Despliega Microcks en OVHcloud Managed Kubernetes Service (MKS)

Tu servicio ya está disponible para pruebas, pero la API de la que depende no estará lista hasta dentro de tres semanas. ¿Te suena? Cuando desarrollas o pruebas una aplicación, es habitual que algunas de las API en las que se apoya todavía no existan, y eso puede ser frustrante. Aquí es donde entra en juego la simulación de API (API mocking): te permite probar tus integraciones sin depender de que el backend esté terminado. Microcks responde a esta necesidad, y lo hace directamente desde tu clúster de Kubernetes. En este post te enseñamos a desplegar Microcks en un clúster de OVHcloud Managed Kubernetes Service (MKS) y a exponerlo con Kubernetes Gateway API, Envoy Gateway y un Public Cloud Load Balancer de OVHcloud. Como proyecto de la CNCF, Microcks encaja perfectamente entorno cloud native. Y dado que OVHcloud es miembro Platinum de la CNCF, ejecutar Microcks en MKS es una muy buena forma de integrar la simulación y las pruebas de API en tu plataforma de Kubernetes. ¿Qué es Microcks?

Microcks es una herramienta de código abierto para la simulación y las pruebas de API. Crea simulaciones de API a partir de especificaciones de API, para que puedas probar aplicaciones e integraciones sin necesidad de que el backend real esté disponible. Esto es especialmente útil en entornos distribuidos, donde los equipos y los servicios evolucionan de forma independiente. Como Microcks se ejecuta en Kubernetes, se adapta sin problemas a cualquier entorno cloud native. Requisitos Antes de empezar, necesitarás: una cuenta de OVHcloud;

un proyecto de OVHcloud Public Cloud

una credencial de API con los permisos necesarios para gestionar un clúster MKS;

la CLI de OVHcloud;

kubectl;

Helm;

un dominio (que apunte al Load Balancer, si quieres un dominio personalizado). ¡Empezamos! Paso 1: crea el clúster MKS Primero creas un clúster Managed Kubernetes Service de OVHcloud y un pool de nodos. Para este ejemplo, utiliza un pool de tres nodos basado en el flavor b3-8. Ten en cuenta que para un uso en producción, deberías considerar utilizar un plan standard en lugar del plan gratuito. Crear el cluster Define los parámetros de tu clúster:

bash Copiar export CLUSTER_NAME="microcks" export REGION="GRA9" export PLAN="free"

Crea el clúster Kubernetes:

bash Copiar CLUSTER_ID=$(ovhcloud cloud mks create --name $CLUSTER_NAME --region $REGION --plan $PLAN | grep -oE '[0-9a-f-]{36}')

Espera entre 2 y 3 minutos a que el clúster se aprovisione. Comprueba el estado del clúster Kubernetes:

bash Copiar ovhcloud cloud mks get $CLUSTER_ID

Crea el pool de nodos y conéctate al clúster Microcks se compone de varias cargas de trabajo de Kubernetes, incluyendo la aplicación Microcks, Keycloak y su instancia de PostgreSQL, MongoDB y el runtime de Postman. Para una instalación pequeña, un pool de nodos con tres nodos de propósito general es un buen punto de partida. Una vez que el clúster se haya creado, puedes crear el pool de nodos. Define la configuración del pool de nodos:

bash Copiar export NODEPOOL_NAME="microcks-np" export NODE_FLAVOR="b3-8"

Crea el pool de nodos:

bash Copiar NP_ID=$(ovhcloud cloud mks nodepool create $CLUSTER_ID --flavor-name $NODE_FLAVOR --name $NODEPOOL_NAME --desired-nodes 3 --min-nodes 2 --max-nodes 3 | grep -oE '[0-9a-f-]{36}')

Espera 3-4 minutos a que el grupo de nodos se aprovisione. Comprueba el estado del grupo de nodos:

bash Copiar ovhcloud cloud mks nodepool get $CLUSTER_ID $NP_ID

Una vez que el clúster y el grupo de nodos estén listos, genera la configuración de Kubernetes:

bash Copiar ovhcloud cloud mks kubeconfig generate $CLUSTER_ID > microcks.yaml

Configura la CLI de kubectl con el kubeconfig generado:

bash Copiar export KUBECONFIG=$(pwd)/microcks.yaml

Comprueba que los nodos estén listos:

bash Copiar kubectl get np kubectl get nodes

Tu clúster Kubernetes ya está listo. Ya puedes pasar a exponer Microcks. Paso 2: expón el clúster con Gateway API Gateway API, diseñado como el sucesor de Ingress, es el estándar de Kubernetes para enrutar tráfico hacia un clúster. Su función es describir qué quieres exponer; después, un controlador traduce esa descripción en un proxy en ejecución y, en MKS, en un OVHcloud Public Cloud Load Balancer. Deberás utilizar tres componentes: Envoy Gateway, una implementación de Gateway API construida sobre el proxy Envoy; cert-manager, que automatiza los certificados TLS; y un recurso Gateway que los une. Instala Envoy Gateway Instala el chart de Helm de Envoy Gateway:

bash Copiar helm install envoy-gateway oci://docker.io/envoyproxy/gateway-helm -n envoy-gateway-system --create-namespace

Luego crea una GatewayClass que indique a Kubernetes que Envoy Gateway es responsable de tus recursos Gateway:

bash Copiar cat <<EOF | kubectl apply -f - apiVersion: gateway.networking.k8s.io/v1 kind: GatewayClass metadata: name: envoy spec: controllerName: gateway.envoyproxy.io/gatewayclass-controller EOF

Gestiona certificados TLS con cert-manager Para gestionar automáticamente tus certificados TLS, utilizarás cert-manager junto con Let's Encrypt. Instala cert-manager:

bash Copiar helm repo add jetstack https://charts.jetstack.io helm repo update helm install cert-manager jetstack/cert-manager --namespace cert-manager --create-namespace --set crds.enabled=true --set config.gatewayAPI.enabled=true

Luego crea un ClusterIssuer para Let's Encrypt:

bash Copiar cat <<EOF | kubectl apply -f - apiVersion: cert-manager.io/v1 kind: ClusterIssuer metadata: name: letsencrypt-prod-microcks spec: acme: server: https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory email: <your-email@example.com> # Update with your email address privateKeySecretRef: name: letsencrypt-prod-microcks solvers: - http01: gatewayHTTPRoute: parentRefs: - name: microcks-gateway namespace: microcks group: gateway.networking.k8s.io kind: Gateway EOF

Este emisor permite a cert-manager solicitar certificados a Let's Encrypt utilizando el solver HTTP-01 de Gateway API. Crea el Gateway Ya puedes crear el Gateway que expondrá Microcks. Crea el namespace:

bash Copiar kubectl create namespace microcks

Luego crea el Gateway con sus cinco listeners: HTTP y HTTPS para Microcks, TLS passthrough para gRPC, y HTTP y HTTPS para Keycloak.

bash Copiar cat <<EOF | kubectl apply -f - apiVersion: gateway.networking.k8s.io/v1 kind: Gateway metadata: name: microcks-gateway namespace: microcks annotations: cert-manager.io/cluster-issuer: letsencrypt-prod-microcks spec: gatewayClassName: envoy listeners: - name: microcks-http hostname: microcks.<YOUR_DOMAIN>.com protocol: HTTP port: 80 allowedRoutes: namespaces: from: Same - name: microcks-https hostname: microcks.<YOUR_DOMAIN>.com protocol: HTTPS port: 443 tls: mode: Terminate certificateRefs: - name: microcks-tls allowedRoutes: namespaces: from: Same - name: microcks-grpc hostname: microcks-grpc.<YOUR_DOMAIN>.com protocol: TLS port: 443 tls: mode: Passthrough allowedRoutes: namespaces: from: Same - name: keycloak-http hostname: keycloak.<YOUR_DOMAIN>.com protocol: HTTP port: 80 allowedRoutes: namespaces: from: Same - name: keycloak-https hostname: keycloak.<YOUR_DOMAIN>.com protocol: HTTPS port: 443 tls: mode: Terminate certificateRefs: - name: keycloak-tls allowedRoutes: namespaces: from: Same EOF

Comprueba el estado del Gateway:

bash Copiar kubectl get gateway -n microcks --- OUTPUT --- NAME CLASS ADDRESS PROGRAMMED AGE microcks-gateway envoy xx.xx.xx.xx True 3m49s

En esta etapa, el Gateway debería aparecer como: Accepted=True y Programmed=True. Si aún no es el caso, espera unos minutos a que el Gateway se programe y a que el Load Balancer de OVHcloud Public Cloud se aprovisione. Configura DNS Obtén la dirección externa asignada al Gateway:

bash Copiar export GATEWAY_IP=$(kubectl get gateway microcks-gateway \ -n microcks \ -o jsonpath='{.status.addresses[0].value}') echo $GATEWAY_IP --- OUTPUT --- xx.xx.xx.xx

Si usas un dominio personalizado, crea los siguientes registros DNS:

bash Copiar microcks.<YOUR_DOMAIN>.com A <GATEWAY_IP> microcks-grpc.<YOUR_DOMAIN>.com A <GATEWAY_IP> keycloak.<YOUR_DOMAIN>.com A <GATEWAY_IP>

Puedes configurar estos registros a través de la interfaz de gestión de DNS de OVHcloud:

Una vez configurado el DNS, verifica los registros:

bash Copiar dig keycloak.<YOUR_DOMAIN>.com +noall +answer dig microcks.<YOUR_DOMAIN>.com +noall +answer dig microcks-grpc.<YOUR_DOMAIN>.com +noall +answer

Paso 3: despliega y verifica Microcks La infraestructura ya está lista. ¡Vamos a desplegar Microcks! Despliega Microcks con Helm Para ello, utiliza el chart de Helm oficial de Microcks, configurado para generar recursos HTTPRoute de Gateway API en vez de recursos Ingress de Kubernetes. Añade el repositorio de Helm de Microcks:

bash Copiar helm repo add microcks https://microcks.io/helm/ helm repo update

Crea un archivo microcks_values.yaml:

bash Copiar cat > microcks_values.yaml <<EOF appName: microcks ingresses: false gatewayRoutes: true gatewayRefName: microcks-gateway gatewayRefNamespace: microcks gatewayRefSectionName: microcks-https grpcGatewayRefSectionName: microcks-grpc microcks: url: microcks.<YOUR_DOMAIN>.com ingressSecretRef: microcks-tls generateCert: false grpcEnableTLS: true keycloak: url: keycloak.<YOUR_DOMAIN>.com privateUrl: http://microcks-keycloak.microcks.svc.cluster.local:8080 ingressSecretRef: keycloak-tls generateCert: false gatewayRefName: microcks-gateway gatewayRefNamespace: microcks gatewayRefSectionName: keycloak-https EOF

Instala Microcks:

bash Copiar helm install microcks microcks/microcks -n microcks -f microcks_values.yaml

Verifica el despliegue Comprueba los pods:

bash Copiar kubectl get pods -n microcks --- OUTPUT --- NAME READY STATUS RESTARTS AGE microcks-7f9f994fbc-jd7pb 1/1 Running 0 19m microcks-keycloak-5cf68c6b65-xjr6n 1/1 Running 3 (3m1s ago) 19m microcks-keycloak-postgresql-6665b755f-zjdrl 1/1 Running 0 19m microcks-mongodb-7ddff9f544-8rdcx 1/1 Running 0 19m microcks-postman-runtime-5699859b86-58mr7 1/1 Running 0 19m

Espera hasta que todos los pods estén en estado Running y los contenedores estén listos. También puedes comprobar las rutas de la Gateway API:

bash Copiar kubectl get httproute -n microcks --- OUTPUT --- NAME HOSTNAMES AGE microcks ["microcks.<YOUR_DOMAIN>.com"] 3m34s microcks-keycloak ["keycloak.<YOUR_DOMAIN>.com"] 3m34s

Las rutas deberían hacer referencia a los nombres de host de Microcks y Keycloak configurados anteriormente. En este punto, Microcks debería ser accesible a través de:

bash Copiar https://microcks.<YOUR_DOMAIN>.com https://microcks-grpc.<YOUR_DOMAIN>.com https://keycloak.<YOUR_DOMAIN>.com