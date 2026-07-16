OVHcloud Blog

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Latest articles from “Product News”

Feedback on an e-sports event — ZLAN

Feedback on an e-sports event — ZLAN

Product NewsChristine Magnier, Timothée Malossane21/01/2022
The DBaaS family is growing: Welcome to Kafka, MySQL, PostgreSQL, OpenSearch and Redis™*!

The DBaaS family is growing: Welcome to Kafka, MySQL, PostgreSQL, OpenSearch and Redis™*!

Product NewsErika Gelinard, Bastien Verdebout25/11/2021
Bare Metal: Putting our roadmap and its implementation into perspective

Bare Metal: Putting our roadmap and its implementation into perspective

Product NewsChristine Magnier, Raphael Rebeyrotte10/11/2021
Announcing Public Cloud Databases for MongoDB in General Availability!

Announcing Public Cloud Databases for MongoDB in General Availability!

Product NewsBastien Verdebout05/10/2021
Announcing Public Cloud Databases! starting with MongoDB this week

Announcing Public Cloud Databases! starting with MongoDB this week

Product NewsBastien Verdebout21/06/2021
The new Logs Data Platform

The new Logs Data Platform

Product NewsCarington Lucas saint george26/04/2021
Brexit &amp; Domain Names

Brexit &amp; Domain Names

Product NewsEmma Caner22/02/2021
Uncovering our Managed Bare Metal Essentials range

Uncovering our Managed Bare Metal Essentials range

Product NewsChristine Magnier11/12/2020
Toward the Democratisation of Premium Bare Metal Cloud

Toward the Democratisation of Premium Bare Metal Cloud

Product NewsOctave Klaba25/09/2020