Op 19 november brengt de OVHcloud AI Summit in het Carrousel du Louvre ons hele ecosysteem samen rond soevereine AI, het resultaat van een ambitie die wij al lang koesteren. Hier lees je waar dit traject begonnen is en wat je ter plaatse zult ontdekken.

Het web, de cloud, en vervolgens AI

Het web is het verhaal begonnen. In 1999 werd OVHcloud in Roubaix opgericht om websites te hosten. De cloud heeft ons vervolgens gemaakt tot wat je vandaag de dag kent: wij ontwerpen onze servers, wij bouwen en exploiteren onze datacenters, wij beheren ons netwerk van begin tot eind. Deze infrastructuur, die we volledig in eigen hand hebben, is het fundament waarop je elke dag je diensten laat draaien.

AI is het verlengde hiervan. Al bijna tien jaar groeit kunstmatige intelligentie op hetzelfde fundament, met onze GPU's on demand en vervolgens onze inferentiediensten, waarin wij pioniers waren. Met ons AI Lab geldt dit vandaag de dag zelfs voor het trainen van onze eigen modellen. Soevereiniteit blijft ons kompas. Alleen de schaal verandert: dit reikt nu ook tot aan de modellen.

Van onze eerste GPU's tot soevereine LLM's

Deze schaalvergroting is niet van de ene op de andere dag besloten. Alles begint in 2017, met GPU-servers die onder meer bedoeld waren voor deep learning. In 2019 werden we de eerste Europese cloudprovider die het NVIDIA GPU Cloud-platform wereldwijd aanbood. Het project werd vervolgens steen voor steen verder opgebouwd en de afgelopen maanden is dit proces aanzienlijk versneld.

29 april 2025: introductie van AI Endpoints, een serverless platform (zonder serverbeheer) dat via API toegang geeft tot opensource AI-modellen, tot op heden meer dan 40.

introductie van AI Endpoints, een serverless platform (zonder serverbeheer) dat via API toegang geeft tot opensource AI-modellen, tot op heden meer dan 40. 20 november 2025: het programma "Get your SaaS ready for AI" wordt opengesteld voor softwareproducenten om hen te helpen agentic AI in hun applicaties te integreren.

het programma "Get your SaaS ready for AI" wordt opengesteld voor softwareproducenten om hen te helpen agentic AI in hun applicaties te integreren. 26 januari 2026: bekendmaking van de overname van Seald , de Franse specialist in end-to-end encryptie, om deze bescherming native in onze catalogus te integreren.

bekendmaking van de , de Franse specialist in end-to-end encryptie, om deze bescherming native in onze catalogus te integreren. 25 maart 2026: oprichting van het AI Lab voor het trainen en verfijnen (fine-tuning) van soevereine grote taalmodellen (LLM's). Tegelijkertijd maken we de overname van Dragon LLM (inmiddels OVHai LLM geworden) officieel, producent van gespecialiseerde generatieve AI-modellen die op lokale infrastructuur kunnen worden ingezet.

oprichting van het voor het trainen en verfijnen (fine-tuning) van soevereine grote taalmodellen (LLM's). Tegelijkertijd maken we de overname van Dragon LLM (inmiddels OVHai LLM geworden) officieel, producent van gespecialiseerde generatieve AI-modellen die op lokale infrastructuur kunnen worden ingezet. 17 juni 2026: het AI Lab onthult in preview OVHai Workspace , een open samenwerkingsplatform dat messaging, opslag en videoconferenties combineert, voorzien van agentic AI en native encryptie. De bètaversie wordt aangekondigd voor de Summit.

het AI Lab onthult in preview , een open samenwerkingsplatform dat messaging, opslag en videoconferenties combineert, voorzien van agentic AI en native encryptie. De bètaversie wordt aangekondigd voor de Summit. 31 juli 2026: Gladia , de Franse expert in spraakherkenning en audio-intelligentie, treedt toe tot de groep en versterkt het AI Lab.

De rode draad is duidelijk. Om volledig te profiteren van AI, moet men de gehele technologieketen beheersen: datacenters, servers, modellen. Wij volgen precies dit pad, tot aan het trainen van onze eigen LLM's. De OVHcloud AI Summit zal je elke stap hiervan presenteren.

Een hefboom voor concurrentievermogen, onder bepaalde voorwaarden

Gezondheidszorg, industrie, handel, transport, veiligheid: in alle sectoren wordt AI tot een essentiële hefboom voor concurrentievermogen. Maar het weet zijn volledige potentieel alleen te verwerkelijken als het wordt ondersteund door rekenkracht en een betrouwbare infrastructuur. Je hebt niet alleen toegang tot een model nodig. Je moet weten waar je gegevens worden verwerkt, wie er toegang toe heeft en tegen welke kosten. Bij ons kunnen ze in Europa worden gehost, in onze eigen datacenters, onder Europees recht, tegen transparante en voorspelbare kosten. Dat is echte digitale vrijheid.

Op het programma van de OVHcloud AI Summit 2026

Dit jaar loopt kunstmatige intelligentie als een rode draad door elk hoogtepunt van de dag: de infrastructuur die het traint, de modellen die het ten dienste stellen van je bedrijfsvoering, en de soevereiniteit en gegevensbeveiliging die het betrouwbaar maken.

Om deze onderwerpen samen te verkennen, zien we je graag op donderdag 19 november 2026 in het Carrousel du Louvre in Parijs. Je zult er meer dan 2.000 deelnemers ontmoeten, waaronder klanten, partners, start-ups, studenten, IT-besluitvormers en leidinggevenden uit alle sectoren, die allemaal samenkomen voor een dag die in het teken staat van netwerken en innovatie. Iedereen kan, afhankelijk van zijn profiel en interesses, een persoonlijk traject samenstellen dankzij:

de openingskeynote, van 10.00 tot 12.00 uur, gepresenteerd door journaliste Asha Sumputh, live uitgezonden en vertaald in verschillende talen, waarin Octave Klaba, oprichter en CEO van OVHcloud, en Yaniv Fdida, Chief Product & Technology Officer, onze AI-strategie en onze product- en oplossingsaankondigingen zullen toelichten, voordat Bruno Ronsse, Chief Revenue Officer Corporate, en Pierre Byramjee, Chief Revenue Officer Digital Cloud, het woord geven aan verschillende van onze klanten om te laten zien wat deze innovaties concreet voor hen veranderen;

meer dan 60 breakout-sessies gewijd aan AI en de toepassingen ervan, waaronder Deep Tech-sessies over GPU's, inferentie (het uitvoeren van modellen in productie) en fine-tuning, gericht op technische teams;

exclusieve demonstraties van onze producten en oplossingen, waaronder het samenwerkingsplatform OVHai Workspace: de kans om ter plaatse bètatester te worden;

een ruimte gewijd aan innovatie (AI Lab, R&D, start-ups, quantum), om de technologieën die de cloud en AI van morgen zullen vormgeven van dichtbij te bekijken;

netwerkruimtes waar je met onze teams, partners en sponsors over je projecten kunt praten, tot aan de afsluitende cocktail.

Welkom in het Carrousel du Louvre

Het gebouw bevindt zich onder het voorplein van het museum. Een plek waarvan alle niveaus rusten op solide fundamenten, net als onze aanpak.