Was gibt es Neues vom OVHcloud Developer Advocate Team – September 2026

Jeden Monat erstellt das Developer Advocate-Team von OVHcloud Inhalte, teilt sein Wissen und tauscht sich mit der Tech-Community aus.

Live, Vorträge, Artikel: Erfahren Sie, was unseren September 2026 geprägt hat. 🚀

Live auf Twitch

Diesen Monat waren wir live auf Twitch! Wir haben Folgendes besprochen:

🎥 Quanten für alle - verstehen, programmieren und die Zukunft bei OVHcloud erfinden (Juni 2026): Stéphane Philippart, Developer Advocate bei OVHcloud, empfing Fanny Bouton, Quantum Lead bei OVHcloud, um über Quantencomputing zu sprechen. Die Wiederholung ist auf YouTube verfügbar.

Vorträge

Das Team ist in diesem Monat für mehrere Vorträge auf die Straße (und auf die Bühne) gegangen:

JUG Summer Camp , La Rochelle (Frankreich)

🗣️ Stéphane: 🧰 Dev Containers, die ultimative Toolbox für Entwickler?

Code Europa , Warschau (Polen)

🗣️ Aurélie Vache, Developer Advocate bei OVHcloud: Ich habe meine Anwendung in ein Container Image verpackt und was nun?

Treffen mit der Community

Neben den Vorträgen haben wir uns auch mit der Community ausgetauscht:

🤝 Docker Captain Summit 2026 (Cancún, Mexiko, 28. und 29. September): die Docker-Botschafterin Aurélie hat dort das Team vertreten. Eine gute Gelegenheit, mit den Docker-Teams, aber auch mit anderen Docker Captains aus der ganzen Welt zu sprechen.

Unsere neuesten Blogbeiträge

Hier sieht man, was das Team auf dem OVHcloud Blog geschrieben hat:

📝 Microcks auf OVHcloud Managed Kubernetes Service (MKS) bereitstellen , von Aurélie Vache (September 2026)

Weiter

Der Oktober verspricht ereignisreich zu werden! Ein kleiner Vorgeschmack auf das, was Sie erwartet:

📅 Konferenz WAX , Marseille (Frankreich)

🎤 Am 1. Oktober hält Stéphane einen Vortrag: Einen KI-Assistenten in Ihrem Terminal mit Java, Picocli und Quarkus erstellen

📅 Konferenz Devoxx Belgium , Antwerpen (Belgien)

🎤 Am 6. Oktober wird Stéphane einen Workshop leiten: 👩‍💻 Entwickeln mit KI: Was wäre, wenn es so einfach wäre wie eine Bibliothek hinzuzufügen? 🧑‍💻

🎤 Am selben Tag hält er auch einen Vortrag: 🧰 Dev Containers: die ultimative Toolbox für Entwickler?

📅 Meetup Tech Speak’Her (Online)

🎤 Am 6. Oktober hält Aurélie einen Vortrag: Slides, wie bereitet man sich richtig vor? (im Rahmen des Begleitprogramms des Tremplin du DevFest Toulouse)

📅 Konferenz KCD UK Edinburgh , Edinburgh (Schottland)

🎤 Am 19. Oktober wird Aurélie einen Vortrag halten: The Ultimate Kubernetes Challenge: Ein interaktives Trivia Game über Konzepte, Komponenten, Nutzung...

📅 Konferenz Cloud Native Days Norway , Bergen (Norwegen)

🎤 Am 27. Oktober hält Aurélie einen Vortrag: Kubernetes visuell verstehen

📅 Konferenz BDX I/O , Bordeaux (Frankreich)

🎤 Am 29. Oktober hält Stéphane einen Vortrag: 🤖 Wie unsere KI das Lernen lernt ... 🧠

🎤 Anschließend leitet er einen Workshop: KI in unsere Anwendungen integrieren: Was wäre, wenn es so einfach wäre wie das Hinzufügen einer Bibliothek?

📅 Konferenz Codemotion Milan , Mailand (Italien)

🎤 Am 29. Oktober hält Aurélie einen Vortrag: The Ultimate Kubernetes Challenge: Ein interaktives Trivia Game über Konzepte, Komponenten, Nutzung...

In Kontakt bleiben

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Wir sehen uns nächsten Monat! 👋