Microcks auf OVHcloud Managed Kubernetes Service (MKS) bereitstellen

Ihr Dienst ist nun bereit zum Testen, aber die API, von der er abhängt, wird erst in drei Wochen veröffentlicht. Klingt das vertraut? Wenn Sie eine Anwendung erstellen oder testen, sind einige der APIs, auf die sie sich stützt, oft noch nicht verfügbar, und das kann frustrierend sein. API-Mocking schließt diese Lücke: Sie können damit Ihre Integrationen testen, ohne auf das tatsächliche Backend warten zu müssen. Microcks nimmt sich dieser Anforderung an – und das direkt aus Ihrem Kubernetes-Cluster heraus. In diesem Blogbeitrag geht es darum, Microcks auf einem OVHcloud Managed Kubernetes Service (MKS) Cluster bereitzustellen und es dann mit Kubernetes Gateway API, Envoy Gateway und einem OVHcloud Public Cloud Load Balancer verfügbar zu machen. Als CNCF-Projekt ist Microcks von Natur aus für Cloud-native Umgebungen geeignet. Da OVHcloud CNCF-Platin-Mitglied ist, ist die Ausführung von Microcks auf MKS eine natürliche Möglichkeit, API-Mocking und -Testing in Ihre Kubernetes-Plattform zu integrieren. Was ist Microcks?

Microcks ist ein Open-Source-Tool für das API-Mocking und -Testing. Es erstellt API-Mocks aus API-Spezifikationen, sodass Sie Anwendungen und Integrationen testen können, ohne dass das eigentliche Backend zur Verfügung stehen muss. Das ist besonders in verteilten Umgebungen nützlich, in denen Teams und Dienste unabhängig voneinander wachsen. Da Microcks auf Kubernetes läuft, fügt es sich nahtlos in eine Cloud-native Umgebung ein. Voraussetzungen Bevor Sie loslegen, benötigen Sie: Einen OVHcloud Account

Ein aktives OVHcloud Public-Cloud-Projekt

API-Anmeldeinformationen mit den Berechtigungen, die zum Verwalten eines MKS Clusters erforderlich sind

Die OVHcloud CLI

kubectl

Helm

Ein Domainname (der auf den Loadbalancer verweist, wenn Sie einen individuellen Domainnamen wünschen) Dann kann es auch schon losgehen. Schritt 1: MKS Cluster erstellen Zunächst erstellen Sie einen OVHcloud Managed Kubernetes Service Cluster und einen Node-Pool. Für dieses Beispiel entscheiden wir uns für einen Pool mit drei Nodes auf b3-8-Basis. Beachten Sie, dass Sie für die Produktion die Verwendung eines Standard-Plans anstelle des kostenlosen Plans in Betracht ziehen sollten. Cluster erstellen Definieren Sie Ihre Cluster-Parameter:

bash Kopieren export CLUSTER_NAME="microcks" export REGION="GRA9" export PLAN="free"

Erstellen Sie den Kubernetes-Cluster:

bash Kopieren CLUSTER_ID=$(ovhcloud cloud mks create --name $CLUSTER_NAME --region $REGION --plan $PLAN | grep -oE '[0-9a-f-]{36}')

Warten Sie 2–3 Minuten, bis der Cluster bereitgestellt ist. Überprüfen Sie den Status des Kubernetes-Clusters:

bash Kopieren ovhcloud cloud mks get $CLUSTER_ID

Node-Pool erstellen und mit dem Cluster verbinden Microcks besteht aus mehreren Kubernetes-Workloads, darunter die Microcks-Anwendung, Keycloak und seine PostgreSQL-Instanz, MongoDB und die Postman-Runtime. Für eine kleine Installation ist ein Node-Pool mit drei Nodes für allgemeine Anforderungen (General Purpose) ein sinnvoller Ausgangspunkt. Nachdem der Cluster erstellt wurde, können Sie den Node-Pool erstellen. Definieren Sie die Konfiguration des Node-Pools:

bash Kopieren export NODEPOOL_NAME="microcks-np" export NODE_FLAVOR="b3-8"

Erstellen Sie den Node-Pool:

bash Kopieren NP_ID=$(ovhcloud cloud mks nodepool create $CLUSTER_ID --flavor-name $NODE_FLAVOR --name $NODEPOOL_NAME --desired-nodes 3 --min-nodes 2 --max-nodes 3 | grep -oE '[0-9a-f-]{36}')

Warten Sie 3–4 Minuten, bis der Node-Pool bereitgestellt wurde. Überprüfen Sie den Status des Node-Pools:

bash Kopieren ovhcloud cloud mks nodepool get $CLUSTER_ID $NP_ID

Sobald der Cluster und der Node-Pool bereit sind, generieren Sie die Kubernetes-Konfiguration:

bash Kopieren ovhcloud cloud mks kubeconfig generate $CLUSTER_ID > microcks.yaml

Konfigurieren Sie die kubectl-CLI mit der generierten kubeconfig:

bash Kopieren export KUBECONFIG=$(pwd)/microcks.yaml

Überprüfen Sie, ob die Nodes bereit sind:

bash Kopieren kubectl get np kubectl get nodes

Ihr Kubernetes-Cluster ist jetzt bereit. Sie können jetzt fortfahren und Microcks verfügbar machen. Schritt 2: Cluster mit Gateway API verfügbar machen Gateway API ist der Kubernetes-Standard für die Weiterleitung von Traffic in einen Cluster und wurde als Nachfolger von Ingress entwickelt. Sie beschreibt, was Sie verfügbar machen möchten. Ein Controller wandelt diese Beschreibung in einen laufenden Proxy und auf MKS in einen OVHcloud Public Cloud Load Balancer um. Sie verwenden drei Komponenten: Envoy Gateway (eine Implementierung der Gateway API, die auf dem Envoy-Proxy basiert), cert-manager, der TLS-Zertifikate automatisiert, und eine Gateway-Ressource, die sie miteinander verbindet. Envoy Gateway installieren Installieren Sie das Envoy Gateway-Helm-Chart:

bash Kopieren helm install envoy-gateway oci://docker.io/envoyproxy/gateway-helm -n envoy-gateway-system --create-namespace

Erstellen Sie dann eine GatewayClass, die Kubernetes mitteilt, dass Envoy Gateway für Ihre Gateway-Ressourcen zuständig ist:

bash Kopieren cat <<EOF | kubectl apply -f - apiVersion: gateway.networking.k8s.io/v1 kind: GatewayClass metadata: name: envoy spec: controllerName: gateway.envoyproxy.io/gatewayclass-controller EOF

TLS-Zertifikate mit cert-manager verwalten Um Ihre TLS-Zertifikate automatisch zu verwalten, verwenden Sie cert-manager in Verbindung mit Let’s Encrypt. cert-manager installieren:

bash Kopieren helm repo add jetstack https://charts.jetstack.io helm repo update helm install cert-manager jetstack/cert-manager --namespace cert-manager --create-namespace --set crds.enabled=true --set config.gatewayAPI.enabled=true

Erstellen Sie dann einen ClusterIssuer für Let's Encrypt:

bash Kopieren cat <<EOF | kubectl apply -f - apiVersion: cert-manager.io/v1 kind: ClusterIssuer metadata: name: letsencrypt-prod-microcks spec: acme: server: https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory email: <your-email@example.com> # Update with your email address privateKeySecretRef: name: letsencrypt-prod-microcks solvers: - http01: gatewayHTTPRoute: parentRefs: - name: microcks-gateway namespace: microcks group: gateway.networking.k8s.io kind: Gateway EOF

Dieser Issuer erlaubt es cert-manager, mit dem Gateway API HTTP-01-Solver Zertifikate von Let’s Encrypt anzufordern. Gateway erstellen Sie können jetzt das Gateway erstellen, das Microcks verfügbar macht. Erstellen Sie den Namespace:

bash Kopieren kubectl create namespace microcks

Erstellen Sie dann das Gateway mit seinen fünf Listenern: HTTP und HTTPS für Microcks, TLS-Passthrough für gRPC und HTTP und HTTPS für Keycloak.

bash Kopieren cat <<EOF | kubectl apply -f - apiVersion: gateway.networking.k8s.io/v1 kind: Gateway metadata: name: microcks-gateway namespace: microcks annotations: cert-manager.io/cluster-issuer: letsencrypt-prod-microcks spec: gatewayClassName: envoy listeners: - name: microcks-http hostname: microcks.<YOUR_DOMAIN>.com protocol: HTTP port: 80 allowedRoutes: namespaces: from: Same - name: microcks-https hostname: microcks.<YOUR_DOMAIN>.com protocol: HTTPS port: 443 tls: mode: Terminate certificateRefs: - name: microcks-tls allowedRoutes: namespaces: from: Same - name: microcks-grpc hostname: microcks-grpc.<YOUR_DOMAIN>.com protocol: TLS port: 443 tls: mode: Passthrough allowedRoutes: namespaces: from: Same - name: keycloak-http hostname: keycloak.<YOUR_DOMAIN>.com protocol: HTTP port: 80 allowedRoutes: namespaces: from: Same - name: keycloak-https hostname: keycloak.<YOUR_DOMAIN>.com protocol: HTTPS port: 443 tls: mode: Terminate certificateRefs: - name: keycloak-tls allowedRoutes: namespaces: from: Same EOF

Überprüfen Sie den Status des Gateways:

bash Kopieren kubectl get gateway -n microcks --- OUTPUT --- NAME CLASS ADDRESS PROGRAMMED AGE microcks-gateway envoy xx.xx.xx.xx True 3m49s

In diesem Stadium sollte das Gateway Accepted=True und Programmed=True sein. Wenn das noch nicht der Fall ist, warten Sie ein paar Minuten, bis das Gateway programmiert und der OVHcloud Public Cloud Load Balancer bereitgestellt ist. DNS konfigurieren Rufen Sie die externe Adresse des Gateways ab:

bash Kopieren export GATEWAY_IP=$(kubectl get gateway microcks-gateway \ -n microcks \ -o jsonpath='{.status.addresses[0].value}') echo $GATEWAY_IP --- OUTPUT --- xx.xx.xx.xx

Wenn Sie eine individuelle Domain verwenden, erstellen Sie die folgenden DNS-Einträge:

bash Kopieren microcks.<YOUR_DOMAIN>.com A <GATEWAY_IP> microcks-grpc.<YOUR_DOMAIN>.com A <GATEWAY_IP> keycloak.<YOUR_DOMAIN>.com A <GATEWAY_IP>

Sie können diese Einträge über die OVHcloud DNS-Verwaltungsoberfläche konfigurieren:

Nachdem Ihr DNS konfiguriert ist, überprüfen Sie die Einträge:

bash Kopieren dig keycloak.<YOUR_DOMAIN>.com +noall +answer dig microcks.<YOUR_DOMAIN>.com +noall +answer dig microcks-grpc.<YOUR_DOMAIN>.com +noall +answer

Schritt 3: Microcks bereitstellen und überprüfen Die Infrastruktur ist nun bereit. Jetzt deployen wir Microcks. Microcks mit Helm bereitstellen Sie verwenden das offizielle Microcks-Helm-Chart und konfigurieren es, um Gateway API HTTPRoute-Ressourcen anstelle von Kubernetes Ingress-Ressourcen zu erstellen. Fügen Sie das Microcks-Helm-Repository hinzu:

bash Kopieren helm repo add microcks https://microcks.io/helm/ helm repo update

Erstellen Sie eine microcks_values.yaml-Datei:

bash Kopieren cat > microcks_values.yaml <<EOF appName: microcks ingresses: false gatewayRoutes: true gatewayRefName: microcks-gateway gatewayRefNamespace: microcks gatewayRefSectionName: microcks-https grpcGatewayRefSectionName: microcks-grpc microcks: url: microcks.<YOUR_DOMAIN>.com ingressSecretRef: microcks-tls generateCert: false grpcEnableTLS: true keycloak: url: keycloak.<YOUR_DOMAIN>.com privateUrl: http://microcks-keycloak.microcks.svc.cluster.local:8080 ingressSecretRef: keycloak-tls generateCert: false gatewayRefName: microcks-gateway gatewayRefNamespace: microcks gatewayRefSectionName: keycloak-https EOF

Installieren Sie Microcks:

bash Kopieren helm install microcks microcks/microcks -n microcks -f microcks_values.yaml

Deployment überprüfen Überprüfen Sie die Pods:

bash Kopieren kubectl get pods -n microcks --- OUTPUT --- NAME READY STATUS RESTARTS AGE microcks-7f9f994fbc-jd7pb 1/1 Running 0 19m microcks-keycloak-5cf68c6b65-xjr6n 1/1 Running 3 (3m1s ago) 19m microcks-keycloak-postgresql-6665b755f-zjdrl 1/1 Running 0 19m microcks-mongodb-7ddff9f544-8rdcx 1/1 Running 0 19m microcks-postman-runtime-5699859b86-58mr7 1/1 Running 0 19m

Warten Sie, bis alle Pods im Zustand „Running“ sind und die Container bereit sind. Sie können auch die Gateway API-Routen überprüfen:

bash Kopieren kubectl get httproute -n microcks --- OUTPUT --- NAME HOSTNAMES AGE microcks ["microcks.<YOUR_DOMAIN>.com"] 3m34s microcks-keycloak ["keycloak.<YOUR_DOMAIN>.com"] 3m34s

Die Routen sollten auf die zuvor konfigurierten Microcks- und Keycloak-Hostnamen verweisen. Ab diesem Zeitpunkt sollte Microcks über folgende Links zugänglich sein:

bash Kopieren https://microcks.<YOUR_DOMAIN>.com https://microcks-grpc.<YOUR_DOMAIN>.com https://keycloak.<YOUR_DOMAIN>.com