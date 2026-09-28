World Summit AI 2026: OVHcloud rückt souveräne AI in den Mittelpunkt
Der World Summit AI 2026 feierte am 07. Oktober in Amsterdam seine zehnte Ausgabe und dieses Jahr gab es einen eigenen Track zur Diskussion über souveräne AI. Auch OVHcloud war dabei: Olivier Debeugny, CEO und Gründer von OVHai LLM, sprach in der Session The Building Blocks of Sovereign AI. An zwei Tagen kamen mehr als 10.000 Teilnehmer:innen zusammen, um über ein wichtiges Thema zu reflektieren, das von Strategiepapieren zu Produktionsplänen übergegangen ist. Hier erfahren Sie, wie der Summit dieses Jahr aussah, worum es in Oliviers Session ging und warum dieses Thema derzeit so weit oben auf der europäischen Agenda steht.
Der World Summit AI 2026 auf einen Blick
Der 2017 in Amsterdam gestartete World Summit AI hat sich zu einer der größten KI-Veranstaltungen entwickelt: Die Ausgabe 2026 kündigte über 300 Redner:innen, mehr als 100 Aussteller und zehn verschiedene Tracks an. Es ist auch ein Dreh- und Angelpunkt der World AI Week, die vom 05. bis 09. Oktober mit mehr als hundert angeschlossenen Veranstaltungen in der ganzen Stadt lief.
Das Programm folgte dem AI-Lebenszyklus eines Unternehmens und nicht einem einzelnen Thema. Der Adopt AI-Track deckte die Implementierung in großen Organisationen ab, Pathfounders brachte Start-ups und Investoren zusammen und AI Labs gab Forschungsteams das Wort.
Der Sovereign AI-Track hatte zum Ziel, Politiker:innen, Unternehmen und Techniker:innen einen gemeinsamen Raum zu bieten, um zu diskutieren, wie Nationen, Regionen und Sektoren AI-Souveränität erreichen können. Hier ging die Frage von der Theorie in die Praxis – ein Punkt, an dem Olivier gut mit seiner Session ansetzen konnte.
Der Sprecher
Olivier Debeugny gründete 2011 Lingua Custodia, um AI-Modelle für den Finanzsektor zu entwickeln. Das Unternehmen wurde später Dragon LLM, gewann die Large AI Grand Challenge der Europäischen Kommission und trainierte seine eigenen Basismodelle auf EuroHPC-Supercomputern. Im März 2026 kündigte OVHcloud die Übernahme von Dragon LLM und die Einführung eines AI-Lab an, das sich auf das Training und die Feinabstimmung souveräner Large Language Models (LLMs) konzentriert. Dragon LLM wurde im April 2026 zu OVHai LLM, einer Tochtergesellschaft von OVHcloud. Das Team ist eines der wenigen in Europa, das sowohl Basis- als auch domänenspezifische Modelle entwickeln kann, und seine Arbeit fließt nun in neue Generative-AI-Dienste für sensible Daten ein, die in der Cloud oder vor Ort bereitgestellt werden können.
Diese Erfahrung brachte Olivier in seine Session The Building Blocks of Sovereign AI ein. In dieser Session wird diskutiert, was es braucht, um eine AI zu betreiben, die Sie kontrollieren. Zudem werden die verschiedenen Layer besprochen, die einen souveränen Stack bilden, darunter Rechenkapazität, Datenresidenz und Governance, die Modelle selbst und der rechtliche Rahmen, in dem sie arbeiten. In dieser Session ging es darum, welche dieser Blöcke eine europäische Organisation heute besitzen kann, welche sie lokal beziehen kann und wo es Lücken gibt.
Warum souveräne AI auf der Agenda aller steht
Drei Faktoren bestimmen die europäische Debatte über souveräne AI im Jahr 2026.
Zunächst der Markt. Laut Synergy Research Group (Juli 2025) halten drei nicht-europäische Hyperscaler etwa 70 % des europäischen Cloud-Marktes, während der kombinierte Anteil der europäischen Anbieter seit 2022 bei rund 15 % liegt, gegenüber 29 % im Jahr 2017. Wo die AI-Workloads in Europa laufen und wer sie betreibt, ist eine aktuelle wirtschaftliche Frage.
Zweitens die Rechtsvorschriften. Der EU AI Act ist im August 2024 in Kraft getreten. Die Verpflichtungen für GPAI-Modelle (KI-Modelle mit allgemeinem Verwendungszweck) gelten seit dem 02. August 2025, und die Durchsetzungsbefugnisse der Europäischen Kommission über diese Modelle greifen seit dem 02. August 2026. Jeder, der LLMs in Europa entwickelt oder bereitstellt, arbeitet jetzt innerhalb dieses Rahmens.
Drittens: öffentliche Investitionen. Der im April 2025 vorgestellte AI Continent Action Plan plant ein Netzwerk von AI Factories, die sich auf die EuroHPC-Supercomputer stützen, und die InvestAI-Initiative zielt darauf ab, 200 Milliarden Euro zu mobilisieren, darunter 20 Milliarden Euro für AI Gigafactories. Europas Rechenkapazität wird aufgebaut. Sie aufzubauen und zu nutzen, sind aber zwei verschiedene Dinge.
Mehr zu AI
Wenn Sie sich eingehender mit dem Thema beschäftigen möchten, sind zwei OVHcloud Ressourcen ein guter Ausgangspunkt: AI Endpoints stellt Open-Weight-Modelle über eine Serverless-API bereit, die in Europa gehostet wird, und auf unserer Seite zur souveränen Cloud erklären wir, was Datenkontrolle in der Praxis bedeutet.
Amsterdam war der erste unserer Herbsttermine. OVHcloud freut sich darauf, am 19. November 2026 im Carrousel du Louvre in Paris seinen eigenen AI Summit auszurichten.