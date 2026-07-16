OVHcloud Blog

Latest articles from “Product News”
Feedback on an e-sports event — ZLAN
Product NewsChristine Magnier, Timothée Malossane21/01/2022
The DBaaS family is growing: Welcome to Kafka, MySQL, PostgreSQL, OpenSearch and Redis™*!
Product NewsErika Gelinard, Bastien Verdebout25/11/2021
Bare Metal: Putting our roadmap and its implementation into perspective
Product NewsChristine Magnier, Raphael Rebeyrotte10/11/2021
Announcing Public Cloud Databases for MongoDB in General Availability!
Product NewsBastien Verdebout05/10/2021
Announcing Public Cloud Databases! starting with MongoDB this week
Product NewsBastien Verdebout21/06/2021
The new Logs Data Platform
Product NewsCarington Lucas saint george26/04/2021
Brexit & Domain Names
Product NewsEmma Caner22/02/2021
Uncovering our Managed Bare Metal Essentials range
Product NewsChristine Magnier11/12/2020
Toward the Democratisation of Premium Bare Metal Cloud
Product NewsOctave Klaba25/09/2020