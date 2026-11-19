OVHcloud AI Summit 55 novidades para levar a IA à produção
Porque é que tantos projetos de IA ficam pela fase de protótipo? Raramente por falta de modelo. Passar para produção obriga a fazer malabarismos entre vários produtos, vários fornecedores, várias tabelas de preços e transferências de dados que a equipa de conformidade se recusa a validar. Foi este bloqueio que eliminámos no OVHcloud AI Summit 2026, a 19 de novembro, no Carrousel du Louvre, em Paris, com 55 novidades cloud e IA, das GPU às aplicações, tudo com um único fornecedor europeu.
Visão geral das novidades de produto
Do lado das fundações cloud, 38 novidades reforçam a computação, o armazenamento, a rede, a segurança e a cloud privada. As outras 17 abrangem toda a stack de IA, da infraestrutura às aplicações.
Mas o que reter desta lista e para onde é que ela o leva? Eis como a ler.
1. Prontos para produção
Primeiro, percorra a lista das novidades anunciadas no Summit e conte: nove delas têm a palavra «privado» no nome. Private Boot, Private NAS-HA, Private Endpoint, Private PKI, VPC, DNS privado, Private Endpoint Kubernetes, Site-to-site VPN, Private VCF 3-AZ. Junte o Cloud HSM, a encriptação de discos, o Confidential Computing e os 17 novos pontos de presença OVHcloud Connect, e terá uma boa parte dos anúncios do Summit.
Não é por acaso: é precisamente esse o tema. Um agente de IA não vive numa demo. Lê os seus documentos, consulta as suas bases de dados, envia e-mails e faz encomendas. Vive na sua rede. E enquanto essa rede deixar um endereço público em cada componente, ninguém na conformidade assinará a sua entrada em produção. Por isso, dedicámos o ano a reforçar a rede onde um agente pode trabalhar sem que nada saia: uma VPC com sub-redes em três zonas, um DNS que resolve os seus serviços internamente, endpoints privados para os seus buckets e clusters, chaves que nunca saem de um dispositivo dedicado e uma atestação que prova, com prova criptográfica, que o servidor executa exatamente o que espera.
2. Uma stack de IA completa
Sobre estas fundações, os nossos serviços de IA organizam-se em cinco camadas. Cada um entra no nível que lhe convém: desde o cliente que quer gerir as suas próprias GPU até ao que prefere delegar-nos tudo.
Camadas 1 e 2: infraestrutura e orquestração As aguardadas GPU NVIDIA B300 já chegaram, em bare metal e em Public Cloud. A geração Rubin NVL8 está a caminho para as cargas de trabalho mais exigentes. Para orquestrar os seus treinos, o AI Fabric, desenvolvido com a Blade.sh, transforma a GPU num simples argumento de uma função Python: acabou-se o dimensionamento de clusters, e a faturação para com o contentor.
Camada 3: a inferência O AI Endpoints alarga-se com a voz da Gladia, em mais de 100 idiomas, e com os modelos da Shadow, tudo numa única fatura. O AI Routers vai escolher em cada pedido o modelo adequado, segundo as suas regras. Uma pergunta simples vai para um modelo leve, um raciocínio para um modelo mais potente e o código para um modelo de código, com recurso automático a outro modelo se um falhar.
Camada 4: o PaaS da IA O AI Agents trata de tudo o que rodeia o modelo: memória persistente, conectores MCP para as suas ferramentas, canais, tarefas agendadas, delegação entre agentes e validação humana para as ações sensíveis. Basta uma chamada à API e o agente fica implementado. O AI Search alimenta-o: traz os seus documentos, e o serviço divide-os, indexa-os e devolve as passagens certas às suas aplicações via API ou aos seus agentes via MCP.
Camada 5: aplicações e SaaS Os nossos clientes concebem e implementam as suas aplicações de IA nesta cloud preparada para a IA. Nós próprios a utilizamos para criar os serviços que esperam. O Website Builder cria um site completo a partir de algumas frases e altera-o com uma simples instrução. O Receptionist atende a sua linha telefónica dia e noite e cria marcações e tarefas diretamente nas suas ferramentas. Por fim, o OVHai Workspace assenta em todas as camadas inferiores (ver mais abaixo).
3. Olala, o nosso primeiro modelo próprio, em cinco variantes abertas
A Olala é a primeira família de LLM da OVHcloud, desenvolvida pela OVHai LLM, o seu laboratório dedicado à IA agêntica. O seu primeiro modelo, Olala 1.0 mini 7A1B, aposta na eficiência: tem 7 mil milhões de parâmetros, mas apenas mil milhões trabalham em cada pedido. Resultado: funciona numa GPU a partir de 8 GB de memória, e até num simples processador. Estará disponível em open source no Hugging Face, sob licença Apache 2.0, com a respetiva documentação de conformidade com o AI Act.
O Olala 1.0 mini 7A1B foi treinado em três supercomputadores públicos europeus (Jupiter, MeluXina e Jean Zay), e a família já aponta para mais de 100 mil milhões de parâmetros com a versão 2.0.
A Olala é um modelo open weight e open source que pode utilizar de várias formas. Siga os guias:
- Treinar o modelo com os seus próprios datasets
- Implementar a Olala no AI Deploy
- Utilizar o modelo diretamente a partir da nossa API AI Endpoints
«O saber-fazer no treino de modelos democratizou-se amplamente e o custo de um treino foi dividido por 20 em 3 anos», explica Octave Klaba, CEO da OVHcloud.
Na Qwant, o Olala 1.0 mini 7A1B alimenta a resposta flash, apresentada no topo dos resultados. Executado na Blade, a plataforma de GPU da Shadow, processa 3 milhões de pedidos por dia com três vezes menos recursos do que o seu antecessor, com respostas 20% mais rápidas. Esta entrada em produção insere-se numa aliança entre a Qwant, a Shadow, a European Search Perspective (EUSP) e a OVHcloud, que visa uma IA soberana de ponta a ponta, alojada e operada na Europa. Os modelos da OVHai LLM apoiam-se também no índice web independente da EUSP para fornecer respostas com fontes e atualizadas.
«A Europa tem o índice, os modelos, as GPU e os casos de utilização. O que lhe faltava era ligá-los», sublinha Boris Lecoeur, CEO da Shadow, da Qwant e da EUSP.
4. A experiência dos programadores
Há um fio que muitas vezes se esquece nos anúncios: o que vai do seu terminal a tudo isto. Pediram-nos, aqui está.
Do lado da experiência, a Área de Cliente foi totalmente redesenvolvida. O Developer Hub reúne as 6500 operações da API, faturação incluída, com SDK, CLI, Terraform e changelog no mesmo sítio, e acolhe a Public Cloud API v2. A documentação adota uma navegação renovada, e o Cost Center exporta os seus custos no formato aberto FOCUS para as suas ferramentas FinOps. Por fim, o OVHcloud Labs permite-lhe testar as novidades em alfa e em beta antes do seu lançamento.
5. O OVHai Workspace unifica os dados da sua empresa numa plataforma agêntica
Com o OVHai Workspace, a OVHcloud quer pôr a IA agêntica ao alcance de milhões de empresas, a começar pelos clientes do seu alojamento web. A plataforma reúne três espaços. O espaço Produtividade junta e-mail, calendário, documentos, armazenamento e videoconferência em torno de uma mesma IA, pelo que basta um simples prompt para organizar uma reunião. No espaço Web AI, o Website Builder (em alfa) gera um site completo em poucas frases. Por fim, a Knowledge Platform ajuda as suas equipas e os seus agentes de IA a pesquisar nos dados da empresa.
O espaço Produtividade abriu em alfa gratuita a 19 de novembro de 2026, primeiro em França, com 5 GB de armazenamento por utilizador. Os seus dados são alojados na Europa e não são utilizados para treinar os modelos. O modelo Olala 1.0 mini 7A1B já alimenta o Workspace, que pode experimentar em alfa gratuita.
Todos os anúncios do OVHcloud AI Summit
Computação, Bare Metal e GPU
|Novidade
|Saiba mais
|O essencial
|Serverless Containers
|Experimentar no OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/serverless/
|Implemente uma imagem de contentor a partir de qualquer registo, ou diretamente o seu código-fonte. A plataforma faz o build, publica um URL HTTPS, regista os logs e escala até zero: sem cluster para gerir, paga apenas a execução.
|Serverless Functions
|Experimentar no OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/serverless/
|Escreva um handler na Área de Cliente ou implemente-o a partir de um repositório e, depois, acione-o por HTTP, por agendamento cron ou por um evento Public Cloud. Uma revisão por versão e reversão num clique.
|Bare Metal Private Boot
|Ver a página do produto: https://www.ovhcloud.com/en/bare-metal/ | Disponível na Área de Cliente
|Arranque os seus servidores High Grade e Scale através da rede privada: a instalação e o reinício deixam de depender da rede pública. Disponível desde 13 de novembro em High Grade Gen 2+ e Scale Gen 2+, nas regiões mono-AZ (exceto APAC e Toronto).
|NVIDIA B300 em Public Cloud
|Ver a página do produto: https://www.ovhcloud.com/en/public-cloud/gpu/b300/
|As GPU NVIDIA B300 Blackwell Ultra em instâncias Public Cloud, com quase 50% mais memória HBM3e e 1,5 vezes mais computação FP4 do que a B200. Disponíveis a partir de novembro de 2026 em mais de oito regiões.
|NVIDIA B300 em Bare Metal
|Ver a página do produto: https://www.ovhcloud.com/en/bare-metal/high-grade/hgr-ai-b300/
|Um nó HGX B300 completo em bare metal: 8 GPU Blackwell Ultra, 2,1 TB de HBM3e, NVLink 5 a 1,8 TB/s por GPU, sem hipervisor nem recursos partilhados. Acesso root, escolha do sistema operativo e do driver CUDA. Um modelo de um bilião de parâmetros cabe num único nó.
|NVIDIA Rubin NVL8
|Ver a página do produto: https://www.ovhcloud.com/en/public-cloud/gpu/rubin-nvl8/
|A próxima geração de GPU NVIDIA chega à Public Cloud: 8 GPU Rubin ligadas por NVLink 6, memória HBM4 a 130 TB/s, até 400 PFLOPS NVFP4 em inferência e 265 TFLOPS FP64 em simulação.
Armazenamento e dados
|Novidade
|Saiba mais
|O essencial
|Media Transcoder
|Experimentar no OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/media-transcoder/
|Converta os seus vídeos para formatos de streaming (H.264, H.265, AV1 em HLS, DASH, CMAF ou MP4) diretamente a partir do seu bucket Object Storage, com encriptação, DRM e legendas geradas por IA. Os seus ficheiros permanecem no seu bucket e são processados na Europa.
|Lakehouse
|Experimentar no OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/lakehouse/
|Centralize os seus dados e analise-os em SQL, BI ou IA, com base em normas abertas: tabelas Apache Iceberg, consultas Trino, catálogo Apache Polaris. Alojado em Paris em 3 AZ, faturado pelo armazenamento e pela computação, sem custos de saída.
|Backup Center
|Experimentar no OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/backup-center/
|Agende, acompanhe e restaure as cópias de segurança dos seus recursos Public Cloud a partir de uma interface única, começando pelo Managed Kubernetes. Cofre imutável de 14 dias, restauro de um cluster, de um namespace ou de um único volume.
|Private NAS-HA
|Experimentar no OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/private-nas-ha/
|A nova geração do NAS-HA gerido. Os seus volumes ligam-se diretamente à sua vRack e dimensionam-se ao gigabyte, a partir de 10 GB (contra 3 TB anteriormente), com acesso privado nativo e um efeito «vizinho ruidoso» reduzido.
|Object Storage: nova infraestrutura de metadados
|Experimentar no OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/future-object-storage/
|Acabaram-se os limites de pedidos por segundo: esta nova infraestrutura visa um desempenho até 20 vezes superior em leitura e escrita, com uma latência estável mesmo sob carga elevada. Beta privada gratuita.
|Object Storage Private Endpoint S3
|Experimentar no OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/private-endpoint-object-storage/
|Aceda aos seus buckets a partir da sua Private Network Public Cloud, sem IP público, sem gateway nem saída para a Internet. O endpoint é criado em poucos minutos (Área de Cliente, API ou Terraform), com TLS de ponta a ponta.
Segurança e confiança
|Novidade
|Saiba mais
|O essencial
|Cloud HSM
|Experimentar no OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/cloud-hsm/
|O seu próprio cluster de três partições HSM, distribuídas por três dispositivos físicos distintos, sem hardware para operar. As chaves nunca saem do HSM, e o driver PKCS#11 atinge até 1000 operações por segundo em RSA 2048.
|Confidential Computing (OCCAM)
|Experimentar no OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/confidential-computing-occam/
|Um serviço de atestação para os seus servidores Bare Metal. O OCCAM verifica o processador e a imagem arrancada antes de libertar as chaves das suas VM confidenciais (AMD SEV-SNP, Intel TDX), dos seus nós Kubernetes ou dos seus modelos de IA em GPU. Nem o anfitrião nem a OVHcloud podem ler a memória.
|Bare Metal Encryption (SED)
|Ver a página do produto: https://www.ovhcloud.com/en/bare-metal/ | Disponível na Área de Cliente
|A encriptação em repouso dos seus discos graças aos discos de autoencriptação do servidor, que pode ativar ou desativar a partir da página do servidor na Área de Cliente. Incluída sem custos adicionais no Scale Gen 3 (Scale 2026), na Europa e no Canadá.
|Volume CMK
|Página do produto disponível em breve
|Encripte os seus volumes Block Storage com as suas próprias chaves, alojadas no Key Management System da OVHcloud. É o utilizador que gere a rotação e a revogação, e um volume torna-se ilegível assim que retira a respetiva chave.
|Anti-DDoS Customer Profiles
|Experimentar no OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/antiddos-profiles/ | Disponível na Área de Cliente
|Descreva as suas aplicações à proteção Anti-DDoS em vez de a contornar: escolha um perfil (VPN, streaming, blockchain…) e uma sensibilidade e associe os seus IP por bloco. Menos falsos positivos e uma mitigação mais precisa, sem custos adicionais.
|Certificate Manager & Private PKI
|Página do produto disponível em breve
|Faça a gestão dos certificados TLS dos seus serviços OVHcloud e emita os seus próprios certificados internos com uma autoridade privada, a par das suas chaves (KMS) e dos seus segredos. Identidades e certificados permanecem sob o seu controlo.
|WAF
|Experimentar no OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/owaf/
|Proteja as suas aplicações web e as suas API contra injeções, scripts maliciosos, roubo de credenciais, bots e negação de serviço aplicacional, com regras mantidas pelos nossos especialistas e sem qualquer configuração. Sem faturação por pedido.
Rede
|Novidade
|Saiba mais
|O essencial
|VPC
|Ver a página do produto: https://www.ovhcloud.com/en/public-cloud/private-network/
|Uma nova base de rede privada regional para a Public Cloud, com o seu próprio endereçamento e sub-redes nas três zonas de uma região. A falha de uma zona fica contida, e a VPC serve de base para WAF, VPN, peering, DNS privado e balanceamento de carga.
|Application Load Balancer
|Página do produto disponível em breve
|Um balanceador de carga regional HTTP, HTTPS e TCP, ativo nas três zonas de disponibilidade de uma região. Se uma zona falhar, o tráfego continua a fluir e o plano de controlo continua acessível.
|DNS privado
|Página do produto disponível em breve
|Uma resolução de nomes privada dentro da sua VPC: as suas instâncias acedem aos seus serviços OVHcloud (Object Storage, bases de dados) e às suas aplicações pelo nome, sem passar pelo DNS público.
|Global Load Balancer
|Experimentar no OVHcloud Labs: https://labs.ovh.com/en/global-load-balancer/
|Encaminhe cada visitante para a região certa em função da localização, de um peso ou de uma prioridade, afastando automaticamente os servidores com falhas. DNS puro, sem proxy nem terminação TLS, logo sem qualquer salto adicional no seu tráfego.
|Site-to-site VPN
|Experimentar no OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/site-to-site-vpn
|Ligue a sua Private Network Public Cloud ao seu datacenter, a uma filial ou a outra cloud através de túneis IPsec encriptados, com encaminhamento estático ou BGP. Com dois túneis para o mesmo local, a comutação é automática.
|BGP Service
|Experimentar no OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/bgp-service/ | Disponível na Área de Cliente
|Anuncie os seus próprios endereços IP a partir de vários servidores, com o seu ASN se tiver um. Comutação em segundos, distribuição do tráfego sem appliance e migração sem mudar de endereços públicos. Gratuito durante a beta.
|OVHcloud Connect Edge
|Disponível na Área de Cliente
|Uma ligação privada chave na mão entre as suas instalações e a sua vRack, sem precisar de estar presente num ponto de presença. A OVHcloud fornece o lacete local, o equipamento e o SLA, de 50 Mbps a 10 Gbps, com ligação simples ou dupla.
|OVHcloud Connect: 17 novos PoP
|Visível no nosso roadmap
|Dezassete novos pontos de presença e novos parceiros de interligação: a sua rede privada chega à OVHcloud o mais perto possível das suas instalações e das suas outras clouds, sem passar pela Internet pública.
|Private Endpoint Kubernetes
|Ver a página do produto: https://www.ovhcloud.com/en/public-cloud/kubernetes/ | Disponível na Área de Cliente
|Exponha a API dos seus clusters Managed Kubernetes apenas na sua rede privada. O plano de controlo deixa de estar acessível a partir da Internet, e só as suas redes autorizadas lhe acedem.
|Nova weathermap
|Link disponível em breve
|Um mapa em tempo real da rede OVHcloud (ligações do backbone, pontos de presença, carga de tráfego) para ver de relance como circulam os seus dados.
Cloud privada e on-premise
|Novidade
|Saiba mais
|O essencial
|Nutanix 3AZ
|Experimentar no OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/nutanix-3az/
|Um único cluster Nutanix estendido pelas três zonas de disponibilidade da região de Paris, com o posicionamento das VM e das réplicas controlado por Strict Rack Awareness. As suas cargas de trabalho Nutanix sobrevivem à perda de uma zona.
|Private VCF 3AZ
|Ver a página do produto: https://www.ovhcloud.com/en/hosted-private-cloud/vmware/private-vcf-aas-3-az/ | Experimentar no OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/vmware-3az/
|VMware Cloud Foundation 9 num cluster estendido por três zonas de disponibilidade: replicação síncrona, RPO zero e reinício automático das VM na zona sobrevivente. SLA de 99,999%, totalmente gerido pela OVHcloud.
|OPCP Cloud Store
|Ver a página do produto: https://www.ovhcloud.com/en/hosted-private-cloud/onprem-cloud-platform/cloud-store/ | Experimentar no OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/opcp/
|O catálogo de serviços da plataforma on-premise da OVHcloud. A sua equipa de TI implementa VM, armazenamento em bloco e de objetos, Kubernetes ou bases de dados, e cada organização alojada gere os seus projetos em self-service. Os seus dados nunca saem das suas instalações.
|OPCP Kubernetes
|Experimentar no OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/opcp/managed-kubernetes/
|A experiência Managed Kubernetes da cloud pública no seu próprio datacenter: clusters criados por API, versões mantidas, nós com falhas substituídos automaticamente. Alfa privada prevista para fevereiro de 2027 para os Design Partners OPCP.
|SNC Cloud Platform
|Ver a página do produto: https://www.ovhcloud.com/en/solutions/uc-secnumcloud-environment/
|A agilidade da cloud pública num ambiente que visa a qualificação SecNumCloud: multi-tenant, Infrastructure as Code, portal self-service e faturação por utilização, para alojar e modernizar as suas aplicações e dados sensíveis.
Experiência e ferramentas
|Novidade
|Saiba mais
|O essencial
|Nova Área de Cliente
|Descobrir a Área de Cliente: https://console.eu.ovhcloud.com/
|Uma Área de Cliente totalmente redesenvolvida: navegação unificada entre produtos, percursos de encomenda e configuração mais curtos, e uma interface mais rápida e mais legível.
|Developer Hub
|Abrir o Developer Hub: https://developers.eu.ovhcloud.com/
|A referência única das API OVHcloud: 6500 operações documentadas no mesmo sítio, faturação incluída, com pesquisa em linguagem natural e chamadas prontas a copiar. SDK, CLI, provider Terraform e changelog integrados.
|Public Cloud API v2
|Visível no Developer Hub
|Uma nova forma de descobrir as API Public Cloud, diretamente no Developer Hub.
|Docs
|Consultar a documentação: https://docs.ovhcloud.com/en/
|A documentação de produto com uma nova experiência de navegação. Guias, tutoriais e referências foram reorganizados para encontrar mais depressa a página certa, dos primeiros passos à automatização.
|Cost Center
|Disponível na Área de Cliente
|Veja quanto custam os seus serviços OVHcloud e exporte os seus dados de custos no formato aberto FOCUS, prontos a usar nas suas ferramentas FinOps.
|OVHcloud Labs
|Explorar o OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/
|O canal de pré-lançamento da OVHcloud. Teste versões alfa e beta com cargas de trabalho reais, fale diretamente com os engenheiros e ajude a definir o que vai ser lançado.
|SMTP Mail Out
|Página do produto disponível em breve
|Um serviço Public Cloud para o envio de e-mails a partir das suas aplicações.
Serviços e aplicações de IA
|Novidade
|Saiba mais
|O essencial
|AI Fabric
|Experimentar no OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/ai-fabric/
|A GPU torna-se um argumento da sua função Python. Escolha o modelo e o número de placas numa linha, a CLI executa remotamente e a faturação para com o contentor. Desenvolvido com a Blade.sh, com GPU em França.
|AI Endpoints: modelos Gladia
|Ver o Solaria no catálogo: https://www.ovhcloud.com/en/public-cloud/ai-endpoints/catalog/solaria-3/
|Os modelos de transcrição da Gladia (Solaria) juntam-se ao catálogo AI Endpoints. Transcreva áudio em mais de 100 idiomas com a mesma conta e a mesma família de API que as suas outras chamadas de IA, com alojamento na Europa.
|AI Endpoints: parceria com a Shadow (Blade.sh)
|Disponível na Área de Cliente (AI Endpoints) | Experimentar a Blade: https://play.blade.sh/
|Cada parceiro disponibiliza os modelos do outro: o catálogo AI Endpoints ganha dezenas de modelos adicionais, acessíveis com uma única fatura.
|Gladia: a voz como interface
|Disponível na Área de Cliente (AI Endpoints)
|Transcrição em tempo real e em lote em mais de 100 idiomas, que pode combinar com os LLM do AI Endpoints para transcrever, resumir, analisar e depois agir.
|AI Routers
|Experimentar no OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/ai-routers/
|Um único endpoint compatível com a OpenAI para todo o seu tráfego de IA. O router envia cada pedido para o modelo adequado segundo as suas regras (modelo pequeno para uma pergunta simples, modelo de código para código…), com recurso automático a outro modelo em caso de falha. As suas aplicações não mudam.
|AI Agents
|Experimentar no OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/ai-agents/
|Descreva o seu agente, dê-lhe um modelo, ferramentas e permissões, e ele fica implementado: memória persistente, conectores MCP, Slack e Telegram, pesquisa web, tarefas agendadas e validação humana para as ações sensíveis.
|AI Search (RAG)
|Experimentar no OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/ai-search/
|Um RAG gerido. Traga os seus documentos: o AI Search analisa-os, divide-os e indexa-os e, depois, devolve as passagens relevantes às suas aplicações via API ou aos seus agentes via MCP. O seu conhecimento permanece sob jurisdição europeia.
|OVHai Workspace
|Experimentar no OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/workspace/
|E-mail, calendário, armazenamento, documentos e videochamadas num espaço colaborativo onde a IA transforma os seus pedidos em ações. Alojado na Europa, sem treino com os seus dados.
|Website Builder
|Experimentar no OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/website-builder/ | Experimentar a demo: https://builder.website.ovh/
|Descreva a sua atividade em poucas frases e a IA cria um site completo (páginas, textos, estilo) e, depois, altera-o com uma simples instrução. Publicação num clique, com nome de domínio, certificado SSL, e-mail e cópias de segurança incluídos.
|Receptionist
|Experimentar no OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/receptionist/
|Uma central telefónica com IA que atende dia e noite, percebe o pedido de quem liga, transfere a chamada para a pessoa certa e cria marcações e tarefas nas suas ferramentas. Nenhuma chamada perdida.
Família de modelos Olala
|Novidade
|Saiba mais
|O essencial
|Olala 1.0 mini 7A1B
|Abrir o playground Olala: https://olala.ovh.com
|O modelo compacto e aberto da família: 7 mil milhões de parâmetros, dos quais cerca de mil milhões ativos por token. Pensado para agentes, responde com precisão, rapidez e a custo constante, milhões de vezes por dia.
|Olala 1.0 Translate
|Abrir o playground Olala: https://olala.ovh.com
|A variante especializada em tradução: um modelo pequeno treinado para esta tarefa, que traduz melhor e mais barato do que um modelo generalista muito maior. Open-weight, servido no AI Endpoints e ajustável aos seus dados.
|Olala 1.0 Summarise
|Abrir o playground Olala: https://olala.ovh.com
|A variante especializada em resumos: condense documentos, tickets e conversas em grande escala. Open-weight, servido no AI Endpoints e ajustável aos seus dados.
|Olala 1.0 Base
|Abrir o playground Olala: https://olala.ovh.com
|O modelo de base pré-treinado, sem alinhamento: o ponto de partida para criar as suas próprias variantes por fine-tuning. Open-weight, e os dados dos clientes nunca são usados para treino.
|Olala 1.0 SFT
|Abrir o playground Olala: https://olala.ovh.com
|A versão instruída da Olala, ajustada por aprendizagem supervisionada para seguir instruções e dialogar. O modelo a usar tal como está quando não precisa de especialização. Open-weight, servido no AI Endpoints.
|Olala no AI Training
|Ler o guia: https://docs.ovhcloud.com/en/guides/public-cloud/ai-machine-learning/ai-training-fine-tune-olala-mini
|Treine a Olala com os seus próprios datasets, para o seu caso de utilização, a partir de uma imagem Docker pronta a usar.
|Olala no AI Deploy
|Ler o guia: https://docs.ovhcloud.com/en/guides/public-cloud/ai-machine-learning/ai-deploy-fine-tuned-olala-mini
|Implemente o seu modelo Olala ajustado sem escrever código adicional nem criar uma imagem.