Nuova stagione, nuovo blog

È tempo di tornare al lavoro, a scuola, alla realtà! Speriamo che sia stata per tutti un’estate splendida. Che tu ci legga da anni o stia aprendo il Blog OVHcloud per la prima volta, siamo felici di averti qui con noi.

Se ci hai già letto in inglese o francese, noterai che questa pagina è cambiata rispetto a solo un mese fa: nuovo aspetto e nuovi strumenti di navigazione, giusto in tempo per l'autunno. Se invece ci stai leggendo in tedesco, spagnolo, italiano, olandese, polacco o portoghese, benvenuto: per la prima volta, il blog parla anche la tua lingua. Ma indipendentemente da come è scritto, troverai sempre lo spirito e la voce delle persone e degli esperti OVHcloud nel mondo, che raccontano ciò che costruiscono, portano sul mercato e imparano.

È questa la parte che non cambierà mai del Blog di OVHcloud: le persone. Come afferma il nostro fondatore Octave Klaba: “Offriamo un cloud umano e aperto, reversibile e interoperabile. Un cloud alternativo, equo e responsabile. Vogliamo mettere l'innovazione al servizio della valorizzazione di tutti”.

Il blog rappresenta il lato umano della nostra azienda altamente tecnologica: opinioni di esperti, previsioni di mercato, lanci di prodotto, annunci importanti, resoconti degli eventi e prospettive uniche provenienti dall’ampia rete di OVHcloud per condividere conoscenze, pensieri ed esperienze. Il nuovo design del blog nasce per rendere queste informazioni più semplici da trovare e più piacevoli da leggere.

Cosa troverai

Il blog è organizzato per argomento, per trovare facilmente ciò che ti interessa: approfondimenti di engineering, novità sui prodotti, sovranità, eventi e molto altro. È pubblicato in otto lingue per la nostra clientela internazionale e, se preferisci ricevere direttamente i nostri contenuti, è disponibile anche un feed RSS.

Un nuovo anno ha inizio

Per una curiosa coincidenza, questo rinnovamento arriva proprio con l’avvio del nuovo anno fiscale 2027 di OVHcloud (FY27). Con questo nuovo inizio, il blog darà ancora più spazio a temi che rendono le novità di OVHcloud particolarmente interessanti: sovranità europea, IA, cultura ingegneristica alla base della nostra infrastruttura e altro ancora. Parallelamente anche il blog Kimsufi, appena rinnovato, offrirà ancora più contenuti dedicati all'hosting economico.

Progresso continuo

Alcuni recenti traguardi indicano già la direzione. La SNC Cloud Platform di OVHcloud ha ottenuto la qualifica SecNumCloud da parte dell’ANSSI, l'agenzia nazionale francese per la sicurezza informatica, diventando la nostra terza soluzione qualificata dopo VMware on OVHcloud e Bare Metal Pod. La stessa piattaforma è pronta per essere realizzata in Italia, Germania e Polonia, con deploy locali allineati ai framework di sicurezza nazionali specifici di ciascun Paese.

Inoltre, insieme allo specialista francese open source Plakar, OVHcloud sta ora integrando nativamente il backup nel Public Cloud, consentendo ai clienti di mantenere le proprie chiavi e copie in Europa. Come ha affermato Yaniv Fdida, nostro Chief Product & Technology Officer: "Il backup è una funzione essenziale nel cloud, come il calcolo e la rete. Per questo lo stiamo integrando nativamente, restando fedeli ai nostri principi di apertura e reversibilità".

Uno sguardo al futuro

Da segnare in agenda: anche il nostro evento di punta, il Summit, quest'anno si rinnova. Diventa l’OVHcloud AI Summit con una nuova identità, una nuova location e obiettivi ancora più ambiziosi. L’appuntamento è fissato per il 19 novembre 2026 al Carrousel du Louvre di Parigi. Un motivo in più per continuare a seguire questo spazio nei prossimi mesi.

Nuovo look, stesso team e un intero anno di opportunità davanti a noi. Benvenuto nel nostro nuovo blog: siamo felici di averti con noi.