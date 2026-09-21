Despliega Microcks en OVHcloud Managed Kubernetes Service (MKS)
Tu servicio ya está disponible para pruebas, pero la API de la que depende no estará lista hasta dentro de tres semanas. ¿Te suena? Cuando desarrollas o pruebas una aplicación, es habitual que algunas de las API en las que se apoya todavía no existan, y eso puede ser frustrante.
Aquí es donde entra en juego la simulación de API (API mocking): te permite probar tus integraciones sin depender de que el backend esté terminado. Microcks responde a esta necesidad, y lo hace directamente desde tu clúster de Kubernetes.
En este post te enseñamos a desplegar Microcks en un clúster de OVHcloud Managed Kubernetes Service (MKS) y a exponerlo con Kubernetes Gateway API, Envoy Gateway y un Public Cloud Load Balancer de OVHcloud.
Como proyecto de la CNCF, Microcks encaja perfectamente entorno cloud native. Y dado que OVHcloud es miembro Platinum de la CNCF, ejecutar Microcks en MKS es una muy buena forma de integrar la simulación y las pruebas de API en tu plataforma de Kubernetes.
¿Qué es Microcks?
Microcks es una herramienta de código abierto para la simulación y las pruebas de API.
Crea simulaciones de API a partir de especificaciones de API, para que puedas probar aplicaciones e integraciones sin necesidad de que el backend real esté disponible.
Esto es especialmente útil en entornos distribuidos, donde los equipos y los servicios evolucionan de forma independiente. Como Microcks se ejecuta en Kubernetes, se adapta sin problemas a cualquier entorno cloud native.
Requisitos
Antes de empezar, necesitarás:
- una cuenta de OVHcloud;
- un proyecto de OVHcloud Public Cloud
- una credencial de API con los permisos necesarios para gestionar un clúster MKS;
- la CLI de OVHcloud;
- kubectl;
- Helm;
- un dominio (que apunte al Load Balancer, si quieres un dominio personalizado).
¡Empezamos!
Paso 1: crea el clúster MKS
Primero creas un clúster Managed Kubernetes Service de OVHcloud y un pool de nodos.
Para este ejemplo, utiliza un pool de tres nodos basado en el flavor b3-8.
Ten en cuenta que para un uso en producción, deberías considerar utilizar un plan standard en lugar del plan gratuito.
Crear el cluster
Define los parámetros de tu clúster:
export CLUSTER_NAME="microcks"
export REGION="GRA9"
export PLAN="free"
Crea el clúster Kubernetes:
CLUSTER_ID=$(ovhcloud cloud mks create --name $CLUSTER_NAME --region $REGION --plan $PLAN | grep -oE '[0-9a-f-]{36}')
Espera entre 2 y 3 minutos a que el clúster se aprovisione.
Comprueba el estado del clúster Kubernetes:
ovhcloud cloud mks get $CLUSTER_ID
Crea el pool de nodos y conéctate al clúster
Microcks se compone de varias cargas de trabajo de Kubernetes, incluyendo la aplicación Microcks, Keycloak y su instancia de PostgreSQL, MongoDB y el runtime de Postman.
Para una instalación pequeña, un pool de nodos con tres nodos de propósito general es un buen punto de partida.
Una vez que el clúster se haya creado, puedes crear el pool de nodos. Define la configuración del pool de nodos:
export NODEPOOL_NAME="microcks-np"
export NODE_FLAVOR="b3-8"
Crea el pool de nodos:
NP_ID=$(ovhcloud cloud mks nodepool create $CLUSTER_ID --flavor-name $NODE_FLAVOR --name $NODEPOOL_NAME --desired-nodes 3 --min-nodes 2 --max-nodes 3 | grep -oE '[0-9a-f-]{36}')
Espera 3-4 minutos a que el grupo de nodos se aprovisione.
Comprueba el estado del grupo de nodos:
ovhcloud cloud mks nodepool get $CLUSTER_ID $NP_ID
Una vez que el clúster y el grupo de nodos estén listos, genera la configuración de Kubernetes:
ovhcloud cloud mks kubeconfig generate $CLUSTER_ID > microcks.yaml
Configura la CLI de kubectl con el kubeconfig generado:
export KUBECONFIG=$(pwd)/microcks.yaml
Comprueba que los nodos estén listos:
kubectl get np
kubectl get nodes
Tu clúster Kubernetes ya está listo. Ya puedes pasar a exponer Microcks.
Paso 2: expón el clúster con Gateway API
Gateway API, diseñado como el sucesor de Ingress, es el estándar de Kubernetes para enrutar tráfico hacia un clúster. Su función es describir qué quieres exponer; después, un controlador traduce esa descripción en un proxy en ejecución y, en MKS, en un OVHcloud Public Cloud Load Balancer.
Deberás utilizar tres componentes: Envoy Gateway, una implementación de Gateway API construida sobre el proxy Envoy; cert-manager, que automatiza los certificados TLS; y un recurso Gateway que los une.
Instala Envoy Gateway
Instala el chart de Helm de Envoy Gateway:
helm install envoy-gateway oci://docker.io/envoyproxy/gateway-helm -n envoy-gateway-system --create-namespace
Luego crea una GatewayClass que indique a Kubernetes que Envoy Gateway es responsable de tus recursos Gateway:
cat <<EOF | kubectl apply -f -
apiVersion: gateway.networking.k8s.io/v1
kind: GatewayClass
metadata:
name: envoy
spec:
controllerName: gateway.envoyproxy.io/gatewayclass-controller
EOF
Gestiona certificados TLS con cert-manager
Para gestionar automáticamente tus certificados TLS, utilizarás cert-manager junto con Let's Encrypt.
Instala cert-manager:
helm repo add jetstack https://charts.jetstack.io
helm repo update
helm install cert-manager jetstack/cert-manager --namespace cert-manager --create-namespace --set crds.enabled=true --set config.gatewayAPI.enabled=true
Luego crea un ClusterIssuer para Let's Encrypt:
cat <<EOF | kubectl apply -f -
apiVersion: cert-manager.io/v1
kind: ClusterIssuer
metadata:
name: letsencrypt-prod-microcks
spec:
acme:
server: https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory
email: <your-email@example.com> # Update with your email address
privateKeySecretRef:
name: letsencrypt-prod-microcks
solvers:
- http01:
gatewayHTTPRoute:
parentRefs:
- name: microcks-gateway
namespace: microcks
group: gateway.networking.k8s.io
kind: Gateway
EOF
Este emisor permite a cert-manager solicitar certificados a Let's Encrypt utilizando el solver HTTP-01 de Gateway API.
Crea el Gateway
Ya puedes crear el Gateway que expondrá Microcks.
Crea el namespace:
kubectl create namespace microcks
Luego crea el Gateway con sus cinco listeners: HTTP y HTTPS para Microcks, TLS passthrough para gRPC, y HTTP y HTTPS para Keycloak.
cat <<EOF | kubectl apply -f -
apiVersion: gateway.networking.k8s.io/v1
kind: Gateway
metadata:
name: microcks-gateway
namespace: microcks
annotations:
cert-manager.io/cluster-issuer: letsencrypt-prod-microcks
spec:
gatewayClassName: envoy
listeners:
- name: microcks-http
hostname: microcks.<YOUR_DOMAIN>.com
protocol: HTTP
port: 80
allowedRoutes:
namespaces:
from: Same
- name: microcks-https
hostname: microcks.<YOUR_DOMAIN>.com
protocol: HTTPS
port: 443
tls:
mode: Terminate
certificateRefs:
- name: microcks-tls
allowedRoutes:
namespaces:
from: Same
- name: microcks-grpc
hostname: microcks-grpc.<YOUR_DOMAIN>.com
protocol: TLS
port: 443
tls:
mode: Passthrough
allowedRoutes:
namespaces:
from: Same
- name: keycloak-http
hostname: keycloak.<YOUR_DOMAIN>.com
protocol: HTTP
port: 80
allowedRoutes:
namespaces:
from: Same
- name: keycloak-https
hostname: keycloak.<YOUR_DOMAIN>.com
protocol: HTTPS
port: 443
tls:
mode: Terminate
certificateRefs:
- name: keycloak-tls
allowedRoutes:
namespaces:
from: Same
EOF
Comprueba el estado del Gateway:
kubectl get gateway -n microcks
--- OUTPUT ---
NAME CLASS ADDRESS PROGRAMMED AGE
microcks-gateway envoy xx.xx.xx.xx True 3m49s
En esta etapa, el Gateway debería aparecer como: Accepted=True y Programmed=True. Si aún no es el caso, espera unos minutos a que el Gateway se programe y a que el Load Balancer de OVHcloud Public Cloud se aprovisione.
Configura DNS
Obtén la dirección externa asignada al Gateway:
export GATEWAY_IP=$(kubectl get gateway microcks-gateway \
-n microcks \
-o jsonpath='{.status.addresses[0].value}')
echo $GATEWAY_IP
--- OUTPUT ---
xx.xx.xx.xx
Si usas un dominio personalizado, crea los siguientes registros DNS:
microcks.<YOUR_DOMAIN>.com A <GATEWAY_IP>
microcks-grpc.<YOUR_DOMAIN>.com A <GATEWAY_IP>
keycloak.<YOUR_DOMAIN>.com A <GATEWAY_IP>
Puedes configurar estos registros a través de la interfaz de gestión de DNS de OVHcloud:
Una vez configurado el DNS, verifica los registros:
dig keycloak.<YOUR_DOMAIN>.com +noall +answer
dig microcks.<YOUR_DOMAIN>.com +noall +answer
dig microcks-grpc.<YOUR_DOMAIN>.com +noall +answer
Paso 3: despliega y verifica Microcks
La infraestructura ya está lista. ¡Vamos a desplegar Microcks!
Despliega Microcks con Helm
Para ello, utiliza el chart de Helm oficial de Microcks, configurado para generar recursos HTTPRoute de Gateway API en vez de recursos Ingress de Kubernetes.
Añade el repositorio de Helm de Microcks:
helm repo add microcks https://microcks.io/helm/
helm repo update
Crea un archivo microcks_values.yaml:
cat > microcks_values.yaml <<EOF
appName: microcks
ingresses: false
gatewayRoutes: true
gatewayRefName: microcks-gateway
gatewayRefNamespace: microcks
gatewayRefSectionName: microcks-https
grpcGatewayRefSectionName: microcks-grpc
microcks:
url: microcks.<YOUR_DOMAIN>.com
ingressSecretRef: microcks-tls
generateCert: false
grpcEnableTLS: true
keycloak:
url: keycloak.<YOUR_DOMAIN>.com
privateUrl: http://microcks-keycloak.microcks.svc.cluster.local:8080
ingressSecretRef: keycloak-tls
generateCert: false
gatewayRefName: microcks-gateway
gatewayRefNamespace: microcks
gatewayRefSectionName: keycloak-https
EOF
Instala Microcks:
helm install microcks microcks/microcks -n microcks -f microcks_values.yaml
Verifica el despliegue
Comprueba los pods:
kubectl get pods -n microcks
--- OUTPUT ---
NAME READY STATUS RESTARTS AGE
microcks-7f9f994fbc-jd7pb 1/1 Running 0 19m
microcks-keycloak-5cf68c6b65-xjr6n 1/1 Running 3 (3m1s ago) 19m
microcks-keycloak-postgresql-6665b755f-zjdrl 1/1 Running 0 19m
microcks-mongodb-7ddff9f544-8rdcx 1/1 Running 0 19m
microcks-postman-runtime-5699859b86-58mr7 1/1 Running 0 19m
Espera hasta que todos los pods estén en estado Running y los contenedores estén listos.
También puedes comprobar las rutas de la Gateway API:
kubectl get httproute -n microcks
--- OUTPUT ---
NAME HOSTNAMES AGE
microcks ["microcks.<YOUR_DOMAIN>.com"] 3m34s
microcks-keycloak ["keycloak.<YOUR_DOMAIN>.com"] 3m34s
Las rutas deberían hacer referencia a los nombres de host de Microcks y Keycloak configurados anteriormente.
En este punto, Microcks debería ser accesible a través de:
https://microcks.<YOUR_DOMAIN>.com
https://microcks-grpc.<YOUR_DOMAIN>.com
https://keycloak.<YOUR_DOMAIN>.com
Ahora Microcks está en marcha en tu clúster de OVHcloud Managed Kubernetes Service, expuesto a través de Gateway API y protegido con certificados TLS que gestiona cert-manager.
Conclusión y próximos pasos
En este artículo has visto cómo desplegar Microcks en un clúster de OVHcloud Managed Kubernetes Service y cómo exponerlo con Envoy Gateway (como implementación de Kubernetes Gateway API) y un OVHcloud Public Cloud Load Balancer, con certificados TLS gestionados mediante cert-manager y Let's Encrypt.
Ya lo tienes todo listo para crear mocks de tus API y probarlas desde tu propio clúster de MKS.
En un entorno de producción, otra opción sería utilizar OVHcloud Managed Databases para PostgreSQL y MongoDB, en lugar de ejecutar estos componentes de base de datos directamente en el clúster de Kubernetes. Así, separas la plataforma de aplicaciones de la infraestructura de bases de datos y aprovechas las ventajas de los servicios de bases de datos gestionadas.
¿Te animas a probarlo? Crea tu primer clúster de Managed Kubernetes y despliega Microcks en menos de 30 minutos. Para seguir las últimas novedades de los productos de OVHcloud Public Cloud, echa un vistazo a la Cloud Roadmap & Changelog.