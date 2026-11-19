OVHcloud AI Summit 2026: 55 nowości, które przenoszą AI do produkcji

Dlaczego tak wiele projektów AI zatrzymuje się na etapie prototypu? Rzadko z braku modelu. Wdrożenie produkcyjne oznacza żonglowanie wieloma produktami, wieloma dostawcami, wieloma cennikami i transferami danych, których dział compliance nie chce zatwierdzić. Właśnie tę blokadę usunęliśmy podczas OVHcloud AI Summit 2026, 19 listopada w Carrousel du Louvre w Paryżu, prezentując 55 nowości chmurowych i AI, od GPU po aplikacje, wszystkie od jednego europejskiego dostawcy.

Przegląd nowych produktów

W obszarze fundamentów chmury 38 nowości wzmacnia moc obliczeniową, przechowywanie danych, sieć, bezpieczeństwo i chmurę prywatną. Pozostałe 17 obejmuje cały stos AI, od infrastruktury po aplikacje.

Co jednak wynika z tej listy i dokąd Cię prowadzi? Oto jak ją czytać.

1. Gotowe do produkcji

Najpierw przejrzyj listę nowości ogłoszonych podczas Summitu i policz: dziewięć z nich ma w nazwie słowo „prywatny”. Private Boot, Private NAS-HA, Private Endpoint, Private PKI, VPC, prywatny DNS, Private Endpoint Kubernetes, Site-to-site VPN, Private VCF 3-AZ. Dodaj Cloud HSM, szyfrowanie dysków, Confidential Computing i 17 nowych punktów obecności OVHcloud Connect, a otrzymasz sporą część ogłoszeń Summitu.

To nie przypadek, to sedno sprawy. Agent AI nie żyje w wersji demo. Czyta Twoje dokumenty, odpytuje Twoje bazy danych, wysyła e-maile i składa zamówienia. Żyje w Twojej sieci. A dopóki ta sieć zostawia publiczny adres przy każdym elemencie, nikt z działu compliance nie podpisze jego wdrożenia produkcyjnego. Dlatego przez cały rok wzmacnialiśmy sieć, w której agent może pracować tak, by nic z niej nie wyciekło: VPC z podsieciami w trzech strefach, DNS rozwiązujący Twoje usługi wewnętrznie, prywatne endpointy do Twoich bucketów i klastrów, klucze, które nigdy nie opuszczają dedykowanego urządzenia, oraz atestacja, która kryptograficznie dowodzi, że serwer wykonuje dokładnie to, czego oczekujesz.

2. Kompletny stos AI

Na tym fundamencie nasze usługi AI są zorganizowane w pięć warstw. Każdy wchodzi na poziomie, który mu odpowiada: od klienta, który chce samodzielnie zarządzać swoimi GPU, po tego, który woli powierzyć nam wszystko.

Warstwy 1 i 2: infrastruktura i orkiestracja Długo wyczekiwane GPU NVIDIA B300 są już dostępne, w wersji bare metal i w Public Cloud. Generacja Rubin NVL8 nadchodzi z myślą o najbardziej wymagających obciążeniach. Do orkiestracji trenowania AI Fabric, stworzony we współpracy z Blade.sh, zamienia GPU w zwykły argument funkcji Pythona: koniec z wymiarowaniem klastrów, a rozliczanie kończy się razem z kontenerem.

Warstwa 3: inferencja AI Endpoints się rozrasta: o głos od Gladia w ponad 100 językach oraz o modele Shadow, a wszystko na jednej fakturze. AI Routers będzie wybierać dla każdego zapytania odpowiedni model zgodnie z Twoimi regułami. Proste pytanie trafi do lekkiego modelu, rozumowanie do mocniejszego, a kod do modelu programistycznego, z automatycznym przełączeniem, gdy model zawiedzie.

Warstwa 4: PaaS dla AI AI Agents zajmuje się wszystkim, co otacza model: trwałą pamięcią, konektorami MCP do Twoich narzędzi, kanałami, zaplanowanymi zadaniami, delegowaniem między agentami i zatwierdzaniem przez człowieka w przypadku wrażliwych działań. Jedno wywołanie API i agent jest wdrożony. AI Search dostarcza mu wiedzy: Ty przekazujesz dokumenty, a usługa je dzieli, indeksuje i zwraca właściwe fragmenty Twoim aplikacjom przez API lub Twoim agentom przez MCP.

Warstwa 5: aplikacje i SaaS Nasi klienci projektują i wdrażają swoje aplikacje AI w tej chmurze gotowej na AI. Sami też z niej korzystamy, aby tworzyć usługi, których oczekują. Website Builder tworzy kompletną stronę internetową na podstawie kilku zdań i modyfikuje ją na proste polecenie. Receptionist odbiera Twoje połączenia dzień i noc oraz tworzy spotkania i zadania bezpośrednio w Twoich narzędziach. Wreszcie OVHai Workspace opiera się na wszystkich niższych warstwach (więcej poniżej).

3. Olala, nasz pierwszy własny model, w pięciu otwartych wariantach

Olala to pierwsza rodzina LLM OVHcloud, opracowana przez OVHai LLM, laboratorium firmy poświęcone agentowej AI. Pierwszy model, Olala 1.0 mini 7A1B, stawia na efektywność: ma 7 miliardów parametrów, ale przy każdym zapytaniu pracuje tylko 1 miliard. Dzięki temu działa na GPU z już 8 GB pamięci, a nawet na zwykłym procesorze. Będzie dostępny jako open source na Hugging Face, na licencji Apache 2.0, wraz z dokumentacją zgodności z AI Act.

Olala 1.0 mini 7A1B został wytrenowany na trzech publicznych europejskich superkomputerach (Jupiter, MeluXina i Jean Zay), a rodzina już celuje w ponad 100 miliardów parametrów w wersji 2.0.

Olala to model open weight i open source, z którego możesz korzystać na kilka sposobów. Skorzystaj z przewodników:

„Wiedza o trenowaniu modeli stała się powszechnie dostępna, a koszt trenowania spadł dwudziestokrotnie w ciągu trzech lat” – wyjaśnia Octave Klaba, CEO OVHcloud.

W Qwant Olala 1.0 mini 7A1B zasila błyskawiczną odpowiedź wyświetlaną nad wynikami wyszukiwania. Uruchomiony na Blade, platformie GPU firmy Shadow, obsługuje 3 miliony zapytań dziennie, zużywając trzy razy mniej zasobów niż jego poprzednik, a odpowiedzi są o 20% szybsze. To wdrożenie produkcyjne jest częścią sojuszu Qwant, Shadow, European Search Perspective (EUSP) i OVHcloud, którego celem jest w pełni suwerenna AI, hostowana i obsługiwana w Europie. Modele OVHai LLM korzystają również z niezależnego indeksu internetowego EUSP, aby udzielać aktualnych odpowiedzi opartych na źródłach.

„Europa ma indeks, modele, GPU i zastosowania. Brakowało jej tylko połączenia ich ze sobą” – podkreśla Boris Lecoeur, CEO Shadow, Qwant i EUSP.

4. Doświadczenie deweloperów

Jest jeden wątek, o którym w ogłoszeniach często się zapomina: ten, który prowadzi od Twojego terminala do tego wszystkiego. Prosiliście o to, oto on.

Jeśli chodzi o doświadczenie użytkownika, Panel klienta został całkowicie przebudowany. Developer Hub gromadzi 6500 operacji API, łącznie z rozliczeniami, wraz z SDK, CLI, Terraform i changelogiem w jednym miejscu, i obejmuje Public Cloud API v2. Dokumentacja ma nową nawigację, a Cost Center eksportuje Twoje koszty w otwartym formacie FOCUS do Twoich narzędzi FinOps. Wreszcie OVHcloud Labs pozwala testować nowości w wersjach alfa i beta przed ich premierą.

5. OVHai Workspace łączy dane Twojej firmy na platformie agentowej

Dzięki OVHai Workspace OVHcloud chce udostępnić agentową AI milionom firm, zaczynając od klientów swojego hostingu. Platforma łączy trzy przestrzenie. Przestrzeń Produktywność skupia pocztę, kalendarz, dokumenty, przestrzeń dyskową i wideokonferencje wokół jednej AI, dzięki czemu wystarczy jeden prompt, aby zorganizować spotkanie. W przestrzeni Web AI Website Builder (w wersji alfa) generuje kompletną stronę na podstawie kilku zdań. Wreszcie Knowledge Platform pomaga Twoim zespołom i agentom AI przeszukiwać dane firmy.

Przestrzeń Produktywność została uruchomiona w bezpłatnej wersji alfa 19 listopada 2026 r., najpierw we Francji, z 5 GB przestrzeni na użytkownika. Twoje dane są hostowane w Europie i nie są wykorzystywane do trenowania modeli. Model Olala 1.0 mini 7A1B już zasila Workspace, który możesz przetestować w bezpłatnej wersji alfa.

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