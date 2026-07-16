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Leonard Pommereau

Leonard Pommereau

Contributor

Leonard began his career as an engineer at Inria, the French National Institute for Research in Digital Science. In 2014, he founded a healthtech startup and has since dedicated over 10 years to supporting innovative projects. His efforts have focused on helping early-stage startups at Cap Digital and high-growth scaleups at the French Tech Mission, under the French Ministry of the Economy, Finance, Industrial and Digital Sovereignty.

Articles from Leonard Pommereau

How Mia Experts Is Reinventing Medical Software with AI and Sovereign Cloud

How Mia Experts Is Reinventing Medical Software with AI and Sovereign Cloud

OVHcloud Startup ProgramLeonard Pommereau22/04/2026
Enhancing Customer Service with Interactive Avatars

Enhancing Customer Service with Interactive Avatars

OVHcloud Startup ProgramLeonard Pommereau20/03/2025
Empowering Healthcare Efficiency

Empowering Healthcare Efficiency

OVHcloud Startup ProgramLeonard Pommereau09/01/2025
Revolutionizing Deployment

Revolutionizing Deployment

OVHcloud Startup ProgramLeonard Pommereau03/12/2024
Why Join OVHcloud Startup Program's Newsletter Today

Why Join OVHcloud Startup Program's Newsletter Today

OVHcloud Startup ProgramLeonard Pommereau25/06/2024