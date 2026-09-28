World Summit AI 2026: OVHcloud punta i riflettori sull'IA sovrana
La decima edizione del World Summit AI 2026 si è tenuta il 7 ottobre ad Amsterdam e quest'anno ha introdotto uno spazio tematico dedicato all'IA sovrana. OVHcloud ha partecipato all’evento con Olivier Debeugny, CEO e fondatore di OVHai LLM, che è intervenuto nella sessione The Building Blocks of Sovereign AI (I pilastri dell’IA sovrana). Nelle due giornate, oltre 10.000 partecipanti si sono riuniti per confrontarsi su un argomento di crescente importanza, ormai passato dai documenti strategici a progetti concreti. Ecco come si è svolto il summit quest'anno, quali sono i temi affrontati da Olivier e le ragioni per cui l’IA sovrana è diventata una priorità nell’agenda europea.
World Summit AI 2026 in breve
Lanciato ad Amsterdam nel 2017, il World Summit AI si è affermato fino a diventare uno degli appuntamenti più importanti dedicati all’intelligenza artificiale: per l'edizione 2026 sono stati annunciati oltre 300 speaker, più di 100 espositori e dieci aree tematiche. L’evento si inserisce inoltre nella World IA Week, che si è svolta dal 5 al 9 ottobre con oltre cento iniziative collegate in tutta la città.
Il programma segue le diverse fasi del ciclo di vita dell'IA in ambito aziendale, anziché concentrarsi su un singolo tema. Il percorso Adopt IA si concentra sull’implementazione dell’IA nelle grandi organizzazioni, Pathfounders riunisce startup e investitori e AI Labs dà spazio ai team di ricerca.
L'obiettivo dichiarato del percorso Sovereign AI è creare uno spazio comune in cui responsabili politici, imprese e professionisti di tecnologia possano confrontarsi sulle modalità con cui Paesi, regioni e settori stanno raggiungendo la sovranità in ambito IA. È qui che il dibattito passa dalla teoria alla pratica, offrendo il contesto ideale per l’intervento di Olivier.
Il protagonista della sessione
Olivier Debeugny ha fondato Lingua Custodia nel 2011 per sviluppare modelli di IA per il settore finanziario. L’azienda è poi diventata Dragon LLM, ha vinto la Large AI Grand Challenge della Commissione Europea e ha addestrato i propri modelli di base sui supercomputer di EuroHPC. Nel marzo 2026 OVHcloud ha annunciato l'acquisizione di Dragon LLM e la creazione di un laboratorio di IA dedicato all’addestramento e al fine-tuning di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) sovrani. Nell'aprile 2026 Dragon LLM è così diventata OVHai LLM, una filiale di OVHcloud. Il suo team è uno dei pochi in Europa in grado di progettare modelli sia di base che per domini specifici e il suo lavoro contribuisce oggi allo sviluppo di nuovi servizi di IA generativa per dati sensibili, attivabili in ambienti cloud o on premise.
È proprio questa l’esperienza portata da Olivier in The Building Blocks of Sovereign AI. Durante la sessione è stato approfondito cosa serve per gestire un'IA sotto il proprio controllo e analizza i diversi livelli che compongono uno stack sovrano: capacità computazionale, localizzazione e governance dei dati, modelli stessi e quadro normativo di riferimento. Il dibattito è proseguito su quali di questi componenti siano già disponibili per le organizzazioni europee, quali è possibile reperire localmente e quali lacune sono ancora da colmare.
Perché tutti parlano di IA sovrana
Il dibattito europeo sulla sovranità dell'IA nel 2026 ruota attorno a tre fattori.
Il primo è il mercato. Secondo Synergy Research Group (luglio 2025), tre hyperscaler non europei detengono circa il 70% del mercato europeo del cloud, mentre la quota complessiva dei provider europei resta intorno al 15% dal 2022, in calo rispetto al 29% del 2017. Dove vengono eseguiti i carichi di lavoro IA in Europa e chi li gestisce è quindi una questione economica di attualità.
Il secondo è la regolamentazione. Il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (AI Act) è entrato in vigore nell'agosto 2024. Gli obblighi previsti per i modelli di IA a uso generale (GPAI) sono applicabili dal 2 agosto 2025 e i poteri di controllo della Commissione europea su questi modelli sono pienamente operativi dal 2 agosto 2026. Chiunque sviluppi o implementi LLM in Europa opera ormai all'interno di questo quadro normativo.
Il terzo sono gli investimenti pubblici. Il Piano d'azione per il continente dell'IA, presentato nell'aprile 2025, prevede la creazione di una rete di fabbriche di IA basate su supercomputer EuroHPC, mentre l'iniziativa InvestAI mira a mobilitare 200 miliardi di euro, di cui 20 miliardi per gigafabbriche di IA. La capacità di calcolo europea è in fase di costruzione, ma costruirla e utilizzarla sono due cose diverse.
World Summit IA 2026: i temi chiave
Il 7 e 8 ottobre, il Taets Art & Event Park di Amsterdam ha ospitato il World Summit AI 2026.
Per continuare ad approfondire questo argomento, OVHcloud mette a disposizione due risorse: AI Endpoints, che mette a disposizione modelli open-weight tramite un'API serverless ospitata in Europa, e la pagina dedicata al cloud sovrano che illustra cosa significa concretamente mantenere il controllo sui propri dati.
L’evento di Amsterdam ha aperto la stagione dei nostri appuntamenti autunnali. Il prossimo incontro sarà l’AI Summit di OVHcloud, in programma il 19 novembre 2026 al Carrousel du Louvre di Parigi.