IA nelle grandi organizzazioni, Pathfounders riunisce startup e investitori e AI Labs dà spazio ai team di ricerca.

L'obiettivo dichiarato del percorso Sovereign AI è creare uno spazio comune in cui responsabili politici, imprese e professionisti di tecnologia possano confrontarsi sulle modalità con cui Paesi, regioni e settori stanno raggiungendo la sovranità in ambito IA. È qui che il dibattito passa dalla teoria alla pratica, offrendo il contesto ideale per l’intervento di Olivier.

Il protagonista della sessione

Olivier Debeugny ha fondato Lingua Custodia nel 2011 per sviluppare modelli di IA per il settore finanziario. L’azienda è poi diventata Dragon LLM, ha vinto la Large AI Grand Challenge della Commissione Europea e ha addestrato i propri modelli di base sui supercomputer di EuroHPC. Nel marzo 2026 OVHcloud ha annunciato l'acquisizione di Dragon LLM e la creazione di un laboratorio di IA dedicato all’addestramento e al fine-tuning di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) sovrani. Nell'aprile 2026 Dragon LLM è così diventata OVHai LLM, una filiale di OVHcloud. Il suo team è uno dei pochi in Europa in grado di progettare modelli sia di base che per domini specifici e il suo lavoro contribuisce oggi allo sviluppo di nuovi servizi di IA generativa per dati sensibili, attivabili in ambienti cloud o on premise.

È proprio questa l’esperienza portata da Olivier in The Building Blocks of Sovereign AI. Durante la sessione è stato approfondito cosa serve per gestire un'IA sotto il proprio controllo e analizza i diversi livelli che compongono uno stack sovrano: capacità computazionale, localizzazione e governance dei dati, modelli stessi e quadro normativo di riferimento. Il dibattito è proseguito su quali di questi componenti siano già disponibili per le organizzazioni europee, quali è possibile reperire localmente e quali lacune sono ancora da colmare.