Waar staan mijn gegevens? Wie beheert de keten? Wat kost het over zes maanden, en wat gebeurt er als de regels van de ene op de andere dag veranderen? Elke organisatie die in AI investeert, stelt zich vroeg of laat deze vier vragen. Daarop wilden we op 19 november een antwoord geven, in het Carrousel du Louvre, voor meer dan 2.000 klanten, partners en ontwikkelaars. Voor deze 13e Summit, omgedoopt tot OVHcloud AI Summit, was onze rode draad, al aangekondigd in het programma van het evenement , samen te vatten in één idee: soevereine AI vraagt om beheersing van een volledige keten.

Was je er niet bij? Met de replay van de keynote kun je hem opnieuw bekijken. Hier alvast de vijf belangrijkste lessen en wat ze betekenen voor jouw projecten.

1. De GPU is geen bottleneck meer

Een van de meest openhartige momenten van de keynote kwam van Octave Klaba, onze oprichter en CEO. De afgelopen drie jaar vroegen velen van jullie ons om GPU’s zonder volumebeperking, en hij gaf het toe voor de zaal: we hadden er te weinig. We hadden ervoor gekozen ze te reserveren voor onze bestaande klanten in plaats van er een verkoopargument van te maken. Die bladzijde is omgeslagen. NVIDIA B300- en Rubin-GPU’s komen zowel in Bare Metal als in Public Cloud, op drie continenten. Met 110 megawatt beschikbaar in onze datacenters kunnen we tot 60.000 B300’s of 35.000 Rubin-GPU’s leveren voor economisch haalbare projecten.

Die capaciteit danken we aan ons model, want we bouwen onze eigen servers en datacenters, koelen ze met water en beheren ons eigen netwerk. Yaniv Fdida, onze Chief Product & Technology Officer, maakte er de kern van zijn presentatie van: AI is geen product, maar een stack. Die stack loopt van de elektriciteit die de GPU voedt tot de applicatie die je elke ochtend opent. Voor jouw projecten is de vraag dus niet meer hoe je aan GPU’s komt. Het gaat erom hoe je ze afneemt, in de cloud of on-premises, afhankelijk van het niveau van soevereiniteit dat je nastreeft.

2. Het juiste model, niet het grootste

Toen Octave Klaba ons eerste LLM presenteerde, moest de zaal eerst glimlachen, want we hebben het echt Olala genoemd. Achter die naam schuilen vijftien jaar onderzoek bij Dragon LLM onder leiding van Olivier Debeugny, nu algemeen directeur van onze dochteronderneming OVHai LLM. Hij presenteerde in oktober al de bouwstenen van soevereine AI op World Summit AI in Amsterdam. Olala is het eerste model uit onze OVHai-labs, die ook werken aan spraak en het doorzoeken van documenten.

Olala mini is getraind op drie publieke Europese supercomputers en draait op een eenvoudige CPU-server. Bij Qwant genereert het al het directe antwoord voor 3 miljoen zoekopdrachten per dag. Het verbruikt daar drie keer minder resources dan het vorige model en antwoordt 20% sneller. Yaniv Fdida trok er de algemene les uit: ‘De toekomst van inferentie is niet één gigantisch model dat alles doet. Het is het juiste, gespecialiseerde model voor elke zakelijke behoefte.’ Voor jou betekent dat AI met voorspelbare kosten, omdat elke taak het model gebruikt dat volstaat.

3. Agents komen uit de prototypefase

Terug naar die tweehonderd agents. De demo van AI Fabric, ontwikkeld met Blade.sh by Shadow, herinnerde eraan dat een agent eerst een plek nodig heeft om te draaien. Yohann Prigent, CTO van Blade.sh, zei het eenvoudiger: ‘Een agent zonder runtime-omgeving is een chatbot.’

Twee andere aankondigingen maken het plaatje compleet. AI Agents host, beveiligt en bewaakt je agents zodra ze de prototypefase verlaten, met duurzaam geheugen en menselijke goedkeuring voor gevoelige acties. AI Search geeft ze toegang tot de juiste passages in miljoenen documenten van je bedrijf. Zo heb je bij één Europese provider alles om een agent van demo naar productie te brengen.

4. AI in het dagelijks werk

De terugkeer van Jean-Louis Quéguiner zorgde voor een van de meest persoonlijke momenten van de keynote. Als voormalig hoofd data en AI bij ons richtte hij daarna Gladia op, dat dit jaar bij onze groep kwam. Hij keerde terug met een overtuiging: in Europa moet spraak-AI accenten begrijpen, gemengde talen en zinnen die in het Engels beginnen en in je eigen taal eindigen. We hebben het getest op onze eigen telefonische support, waar Gladia-spraakagents sinds 1 september 2026 een deel van de gesprekken afhandelen.

Dezelfde logica geldt voor OVHai Workspace, gepresenteerd door Guillaume Gojard, Product Director, en Timothée Rebours, Team Leader. Op het podium vatte de tool een thread van twintig e-mails samen, vond een gezamenlijk tijdslot en praatte je bij over een vergadering die zonder jou was begonnen. Bleef de vraag die iedereen zich stelde: vertrouw je je mails en documenten toe aan een AI? Guillaume Gojard antwoordde dat we ‘AI voor je laten werken, en niet op je’. Je gegevens blijven in Europa, worden niet gebruikt om modellen te trainen en de hele Workspace wordt in 2027 end-to-end versleuteld.

5. Soevereine AI draait al in productie

Het laatste hoogtepunt gaf het woord aan negen klanten. AIFE, het Franse overheidsagentschap voor financiële IT, beheert het publieke platform voor e-facturatie dat sinds september in Frankrijk is uitgerold. Het platform draait op ons aanbod Bare Metal SecNumCloud en moet uiteindelijk 4 miljard stromen verwerken. Directeur Emmanuel Spinat vatte de sfeer van het onderdeel samen: de tijd van proofs of concept is voorbij, nu zijn AI-diensten in productie aan de beurt.

IGN, het nationale geografische instituut van Frankrijk, host zijn Géoplateforme bij ons, goed voor tot 55.000 verzoeken per seconde. Het instituut bereidt ook digitale tweelingen van Franse gebieden voor om de gevolgen van klimaatverandering te anticiperen. Skaleet, Ipsos Synthesio, Wiremind, Sekoia, Kbrw, La Poste Santé et Autonomie en Luganodes rondden het geheel af. Hun sectoren lopen uiteen van bankwezen en zorg tot cybersecurity en logistiek. Toch komen ze allemaal terug bij de vraag van journalist en spreker Asha Sumputh: aan wie vertrouwen we onze gegevens toe?

De toekomst bouwen we samen met jou

Deze vijf lessen vloeien voort uit de visie die Octave Klaba schetste bij de opening van de keynote. Volgens hem blijkt de echte waarde van AI uit agentic AI, met agents die uren of zelfs dagen aan een taak kunnen werken. Hij noemt deze periode ‘tegelijk spannend en ontwrichtend’, omdat ‘alle kaarten op tafel liggen’. Visie en snelheid zullen volgens hem het verschil maken. Na webhosting, dedicated servers en de cloud markeert deze Summit voor ons dus een versnelling richting AI en quantum. Onze ambitie blijft soevereine AI, trouw aan de overtuiging die ons al bijna 30 jaar drijft: vrij en onafhankelijk blijven in onze technologische keuzes.