OVHcloud AI Summit 2026: 55 nowości wdrożeniowych dla AI
OVHcloud AI Summit 2026: 55 nowości, które przenoszą AI do produkcji
Dlaczego tak wiele projektów AI zatrzymuje się na etapie prototypu? Rzadko z braku modelu. Wdrożenie produkcyjne oznacza żonglowanie wieloma produktami, wieloma dostawcami, wieloma cennikami i transferami danych, których dział compliance nie chce zatwierdzić. Właśnie tę blokadę usunęliśmy podczas OVHcloud AI Summit 2026, 19 listopada w Carrousel du Louvre w Paryżu, prezentując 55 nowości chmurowych i AI, od GPU po aplikacje, wszystkie od jednego europejskiego dostawcy.
Przegląd nowych produktów
W obszarze fundamentów chmury 38 nowości wzmacnia moc obliczeniową, przechowywanie danych, sieć, bezpieczeństwo i chmurę prywatną. Pozostałe 17 obejmuje cały stos AI, od infrastruktury po aplikacje.
Co jednak wynika z tej listy i dokąd Cię prowadzi? Oto jak ją czytać.
1. Gotowe do produkcji
Najpierw przejrzyj listę nowości ogłoszonych podczas Summitu i policz: dziewięć z nich ma w nazwie słowo „prywatny”. Private Boot, Private NAS-HA, Private Endpoint, Private PKI, VPC, prywatny DNS, Private Endpoint Kubernetes, Site-to-site VPN, Private VCF 3-AZ. Dodaj Cloud HSM, szyfrowanie dysków, Confidential Computing i 17 nowych punktów obecności OVHcloud Connect, a otrzymasz sporą część ogłoszeń Summitu.
To nie przypadek, to sedno sprawy. Agent AI nie żyje w wersji demo. Czyta Twoje dokumenty, odpytuje Twoje bazy danych, wysyła e-maile i składa zamówienia. Żyje w Twojej sieci. A dopóki ta sieć zostawia publiczny adres przy każdym elemencie, nikt z działu compliance nie podpisze jego wdrożenia produkcyjnego. Dlatego przez cały rok wzmacnialiśmy sieć, w której agent może pracować tak, by nic z niej nie wyciekło: VPC z podsieciami w trzech strefach, DNS rozwiązujący Twoje usługi wewnętrznie, prywatne endpointy do Twoich bucketów i klastrów, klucze, które nigdy nie opuszczają dedykowanego urządzenia, oraz atestacja, która kryptograficznie dowodzi, że serwer wykonuje dokładnie to, czego oczekujesz.
2. Kompletny stos AI
Na tym fundamencie nasze usługi AI są zorganizowane w pięć warstw. Każdy wchodzi na poziomie, który mu odpowiada: od klienta, który chce samodzielnie zarządzać swoimi GPU, po tego, który woli powierzyć nam wszystko.
Warstwy 1 i 2: infrastruktura i orkiestracja Długo wyczekiwane GPU NVIDIA B300 są już dostępne, w wersji bare metal i w Public Cloud. Generacja Rubin NVL8 nadchodzi z myślą o najbardziej wymagających obciążeniach. Do orkiestracji trenowania AI Fabric, stworzony we współpracy z Blade.sh, zamienia GPU w zwykły argument funkcji Pythona: koniec z wymiarowaniem klastrów, a rozliczanie kończy się razem z kontenerem.
Warstwa 3: inferencja AI Endpoints się rozrasta: o głos od Gladia w ponad 100 językach oraz o modele Shadow, a wszystko na jednej fakturze. AI Routers będzie wybierać dla każdego zapytania odpowiedni model zgodnie z Twoimi regułami. Proste pytanie trafi do lekkiego modelu, rozumowanie do mocniejszego, a kod do modelu programistycznego, z automatycznym przełączeniem, gdy model zawiedzie.
Warstwa 4: PaaS dla AI AI Agents zajmuje się wszystkim, co otacza model: trwałą pamięcią, konektorami MCP do Twoich narzędzi, kanałami, zaplanowanymi zadaniami, delegowaniem między agentami i zatwierdzaniem przez człowieka w przypadku wrażliwych działań. Jedno wywołanie API i agent jest wdrożony. AI Search dostarcza mu wiedzy: Ty przekazujesz dokumenty, a usługa je dzieli, indeksuje i zwraca właściwe fragmenty Twoim aplikacjom przez API lub Twoim agentom przez MCP.
Warstwa 5: aplikacje i SaaS Nasi klienci projektują i wdrażają swoje aplikacje AI w tej chmurze gotowej na AI. Sami też z niej korzystamy, aby tworzyć usługi, których oczekują. Website Builder tworzy kompletną stronę internetową na podstawie kilku zdań i modyfikuje ją na proste polecenie. Receptionist odbiera Twoje połączenia dzień i noc oraz tworzy spotkania i zadania bezpośrednio w Twoich narzędziach. Wreszcie OVHai Workspace opiera się na wszystkich niższych warstwach (więcej poniżej).
3. Olala, nasz pierwszy własny model, w pięciu otwartych wariantach
Olala to pierwsza rodzina LLM OVHcloud, opracowana przez OVHai LLM, laboratorium firmy poświęcone agentowej AI. Pierwszy model, Olala 1.0 mini 7A1B, stawia na efektywność: ma 7 miliardów parametrów, ale przy każdym zapytaniu pracuje tylko 1 miliard. Dzięki temu działa na GPU z już 8 GB pamięci, a nawet na zwykłym procesorze. Będzie dostępny jako open source na Hugging Face, na licencji Apache 2.0, wraz z dokumentacją zgodności z AI Act.
Olala 1.0 mini 7A1B został wytrenowany na trzech publicznych europejskich superkomputerach (Jupiter, MeluXina i Jean Zay), a rodzina już celuje w ponad 100 miliardów parametrów w wersji 2.0.
Olala to model open weight i open source, z którego możesz korzystać na kilka sposobów. Skorzystaj z przewodników:
- Trenuj model na własnych zbiorach danych
- Wdróż Olala w AI Deploy
- Korzystaj z modelu bezpośrednio przez nasze API AI Endpoints
„Wiedza o trenowaniu modeli stała się powszechnie dostępna, a koszt trenowania spadł dwudziestokrotnie w ciągu trzech lat” – wyjaśnia Octave Klaba, CEO OVHcloud.
W Qwant Olala 1.0 mini 7A1B zasila błyskawiczną odpowiedź wyświetlaną nad wynikami wyszukiwania. Uruchomiony na Blade, platformie GPU firmy Shadow, obsługuje 3 miliony zapytań dziennie, zużywając trzy razy mniej zasobów niż jego poprzednik, a odpowiedzi są o 20% szybsze. To wdrożenie produkcyjne jest częścią sojuszu Qwant, Shadow, European Search Perspective (EUSP) i OVHcloud, którego celem jest w pełni suwerenna AI, hostowana i obsługiwana w Europie. Modele OVHai LLM korzystają również z niezależnego indeksu internetowego EUSP, aby udzielać aktualnych odpowiedzi opartych na źródłach.
„Europa ma indeks, modele, GPU i zastosowania. Brakowało jej tylko połączenia ich ze sobą” – podkreśla Boris Lecoeur, CEO Shadow, Qwant i EUSP.
4. Doświadczenie deweloperów
Jest jeden wątek, o którym w ogłoszeniach często się zapomina: ten, który prowadzi od Twojego terminala do tego wszystkiego. Prosiliście o to, oto on.
Jeśli chodzi o doświadczenie użytkownika, Panel klienta został całkowicie przebudowany. Developer Hub gromadzi 6500 operacji API, łącznie z rozliczeniami, wraz z SDK, CLI, Terraform i changelogiem w jednym miejscu, i obejmuje Public Cloud API v2. Dokumentacja ma nową nawigację, a Cost Center eksportuje Twoje koszty w otwartym formacie FOCUS do Twoich narzędzi FinOps. Wreszcie OVHcloud Labs pozwala testować nowości w wersjach alfa i beta przed ich premierą.
5. OVHai Workspace łączy dane Twojej firmy na platformie agentowej
Dzięki OVHai Workspace OVHcloud chce udostępnić agentową AI milionom firm, zaczynając od klientów swojego hostingu. Platforma łączy trzy przestrzenie. Przestrzeń Produktywność skupia pocztę, kalendarz, dokumenty, przestrzeń dyskową i wideokonferencje wokół jednej AI, dzięki czemu wystarczy jeden prompt, aby zorganizować spotkanie. W przestrzeni Web AI Website Builder (w wersji alfa) generuje kompletną stronę na podstawie kilku zdań. Wreszcie Knowledge Platform pomaga Twoim zespołom i agentom AI przeszukiwać dane firmy.
Przestrzeń Produktywność została uruchomiona w bezpłatnej wersji alfa 19 listopada 2026 r., najpierw we Francji, z 5 GB przestrzeni na użytkownika. Twoje dane są hostowane w Europie i nie są wykorzystywane do trenowania modeli. Model Olala 1.0 mini 7A1B już zasila Workspace, który możesz przetestować w bezpłatnej wersji alfa.
Wszystkie ogłoszenia OVHcloud AI Summit
Obliczenia, Bare Metal i GPU
|Nowość
|Dowiedz się więcej
|Najważniejsze
|Serverless Containers
|Przetestuj w OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/serverless/
|Wdróż obraz kontenera z dowolnego rejestru lub bezpośrednio swój kod źródłowy. Platforma buduje go, publikuje adres URL HTTPS, zapisuje logi i skaluje do zera: bez klastra do zarządzania, płacisz tylko za wykonanie.
|Serverless Functions
|Przetestuj w OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/serverless/
|Napisz handler w Panelu klienta lub wdróż go z repozytorium, a następnie uruchamiaj go przez HTTP, harmonogram cron lub zdarzenie Public Cloud. Jedna rewizja na wersję i wycofanie zmian jednym kliknięciem.
|Bare Metal Private Boot
|Zobacz stronę produktu: https://www.ovhcloud.com/en/bare-metal/ | Dostępne w Panelu klienta
|Uruchamiaj serwery High Grade i Scale przez sieć prywatną: instalacja i restart nie zależą już od sieci publicznej. Dostępne od 13 listopada na High Grade Gen 2+ i Scale Gen 2+, w regionach jednostrefowych (z wyjątkiem APAC i Toronto).
|NVIDIA B300 w Public Cloud
|Zobacz stronę produktu: https://www.ovhcloud.com/en/public-cloud/gpu/b300/
|GPU NVIDIA B300 Blackwell Ultra jako instancje Public Cloud, z prawie 50% większą pamięcią HBM3e i 1,5 raza większą mocą obliczeniową FP4 niż B200. Dostępne od listopada 2026 r. w ponad ośmiu regionach.
|NVIDIA B300 w Bare Metal
|Zobacz stronę produktu: https://www.ovhcloud.com/en/bare-metal/high-grade/hgr-ai-b300/
|Kompletny węzeł HGX B300 w wersji bare metal: 8 GPU Blackwell Ultra, 2,1 TB HBM3e, NVLink 5 z przepustowością 1,8 TB/s na GPU, bez hiperwizora i bez współdzielonych zasobów. Dostęp root, wybór systemu operacyjnego i sterownika CUDA. Model z bilionem parametrów mieści się na jednym węźle.
|NVIDIA Rubin NVL8
|Zobacz stronę produktu: https://www.ovhcloud.com/en/public-cloud/gpu/rubin-nvl8/
|Kolejna generacja GPU NVIDIA trafia do Public Cloud: 8 GPU Rubin połączonych przez NVLink 6, pamięć HBM4 z przepustowością 130 TB/s, do 400 PFLOPS NVFP4 przy inferencji i 265 TFLOPS FP64 przy symulacjach.
Przechowywanie danych
|Nowość
|Dowiedz się więcej
|Najważniejsze
|Media Transcoder
|Przetestuj w OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/media-transcoder/
|Konwertuj filmy do formatów streamingowych (H.264, H.265, AV1 w HLS, DASH, CMAF lub MP4) bezpośrednio z bucketu Object Storage, z szyfrowaniem, DRM i napisami generowanymi przez AI. Pliki pozostają w Twoim buckecie i są przetwarzane w Europie.
|Lakehouse
|Przetestuj w OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/lakehouse/
|Centralizuj dane i analizuj je za pomocą SQL, BI lub AI w oparciu o otwarte standardy: tabele Apache Iceberg, zapytania Trino, katalog Apache Polaris. Hostowane w Paryżu w 3 strefach, rozliczane za przechowywanie i moc obliczeniową, bez opłat za transfer wychodzący.
|Backup Center
|Przetestuj w OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/backup-center/
|Planuj, monitoruj i przywracaj kopie zapasowe zasobów Public Cloud z jednego interfejsu, zaczynając od Managed Kubernetes. Niezmienny sejf na 14 dni, przywracanie całego klastra, namespace’u lub pojedynczego wolumenu.
|Private NAS-HA
|Przetestuj w OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/private-nas-ha/
|Nowa generacja zarządzanego NAS-HA. Wolumeny łączą się bezpośrednio z Twoim vRack i można je skalować z dokładnością do gigabajta, od 10 GB (wcześniej od 3 TB), z natywnym dostępem prywatnym i ograniczonym efektem „hałaśliwego sąsiada”.
|Object Storage: nowa infrastruktura metadanych
|Przetestuj w OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/future-object-storage/
|Koniec z limitami zapytań na sekundę: nowa infrastruktura zapewnia nawet 20 razy wyższą wydajność odczytu i zapisu, ze stabilnym opóźnieniem nawet przy dużym obciążeniu. Bezpłatna prywatna beta.
|Object Storage Private Endpoint S3
|Przetestuj w OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/private-endpoint-object-storage/
|Uzyskuj dostęp do bucketów z sieci Private Network Public Cloud, bez publicznego IP, bez bramy i bez wyjścia do internetu. Endpoint tworzysz w kilka minut (Panel klienta, API lub Terraform), z szyfrowaniem TLS end-to-end.
Bezpieczeństwo i zaufanie
|Nowość
|Dowiedz się więcej
|Najważniejsze
|Cloud HSM
|Przetestuj w OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/cloud-hsm/
|Własny klaster trzech partycji HSM rozmieszczonych na trzech oddzielnych urządzeniach fizycznych, bez sprzętu do utrzymania. Klucze nigdy nie opuszczają HSM, a sterownik PKCS#11 osiąga do 1000 operacji na sekundę w RSA 2048.
|Confidential Computing (OCCAM)
|Przetestuj w OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/confidential-computing-occam/
|Usługa atestacji dla serwerów Bare Metal. OCCAM weryfikuje procesor i uruchomiony obraz, zanim przekaże klucze Twoim poufnym maszynom wirtualnym (AMD SEV-SNP, Intel TDX), węzłom Kubernetes lub modelom AI na GPU. Ani host, ani OVHcloud nie mogą odczytać pamięci.
|Bare Metal Encryption (SED)
|Zobacz stronę produktu: https://www.ovhcloud.com/en/bare-metal/ | Dostępne w Panelu klienta
|Szyfrowanie danych w spoczynku za pomocą samoszyfrujących dysków serwera, włączane i wyłączane na stronie serwera w Panelu klienta. W cenie, bez dodatkowych opłat, na Scale Gen 3 (Scale 2026), w Europie i Kanadzie.
|Volume CMK
|Strona produktu wkrótce
|Szyfruj wolumeny Block Storage własnymi kluczami przechowywanymi w Key Management System OVHcloud. Sam zarządzasz rotacją i unieważnianiem, a wolumen staje się nieczytelny, gdy tylko wycofasz jego klucz.
|Anti-DDoS Customer Profiles
|Przetestuj w OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/antiddos-profiles/ | Dostępne w Panelu klienta
|Opisz swoje aplikacje ochronie Anti-DDoS, zamiast ją obchodzić: wybierz profil (VPN, streaming, blockchain…) i czułość, a następnie przypisz adresy IP blokami. Mniej fałszywych alarmów i precyzyjniejsza mitygacja, bez dodatkowych kosztów.
|Certificate Manager & Private PKI
|Strona produktu wkrótce
|Zarządzaj certyfikatami TLS usług OVHcloud i wystawiaj własne certyfikaty wewnętrzne za pomocą prywatnego urzędu certyfikacji, obok swoich kluczy (KMS) i sekretów. Tożsamości i certyfikaty pozostają pod Twoją kontrolą.
|WAF
|Przetestuj w OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/owaf/
|Chroń aplikacje webowe i API przed wstrzyknięciami, złośliwymi skryptami, kradzieżą danych uwierzytelniających, botami i atakami DoS na warstwę aplikacji, dzięki regułom utrzymywanym przez naszych ekspertów i bez żadnej konfiguracji. Bez opłat za zapytanie.
Sieć
|Nowość
|Dowiedz się więcej
|Najważniejsze
|VPC
|Zobacz stronę produktu: https://www.ovhcloud.com/en/public-cloud/private-network/
|Nowy regionalny fundament sieci prywatnej dla Public Cloud, z własną adresacją i podsieciami w trzech strefach regionu. Awaria strefy pozostaje odizolowana, a VPC stanowi podstawę dla WAF, VPN, peeringu, prywatnego DNS i load balancingu.
|Application Load Balancer
|Strona produktu wkrótce
|Regionalny load balancer HTTP, HTTPS i TCP, aktywny w trzech strefach dostępności regionu. Jeśli jedna strefa przestanie działać, ruch płynie dalej, a warstwa sterowania pozostaje dostępna.
|Prywatny DNS
|Strona produktu wkrótce
|Prywatne rozwiązywanie nazw wewnątrz VPC: Twoje instancje docierają do usług OVHcloud (Object Storage, bazy danych) i aplikacji po nazwie, bez korzystania z publicznego DNS.
|Global Load Balancer
|Przetestuj w OVHcloud Labs: https://labs.ovh.com/en/global-load-balancer/
|Kieruj każdego odwiedzającego do właściwego regionu na podstawie lokalizacji, wagi lub priorytetu, automatycznie pomijając niedziałające serwery. Czysty DNS, bez proxy i bez terminacji TLS, więc bez dodatkowego przeskoku w ruchu.
|Site-to-site VPN
|Przetestuj w OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/site-to-site-vpn
|Połącz Private Network Public Cloud ze swoim centrum danych, oddziałem lub inną chmurą za pomocą szyfrowanych tuneli IPsec, z routingiem statycznym lub BGP. Przy dwóch tunelach do tej samej lokalizacji przełączanie awaryjne jest automatyczne.
|BGP Service
|Przetestuj w OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/bgp-service/ | Dostępne w Panelu klienta
|Ogłaszaj własne adresy IP z wielu serwerów, z własnym numerem ASN, jeśli go masz. Przełączanie w kilka sekund, rozkład ruchu bez urządzeń sieciowych i migracja bez zmiany adresów publicznych. Bezpłatnie w fazie beta.
|OVHcloud Connect Edge
|Dostępne w Panelu klienta
|Gotowe prywatne połączenie między Twoją lokalizacją a vRack, bez konieczności obecności w punkcie wymiany ruchu. OVHcloud zapewnia pętlę lokalną, sprzęt i SLA, od 50 Mb/s do 10 Gb/s, w wariancie pojedynczego lub podwójnego łącza.
|OVHcloud Connect: 17 nowych PoP
|Widoczne w naszej roadmapie
|Siedemnaście nowych punktów obecności i nowi partnerzy połączeń: Twoja sieć prywatna dociera do OVHcloud jak najbliżej Twoich lokalizacji i innych chmur, bez przechodzenia przez publiczny internet.
|Private Endpoint Kubernetes
|Zobacz stronę produktu: https://www.ovhcloud.com/en/public-cloud/kubernetes/ | Dostępne w Panelu klienta
|Udostępniaj API klastrów Managed Kubernetes wyłącznie w sieci prywatnej. Warstwa sterowania nie jest już dostępna z internetu, a dostęp mają tylko Twoje autoryzowane sieci.
|Nowa weathermap
|Link wkrótce
|Mapa sieci OVHcloud w czasie rzeczywistym (łącza szkieletowe, punkty obecności, obciążenie ruchem), która pozwala jednym spojrzeniem zobaczyć, jak przepływają Twoje dane.
Chmura prywatna i on-premise
|Nowość
|Dowiedz się więcej
|Najważniejsze
|Nutanix 3AZ
|Przetestuj w OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/nutanix-3az/
|Jeden klaster Nutanix rozciągnięty na trzy strefy dostępności regionu Paryż, z rozmieszczeniem maszyn wirtualnych i replik kontrolowanym przez Strict Rack Awareness. Twoje obciążenia Nutanix przetrwają utratę strefy.
|Private VCF 3AZ
|Zobacz stronę produktu: https://www.ovhcloud.com/en/hosted-private-cloud/vmware/private-vcf-aas-3-az/ | Przetestuj w OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/vmware-3az/
|VMware Cloud Foundation 9 na klastrze rozciągniętym na trzy strefy dostępności: replikacja synchroniczna, zerowe RPO i automatyczny restart maszyn wirtualnych w działającej strefie. SLA 99,999%, w pełni zarządzane przez OVHcloud.
|OPCP Cloud Store
|Zobacz stronę produktu: https://www.ovhcloud.com/en/hosted-private-cloud/onprem-cloud-platform/cloud-store/ | Przetestuj w OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/opcp/
|Katalog usług platformy on-premise OVHcloud. Twój zespół IT wdraża maszyny wirtualne, pamięć blokową i obiektową, Kubernetes lub bazy danych, a każda hostowana organizacja zarządza swoimi projektami samodzielnie. Twoje dane nigdy nie opuszczają Twojej siedziby.
|OPCP Kubernetes
|Przetestuj w OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/opcp/managed-kubernetes/
|Doświadczenie Managed Kubernetes z chmury publicznej we własnym centrum danych: klastry tworzone przez API, utrzymywane wersje, automatycznie zastępowane wadliwe węzły. Prywatna alfa planowana na luty 2027 r. dla Design Partnerów OPCP.
|SNC Cloud Platform
|Zobacz stronę produktu: https://www.ovhcloud.com/en/solutions/uc-secnumcloud-environment/
|Elastyczność chmury publicznej w środowisku ubiegającym się o kwalifikację SecNumCloud: multi-tenant, Infrastructure as Code, portal samoobsługowy i rozliczanie za użycie, aby hostować i modernizować wrażliwe aplikacje i dane.
Doświadczenie i narzędzia
|Nowość
|Dowiedz się więcej
|Najważniejsze
|Nowy Panel klienta
|Poznaj Panel klienta: https://console.eu.ovhcloud.com/
|Całkowicie przebudowany Panel klienta: ujednolicona nawigacja między produktami, krótsze ścieżki zamawiania i konfiguracji, szybszy i czytelniejszy interfejs.
|Developer Hub
|Otwórz Developer Hub: https://developers.eu.ovhcloud.com/
|Jedno źródło wiedzy o API OVHcloud: 6500 udokumentowanych operacji w jednym miejscu, łącznie z rozliczeniami, z wyszukiwaniem w języku naturalnym i gotowymi do skopiowania wywołaniami. SDK, CLI, provider Terraform i changelog są wbudowane.
|Public Cloud API v2
|Widoczne w Developer Hub
|Nowy sposób odkrywania API Public Cloud, bezpośrednio w Developer Hub.
|Docs
|Przeglądaj dokumentację: https://docs.ovhcloud.com/en/
|Dokumentacja produktowa z nową nawigacją. Przewodniki, tutoriale i materiały referencyjne zostały uporządkowane na nowo, aby szybciej znaleźć właściwą stronę, od pierwszych kroków po automatyzację.
|Cost Center
|Dostępne w Panelu klienta
|Sprawdzaj, ile kosztują Twoje usługi OVHcloud, i eksportuj dane o kosztach w otwartym formacie FOCUS, gotowym do użycia w narzędziach FinOps.
|OVHcloud Labs
|Odkryj OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/
|Kanał przedpremierowy OVHcloud. Testuj wersje alfa i beta na prawdziwych obciążeniach, rozmawiaj bezpośrednio z inżynierami i miej wpływ na to, co zostanie wdrożone.
|SMTP Mail Out
|Strona produktu wkrótce
|Usługa Public Cloud do wysyłania wiadomości e-mail z Twoich aplikacji.
Usługi i aplikacje AI
|Nowość
|Dowiedz się więcej
|Najważniejsze
|AI Fabric
|Przetestuj w OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/ai-fabric/
|GPU staje się argumentem Twojej funkcji Pythona. Wybierz model i liczbę kart w jednej linii, CLI wykonuje zadanie zdalnie, a rozliczanie kończy się razem z kontenerem. Opracowane z Blade.sh, z GPU we Francji.
|AI Endpoints: modele Gladia
|Zobacz Solaria w katalogu: https://www.ovhcloud.com/en/public-cloud/ai-endpoints/catalog/solaria-3/
|Modele transkrypcji Gladia (Solaria) dołączają do katalogu AI Endpoints. Transkrybuj audio w ponad 100 językach z tego samego konta i tą samą rodziną API co pozostałe wywołania AI, z hostingiem w Europie.
|AI Endpoints: partnerstwo z Shadow (Blade.sh)
|Dostępne w Panelu klienta (AI Endpoints) | Wypróbuj Blade: https://play.blade.sh/
|Każdy partner udostępnia modele drugiego: katalog AI Endpoints wzbogaca się o dziesiątki dodatkowych modeli dostępnych na jednej fakturze.
|Gladia: głos jako interfejs
|Dostępne w Panelu klienta (AI Endpoints)
|Transkrypcja w czasie rzeczywistym i wsadowa w ponad 100 językach, którą można łączyć z modelami LLM z AI Endpoints, aby transkrybować, streszczać, analizować, a następnie działać.
|AI Routers
|Przetestuj w OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/ai-routers/
|Jeden endpoint zgodny z OpenAI dla całego ruchu AI. Router kieruje każde zapytanie do odpowiedniego modelu zgodnie z Twoimi regułami (mały model dla prostego pytania, model programistyczny dla kodu…), z automatycznym przełączeniem w razie błędu. Twoje aplikacje się nie zmieniają.
|AI Agents
|Przetestuj w OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/ai-agents/
|Opisz agenta, daj mu model, narzędzia i uprawnienia, a zostanie wdrożony: trwała pamięć, konektory MCP, Slack i Telegram, wyszukiwanie w sieci, zaplanowane zadania i zatwierdzanie przez człowieka w przypadku wrażliwych działań.
|AI Search (RAG)
|Przetestuj w OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/ai-search/
|Zarządzany RAG. Przekaż dokumenty: AI Search analizuje je, dzieli i indeksuje, a następnie zwraca właściwe fragmenty Twoim aplikacjom przez API lub agentom przez MCP. Twoja wiedza pozostaje pod jurysdykcją europejską.
|OVHai Workspace
|Przetestuj w OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/workspace/
|Poczta, kalendarz, przestrzeń dyskowa, dokumenty i wideorozmowy w jednej przestrzeni współpracy, w której AI zamienia Twoje prośby w działania. Hostowane w Europie, bez trenowania na Twoich danych.
|Website Builder
|Przetestuj w OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/website-builder/ | Wypróbuj demo: https://builder.website.ovh/
|Opisz swoją działalność w kilku zdaniach, a AI stworzy kompletną stronę (podstrony, teksty, styl) i zmodyfikuje ją na proste polecenie. Publikacja jednym kliknięciem, z nazwą domeny, certyfikatem SSL, pocztą i kopiami zapasowymi w cenie.
|Receptionist
|Przetestuj w OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/receptionist/
|Centrala telefoniczna AI, która odbiera dzień i noc, rozumie potrzebę dzwoniącego, przekierowuje go do właściwej osoby i tworzy spotkania oraz zadania w Twoich narzędziach. Koniec z nieodebranymi połączeniami.
Rodzina modeli Olala
|Nowość
|Dowiedz się więcej
|Najważniejsze
|Olala 1.0 mini 7A1B
|Otwórz playground Olala: https://olala.ovh.com
|Kompaktowy, otwarty model rodziny: 7 miliardów parametrów, z czego około 1 miliard aktywny na token. Zaprojektowany z myślą o agentach, odpowiada trafnie, szybko i przy stałym koszcie, miliony razy dziennie.
|Olala 1.0 Translate
|Otwórz playground Olala: https://olala.ovh.com
|Wariant wyspecjalizowany w tłumaczeniu: mały model wytrenowany do tego zadania, który tłumaczy lepiej i taniej niż znacznie większy model ogólny. Open-weight, udostępniany w AI Endpoints i dostrajalny na Twoich danych.
|Olala 1.0 Summarise
|Otwórz playground Olala: https://olala.ovh.com
|Wariant wyspecjalizowany w streszczaniu: skracaj dokumenty, zgłoszenia i rozmowy na dużą skalę. Open-weight, udostępniany w AI Endpoints i dostrajalny na Twoich danych.
|Olala 1.0 Base
|Otwórz playground Olala: https://olala.ovh.com
|Wstępnie wytrenowany model bazowy, bez alignmentu: punkt wyjścia do tworzenia własnych wariantów przez fine-tuning. Open-weight, a dane klientów nigdy nie są wykorzystywane do trenowania.
|Olala 1.0 SFT
|Otwórz playground Olala: https://olala.ovh.com
|Instruowana wersja Olala, dostrojona metodą uczenia nadzorowanego, aby wykonywać polecenia i prowadzić dialog. Model do użycia bez zmian, gdy nie potrzebujesz specjalizacji. Open-weight, udostępniany w AI Endpoints.
|Olala w AI Training
|Przeczytaj przewodnik: https://docs.ovhcloud.com/en/guides/public-cloud/ai-machine-learning/ai-training-fine-tune-olala-mini
|Trenuj Olala na własnych zbiorach danych, pod swój przypadek użycia, na bazie gotowego obrazu Docker.
|Olala w AI Deploy
|Przeczytaj przewodnik: https://docs.ovhcloud.com/en/guides/public-cloud/ai-machine-learning/ai-deploy-fine-tuned-olala-mini
|Wdróż dostrojony model Olala bez pisania dodatkowego kodu i bez samodzielnego budowania obrazu.