World Summit AI 2026: a OVHcloud destaca uma IA soberana

O World Summit AI 2026 abre a 7 de outubro em Amesterdão para a sua décima edição e, este ano, inclui uma vertente dedicada à discussão da IA soberana. E a OVHcloud também vai participar: Olivier Debeugny, CEO e fundador da OVHai LLM, falará na sessão The Building Blocks of Sovereign AI. Ao longo de dois dias, mais de 10 000 participantes vão reunir-se para debater um tema importante que passou dos documentos de orientação política para os planos de produção. Eis como será a cimeira deste ano, o que Olivier vai abordar e por que razão este tema ocupa um lugar tão destacado nas agendas europeias.

World Summit AI 2026 num relance

Lançado em Amesterdão em 2017, o World Summit AI tornou-se um dos maiores eventos de IA: a edição de 2026 anuncia mais de 300 oradores, mais de 100 expositores e dez vertentes diferentes. Ancora também a World AI Week, que decorre de 5 a 9 de outubro, com mais de uma centena de eventos afiliados por toda a cidade.

O programa segue o ciclo de vida da IA empresarial, em vez de um tema único. A vertente Adopt AI aborda a implementação em grandes organizações, a Pathfounders reúne startups e investidores, enquanto a AI Labs dá a palavra às equipas de investigação.

O objetivo declarado da vertente Sovereign AI é proporcionar aos decisores políticos, às empresas e aos tecnólogos um espaço comum para debater como as nações, as regiões e os setores estão a alcançar a soberania em matéria de IA. É aqui que a questão passa do princípio à prática e se torna o ponto de chegada natural para a sessão de Olivier.

O orador por trás da sessão

Olivier Debeugny fundou a Lingua Custodia em 2011 para criar modelos de IA para o setor financeiro. A empresa tornou-se mais tarde a Dragon LLM, venceu o Large AI Grand Challenge da Comissão Europeia e treinou os seus próprios modelos de base em supercomputadores EuroHPC. Em março de 2026, a OVHcloud anunciou a aquisição da Dragon LLM e o lançamento de um laboratório de IA dedicado ao treino e à afinação de grandes modelos de linguagem (LLM) soberanos. Em abril de 2026, a Dragon LLM passou a chamar-se OVHai LLM, uma subsidiária da OVHcloud. A sua equipa é uma das poucas na Europa capaz de conceber tanto modelos de base como modelos específicos de cada domínio, e o seu trabalho alimenta agora novos serviços de IA generativa para dados sensíveis, implementáveis na cloud ou localmente.

É essa experiência que Olivier traz para a sua sessão, The Building Blocks of Sovereign AI. A sessão aborda o que é necessário para executar uma IA controlada e analisa as camadas que compõem uma pilha soberana, incluindo capacidade de computação, residência e governança de dados, os próprios modelos e o quadro legal dentro do qual operam. Nesta sessão, discute-se quais destes blocos uma organização europeia pode deter atualmente, quais pode adquirir localmente e onde é que ainda existem lacunas.