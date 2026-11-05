19 listopada w Carrousel du Louvre, wydarzenie OVHcloud AI Summit zgromadzi cały nasz ekosystem wokół suwerennej sztucznej inteligencji, co będzie zwieńczeniem ambitnych planów, które realizujemy już od dawna. Oto jak wyglądała droga, którą już przebyliśmy i co odkryjesz na miejscu.

Sieć, chmura, a następnie AI

Sieć zapoczątkowała tę historię. W 1999 roku w Roubaix założono OVHcloud z myślą o hostingu tron internetowych. Następnie chmura pozwoliła nam się przeobrazić w firmę, którą znasz dzisiaj: projektujemy serwery, budujemy i obsługujemy centra danych, zarządzamy siecią od początku do końca. Ta w pełni kontrolowana infrastruktura to fundament, na którym każdego dnia udostępniasz swoje usługi.

Sztuczna inteligencja wpisuje się w tę ciągłość działania. Od blisko dziesięciu lat rozwija się ona na tym samym fundamencie, dzięki naszym procesorom GPU dostępnym na żądanie oraz usługom wnioskowania, których byliśmy pionierami. Dzięki AI Lab nasze możliwości sięgają obecnie aż po trenowanie własnych modeli. Suwerenność pozostaje naszym kompasem. Zmienia się tylko skala naszych działań, które rozciągają się teraz na modele.

Od naszych pierwszych procesorów GPU po suwerenne modele LLM

To poszerzenie zakresu działalności nie miało miejsca z dnia na dzień. Wszystko zaczęło się w 2017 roku od serwerów GPU przeznaczonych w szczególności do głębokiego uczenia, czyli deep learning. W 2019 roku zostaliśmy pierwszym europejskim dostawcą usług w chmurze, który zaoferował platformę NVIDIA GPU Cloud na skalę globalną. Projekt był następnie kontynuowany krok po kroku, a przez ostatnie miesiące znacząco nabrał tempa.

29 kwietnia 2025: uruchomienie AI Endpoints, platformy bezserwerowej (bez konieczności zarządzania serwerami), która zapewnia dostęp przez API do modeli AI typu open source, których jest obecnie ponad 40.

uruchomienie AI Endpoints, platformy bezserwerowej (bez konieczności zarządzania serwerami), która zapewnia dostęp przez API do modeli AI typu open source, których jest obecnie ponad 40. 20 listopada 2025: program „Get your SaaS ready for AI” otwiera się na dostawców oprogramowania, aby pomóc im w integracji Agentic AI z ich aplikacjami.

program „Get your SaaS ready for AI” otwiera się na dostawców oprogramowania, aby pomóc im w integracji Agentic AI z ich aplikacjami. 26 stycznia 2026: ogłoszenie przejęcia Seald , francuskiego specjalisty w dziedzinie szyfrowania end-to-end, w celu natywnego zintegrowania tej ochrony z naszym katalogiem.

ogłoszenie , francuskiego specjalisty w dziedzinie szyfrowania end-to-end, w celu natywnego zintegrowania tej ochrony z naszym katalogiem. 25 marca 2026: utworzenie AI Lab w celu trenowania i precyzyjnego dostrajania (fine-tuning) dużych suwerennych modeli językowych (LLM). W tym samym czasie oficjalnie ogłaszamy przejęcie Dragon LLM (od tego czasu działającego jako OVHai LLM), wydawcy wyspecjalizowanych modeli generatywnej sztucznej inteligencji, które można wdrażać na infrastrukturze lokalnej.

utworzenie w celu trenowania i precyzyjnego dostrajania (fine-tuning) dużych suwerennych modeli językowych (LLM). W tym samym czasie oficjalnie ogłaszamy przejęcie Dragon LLM (od tego czasu działającego jako OVHai LLM), wydawcy wyspecjalizowanych modeli generatywnej sztucznej inteligencji, które można wdrażać na infrastrukturze lokalnej. 17 czerwca 2026: AI Lab prezentuje przedpremierowo OVHai Workspace , otwartą platformę do współpracy, która łączy komunikator, przestrzeń dyskową i wideokonferencje, wyposażoną w Agentic AI oraz natywne szyfrowanie. Wersja beta zostanie zaprezentowana podczas szczytu.

AI Lab prezentuje przedpremierowo , otwartą platformę do współpracy, która łączy komunikator, przestrzeń dyskową i wideokonferencje, wyposażoną w Agentic AI oraz natywne szyfrowanie. Wersja beta zostanie zaprezentowana podczas szczytu. 31 lipca 2026: Gladia , francuski ekspert w dziedzinie rozpoznawania mowy i inteligencji audio, dołącza do naszej grupy i wzmacnia AI Lab.

Wspólny mianownik jest wyraźny. Aby w pełni wykorzystać potencjał AI, musimy opanować cały łańcuch technologiczny: centra danych, serwery, modele. Podążamy dokładnie tą drogą, łącznie z trenowaniem własnych modeli LLM. Na OVHcloud AI Summit zademonstrujemy każdy z tych etapów.

Dźwignia konkurencyjności, pod pewnymi warunkami

Zdrowie, przemysł, handel, transport, bezpieczeństwo: AI staje się kluczową dźwignią konkurencyjności we wszystkich sektorach. Jednak AI w pełni rozwija swój potencjał tylko wtedy, gdy wspiera ją moc obliczeniowa i godna zaufania infrastruktura. Nie wystarczy jedynie dostęp do modelu. Trzeba wiedzieć, gdzie przetwarzane są dane, kto ma do nich dostęp i jakie wiążą się z tym koszty. Z nami mogą być one hostowane w Europie, w naszych własnych centrach danych, zgodnie z prawem europejskim, przy przejrzystych i przewidywalnych kosztach. Tak wygląda cyfrowa wolność.

W programie OVHcloud AI Summit 2026

W tym roku sztuczna inteligencja przenika każdy kluczowy punkt programu: infrastrukturę, która ją trenuje, modele, które oddają ją do dyspozycji w celu działań biznesowych, a także suwerenność i bezpieczeństwo danych, które czynią ją godną zaufania.

Aby wspólnie zgłębić te tematy, zapraszamy w czwartek 19 listopada 2026 r. do Carrousel du Louvre w Paryżu. Spotkasz tam ponad 2000 uczestników, w tym klientów, partnerów, start-upy, studentów, decydentów IT oraz liderów biznesu ze wszystkich sektorów, zgromadzonych na tym wydarzeniu poświęconym networkingowi i innowacjom. Każdy, w zależności od swojego profilu i zainteresowań, może stworzyć spersonalizowaną ścieżkę dzięki:

sesji otwierającej, od 10:00 do 12:00, prowadzonej przez dziennikarkę Ashę Sumputh, transmitowanej na żywo i tłumaczonej na kilka języków, podczas której Octave Klaba, założyciel i dyrektor generalny OVHcloud, oraz Yaniv Fdida, Chief Product & Technology Officer, przedstawią szczegółowo naszą strategię AI oraz zapowiedzi produktów i rozwiązań. Następnie Bruno Ronsse, Chief Revenue Officer Corporate, oraz Pierre Byramjee, Chief Revenue Officer Digital Cloud, oddadzą głos kilku naszym klientom, aby pokazać, co te innowacje zmieniają dla nich w praktyce;

ponad 60 sesjom tematycznym poświęconym AI i jej zastosowaniom, w tym sesjom Deep Tech dotyczącym GPU, wnioskowania (uruchamiania modeli w produkcji) i fine-tuningu, zaprojektowanym z myślą o zespołach technicznych;

ekskluzywnym demonstracjom naszych produktów i rozwiązań, w tym prezentacji platformy do współpracy OVHai Workspace: to okazja, aby zostać beta-testerem na miejscu;

przestrzeni poświęconej innowacjom (AI Lab, R&D, start-upy, technologie kwantowe), aby z bliska przyjrzeć się technologiom, które będą kształtować chmurę i sztuczną inteligencję w przyszłości;

przestrzeniom networkingowym, w których porozmawiasz z naszymi zespołami, partnerami i sponsorami o swoich projektach. Na zakończenie czas na koktajl.

Spotkajmy się w Carrousel du Louvre

Budynek znajduje się na esplanadzie muzeum. To miejsce, którego wszystkie poziomy opierają się na solidnych fundamentach, podobnie jak nasze podejście.