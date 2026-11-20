Dove sono i miei dati? Chi controlla la filiera? Quanto costerà tra sei mesi e cosa succede se le regole cambiano da un giorno all’altro? Ogni organizzazione che investe nell’IA finisce per porsi queste quattro domande. È a queste che abbiamo voluto rispondere il 19 novembre, al Carrousel du Louvre, davanti a oltre 2.000 clienti, partner e sviluppatori. Per questo 13° Summit, ribattezzato OVHcloud AI Summit, il nostro filo conduttore, già annunciato nel programma dell’evento , si riassumeva in un’idea: un’IA sovrana presuppone il controllo di un’intera filiera.

Se non eri in sala, il replay della keynote ti permette di riviverla. Ecco intanto i cinque insegnamenti da ricordare e cosa cambiano per i tuoi progetti.

1. La GPU non è più un collo di bottiglia

Uno dei momenti più schietti della keynote è arrivato da Octave Klaba, nostro fondatore e CEO. Negli ultimi tre anni molti di voi ci hanno chiesto GPU senza vincoli di volume e lui lo ha riconosciuto davanti alla platea: non ne avevamo abbastanza. Avevamo scelto di riservarle ai clienti esistenti invece di farne un argomento commerciale. Questa pagina è voltata. Le GPU NVIDIA B300 e Rubin arrivano sia in Bare Metal sia in Public Cloud, su tre continenti. Con 110 megawatt disponibili nei nostri datacenter, possiamo fornirne fino a 60.000 B300 o 35.000 Rubin per progetti economicamente sostenibili.

Questa capacità deriva dal nostro modello, perché produciamo i nostri server, costruiamo i nostri datacenter, li raffreddiamo ad acqua e gestiamo la nostra rete. Yaniv Fdida, nostro Chief Product & Technology Officer, ne ha fatto il cuore della sua presentazione: l’IA non è un prodotto, è uno stack. Uno stack che va dall’elettricità che alimenta la GPU fino all’applicazione che apri ogni mattina. Per i tuoi progetti, quindi, la domanda non è più come ottenere le GPU. Si tratta di scegliere come utilizzarle, nel cloud o on-premise, in base al livello di sovranità che cerchi.

2. Il modello giusto, non il più grande

Quando Octave Klaba ha presentato il nostro primo LLM, la sala ha prima sorriso, perché lo abbiamo davvero chiamato Olala. Dietro questo nome ci sono quindici anni di ricerca condotta in Dragon LLM da Olivier Debeugny, oggi amministratore delegato della nostra controllata OVHai LLM. È stato lui a presentare i pilastri dell’IA sovrana a ottobre, al World Summit AI di Amsterdam. Olala è il primo modello nato dai nostri laboratori OVHai, che lavorano anche sulla voce e sulla ricerca documentale.

Olala mini è stato addestrato su tre supercomputer pubblici europei e gira su un semplice server CPU. In Qwant produce già la risposta istantanea per 3 milioni di ricerche al giorno. Lì consuma tre volte meno risorse del modello precedente, con risposte più rapide del 20%. Yaniv Fdida ne ha tratto la lezione generale: «Il futuro dell’inferenza non è un modello gigante che fa tutto. È il modello giusto, specializzato, per ogni esigenza di business». Per te significa un’IA dai costi prevedibili, perché ogni attività usa il modello che le basta.

3. Gli agenti escono dal prototipo

Torniamo a quei duecento agenti. La demo di AI Fabric, progettato con Blade.sh by Shadow, ha ricordato che un agente ha prima di tutto bisogno di un luogo in cui essere eseguito. Yohann Prigent, CTO di Blade.sh, l’ha detto in modo più semplice: «Un agente senza ambiente di esecuzione è un chatbot».

Altri due annunci completano il quadro. AI Agents ospita, protegge e supervisiona i tuoi agenti una volta usciti dal prototipo, con una memoria persistente e una validazione umana per le azioni sensibili. AI Search dà loro accesso ai passaggi giusti tra milioni di documenti della tua azienda. Hai così a disposizione, presso un unico provider europeo, tutto il necessario per portare un agente dalla demo alla produzione.

4. L’IA al servizio della quotidianità

Il ritorno di Jean-Louis Quéguiner ha regalato alla keynote uno dei suoi momenti più personali. Ex responsabile dei dati e dell’IA in OVHcloud, ha poi fondato Gladia, entrata nel nostro gruppo quest’anno. È tornato con una convinzione: in Europa, un’IA vocale deve capire gli accenti, le lingue mescolate e quelle frasi iniziate in inglese e finite nella propria lingua. L’abbiamo messa alla prova sul nostro supporto telefonico, dove agenti vocali Gladia gestiscono parte delle chiamate dal 1° settembre 2026.

Stessa logica per OVHai Workspace, presentato da Guillaume Gojard, Product Director, e Timothée Rebours, Team Leader. Sul palco, lo strumento ha riassunto un thread di venti email, trovato uno slot comune in agenda e recuperato una riunione iniziata senza di te. Restava la domanda che tutti si ponevano: affidare le proprie email e i propri documenti a un’IA? Guillaume Gojard ha risposto che facciamo «lavorare l’IA per te, non su di te». I tuoi dati restano in Europa, non servono ad addestrare i modelli e l’intero Workspace sarà crittografato end-to-end nel 2027.

5. L’IA sovrana, già in produzione

L’ultimo momento clou ha dato la parola a nove clienti. L’AIFE, l’agenzia francese per l’informatica finanziaria dello Stato, gestisce la piattaforma pubblica di fatturazione elettronica, operativa in Francia da settembre. Questa piattaforma, che gira sulla nostra offerta Bare Metal SecNumCloud, dovrà gestire a regime 4 miliardi di flussi. Il suo direttore, Emmanuel Spinat, ha riassunto lo spirito della sessione: l’epoca dei proof of concept è finita, è il momento dei servizi di IA in produzione.

L’IGN, l’istituto geografico nazionale francese, ospita da noi la sua Géoplateforme, in grado di servire fino a 55.000 richieste al secondo. L’istituto prepara anche gemelli digitali dei territori per anticipare gli effetti del cambiamento climatico. Skaleet, Ipsos Synthesio, Wiremind, Sekoia, Kbrw, La Poste Santé et Autonomie e Luganodes hanno chiuso il cerchio. I loro settori vanno dalla banca alla sanità, passando per la cybersecurity e la logistica. Tutti però riconducono alla domanda posta da Asha Sumputh, giornalista e speaker: a chi affidiamo i nostri dati?

Il futuro lo costruiamo con te

Questi cinque insegnamenti nascono dalla visione che Octave Klaba ha delineato aprendo la keynote. Per lui, il vero valore dell’IA si rivela nell’IA agentica, con agenti capaci di lavorare su un compito per ore, se non giorni. Considera questo periodo «allo stesso tempo entusiasmante e destabilizzante», perché «tutte le carte sono sul tavolo». Secondo lui, visione e velocità faranno la differenza. Dopo l’hosting web, i server dedicati e il cloud, questo Summit apre per noi un’accelerazione verso l’IA e il quantum computing. La nostra ambizione resta un’IA sovrana, fedele alla convinzione che ci guida da quasi 30 anni: restare liberi e indipendenti nelle nostre scelte tecnologiche.