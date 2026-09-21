Deploy di Microcks su Managed Kubernetes Service (MKS) di OVHcloud

Il tuo servizio è pronto per la fase di test, ma l'API su cui si basa non è disponibile per altre tre settimane. Ti suona familiare? Quando costruisci o testi un'applicazione, un aspetto frustrante è che spesso alcune delle API su cui si basa non sono disponibili. L’API mocking risolve questo problema: consente di testare le integrazioni senza dover attendere il backend reale. Microcks risponde a questa esigenza direttamente dal tuo cluster Kubernetes. In questo post ti spieghiamo come implementare Microcks su un cluster Managed Kubernetes Service (MKS) di OVHcloud e come esporlo utilizzando la Kubernetes Gateway API, Envoy Gateway e un Load Balancer Public Cloud di OVHcloud. Essendo un progetto CNCF, Microcks è perfettamente adatto a un ambiente cloud-native. Inoltre, dato che OVHcloud è Platinum Member CNCF, eseguire Microcks su MKS ti permette di portare senza sforzo il mocking e il testing delle API sulla tua piattaforma Kubernetes. Cos'è Microcks?

Microcks è uno strumento open source per il mocking e il testing delle API. Crea API di simulazione da API specifiche, permettendoti di testare le applicazioni e le integrazioni senza che il backend reale debba essere disponibile. Si tratta di una piattaforma particolarmente utile negli ambienti distribuiti, in cui i team e i servizi evolvono in modo indipendente. Poiché Microcks è basato su Kubernetes, si integra naturalmente in un ambiente cloud-native. Prerequisiti Prima di iniziare, avrai bisogno di: Un account OVHcloud

Un progetto Public Cloud OVHcloud

Le credenziali API con i permessi necessari per gestire un cluster MKS

La CLI OVHcloud

kubectl

Helm

Un dominio (che punta al Load Balancer, se desideri un dominio personalizzato) Cominciamo! Step 1: crea il cluster MKS Prima di tutto, crea un cluster Managed Kubernetes Service OVHcloud e un pool di nodi. Per questo esempio, utilizzeremo un pool di tre nodi basato sul flavor b3-8. NB: per l'uso in produzione, valuta l'utilizzo di un piano standard invece del piano free. Crea il cluster Definisci i parametri del cluster:

bash Copia export CLUSTER_NAME="microcks" export REGION="GRA9" export PLAN="free"

Crea il cluster Kubernetes:

bash Copia CLUSTER_ID=$(ovhcloud cloud mks create --name $CLUSTER_NAME --region $REGION --plan $PLAN | grep -oE '[0-9a-f-]{36}')

Attendi il completamento del provisioning del cluster per 2/3 minuti. Controlla lo stato del cluster Kubernetes:

bash Copia ovhcloud cloud mks get $CLUSTER_ID

Crea il pool di nodi e connettiti al cluster Microcks è composto da workload Kubernetes, tra cui l'applicazione Microcks, Keycloak e la sua istanza PostgreSQL, MongoDB e il runtime Postman. Per una piccola installazione, un pool di nodi con tre nodi general-purpose è un buon punto di partenza. Una volta creato il cluster, puoi creare il pool di nodi. Definisci la configurazione del pool di nodi:

bash Copia export NODEPOOL_NAME="microcks-np" export NODE_FLAVOR="b3-8"

Crea il pool di nodi:

bash Copia NP_ID=$(ovhcloud cloud mks nodepool create $CLUSTER_ID --flavor-name $NODE_FLAVOR --name $NODEPOOL_NAME --desired-nodes 3 --min-nodes 2 --max-nodes 3 | grep -oE '[0-9a-f-]{36}')

Attendi il completamento del provisioning del pool di nodi per 3/4 minuti. Controlla lo stato del pool di nodi:

bash Copia ovhcloud cloud mks nodepool get $CLUSTER_ID $NP_ID

Una volta che il cluster e il pool di nodi sono pronti, genera la configurazione Kubernetes:

bash Copia ovhcloud cloud mks kubeconfig generate $CLUSTER_ID > microcks.yaml

Configura la CLI kubectl con il kubeconfig generato:

bash Copia export KUBECONFIG=$(pwd)/microcks.yaml

Verifica che i nodi siano pronti:

bash Copia kubectl get np kubectl get nodes

Il tuo cluster Kubernetes è pronto: puoi esporre Microcks. Step 2. Esponi il cluster con Gateway API Gateway API è lo standard di Kubernetes per il routing del traffico in un cluster, progettato come successore di Ingress. La sua funzione è di descrivere ciò che vuoi esporre. In seguito, un controller trasforma questa descrizione in un proxy in esecuzione e, su MKS, in un Load Balancer Public Cloud di OVHcloud. Utilizzerai tre componenti: Envoy Gateway, un'implementazione di Gateway API basata sul proxy Envoy; cert-manager, che automatizza i certificati TLS e una risorsa Gateway che li collega tra loro. Installa Envoy Gateway Installa il Chart Helm di Envoy Gateway:

bash Copia helm install envoy-gateway oci://docker.io/envoyproxy/gateway-helm -n envoy-gateway-system --create-namespace

Quindi, crea una GatewayClass che comunica a Kubernetes che Envoy Gateway è responsabile delle risorse Gateway:

bash Copia cat <<EOF | kubectl apply -f - apiVersion: gateway.networking.k8s.io/v1 kind: GatewayClass metadata: name: envoy spec: controllerName: gateway.envoyproxy.io/gatewayclass-controller EOF

Gestisci i certificati TLS con cert-manager Per gestire automaticamente i tuoi certificati TLS, utilizzerai cert-manager insieme a Let's Encrypt. Installa cert-manager:

bash Copia helm repo add jetstack https://charts.jetstack.io helm repo update helm install cert-manager jetstack/cert-manager --namespace cert-manager --create-namespace --set crds.enabled=true --set config.gatewayAPI.enabled=true

Crea un ClusterIssuer per Let's Encrypt:

bash Copia cat <<EOF | kubectl apply -f - apiVersion: cert-manager.io/v1 kind: ClusterIssuer metadata: name: letsencrypt-prod-microcks spec: acme: server: https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory email: <your-email@example.com> # Update with your email address privateKeySecretRef: name: letsencrypt-prod-microcks solvers: - http01: gatewayHTTPRoute: parentRefs: - name: microcks-gateway namespace: microcks group: gateway.networking.k8s.io kind: Gateway EOF

Questo issuer consente a cert-manager di richiedere certificati a Let's Encrypt utilizzando il solver Gateway API HTTP-01. Crea il Gateway Ora puoi creare il Gateway che esporrà Microcks. Crea il namespace:

bash Copia kubectl create namespace microcks

In seguito, crea il Gateway con i suoi cinque listener: HTTP e HTTPS per Microcks, TLS passthrough per gRPC, e HTTP e HTTPS per Keycloak.

bash Copia cat <<EOF | kubectl apply -f - apiVersion: gateway.networking.k8s.io/v1 kind: Gateway metadata: name: microcks-gateway namespace: microcks annotations: cert-manager.io/cluster-issuer: letsencrypt-prod-microcks spec: gatewayClassName: envoy listeners: - name: microcks-http hostname: microcks.<YOUR_DOMAIN>.com protocol: HTTP port: 80 allowedRoutes: namespaces: from: Same - name: microcks-https hostname: microcks.<YOUR_DOMAIN>.com protocol: HTTPS port: 443 tls: mode: Terminate certificateRefs: - name: microcks-tls allowedRoutes: namespaces: from: Same - name: microcks-grpc hostname: microcks-grpc.<YOUR_DOMAIN>.com protocol: TLS port: 443 tls: mode: Passthrough allowedRoutes: namespaces: from: Same - name: keycloak-http hostname: keycloak.<YOUR_DOMAIN>.com protocol: HTTP port: 80 allowedRoutes: namespaces: from: Same - name: keycloak-https hostname: keycloak.<YOUR_DOMAIN>.com protocol: HTTPS port: 443 tls: mode: Terminate certificateRefs: - name: keycloak-tls allowedRoutes: namespaces: from: Same EOF

Controlla lo stato del Gateway:

bash Copia kubectl get gateway -n microcks --- OUTPUT --- NAME CLASS ADDRESS PROGRAMMED AGE microcks-gateway envoy xx.xx.xx.xx True 3m49s

In questa fase, il Gateway dovrebbe essere Accepted=True e Programmed=True. Se non lo è ancora, attendi qualche minuto il completamento della programmazione del Gateway e del provisioning del Load Balancer Public Cloud OVHcloud. Configura DNS Ottieni l'indirizzo esterno assegnato al Gateway:

bash Copia export GATEWAY_IP=$(kubectl get gateway microcks-gateway \ -n microcks \ -o jsonpath='{.status.addresses[0].value}') echo $GATEWAY_IP --- OUTPUT --- xx.xx.xx.xx

Se stai utilizzando un dominio personalizzato, crea i seguenti record DNS:

bash Copia microcks.<YOUR_DOMAIN>.com A <GATEWAY_IP> microcks-grpc.<YOUR_DOMAIN>.com A <GATEWAY_IP> keycloak.<YOUR_DOMAIN>.com A <GATEWAY_IP>

Puoi configurare questi record tramite l'interfaccia di gestione DNS di OVHcloud:

Una volta configurato il DNS, verifica i record:

bash Copia dig keycloak.<YOUR_DOMAIN>.com +noall +answer dig microcks.<YOUR_DOMAIN>.com +noall +answer dig microcks-grpc.<YOUR_DOMAIN>.com +noall +answer

Step 3: deploy e verifica di Microcks L'infrastruttura è pronta. Ora possiamo implementare Microcks. Deploy di Microcks con Helm Utilizza il chart Helm ufficiale di Microcks e configuralo per creare risorse Gateway API HTTPRoute invece di risorse Ingress di Kubernetes. Aggiungi il repository Helm di Microcks:

bash Copia helm repo add microcks https://microcks.io/helm/ helm repo update

Crea un file microcks_values.yaml:

bash Copia cat > microcks_values.yaml <<EOF appName: microcks ingresses: false gatewayRoutes: true gatewayRefName: microcks-gateway gatewayRefNamespace: microcks gatewayRefSectionName: microcks-https grpcGatewayRefSectionName: microcks-grpc microcks: url: microcks.<YOUR_DOMAIN>.com ingressSecretRef: microcks-tls generateCert: false grpcEnableTLS: true keycloak: url: keycloak.<YOUR_DOMAIN>.com privateUrl: http://microcks-keycloak.microcks.svc.cluster.local:8080 ingressSecretRef: keycloak-tls generateCert: false gatewayRefName: microcks-gateway gatewayRefNamespace: microcks gatewayRefSectionName: keycloak-https EOF

Installa Microcks:

bash Copia helm install microcks microcks/microcks -n microcks -f microcks_values.yaml

Verifica il deploy Controlla i pod:

bash Copia kubectl get pods -n microcks --- OUTPUT --- NAME READY STATUS RESTARTS AGE microcks-7f9f994fbc-jd7pb 1/1 Running 0 19m microcks-keycloak-5cf68c6b65-xjr6n 1/1 Running 3 (3m1s ago) 19m microcks-keycloak-postgresql-6665b755f-zjdrl 1/1 Running 0 19m microcks-mongodb-7ddff9f544-8rdcx 1/1 Running 0 19m microcks-postman-runtime-5699859b86-58mr7 1/1 Running 0 19m

Aspetta che tutti i pod siano nello stato Running e i container siano pronti. Puoi anche controllare le rotte della Gateway API:

bash Copia kubectl get httproute -n microcks --- OUTPUT --- NAME HOSTNAMES AGE microcks ["microcks.<YOUR_DOMAIN>.com"] 3m34s microcks-keycloak ["keycloak.<YOUR_DOMAIN>.com"] 3m34s

Le rotte dovrebbero fare riferimento agli hostname Microcks e Keycloak configurati in precedenza. A questo punto, Microcks dovrebbe essere accessibile tramite:

bash Copia https://microcks.<YOUR_DOMAIN>.com https://microcks-grpc.<YOUR_DOMAIN>.com https://keycloak.<YOUR_DOMAIN>.com