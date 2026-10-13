Haben Sie im September den einen oder anderen Beitrag verpasst? Dieser OVHcloud Blog Rückblick fasst die wichtigsten Themen zusammen: die Position von OVHcloud zur AI Gigafactory, souveräne AI auf dem World Summit AI, den neuen Blog in acht Sprachen und zwei technische Beiträge, von VMware-Netzwerken bis zum API-Mocking auf Kubernetes. Überfliegen Sie die Abschnitte unten oder springen Sie direkt zu den Artikeln, die Sie interessieren.

Thema des Monats: souveräne AI

Zwei Beiträge beleuchten im September dieselbe Frage aus unterschiedlichen Blickwinkeln.

AI Gigafactory: das Geschäftsmodell, das (noch) fehlt

Wird OVHcloud einem AI-Gigafactory-Konsortium beitreten? Octave Klaba antwortet mit Zahlen. Vieles an dem Projekt passt zum Strategieplan Step Ahead, drei Punkte jedoch nicht: die rein nationale Logik, die Vorgabe eines einzigen Standorts und öffentliche Aufträge mit Symbolcharakter. Die zugesagten 200 Millionen Euro über fünf Jahre decken nur 10 bis 15 % des Umsatzes, der für die Gewinnschwelle nötig wäre, geschätzt auf 300 bis 400 Millionen Euro pro Jahr. Denkbar wäre allein ein neues Konsortium großer GPU-Nutzer. Die Entscheidung ist noch offen, souveräne AI wird OVHcloud aber in jedem Fall liefern. Lesen Sie die vollständige Argumentation von Octave Klaba.

World Summit AI: die Bausteine souveräner AI

Auf dem World Summit AI in Amsterdam, am 7. und 8. Oktober, leitete Olivier Debeugny, CEO und Gründer von OVHai LLM, die Session The Building Blocks of Sovereign AI. Er ging die Schichten eines souveränen Stacks durch, also Rechenkapazität, Daten, Modelle und Rechtsrahmen. Dabei zeigte er, welche Bausteine eine europäische Organisation heute besitzen und welche sie lokal beziehen kann, und wo noch Lücken bestehen. Sein Team, hervorgegangen aus Dragon LLM, gehört seit dem Frühjahr 2026 zu OVHcloud. Entdecken Sie, warum souveräne AI ganz oben auf der Agenda steht .

Neues aus Blog und Engineering

Ein neuer Blog in acht Sprachen

Der Blog ist mit neuem Design und neuen Navigationstools aus der Sommerpause zurück. Zum ersten Mal erscheint er damit auch auf Deutsch, ebenso auf Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch und Portugiesisch. Der Neustart fällt mit dem Beginn des Geschäftsjahres 2027 von OVHcloud zusammen. Inhaltlich rücken europäische Souveränität, AI und die Technik hinter unserer Infrastruktur noch stärker in den Fokus. Erfahren Sie, was sich ändert und was bleibt .

VCF 9.1: Netzwerk im Self-Service mit der VPC

Wie richtet ein Anwendungsteam ein eigenes isoliertes Netzwerk ein, ohne ein Ticket zu eröffnen? Mit der Virtual Private Cloud von VMware Cloud Foundation 9 gelingt das mit wenigen Klicks in vCenter oder über die API. Rémy Vandepoel und Hugo Allabert erklären Subnetze, Transit Gateways und die Neuerungen von VCF 9.1, darunter die Virtual Network Appliance. Diese bringt erweitertes NAT, DHCP und Lastverteilung mit dem Avi Loadbalancer in das verteilte Modell. Die VPC ergänzt die bestehenden Netzwerkwerkzeuge, ersetzt sie aber nicht. Der Beitrag ist der erste Teil einer dreiteiligen Serie, die anschließend Storage und Compute behandelt. Werfen Sie einen Blick auf die Netzwerk-Neuerungen von VCF 9.1 .

Microcks auf MKS: API-Mocks direkt im Cluster

Ihr Dienst ist bereit, die API, von der er abhängt, aber noch nicht? Microcks, ein Open-Source-Tool und CNCF-Projekt, erzeugt Mocks aus Ihren API-Spezifikationen. Aurélie Vache, Developer Advocate bei OVHcloud, stellt es Schritt für Schritt auf einem Managed Kubernetes Service Cluster mit drei Nodes bereit. Der Cluster wird über Gateway API, Envoy Gateway und einen Public Cloud Load Balancer verfügbar gemacht. Die TLS-Zertifikate verwaltet cert-manager. Für den Produktivbetrieb rät sie zum Standard-Plan statt zum kostenlosen Plan, gegebenenfalls ergänzt um Managed Databases für PostgreSQL und MongoDB. Rechnen Sie mit weniger als 30 Minuten. Arbeiten Sie das Microcks-Tutorial durch.

Neues von den Developer Advocates

Das Developer Advocate Team stand im September gleich mehrfach auf der Bühne. Stéphane Philippart, Developer Advocate bei OVHcloud, sprach beim JUG Summer Camp in La Rochelle über Dev Containers. Aurélie hielt auf der Code Europe in Warschau einen Vortrag über Container-Images. Als Docker-Botschafterin vertrat sie das Team außerdem beim Docker Captain Summit in Cancún am 28. und 29. September. Der Monatsbeitrag stellte zudem einen dicht gefüllten Oktober-Kalender vor, von der WAX in Marseille bis zur BDX I/O in Bordeaux. Sehen Sie sich die Monatsübersicht des Teams an.

Bis zum nächsten OVHcloud Blog Rückblick