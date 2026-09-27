Estas son las últimas novedades del equipo de Developer Advocates de OVHcloud – Septiembre 2026

Cada mes, el equipo Developer Advocate de OVHcloud crea contenido, comparte sus conocimientos y se comunica con la comunidad tecnológica.

Live, conferencias, artículos: descubre lo que ha marcado nuestro mes de septiembre de 2026. 🚀

En directo en Twitch

¡Este mes hemos estado en directo en Twitch! Hemos tratado los siguientes puntos:

🎥 Cuántica para todos: entender, programar e imaginar el futuro en OVHcloud (junio 2026): Stéphane Philippart, Developer Advocate en OVHcloud, ha invitado a Fanny Bouton, Quantum Lead en OVHcloud, para hablar sobre la computación cuántica. El replay está disponible en YouTube.

Conferencias

El equipo ha salido a la carretera (y al escenario) para varias conferencias este mes:

JUG Summer Camp , La Rochelle (Francia)

🗣️ Stéphane: 🧰 Los contenedores de desarrollo, ¿la caja de herramientas definitiva para los desarrolladores?

Código Europa , Varsovia (Polonia)

🗣️ Aurélie Vache, Developer Advocate en OVHcloud: Empaqueté mi aplicación en un contenedor de imagen y, ¿ahora qué?

Encuentros con la comunidad

Además de las conferencias, también hemos interactuado con la comunidad:

🤝 Docker Captain Summit 2026 (Cancún, México, 28 y 29 de septiembre): la embajadora de Docker, Aurélie, representó al equipo. La oportunidad de debatir con los equipos de Docker, así como con otros «Capitanes de Docker» de todo el mundo.

Nuestros últimos artículos de blog

Esto es lo que el equipo ha publicado en el blog de OVHcloud :

📝 Despliegue de Microcks en OVHcloud Managed Kubernetes Service (MKS) , por Aurélie Vache (septiembre 2026)

Continuar

¡El mes de octubre viene cargado! Un pequeño adelanto de lo que te espera:

📅 Conferencia WAX , Marsella (Francia)

🎤 El 1 de octubre, Stéphane dará una charla: Crear un asistente de IA en su terminal con Java, Picocli y Quarkus

📅 Conferencia Devoxx Belgium , Amberes (Bélgica)

🎤 El 6 de octubre, Stéphane dirigirá un taller: 👩‍💻 Developing with AI: ¿Y si fuera tan sencillo como añadir una biblioteca? 🧑‍💻

🎤 El mismo día, también dará una charla: 🧰 Dev Containers: ¿el kit de herramientas definitivo para desarrolladores?

📅 Meetup Tech Speak’Her (En línea)

🎤 El 6 de octubre, Aurélie dará una charla: Las diapositivas, ¿cómo prepararse bien? (en el marco del programa de acompañamiento de Tremplin du DevFest Toulouse)

📅 Conferencia KCD UK Edinburgh , Edimburgo (Escocia)

🎤 El 19 de octubre, Aurélie dará una charla: The Ultimate Kubernetes Challenge: Un juego interactivo de preguntas y respuestas sobre conceptos, componentes, usos...

📅 Conferencia Cloud Native Days Norway , Bergen (Noruega)

🎤 El 27 de octubre, Aurélie dará una charla: Comprender Kubernetes de forma visual

📅 Conferencia BDX I/O , Burdeos (Francia)

🎤 El 29 de octubre, Stéphane dará una charla: 🤖 Enseñar a nuestra IA a aprender ... 🧠

🎤 A continuación, dirigirá un taller: Añadir IA a nuestras aplicaciones: ¿y si fuera tan sencillo como añadir una biblioteca?

📅 Conferencia Codemotion Milan , Milán (Italia)

🎤 El 29 de octubre, Aurélie dará una charla: The Ultimate Kubernetes Challenge: Un juego interactivo de preguntas y respuestas sobre conceptos, componentes, usos...

Sigamos en contacto

¿Te gustaría charlar con nosotros, compartir tus ideas o simplemente saludar?

Aquí tienes la información de contacto del equipo Developer Advocate:

¡Nos vemos el mes que viene! 👋