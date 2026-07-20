Nueva temporada, nuevo blog

Volvemos al trabajo, a la escuela, a la realidad... Esperamos que hayas tenido un muy buen verano y tanto si nos lees desde hace años como si es la primera vez que abres el Blog de OVHcloud, nos alegra mucho tenerte por aquí.

Si nos has estado leyendo en inglés o en francés, notarás que esta página tiene un aspecto distinto al de hace solo un mes: nueva imagen, nuevas herramientas de navegación, justo a tiempo para la vuelta a la rutina. Si nos lees en alemán, español, italiano, neerlandés, polaco o portugués, ¡bienvenido/a!, es la primera vez que el blog habla tu idioma. Sea cual sea la lengua en la que lo leas, encontrarás el mismo espíritu y las mismas voces de los equipos de OVHcloud de todo el mundo, que nos cuentan lo que construyen, lanzan y aprenden en su día a día.

Hay algo que nunca va a cambiar en el Blog de OVHcloud: las personas. Como dice nuestro fundador, Octave Klaba: «Ofrecemos un cloud humano y abierto, reversible e interoperable. Un cloud alternativo, justo y responsable. Queremos poner la innovación al servicio del empoderamiento de todas las personas».

El blog es la cara humana de una empresa muy técnica: opiniones de expertos/as, predicciones de mercado, lanzamientos de producto, anuncios destacados, resúmenes de eventos y perspectivas únicas de la amplia red de OVHcloud, que comparte lo que sabe, piensa y vive. El nuevo diseño del blog está aquí para que esta información sea más fácil de encontrar y más dinámica de leer.

Qué vas a encontrar

Ahora el blog está organizado por temas, así que puedes ir directamente a lo que te interesa: análisis técnicos en profundidad, novedades de producto, soberanía, eventos y mucho más. Se publica en ocho idiomas para nuestra clientela internacional y puedes usar el canal RSS si prefieres que las nuevas publicaciones te lleguen directamente.

Arranca un nuevo año

Esta renovación del blog llega justo cuando empieza el año fiscal 2027 de OVHcloud ( FY27). Con este nuevo comienzo, el blog apostará todavía más por lo que hace que las noticias de OVHcloud resulten interesantes: la soberanía europea, la IA, la profundidad técnica que hay detrás de nuestra infraestructura, ¡y mucho más! Además, también tienes disponible más contenido sobre hosting económico en el recién renovado blog de Kimsufi.

Progreso continuo

Dos hitos recientes ya marcan el camino. La Plataforma Cloud SNC de OVHcloud acaba de obtener la calificación SecNumCloud de la ANSSI, la agencia nacional de ciberseguridad de Francia, convirtiéndose en nuestra tercera solución calificada, después de VMware on OVHcloud y Bare Metal Pod. Esta misma plataforma se desplegará próximamente en Italia, Alemania y Polonia, con cada despliegue local adaptado al marco de seguridad propio de cada país.

Además, de la mano de Plakar, el especialista francés en código abierto, OVHcloud integra ahora el backup de forma nativa en Public Cloud, de modo que los clientes mantienen el control de sus claves y las copias permanecen en Europa. Tal y como señala Yaniv Fdida, nuestro Chief Product & Technology Officer: «El backup es una función esencial del cloud, como el cómputo o la red, así que lo integramos de forma nativa, siendo fieles a nuestros principios de apertura y reversibilidad».

Ir más allá

Guarda la fecha: nuestro evento insignia, el Summit, se renueva este año. Se convierte en el OVHcloud AI Summit con una nueva identidad, una nueva sede y una ambición aún mayor, y se celebrará el 19 de noviembre de 2026 en el Carrousel du Louvre de París. Un motivo más para seguir muy de cerca este espacio en los próximos meses.

Nueva imagen, el mismo equipo de siempre, y todo un año de posibilidades por delante. Bienvenido/a a nuestro nuevo blog: nos alegra contar contigo.