Il 19 novembre, al Carrousel du Louvre, l’OVHcloud AI Summit riunirà tutto il nostro ecosistema intorno all’IA sovrana, il culmine di un’ambizione che portiamo avanti da tempo. Ecco da dove nasce questo percorso e cosa potrai scoprire sul posto.

Web, cloud e IA

Il web ha dato il via a questa storia. Nel 1999, OVHcloud prende vita a Roubaix con l’obiettivo di ospitare siti web. Il cloud ci ha resi ciò che conosci oggi: progettiamo i nostri server, costruiamo e gestiamo i nostri datacenter, controlliamo la nostra rete dall’inizio alla fine. Questa infrastruttura, interamente controllata, è la base che ti permette di far funzionare i tuoi servizi ogni giorno.

L’IA si inserisce perfettamente in questa continuità. Da quasi dieci anni, si sviluppa su questa stessa base, con le nostre GPU on demand e i nostri servizi di inferenza, di cui siamo stati pionieri. Con il nostro AI Lab, oggi si spinge fino all’addestramento dei nostri modelli. La sovranità continua a essere la nostra bussola. Cambia solo la sua portata: ora si estende ai modelli.

Dalle prime GPU ai modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) sovrani

Questo cambiamento di portata non è avvenuto dall’oggi al domani. Tutto è iniziato nel 2017, con server GPU destinati in particolare al deep learning. Nel 2019 siamo diventati il primo fornitore cloud europeo a offrire la piattaforma NVIDIA GPU Cloud su scala mondiale. Il progetto è poi proseguito passo dopo passo e negli ultimi mesi ha subito una netta accelerazione.

29 aprile 2025: lancio di AI Endpoints, una piattaforma serverless (senza server da gestire) che offre accesso tramite API a modelli di IA open source, attualmente oltre 40.

lancio di AI Endpoints, una piattaforma serverless (senza server da gestire) che offre accesso tramite API a modelli di IA open source, attualmente oltre 40. 20 novembre 2025: il programma “Get your SaaS ready for AI” viene aperto agli editori di software per aiutarli a integrare l’IA agentica nelle loro applicazioni.

il programma “Get your SaaS ready for AI” viene aperto agli editori di software per aiutarli a integrare l’IA agentica nelle loro applicazioni. 26 gennaio 2026: annuncio dell’ acquisizione di Seald , società francese specializzata nella crittografia end-to-end, al fine di integrare nativamente questa protezione nel nostro catalogo.

annuncio dell’ , società francese specializzata nella crittografia end-to-end, al fine di integrare nativamente questa protezione nel nostro catalogo. 25 marzo 2026: creazione dell’ AI Lab dedicato all’addestramento e al fine-tuning di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) sovrani. Al contempo, ufficializziamo l’acquisizione di Dragon LLM (ora OVHai LLM), editore di modelli di IA generativa specializzati, implementabili su infrastruttura locale.

creazione dell’ dedicato all’addestramento e al fine-tuning di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) sovrani. Al contempo, ufficializziamo l’acquisizione di Dragon LLM (ora OVHai LLM), editore di modelli di IA generativa specializzati, implementabili su infrastruttura locale. 17 giugno 2026: AI Lab svela in anteprima OVHai Workspace , una piattaforma collaborativa aperta che riunisce messaggistica, storage e videoconferenza, dotata di IA agentica e crittografia nativa. La versione beta è prevista per il Summit.

AI Lab svela in anteprima , una piattaforma collaborativa aperta che riunisce messaggistica, storage e videoconferenza, dotata di IA agentica e crittografia nativa. La versione beta è prevista per il Summit. 31 luglio 2026: Gladia , società francese specializzata nel riconoscimento vocale e nell’intelligenza audio, entra a far parte del gruppo e va a rafforzare l’AI Lab.

Il filo conduttore è chiaro: per sfruttare appieno l’IA, è necessario padroneggiare l’intera catena tecnologica: datacenter, server, modelli. Stiamo seguendo esattamente questa strada, fino ad addestrare i nostri modelli LLM. L’OVHcloud AI Summit ti illustrerà ogni fase di questo percorso.

Una leva di competitività, a determinate condizioni

Sanità, industria, commercio, trasporti, sicurezza: in tutti i settori, l’IA sta diventando una leva di competitività fondamentale. Ma per esprimere appieno il suo potenziale deve poter contare su una potenza di calcolo e un’infrastruttura affidabili Non basta avere accesso a un modello. È necessario sapere dove vengono elaborati i tuoi dati, chi vi accede e a quale costo. Con noi, i dati possono essere ospitati in Europa, nei nostri datacenter, nel rispetto della normativa europea, a costi trasparenti e prevedibili. Questa è la libertà digitale.

In programma all’OVHcloud AI Summit 2026

Quest’anno, l’intelligenza artificiale è presente in ogni momento saliente della giornata: l’infrastruttura che la supporta, i modelli che la mettono al servizio delle tue attività, la sovranità e la sicurezza dei dati che la rendono affidabile.

Per approfondire insieme questi argomenti, ti diamo appuntamento giovedì 19 novembre 2026 al Carrousel du Louvre, a Parigi. Incontrerai più di 2.000 partecipanti, tra cui clienti, partner, start-up, studenti, responsabili IT e dirigenti aziendali di tutti i settori, insieme per una giornata dedicata al networking e all’innovazione. Ciascuno, in base al proprio profilo e ai propri interessi, potrà creare un percorso personalizzato grazie a:

keynote di apertura, dalle 10:00 alle 12:00, condotto dalla giornalista Asha Sumputh, trasmesso in diretta e tradotto in varie lingue, nel corso del quale Octave Klaba, fondatore e amministratore delegato di OVHcloud, e Yaniv Fdida, Chief Product & Technology Officer, illustreranno in dettaglio la nostra strategia di IA e le novità relative a prodotti e soluzioni, prima che Bruno Ronsse, Chief Revenue Officer Corporate, e Pierre Byramjee, Chief Revenue Officer Digital Cloud, diano la parola ad alcuni dei nostri clienti per mostrare in che modo queste innovazioni stiano cambiando concretamente la loro realtà;

più di 60 sessioni parallele dedicate all’IA e alle sue applicazioni, tra cui sessioni Deep Tech su GPU, inferenza (l’esecuzione dei modelli in produzione) e fine-tuning, pensate per i team tecnici;

demo esclusive dei nostri prodotti e soluzioni, tra cui la piattaforma collaborativa OVH Workspace: l’opportunità di diventare beta tester in loco;

uno spazio dedicato all’innovazione (AI Lab, R&D, start-up, informatica quantistica), per vedere da vicino le tecnologie che daranno forma al cloud e all’IA di domani;

spazi di networking dove poter discutere dei tuoi progetti con i nostri team, i nostri partner e i nostri sponsor, fino al cocktail di chiusura.

Appuntamento al Carrousel du Louvre

L’edificio si trova sotto la piazza del museo. Un luogo i cui piani poggiano su fondamenta solide, esattamente come il nostro approccio.