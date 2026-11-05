No dia 19 de novembro, no Carrousel du Louvre, o OVHcloud AI Summit reúne todo o nosso ecossistema em torno da IA ​​​​soberana, o culminar de uma ambição que temos há muito tempo. Eis de onde vem esta trajetória e o que descobrirá no local.

A web, a cloud e, em seguida, a IA

A web deu início à história. Em 1999, a OVHcloud nasce em Roubaix para alojar sites. A cloud tornou-nos depois naquilo que conhece hoje: concebemos os nossos servidores, construímos e operamos os nossos datacenters, e gerimos a nossa rede de ponta a ponta. Esta infraestrutura totalmente controlada é a base sobre a qual executa os seus serviços todos os dias.

A IA insere-se nesta continuidade. Há quase dez anos que cresce sobre esta mesma base, com os nossos GPU a pedido e, depois, com os nossos serviços de inferência, dos quais fomos pioneiros. Com o nosso AI Lab, conseguimos agora até treinar os nossos próprios modelos. A soberania continua a ser a nossa bússola. A única coisa que muda é a sua escala: agora abrange também os modelos.

Dos nossos primeiros GPU aos LLM soberanos

Esta mudança de escala não foi decretada num dia. Tudo começou em 2017, com os servidores GPU destinados especialmente ao deep learning. Em 2019, tornámo-nos o primeiro fornecedor de cloud europeu a disponibilizar a plataforma NVIDIA GPU Cloud à escala mundial. A construção prosseguiu então tijolo a tijolo, e os últimos meses aceleraram claramente o processo.

29 de abril de 2025: lançamento do AI Endpoints, uma plataforma «serverless» (sem servidor para gerir) que dá acesso por API a modelos de IA open source, ou seja, mais de 40 até à data.

lançamento do AI Endpoints, uma plataforma «serverless» (sem servidor para gerir) que dá acesso por API a modelos de IA open source, ou seja, mais de 40 até à data. 20 de novembro de 2025: o programa «Get your SaaS ready for AI» abre-se aos editores de software para os ajudar a integrar a IA agêntica nas suas aplicações.

o programa «Get your SaaS ready for AI» abre-se aos editores de software para os ajudar a integrar a IA agêntica nas suas aplicações. 26 de janeiro de 2026: anúncio da aquisição da Seald , especialista francesa em encriptação ponto a ponto, para integrar nativamente esta proteção no nosso catálogo.

anúncio da , especialista francesa em encriptação ponto a ponto, para integrar nativamente esta proteção no nosso catálogo. 25 de março de 2026: criação do AI Lab para treinar e afinar (fine-tuning) os grandes modelos de linguagem (LLM) soberanos. Ao mesmo tempo, oficializamos a compra do Dragon LLM (que entretanto se tornou o OVHai LLM), editora de modelos de IA generativa especializados, implementáveis em infraestrutura local.

criação do para treinar e afinar (fine-tuning) os grandes modelos de linguagem (LLM) soberanos. Ao mesmo tempo, oficializamos a compra do Dragon LLM (que entretanto se tornou o OVHai LLM), editora de modelos de IA generativa especializados, implementáveis em infraestrutura local. 17 de junho de 2026: o AI Lab revela em antevisão o OVHai Workspace , uma plataforma colaborativa aberta que reúne mensagens, armazenamento e videoconferência, equipada com IA agêntica e encriptação nativa. A sua versão beta é anunciada para o Summit.

o AI Lab revela em antevisão o , uma plataforma colaborativa aberta que reúne mensagens, armazenamento e videoconferência, equipada com IA agêntica e encriptação nativa. A sua versão beta é anunciada para o Summit. 31 de julho de 2026: O Gladia , especialista francês em reconhecimento de voz e inteligência áudio, junta-se ao grupo e vem reforçar o AI Lab.

O fio condutor é claro. Para tirar o máximo partido da IA, é necessário dominar toda a cadeia tecnológica: datacenters, servidores, modelos. Seguimos precisamente este caminho, até ao treino dos nossos próprios LLM. O OVHcloud AI Summit apresentará cada etapa deste processo.

Uma alavanca de competitividade, sujeito a condições

Saúde, indústria, comércio, transportes, segurança: em todos os setores, a IA está a tornar-se uma alavanca essencial para a competitividade. Mas só liberta todo o seu potencial quando apoiada por uma potência de cálculo e uma infraestrutura de confiança. Não precisa apenas de ter acesso a um modelo. É necessário saber onde estão localizados os seus dados, quem tem acesso a eles e a que custo. Connosco, podem ser alojados na Europa, nos nossos próprios datacenters, de acordo com a legislação europeia, a custos transparentes e previsíveis. É isso, a liberdade digital.

No programa do OVHcloud AI Summit 2026

Este ano, a inteligência artificial é um tema central ao longo do dia: a infraestrutura que a treina, os modelos que a colocam ao serviço do seu negócio, e a soberania e segurança dos dados que a tornam fiável.

Para explorarmos juntos estes temas, convidamo-lo a juntar-se a nós na quinta-feira, 19 de novembro de 2026, no Carrousel du Louvre, em Paris. Encontrará mais de 2 000 participantes, entre os quais clientes, parceiros, startups, estudantes, decisores de TI e dirigentes de empresas de todos os setores, todos reunidos para um dia dedicado ao networking e à inovação. Cada um, de acordo com o seu perfil e interesses, poderá criar um percurso personalizado graças:

à keynote de abertura, das 10h às 12h, apresentada pela jornalista Asha Sumputh, transmitida em direto e traduzida em várias línguas, durante a qual Octave Klaba, fundador e CEO da OVHcloud, e Yaniv Fdida, Chief Product & Technology Officer, irão detalhar a nossa estratégia de IA e os nossos anúncios de produtos e soluções. Em seguida, Bruno Ronsse, Chief Revenue Officer Corporate, e Pierre Byramjee, Chief Revenue Officer Digital Cloud, darão a palavra a vários dos nossos clientes para mostrarem o que estas inovações mudam concretamente para eles;

a mais de 60 breakout sessions dedicadas à IA e às suas utilizações, incluindo sessões de Deep Tech sobre GPU, inferência (a execução dos modelos em produção) e fine-tuning, dirigidas às equipas técnicas;

a demonstrações exclusivas dos nossos produtos e soluções, incluindo a plataforma colaborativa OVHai Workspace: a oportunidade de se tornar beta-tester no local;

a um espaço dedicado à inovação (AI Lab, I&D, startups, computação quântica), para ver de perto as tecnologias que vão moldar a cloud e a IA do futuro;

a espaços de networking onde poderá trocar impressões com as nossas equipas, os nossos parceiros e os nossos patrocinadores sobre os seus projetos, até ao cocktail de encerramento.

Encontramo-nos no Carrousel du Louvre

O edifício está situado sob a esplanada do museu. Um local onde todos os níveis se apoiam em bases sólidas, refletindo a nossa abordagem.