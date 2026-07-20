Neue Saison, neuer Blog

Nach einem hoffentlich fantastischen Sommer heißt es jetzt zurück zur Arbeit, Schule und Realität! Ganz gleich, ob Sie uns schon seit Jahren lesen oder den OVHcloud Blog gerade zum ersten Mal öffnen, wir freuen uns, dass Sie da sind.

Wenn Sie uns bisher auf Englisch oder Französisch gelesen haben, haben Sie auch sicherlich bemerkt, dass diese Seite anders aussieht als noch vor einem Monat: Pünktlich zum Herbst haben wir ein neues Design und neue Navigationstools eingeführt. Wenn Sie auf Deutsch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch oder Portugiesisch lesen: herzlich willkommen! Der Blog ist jetzt auch in Ihrer Sprache verfügbar. Auf unserem Blog hat sich zwar einiges verändert, aber eins bleibt gleich: Hier schreiben die Mitarbeiter:innen und Expert:innen von OVHcloud darüber, was sie erschaffen, verfügbar gemacht und gelernt haben.

Das ist der Teil, der sich am OVHcloud Blog nie ändern wird – die Menschen. Wie unser Gründer Octave Klaba sagt: „Wir bieten eine humane, offene, reversible und interoperable Cloud. Eine faire und verantwortungsvolle Cloud-Alternative. Wir möchten Innovationen dafür nutzen, alle zu befähigen.“

Der Blog ist das menschliche Gesicht unseres sehr technischen Unternehmens: Expertenerkenntnisse, Marktprognosen, Produkteinführungen, wichtige Ankündigungen, Zusammenfassungen von Events und einzigartige Perspektiven aus dem riesigen Netzwerk von OVHcloud. Hier teilen wir, was wir wissen, denken und erleben. Der neue Look des Blogs soll all diese Informationen leichter auffindbar machen – und angenehmer zu lesen.

Die Neuerungen

Der Blog ist jetzt nach Themen organisiert, sodass Sie direkt zu dem gehen können, was Sie interessiert. Deep-Dives aus dem Engineering, Produkt-News, Souveränität, Events und mehr. Er wird für unsere internationale Kundschaft in acht Sprachen veröffentlicht, und es gibt einen RSS-Feed, falls neue Beiträge direkt zu Ihnen kommen sollen.

Ein neues Jahr beginnt

Passenderweise kommt der Blog-Refresh genau zum Start des Geschäftsjahrs 2027 von OVHcloud (auch GJ27 genannt). Unser neu gestalteter Blog wird sich noch stärker mit dem befassen, was OVHcloud News so interessant macht: europäische Souveränität, AI, die technischen Details unserer Infrastruktur und vieles mehr. Parallel dazu finden Sie auch mehr über budgetfreundliches Hosting im überarbeiteten Kimsufi Blog.

Die Dynamik wächst

Einige der jüngsten Meilensteine weisen bereits den Weg. Die SNC Cloud Platform von OVHcloud hat gerade die SecNumCloud-Qualifikation von der französischen nationalen Agentur für Cybersicherheit (ANSSI) erhalten – unser drittes qualifiziertes Angebot nach VMware on OVHcloud und Bare Metal Pod. Dieselbe Plattform soll nun in Italien, Deutschland und Polen bereitgestellt werden, wobei jedes lokale Deployment an die eigenen Sicherheitsrahmen der jeweiligen Länder angepasst wird.

Und zusammen mit dem französischen Open-Source-Spezialisten Plakar integriert OVHcloud jetzt Backups nativ in die Public Cloud, wobei die Schlüssel und Kopien der Kund:innen in Europa bleiben. Wie unser Chief Product & Technology Officer Yaniv Fdida es ausdrückte: „Backups sind eine zentrale Cloud-Funktion, wie Compute oder Networking – daher integrieren wir sie nativ und bleiben dabei unseren Prinzipien der Offenheit und Reversibilität treu.“

Ein Blick in die Zukunft

Save the Date: Unser diesjähriger Summit wartet ebenfalls mit Neuerungen auf. Er heißt jetzt OVHcloud AI Summit – mit einer neuen Identität, einem neuen Veranstaltungsort und visionären Zielen – und findet am 19. November 2026 im Carrousel du Louvre in Paris statt. Nur ein weiterer Grund, in den kommenden Monaten den Blog im Blick zu behalten.

Ein neuer Look, dasselbe Team und ein ganzes Jahr voller Möglichkeiten. Willkommen auf unserem neuen Blog: Wir freuen uns, Sie an unserer Seite zu haben.