World Summit AI 2026: OVHcloud rückt souveräne AI in den Mittelpunkt

Der World Summit AI 2026 feierte am 07. Oktober in Amsterdam seine zehnte Ausgabe und dieses Jahr gab es einen eigenen Track zur Diskussion über souveräne AI. Auch OVHcloud war dabei: Olivier Debeugny, CEO und Gründer von OVHai LLM, sprach in der Session The Building Blocks of Sovereign AI. An zwei Tagen kamen mehr als 10.000 Teilnehmer:innen zusammen, um über ein wichtiges Thema zu reflektieren, das von Strategiepapieren zu Produktionsplänen übergegangen ist. Hier erfahren Sie, wie der Summit dieses Jahr aussah, worum es in Oliviers Session ging und warum dieses Thema derzeit so weit oben auf der europäischen Agenda steht.

Der World Summit AI 2026 auf einen Blick

Der 2017 in Amsterdam gestartete World Summit AI hat sich zu einer der größten KI-Veranstaltungen entwickelt: Die Ausgabe 2026 kündigte über 300 Redner:innen, mehr als 100 Aussteller und zehn verschiedene Tracks an. Es ist auch ein Dreh- und Angelpunkt der World AI Week, die vom 05. bis 09. Oktober mit mehr als hundert angeschlossenen Veranstaltungen in der ganzen Stadt lief.

Das Programm folgte dem AI-Lebenszyklus eines Unternehmens und nicht einem einzelnen Thema. Der Adopt AI-Track deckte die Implementierung in großen Organisationen ab, Pathfounders brachte Start-ups und Investoren zusammen und AI Labs gab Forschungsteams das Wort.

Der Sovereign AI-Track hatte zum Ziel, Politiker:innen, Unternehmen und Techniker:innen einen gemeinsamen Raum zu bieten, um zu diskutieren, wie Nationen, Regionen und Sektoren AI-Souveränität erreichen können. Hier ging die Frage von der Theorie in die Praxis – ein Punkt, an dem Olivier gut mit seiner Session ansetzen konnte.

Der Sprecher

Olivier Debeugny gründete 2011 Lingua Custodia, um AI-Modelle für den Finanzsektor zu entwickeln. Das Unternehmen wurde später Dragon LLM, gewann die Large AI Grand Challenge der Europäischen Kommission und trainierte seine eigenen Basismodelle auf EuroHPC-Supercomputern. Im März 2026 kündigte OVHcloud die Übernahme von Dragon LLM und die Einführung eines AI-Lab an, das sich auf das Training und die Feinabstimmung souveräner Large Language Models (LLMs) konzentriert. Dragon LLM wurde im April 2026 zu OVHai LLM, einer Tochtergesellschaft von OVHcloud. Das Team ist eines der wenigen in Europa, das sowohl Basis- als auch domänenspezifische Modelle entwickeln kann, und seine Arbeit fließt nun in neue Generative-AI-Dienste für sensible Daten ein, die in der Cloud oder vor Ort bereitgestellt werden können.

Diese Erfahrung brachte Olivier in seine Session The Building Blocks of Sovereign AI ein. In dieser Session wird diskutiert, was es braucht, um eine AI zu betreiben, die Sie kontrollieren. Zudem werden die verschiedenen Layer besprochen, die einen souveränen Stack bilden, darunter Rechenkapazität, Datenresidenz und Governance, die Modelle selbst und der rechtliche Rahmen, in dem sie arbeiten. In dieser Session ging es darum, welche dieser Blöcke eine europäische Organisation heute besitzen kann, welche sie lokal beziehen kann und wo es Lücken gibt.