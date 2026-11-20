Gdzie są moje dane? Kto kontroluje łańcuch? Ile to będzie kosztować za sześć miesięcy i co się stanie, jeśli zasady zmienią się z dnia na dzień? Każda organizacja, która inwestuje w AI, prędzej czy później zadaje sobie te cztery pytania. To na nie chcieliśmy odpowiedzieć 19 listopada w Carrousel du Louvre, przed ponad 2000 klientów, partnerów i deweloperów. Podczas 13. edycji Summitu, przemianowanego na OVHcloud AI Summit, nasz motyw przewodni, zapowiedziany już w programie wydarzenia, sprowadzał się do jednej idei: suwerenna AI wymaga kontroli nad całym łańcuchem.

Jeśli nie było Cię na sali, nagranie keynote pozwoli Ci obejrzeć je ponownie. Oto pięć najważniejszych wniosków i to, co zmieniają w Twoich projektach.

1. GPU nie są już wąskim gardłem

Jeden z najbardziej szczerych momentów keynote należał do Octave’a Klaby, naszego założyciela i CEO. Przez ostatnie trzy lata wielu z Was prosiło nas o GPU bez limitów ilościowych, a on przyznał przed publicznością: brakowało nam ich. Postanowiliśmy zarezerwować je dla obecnych klientów, zamiast robić z nich argument sprzedażowy. Ten rozdział jest już zamknięty. Procesory graficzne NVIDIA B300 i Rubin trafiają zarówno do oferty Bare Metal, jak i Public Cloud, na trzech kontynentach. Dzięki 110 megawatom dostępnym w naszych centrach danych możemy dostarczyć do 60 000 B300 lub 35 000 Rubin na potrzeby projektów, które mają sens ekonomiczny.

Ta moc wynika z naszego modelu, ponieważ sami produkujemy serwery, budujemy centra danych, chłodzimy je wodą i zarządzamy własną siecią. Yaniv Fdida, nasz Chief Product & Technology Officer, uczynił z tego oś swojej prezentacji: AI to nie produkt, lecz stack. Sięga on od prądu zasilającego GPU aż po aplikację, którą otwierasz każdego ranka. W Twoich projektach pytanie nie brzmi już więc, jak zdobyć GPU. Chodzi o to, jak z nich korzystać, w chmurze czy on-premises, w zależności od poziomu suwerenności, do którego dążysz.

2. Właściwy model zamiast największego

Kiedy Octave Klaba zaprezentował nasz pierwszy LLM, sala najpierw się uśmiechnęła, bo naprawdę nazwaliśmy go Olala. Za tą nazwą stoi piętnaście lat badań prowadzonych w Dragon LLM przez Oliviera Debeugny’ego, obecnie dyrektora generalnego naszej spółki zależnej OVHai LLM. To on przedstawił w październiku fundamenty suwerennej AI podczas World Summit AI w Amsterdamie. Olala to pierwszy model z naszych laboratoriów OVHai, które pracują także nad technologiami głosowymi i wyszukiwaniem w dokumentach.

Olala mini został wytrenowany na trzech publicznych europejskich superkomputerach i działa na zwykłym serwerze CPU. W Qwant generuje już szybkie odpowiedzi dla 3 milionów zapytań dziennie. Zużywa przy tym trzy razy mniej zasobów niż poprzedni model i odpowiada o 20% szybciej. Yaniv Fdida wyciągnął z tego ogólny wniosek: „Przyszłość inferencji to nie jeden gigantyczny model, który robi wszystko. To właściwy, wyspecjalizowany model dla każdej potrzeby biznesowej”. Dla Ciebie oznacza to AI o przewidywalnych kosztach, bo każde zadanie korzysta z modelu, który mu wystarcza.

3. Agenci wychodzą z fazy prototypu

Wróćmy do tych dwustu agentów. Demonstracja AI Fabric, stworzonego z Blade.sh by Shadow, przypomniała, że agent potrzebuje przede wszystkim miejsca, w którym może działać. Yohann Prigent, CTO Blade.sh, ujął to prościej: „Agent bez środowiska uruchomieniowego to chatbot”.

Obraz uzupełniają dwie kolejne nowości. AI Agents hostuje, zabezpiecza i monitoruje Twoich agentów, gdy wyjdą z fazy prototypu, zapewniając trwałą pamięć i ludzką akceptację wrażliwych działań. AI Search daje im dostęp do właściwych fragmentów spośród milionów dokumentów Twojej firmy. Masz więc u jednego europejskiego dostawcy wszystko, czego potrzeba, by przenieść agenta z demo do produkcji.

4. AI w codziennej pracy

Powrót Jean-Louisa Quéguinera zapewnił jeden z najbardziej osobistych momentów keynote. Były szef ds. danych i AI w OVHcloud założył następnie Gladię, która w tym roku dołączyła do naszej grupy. Wrócił z przekonaniem: w Europie głosowa AI musi rozumieć akcenty, mieszane języki i zdania zaczęte po angielsku, a dokończone we własnym języku. Przetestowaliśmy ją na naszym wsparciu telefonicznym, gdzie agenci głosowi Gladii obsługują część połączeń od 1 września 2026 roku.

Ta sama logika stoi za OVHai Workspace, zaprezentowanym przez Guillaume’a Gojarda, Product Director, i Timothée Reboursa, Team Leader. Na scenie narzędzie streściło wątek dwudziestu e-maili, znalazło wspólny termin i nadrobiło spotkanie, które zaczęło się bez Ciebie. Pozostało pytanie, które zadawał sobie każdy: czy powierzyć AI swoje e-maile i dokumenty? Guillaume Gojard odpowiedział, że sprawiamy, iż „AI pracuje dla Ciebie, a nie na Tobie”. Twoje dane pozostają w Europie, nie służą do trenowania modeli, a cały Workspace będzie w 2027 roku szyfrowany end-to-end.

5. Suwerenna AI już w produkcji

Ostatnia część oddała głos dziewięciu klientom. AIFE, francuska agencja ds. informatyki finansowej państwa, obsługuje publiczną platformę e-fakturowania wdrażaną we Francji od września. Platforma działa w ramach naszej oferty Bare Metal SecNumCloud i docelowo ma obsłużyć 4 miliardy przepływów. Jej dyrektor, Emmanuel Spinat, podsumował ducha tej części: czas proof of concept minął, teraz pora na usługi AI w produkcji.

IGN, francuski narodowy instytut geograficzny, hostuje u nas swoją Géoplateforme, zdolną obsłużyć do 55 000 zapytań na sekundę. Instytut przygotowuje też cyfrowe bliźniaki terytoriów, aby przewidywać skutki zmian klimatu. Listę uzupełnili Skaleet, Ipsos Synthesio, Wiremind, Sekoia, Kbrw, La Poste Santé et Autonomie i Luganodes. Ich branże obejmują bankowość, ochronę zdrowia, cyberbezpieczeństwo i logistykę. Wszyscy jednak wracają do pytania, które zadała dziennikarka i prelegentka Asha Sumputh: komu powierzamy nasze dane?

Przyszłość budujemy razem z Tobą

Te pięć wniosków wynika z wizji, którą Octave Klaba przedstawił na otwarcie keynote. Jego zdaniem prawdziwa wartość AI ujawnia się w AI agentowej, w której agenci potrafią pracować nad zadaniem przez wiele godzin, a nawet dni. Uważa ten okres za „jednocześnie ekscytujący i destabilizujący”, bo „wszystkie karty leżą na stole”. Według niego o przewadze zadecydują wizja i szybkość. Po hostingu stron, serwerach dedykowanych i chmurze ten Summit otwiera dla nas przyspieszenie w kierunku AI i technologii kwantowych. Naszą ambicją pozostaje suwerenna AI, wierna przekonaniu, które prowadzi nas od niemal 30 lat: pozostać wolnymi i niezależnymi w wyborach technologicznych.