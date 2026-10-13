¿Se te escapó algún artículo del blog en septiembre? Este resumen del blog de OVHcloud reúne lo esencial: la postura de OVHcloud sobre la gigafactoría de IA, un blog renovado que ya se publica en ocho idiomas y dos lecturas técnicas, de la red en VMware Cloud Foundation al mocking de API en Kubernetes. Echa un vistazo a las secciones de abajo o ve directamente a los artículos que más te interesen.

El tema del mes: la gigafactoría de IA

¿Se sumará OVHcloud a un consorcio de gigafactoría de IA? Octave Klaba responde con cifras. El proyecto encaja en muchos aspectos con el plan estratégico Step Ahead, pero hay tres elementos que no: una lógica exclusivamente nacional, una arquitectura concentrada en un solo lugar y una contratación pública simbólica. Los 200 millones de euros comprometidos a lo largo de cinco años, es decir, 40 millones anuales, cubren apenas entre un 10 % y un 15 % de los ingresos necesarios. Se estima que harían falta entre 300 y 400 millones al año solo para alcanzar el punto de equilibrio. La única vía de participación sería un nuevo consorcio de grandes consumidores de GPU. La decisión sigue abierta, pero Europa necesita una IA soberana, y OVHcloud estará ahí para proporcionarla. Lee el razonamiento completo de Octave Klaba.

Novedades del blog e ingeniería

Un blog renovado, en ocho idiomas

El blog ha vuelto del verano con una nueva imagen y nuevas herramientas de navegación. Por primera vez se publica también en español, junto al inglés, el francés y otros cinco idiomas. La renovación coincide con el inicio del año fiscal 2027 de OVHcloud. El blog apostará todavía más por la soberanía europea, la IA y la profundidad técnica de nuestra infraestructura. Descubre qué cambia y qué se mantiene .

VCF 9.1: la red en autoservicio con la VPC

¿Cómo puede un equipo de aplicaciones crear su propia red aislada sin abrir un ticket? Con la Virtual Private Cloud de VMware Cloud Foundation 9, basta con unos pocos clics desde vCenter o a través de la API. Rémy Vandepoel y Hugo Allabert explican las subredes, las Transit Gateways y lo que aporta VCF 9.1, en particular la Virtual Network Appliance. Esta lleva NAT avanzado, DHCP y balanceo de carga con Avi Load Balancer al modelo distribuido. La VPC complementa las herramientas de red existentes, no las sustituye. Es el primer capítulo de una serie de tres artículos, que seguirá con el almacenamiento y la computación. Explora las novedades de red de VCF 9.1 .

Microcks en MKS: mocks de API en tu clúster

¿Tu servicio está listo, pero la API de la que depende todavía no? Microcks, herramienta open source y proyecto de la CNCF, crea mocks a partir de tus especificaciones de API. Aurélie Vache, Developer Advocate en OVHcloud, lo despliega paso a paso en un clúster de Managed Kubernetes Service de tres nodos. El clúster se expone con Kubernetes Gateway API, Envoy Gateway y un Public Cloud Load Balancer. Los certificados TLS los gestiona cert-manager. Para producción, recomienda valorar el plan estándar en lugar del gratuito, así como Managed Databases para PostgreSQL y MongoDB. Calcula menos de 30 minutos. Sigue el tutorial de Microcks paso a paso.

Novedades de los Developer Advocates

El equipo de Developer Advocates pasó buena parte de septiembre sobre el escenario. Stéphane Philippart, Developer Advocate en OVHcloud, habló de dev containers en el JUG Summer Camp de La Rochelle. Aurélie dio una charla sobre imágenes de contenedor en Code Europe, en Varsovia. Como embajadora de Docker, también representó al equipo en el Docker Captain Summit de Cancún, el 28 y 29 de septiembre. El artículo del mes adelantaba además una agenda de octubre muy completa, de la WAX en Marsella a Codemotion en Milán, pasando por KCD UK en Edimburgo. Consulta la crónica mensual del equipo .

Hasta el próximo resumen del blog de OVHcloud