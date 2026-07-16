Articles from Dimitri Fagué
An upgraded user experience for our Public Cloud Databases and Analytics services !
GeneralDimitri Fagué18/10/2024
New Redis® Licensing Model and OVHcloud Managed Databases for Caching
OVHcloud Product NewsDimitri Fagué06/06/2024
When should you choose MongoDB over a relational database management system (RDBMS) like MySQL?
OVHcloud Product NewsDimitri Fagué23/05/2024
Save time, optimise performance, and ensure database availability with managed MongoDB
OVHcloud Product NewsDimitri Fagué07/02/2024
Choosing a cloud provider: don't forget your long term strategy
GeneralLudivine Boutry, Dimitri Fagué30/11/2020