Porque é que tantos projetos de IA ficam pela fase de protótipo? Raramente por falta de modelo. Passar para produção obriga a fazer malabarismos entre vários produtos, vários fornecedores, várias tabelas de preços e transferências de dados que a equipa de conformidade se recusa a validar. Foi este bloqueio que eliminámos no OVHcloud AI Summit 2026, a 19 de novembro, no Carrousel du Louvre, em Paris, com 55 novidades cloud e IA, das GPU às aplicações, tudo com um único fornecedor europeu.

Visão geral das novidades de produto

Do lado das fundações cloud, 38 novidades reforçam a computação, o armazenamento, a rede, a segurança e a cloud privada. As outras 17 abrangem toda a stack de IA, da infraestrutura às aplicações.

Mas o que reter desta lista e para onde é que ela o leva? Eis como a ler.

1. Prontos para produção

Primeiro, percorra a lista das novidades anunciadas no Summit e conte: nove delas têm a palavra «privado» no nome. Private Boot, Private NAS-HA, Private Endpoint, Private PKI, VPC, DNS privado, Private Endpoint Kubernetes, Site-to-site VPN, Private VCF 3-AZ. Junte o Cloud HSM, a encriptação de discos, o Confidential Computing e os 17 novos pontos de presença OVHcloud Connect, e terá uma boa parte dos anúncios do Summit.

Não é por acaso: é precisamente esse o tema. Um agente de IA não vive numa demo. Lê os seus documentos, consulta as suas bases de dados, envia e-mails e faz encomendas. Vive na sua rede. E enquanto essa rede deixar um endereço público em cada componente, ninguém na conformidade assinará a sua entrada em produção. Por isso, dedicámos o ano a reforçar a rede onde um agente pode trabalhar sem que nada saia: uma VPC com sub-redes em três zonas, um DNS que resolve os seus serviços internamente, endpoints privados para os seus buckets e clusters, chaves que nunca saem de um dispositivo dedicado e uma atestação que prova, com prova criptográfica, que o servidor executa exatamente o que espera.

2. Uma stack de IA completa

Sobre estas fundações, os nossos serviços de IA organizam-se em cinco camadas. Cada um entra no nível que lhe convém: desde o cliente que quer gerir as suas próprias GPU até ao que prefere delegar-nos tudo.

Camadas 1 e 2: infraestrutura e orquestração As aguardadas GPU NVIDIA B300 já chegaram, em bare metal e em Public Cloud. A geração Rubin NVL8 está a caminho para as cargas de trabalho mais exigentes. Para orquestrar os seus treinos, o AI Fabric, desenvolvido com a Blade.sh, transforma a GPU num simples argumento de uma função Python: acabou-se o dimensionamento de clusters, e a faturação para com o contentor.

Camada 3: a inferência O AI Endpoints alarga-se com a voz da Gladia, em mais de 100 idiomas, e com os modelos da Shadow, tudo numa única fatura. O AI Routers vai escolher em cada pedido o modelo adequado, segundo as suas regras. Uma pergunta simples vai para um modelo leve, um raciocínio para um modelo mais potente e o código para um modelo de código, com recurso automático a outro modelo se um falhar.

Camada 4: o PaaS da IA O AI Agents trata de tudo o que rodeia o modelo: memória persistente, conectores MCP para as suas ferramentas, canais, tarefas agendadas, delegação entre agentes e validação humana para as ações sensíveis. Basta uma chamada à API e o agente fica implementado. O AI Search alimenta-o: traz os seus documentos, e o serviço divide-os, indexa-os e devolve as passagens certas às suas aplicações via API ou aos seus agentes via MCP.

Camada 5: aplicações e SaaS Os nossos clientes concebem e implementam as suas aplicações de IA nesta cloud preparada para a IA. Nós próprios a utilizamos para criar os serviços que esperam. O Website Builder cria um site completo a partir de algumas frases e altera-o com uma simples instrução. O Receptionist atende a sua linha telefónica dia e noite e cria marcações e tarefas diretamente nas suas ferramentas. Por fim, o OVHai Workspace assenta em todas as camadas inferiores (ver mais abaixo).

3. Olala, o nosso primeiro modelo próprio, em cinco variantes abertas

A Olala é a primeira família de LLM da OVHcloud, desenvolvida pela OVHai LLM, o seu laboratório dedicado à IA agêntica. O seu primeiro modelo, Olala 1.0 mini 7A1B, aposta na eficiência: tem 7 mil milhões de parâmetros, mas apenas mil milhões trabalham em cada pedido. Resultado: funciona numa GPU a partir de 8 GB de memória, e até num simples processador. Estará disponível em open source no Hugging Face, sob licença Apache 2.0, com a respetiva documentação de conformidade com o AI Act.

O Olala 1.0 mini 7A1B foi treinado em três supercomputadores públicos europeus (Jupiter, MeluXina e Jean Zay), e a família já aponta para mais de 100 mil milhões de parâmetros com a versão 2.0.

A Olala é um modelo open weight e open source que pode utilizar de várias formas. Siga os guias:

«O saber-fazer no treino de modelos democratizou-se amplamente e o custo de um treino foi dividido por 20 em 3 anos», explica Octave Klaba, CEO da OVHcloud.

Na Qwant, o Olala 1.0 mini 7A1B alimenta a resposta flash, apresentada no topo dos resultados. Executado na Blade, a plataforma de GPU da Shadow, processa 3 milhões de pedidos por dia com três vezes menos recursos do que o seu antecessor, com respostas 20% mais rápidas. Esta entrada em produção insere-se numa aliança entre a Qwant, a Shadow, a European Search Perspective (EUSP) e a OVHcloud, que visa uma IA soberana de ponta a ponta, alojada e operada na Europa. Os modelos da OVHai LLM apoiam-se também no índice web independente da EUSP para fornecer respostas com fontes e atualizadas.

«A Europa tem o índice, os modelos, as GPU e os casos de utilização. O que lhe faltava era ligá-los», sublinha Boris Lecoeur, CEO da Shadow, da Qwant e da EUSP.

4. A experiência dos programadores

Há um fio que muitas vezes se esquece nos anúncios: o que vai do seu terminal a tudo isto. Pediram-nos, aqui está.

Do lado da experiência, a Área de Cliente foi totalmente redesenvolvida. O Developer Hub reúne as 6500 operações da API, faturação incluída, com SDK, CLI, Terraform e changelog no mesmo sítio, e acolhe a Public Cloud API v2. A documentação adota uma navegação renovada, e o Cost Center exporta os seus custos no formato aberto FOCUS para as suas ferramentas FinOps. Por fim, o OVHcloud Labs permite-lhe testar as novidades em alfa e em beta antes do seu lançamento.

5. O OVHai Workspace unifica os dados da sua empresa numa plataforma agêntica

Com o OVHai Workspace, a OVHcloud quer pôr a IA agêntica ao alcance de milhões de empresas, a começar pelos clientes do seu alojamento web. A plataforma reúne três espaços. O espaço Produtividade junta e-mail, calendário, documentos, armazenamento e videoconferência em torno de uma mesma IA, pelo que basta um simples prompt para organizar uma reunião. No espaço Web AI, o Website Builder (em alfa) gera um site completo em poucas frases. Por fim, a Knowledge Platform ajuda as suas equipas e os seus agentes de IA a pesquisar nos dados da empresa.

O espaço Produtividade abriu em alfa gratuita a 19 de novembro de 2026, primeiro em França, com 5 GB de armazenamento por utilizador. Os seus dados são alojados na Europa e não são utilizados para treinar os modelos. O modelo Olala 1.0 mini 7A1B já alimenta o Workspace, que pode experimentar em alfa gratuita.

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