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Dimitri Fagué

Dimitri Fagué

Contributor

OVHcloud Product marketer for Data products and solutions : Data Platform, Analytics & Databases

Articles from Dimitri Fagué

An upgraded user experience for our Public Cloud Databases and Analytics services !

An upgraded user experience for our Public Cloud Databases and Analytics services !

GeneralDimitri Fagué18/10/2024
New Redis® Licensing Model and OVHcloud Managed Databases for Caching

New Redis® Licensing Model and OVHcloud Managed Databases for Caching

OVHcloud Product NewsDimitri Fagué06/06/2024
When should you choose MongoDB over a relational database management system (RDBMS) like MySQL?

When should you choose MongoDB over a relational database management system (RDBMS) like MySQL?

OVHcloud Product NewsDimitri Fagué23/05/2024
Save time, optimise performance, and ensure database availability with managed MongoDB

Save time, optimise performance, and ensure database availability with managed MongoDB

OVHcloud Product NewsDimitri Fagué07/02/2024
Choosing a cloud provider: don't forget your long term strategy

Choosing a cloud provider: don't forget your long term strategy

GeneralLudivine Boutry, Dimitri Fagué30/11/2020