Onde estão os meus dados? Quem controla a cadeia? Quanto vai custar daqui a seis meses e o que acontece se as regras mudarem de um dia para o outro? Qualquer organização que invista em IA acaba por fazer estas quatro perguntas. Foi a elas que quisemos responder a 19 de novembro, no Carrousel du Louvre, perante mais de 2000 clientes, parceiros e programadores. Neste 13.º Summit, rebatizado OVHcloud AI Summit, o nosso fio condutor, já anunciado no programa do evento , resumia-se a uma ideia: uma IA soberana pressupõe dominar toda uma cadeia.

Se não esteve na sala, o replay da keynote permite-lhe revê-la. Eis desde já as cinco lições a reter e o que mudam para os seus projetos.

1. A GPU já não é um ponto de estrangulamento

Um dos momentos mais francos da keynote veio de Octave Klaba, o nosso fundador e CEO. Nos últimos três anos, muitos clientes pediram-nos GPU sem limites de volume, e ele reconheceu-o perante a plateia: não tínhamos o suficiente. Tínhamos optado por reservá-las aos nossos clientes existentes, em vez de as transformar num argumento comercial. Essa página está virada. As GPU NVIDIA B300 e Rubin chegam tanto em Bare Metal como em Public Cloud, em três continentes. Com 110 megawatts disponíveis nos nossos datacenters, podemos fornecer até 60 000 B300 ou 35 000 Rubin para projetos economicamente viáveis.

Esta capacidade deve-se ao nosso modelo, uma vez que fabricamos os nossos servidores, construímos os nossos datacenters, arrefecemo-los a água e operamos a nossa própria rede. Yaniv Fdida, o nosso Chief Product & Technology Officer, fez disso o eixo da sua apresentação: a IA não é um produto, é uma stack. Esta stack vai da eletricidade que alimenta a GPU até à aplicação que abre todas as manhãs. Para os seus projetos, a questão já não é obter GPU. Trata-se de escolher como as consumir, na cloud ou on-premises, consoante o nível de soberania que pretende.

2. O modelo certo em vez do maior

Quando Octave Klaba apresentou o nosso primeiro LLM, a sala começou por sorrir, porque lhe chamámos mesmo Olala. Por trás do nome estão quinze anos de investigação conduzida na Dragon LLM por Olivier Debeugny, hoje diretor-geral da nossa subsidiária OVHai LLM. Foi ele quem apresentou em outubro os alicerces da IA soberana no World Summit AI, em Amesterdão. O Olala é o primeiro modelo saído dos nossos laboratórios OVHai, que trabalham também em voz e pesquisa documental.

O Olala mini foi treinado em três supercomputadores públicos europeus e funciona num simples servidor CPU. Na Qwant, já gera a resposta instantânea de 3 milhões de pesquisas por dia. Consome aí três vezes menos recursos do que o modelo anterior e responde 20% mais depressa. Yaniv Fdida tirou daí a lição geral: «O futuro da inferência não é um modelo gigante que faz tudo. É o modelo certo, especializado, para cada necessidade de negócio.» Para si, isto significa uma IA com custos previsíveis, porque cada tarefa usa o modelo que lhe basta.

3. Os agentes saem do protótipo

Voltemos a esses duzentos agentes. A demonstração do AI Fabric, concebido com a Blade.sh by Shadow, lembrou que um agente precisa antes de mais de um sítio onde ser executado. Yohann Prigent, CTO da Blade.sh, disse-o de forma mais simples: «Um agente sem ambiente de execução é um chatbot.»

Dois outros anúncios completam o quadro. O AI Agents aloja, protege e supervisiona os seus agentes quando saem do protótipo, com memória persistente e validação humana para as ações sensíveis. O AI Search dá-lhes acesso às passagens certas entre milhões de documentos da sua empresa. Tem assim, num único fornecedor europeu, tudo o que precisa para levar um agente da demonstração à produção.

4. A IA ao serviço do dia a dia

O regresso de Jean-Louis Quéguiner deu à keynote um dos seus momentos mais pessoais. Antigo responsável de dados e IA na OVHcloud, fundou depois a Gladia, que se juntou ao nosso grupo este ano. Regressou com uma convicção: na Europa, uma IA de voz tem de compreender sotaques, línguas misturadas e aquelas frases que começam em inglês e terminam na nossa própria língua. Pusemo-la à prova no nosso próprio suporte telefónico, onde agentes de voz da Gladia atendem parte das chamadas desde 1 de setembro de 2026.

A mesma lógica aplica-se ao OVHai Workspace, apresentado por Guillaume Gojard, Product Director, e Timothée Rebours, Team Leader. Em palco, a ferramenta resumiu uma conversa de vinte e-mails, encontrou um horário comum e pôs em dia uma reunião que tinha começado sem si. Restava a pergunta que todos faziam: confiar os e-mails e documentos a uma IA? Guillaume Gojard respondeu que pomos «a IA a trabalhar para si, e não sobre si». Os seus dados ficam na Europa, não servem para treinar modelos e todo o Workspace será encriptado de ponta a ponta em 2027.

5. A IA soberana já está em produção

O último grande momento deu a palavra a nove clientes. A AIFE, a agência de informática financeira do Estado francês, opera a plataforma pública de faturação eletrónica, implementada em França desde setembro. Esta plataforma, que funciona na nossa oferta Bare Metal SecNumCloud, deverá absorver a prazo 4 mil milhões de fluxos. O seu diretor, Emmanuel Spinat, resumiu o espírito da sessão: o tempo das provas de conceito passou, chegou a hora dos serviços de IA em produção.

O IGN, o instituto geográfico nacional francês, aloja connosco a sua Géoplateforme, capaz de responder até 55 000 pedidos por segundo. O instituto prepara também gémeos digitais dos territórios para antecipar os efeitos das alterações climáticas. Skaleet, Ipsos Synthesio, Wiremind, Sekoia, Kbrw, La Poste Santé et Autonomie e Luganodes fecharam o painel. Os seus setores vão da banca à saúde, passando pela cibersegurança e a logística. Todos remetem, no entanto, para a pergunta feita por Asha Sumputh, jornalista e oradora: a quem confiamos os nossos dados?

O futuro constrói-se consigo

Estas cinco lições decorrem da visão que Octave Klaba apresentou ao abrir a keynote. Para ele, o verdadeiro valor da IA revela-se na IA agêntica, com agentes capazes de trabalhar numa tarefa durante horas, ou mesmo dias. Considera este período «ao mesmo tempo entusiasmante e desestabilizador», porque «todas as cartas estão em cima da mesa». Na sua opinião, a visão e a velocidade farão a diferença. Depois do alojamento web, do servidor dedicado e da cloud, este Summit abre para nós uma aceleração rumo à IA e à computação quântica. A nossa ambição continua a ser uma IA soberana, fiel à convicção que nos guia há quase 30 anos: permanecer livres e independentes nas nossas escolhas tecnológicas.