OVHcloud AI Summit 2026: 55 novità per portare l’IA in produzione
Perché tanti progetti di IA restano fermi allo stadio di prototipo? Raramente per mancanza di un modello. Andare in produzione significa destreggiarsi tra più prodotti, più fornitori, più listini e trasferimenti di dati che il team compliance si rifiuta di approvare. È proprio questo blocco che abbiamo rimosso all’OVHcloud AI Summit 2026, il 19 novembre al Carrousel du Louvre di Parigi, con 55 novità cloud e IA, dalle GPU alle applicazioni, tutte da un unico fornitore europeo.
Panoramica delle novità di prodotto
Sul fronte delle fondamenta cloud, 38 novità rafforzano calcolo, storage, rete, sicurezza e cloud privato. Le altre 17 coprono l’intero stack IA, dall’infrastruttura alle applicazioni.
Ma cosa portare a casa da questo elenco, e in quale direzione ti porta? Ecco come leggerlo.
1. Pronti per la produzione
Per prima cosa, scorri l’elenco delle novità annunciate al Summit e conta: nove di esse contengono la parola «privato» nel nome. Private Boot, Private NAS-HA, Private Endpoint, Private PKI, VPC, DNS privato, Private Endpoint Kubernetes, Site-to-site VPN, Private VCF 3-AZ. Aggiungi Cloud HSM, la crittografia dei dischi, il Confidential Computing e i 17 nuovi punti di presenza OVHcloud Connect, e hai una buona parte degli annunci del Summit.
Non è un caso: è proprio questo il tema. Un agente IA non vive in una demo. Legge i tuoi documenti, interroga i tuoi database, invia e-mail, effettua ordini. Vive nella tua rete. E finché questa rete lascia un indirizzo pubblico su ogni componente, nessuno della compliance firmerà la sua messa in produzione. Per questo abbiamo dedicato l’anno a rafforzare la rete in cui un agente può lavorare senza che nulla esca: un VPC con sottoreti su tre zone, un DNS che risolve i tuoi servizi internamente, endpoint privati verso i tuoi bucket e cluster, chiavi che non lasciano mai un dispositivo dedicato e un’attestazione che dimostra, prova crittografica alla mano, che il server esegue esattamente ciò che ti aspetti.
2. Uno stack IA completo
Su queste fondamenta, i nostri servizi di IA si organizzano in cinque livelli. Ognuno entra al livello che preferisce: dal cliente che vuole gestire da sé le proprie GPU a chi preferisce delegarci tutto.
Livelli 1 e 2: infrastruttura e orchestrazione
Le attese GPU NVIDIA B300 sono arrivate, in bare metal e in Public Cloud. La generazione Rubin NVL8 è in arrivo per i workload più esigenti. Per orchestrare i tuoi addestramenti, AI Fabric, sviluppato con Blade.sh, trasforma la GPU in un semplice argomento di una funzione Python: niente più cluster da dimensionare, e la fatturazione si ferma con il container.
Livello 3: l’inferenza
AI Endpoints si amplia con la voce di Gladia, in oltre 100 lingue, e con i modelli di Shadow, il tutto con un’unica fattura. AI Routers sceglierà per ogni richiesta il modello più adatto, secondo le tue regole. Una domanda semplice va a un modello leggero, un ragionamento a un modello più potente e il codice a un modello specializzato, con fallback automatico se un modello non risponde.
Livello 4: il PaaS dell’IA
AI Agents gestisce tutto ciò che sta intorno al modello: memoria persistente, connettori MCP verso i tuoi strumenti, canali, attività pianificate, delega tra agenti e approvazione umana per le azioni sensibili. Basta una chiamata API e l’agente è distribuito. AI Search lo alimenta: tu porti i tuoi documenti, il servizio li suddivide, li indicizza e restituisce i passaggi giusti alle tue applicazioni via API o ai tuoi agenti via MCP.
Livello 5: applicazioni e SaaS
I nostri clienti progettano e distribuiscono le loro applicazioni IA su questo cloud pronto per l’IA. Noi stessi lo utilizziamo per costruire i servizi che si aspettano. Website Builder crea un sito completo a partire da poche frasi e lo modifica con una semplice istruzione. Receptionist risponde alla tua linea telefonica giorno e notte e crea appuntamenti e attività direttamente nei tuoi strumenti. Infine, OVHai Workspace si basa su tutti i livelli sottostanti (vedi più avanti).
3. Olala, il nostro primo modello proprietario, in cinque varianti aperte
Olala è la prima famiglia di LLM di OVHcloud, sviluppata da OVHai LLM, il suo lab dedicato all’IA agentica. Il primo modello, Olala 1.0 mini 7A1B, punta sull’efficienza: conta 7 miliardi di parametri, ma solo 1 miliardo è attivo a ogni richiesta. Di conseguenza funziona su una GPU a partire da 8 GB di memoria, e persino su un semplice processore. Sarà disponibile in open source su Hugging Face, con licenza Apache 2.0 e con la sua documentazione di conformità all’AI Act.
Olala 1.0 mini 7A1B è stato addestrato su tre supercomputer pubblici europei (Jupiter, MeluXina e Jean Zay), e la famiglia punta già a oltre 100 miliardi di parametri con la versione 2.0.
Olala è un modello open weight e open source che puoi utilizzare in diversi modi. Segui le guide:
- Addestrare il modello sui tuoi dataset
- Distribuire Olala su AI Deploy
- Utilizzare il modello direttamente dalla nostra API AI Endpoints
«Il know-how nell’addestramento dei modelli si è ampiamente diffuso e il costo di un addestramento è stato diviso per 20 in 3 anni», spiega Octave Klaba, CEO di OVHcloud.
In Qwant, Olala 1.0 mini 7A1B alimenta la risposta flash, mostrata in cima ai risultati. Eseguito su Blade, la piattaforma GPU di Shadow, elabora 3 milioni di richieste al giorno con tre volte meno risorse rispetto al suo predecessore, per risposte più rapide del 20%. Questa messa in produzione rientra in un’alleanza tra Qwant, Shadow, European Search Perspective (EUSP) e OVHcloud, che punta a un’IA sovrana end-to-end, ospitata e gestita in Europa. I modelli di OVHai LLM si basano inoltre sull’indice web indipendente di EUSP per fornire risposte con fonti e aggiornate.
«L’Europa ha l’indice, i modelli, le GPU e i casi d’uso. Ciò che le mancava era collegarli», sottolinea Boris Lecoeur, CEO di Shadow, Qwant ed EUSP.
4. L’esperienza degli sviluppatori
C’è un filo che spesso si dimentica negli annunci: quello che va dal tuo terminale a tutto questo. Ce lo avete chiesto, eccolo.
Sul fronte dell’esperienza, lo Spazio Cliente è stato completamente riprogettato. Il Developer Hub riunisce le 6.500 operazioni dell’API, fatturazione inclusa, con SDK, CLI, Terraform e changelog in un unico posto, e ospita la Public Cloud API v2. La documentazione adotta una navigazione rinnovata, e il Cost Center esporta i tuoi costi nel formato aperto FOCUS per i tuoi strumenti FinOps. Infine, OVHcloud Labs ti permette di testare le novità in alpha e in beta prima del loro rilascio.
5. OVHai Workspace unifica i dati della tua azienda in una piattaforma agentica
Con OVHai Workspace, OVHcloud vuole portare l’IA agentica alla portata di milioni di aziende, a cominciare dai clienti del suo hosting web. La piattaforma riunisce tre spazi. Lo spazio Produttività raccoglie e-mail, calendario, documenti, storage e videoconferenza attorno a un’unica IA, così basta un semplice prompt per organizzare una riunione. Nello spazio Web AI, Website Builder (in alpha) genera un sito completo in poche frasi. Infine, la Knowledge Platform aiuta i tuoi team e i tuoi agenti IA a cercare nei dati aziendali.
Lo spazio Produttività è stato aperto in alpha gratuita il 19 novembre 2026, inizialmente in Francia, con 5 GB di storage per utente. I tuoi dati sono ospitati in Europa e non vengono utilizzati per addestrare i modelli. Il modello Olala 1.0 mini 7A1B alimenta già Workspace, che puoi provare in alpha gratuita.
Tutti gli annunci dell’OVHcloud AI Summit
Calcolo, Bare Metal e GPU
|Novità
|Per saperne di più
|Da ricordare
|Serverless Containers
|Prova su OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/serverless/
|Distribuisci un’immagine container da qualsiasi registry, o direttamente il tuo codice sorgente. La piattaforma esegue la build, pubblica un URL HTTPS, gestisce i log e scala fino a zero: nessun cluster da gestire, paghi solo l’esecuzione.
|Serverless Functions
|Prova su OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/serverless/
|Scrivi un handler nello Spazio Cliente o distribuiscilo da un repository, poi attivalo via HTTP, con una pianificazione cron o con un evento Public Cloud. Una revisione per versione e rollback in un clic.
|Bare Metal Private Boot
|Vai alla pagina prodotto: https://www.ovhcloud.com/en/bare-metal/ | Disponibile nello Spazio Cliente
|Avvia i tuoi server High Grade e Scale tramite la rete privata: installazione e riavvio non dipendono più dalla rete pubblica. Disponibile dal 13 novembre su High Grade Gen 2+ e Scale Gen 2+, nelle regioni mono-AZ (esclusi APAC e Toronto).
|NVIDIA B300 su Public Cloud
|Vai alla pagina prodotto: https://www.ovhcloud.com/en/public-cloud/gpu/b300/
|Le GPU NVIDIA B300 Blackwell Ultra in istanze Public Cloud, con quasi il 50% di memoria HBM3e in più e 1,5 volte la potenza di calcolo FP4 della B200. Disponibili da novembre 2026 in oltre otto regioni.
|NVIDIA B300 in Bare Metal
|Vai alla pagina prodotto: https://www.ovhcloud.com/en/bare-metal/high-grade/hgr-ai-b300/
|Un nodo HGX B300 completo in bare metal: 8 GPU Blackwell Ultra, 2,1 TB di HBM3e, NVLink 5 a 1,8 TB/s per GPU, senza hypervisor né risorse condivise. Accesso root, scelta del sistema operativo e del driver CUDA. Un modello da mille miliardi di parametri sta in un solo nodo.
|NVIDIA Rubin NVL8
|Vai alla pagina prodotto: https://www.ovhcloud.com/en/public-cloud/gpu/rubin-nvl8/
|La prossima generazione di GPU NVIDIA arriva su Public Cloud: 8 GPU Rubin collegate tramite NVLink 6, memoria HBM4 a 130 TB/s, fino a 400 PFLOPS NVFP4 per l’inferenza e 265 TFLOPS FP64 per la simulazione.
Storage e database
|Novità
|Per saperne di più
|Da ricordare
|Media Transcoder
|Prova su OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/media-transcoder/
|Converti i tuoi video in formati di streaming (H.264, H.265, AV1 in HLS, DASH, CMAF o MP4) direttamente dal tuo bucket Object Storage, con crittografia, DRM e sottotitoli generati dall’IA. I tuoi file restano nel tuo bucket e vengono elaborati in Europa.
|Lakehouse
|Prova su OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/lakehouse/
|Centralizza i tuoi dati e analizzali con SQL, BI o IA, su standard aperti: tabelle Apache Iceberg, query Trino, catalogo Apache Polaris. Ospitato a Parigi su 3 AZ, fatturato in base a storage e calcolo, senza costi di uscita.
|Backup Center
|Prova su OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/backup-center/
|Pianifica, monitora e ripristina i backup delle tue risorse Public Cloud da un’unica interfaccia, a partire da Managed Kubernetes. Vault immutabile di 14 giorni, ripristino di un cluster, di un namespace o di un singolo volume.
|Private NAS-HA
|Prova su OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/private-nas-ha/
|La nuova generazione del NAS-HA gestito. I tuoi volumi si collegano direttamente alla tua vRack e si dimensionano al gigabyte, a partire da 10 GB (contro i 3 TB precedenti), con accesso privato nativo e un effetto «noisy neighbour» ridotto.
|Object Storage: nuova infrastruttura di metadati
|Prova su OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/future-object-storage/
|Addio ai limiti di richieste al secondo: questa nuova infrastruttura punta a prestazioni fino a 20 volte superiori in lettura e in scrittura, con una latenza stabile anche sotto carichi elevati. Beta privata gratuita.
|Object Storage Private Endpoint S3
|Prova su OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/private-endpoint-object-storage/
|Accedi ai tuoi bucket dalla tua Private Network Public Cloud, senza IP pubblico, senza gateway né uscita verso Internet. L’endpoint si crea in pochi minuti (Spazio Cliente, API o Terraform), con TLS end-to-end.
Sicurezza e fiducia
|Novità
|Per saperne di più
|Da ricordare
|Cloud HSM
|Prova su OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/cloud-hsm/
|Il tuo cluster di tre partizioni HSM, distribuite su tre dispositivi fisici distinti, senza hardware da gestire. Le chiavi non lasciano mai l’HSM, e il driver PKCS#11 raggiunge fino a 1.000 operazioni al secondo in RSA 2048.
|Confidential Computing (OCCAM)
|Prova su OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/confidential-computing-occam/
|Un servizio di attestazione per i tuoi server Bare Metal. OCCAM verifica il processore e l’immagine avviata prima di rilasciare le chiavi delle tue VM confidenziali (AMD SEV-SNP, Intel TDX), dei tuoi nodi Kubernetes o dei tuoi modelli di IA su GPU. Né l’host né OVHcloud possono leggere la memoria.
|Bare Metal Encryption (SED)
|Vai alla pagina prodotto: https://www.ovhcloud.com/en/bare-metal/ | Disponibile nello Spazio Cliente
|La crittografia at rest dei tuoi dischi grazie ai dischi autocrittografanti del server, da attivare o disattivare dalla pagina del server nello Spazio Cliente. Inclusa senza costi aggiuntivi su Scale Gen 3 (Scale 2026), in Europa e in Canada.
|Volume CMK
|Pagina prodotto in arrivo
|Cripta i tuoi volumi Block Storage con le tue chiavi, ospitate nel Key Management System di OVHcloud. Gestisci tu rotazione e revoca, e un volume diventa illeggibile non appena ritiri la sua chiave.
|Anti-DDoS Customer Profiles
|Prova su OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/antiddos-profiles/ | Disponibile nello Spazio Cliente
|Descrivi le tue applicazioni alla protezione Anti-DDoS invece di aggirarla: scegli un profilo (VPN, streaming, blockchain…) e una sensibilità, poi associa i tuoi IP per blocco. Meno falsi positivi, una mitigazione più precisa, senza costi aggiuntivi.
|Certificate Manager & Private PKI
|Pagina prodotto in arrivo
|Gestisci i certificati TLS dei tuoi servizi OVHcloud ed emetti i tuoi certificati interni con un’autorità privata, accanto alle tue chiavi (KMS) e ai tuoi secret. Identità e certificati restano sotto il tuo controllo.
|WAF
|Prova su OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/owaf/
|Proteggi le tue applicazioni web e le tue API da injection, script malevoli, furto di credenziali, bot e denial of service applicativo, con regole mantenute dai nostri esperti e nessuna configurazione richiesta. Nessuna fatturazione a richiesta.
Rete
|Novità
|Per saperne di più
|Da ricordare
|VPC
|Vai alla pagina prodotto: https://www.ovhcloud.com/en/public-cloud/private-network/
|Una nuova base di rete privata regionale per Public Cloud, con il tuo indirizzamento e sottoreti sulle tre zone di una regione. Il guasto di una zona resta circoscritto, e il VPC fa da base per WAF, VPN, peering, DNS privato e load balancing.
|Application Load Balancer
|Pagina prodotto in arrivo
|Un load balancer regionale HTTP, HTTPS e TCP, attivo sulle tre zone di disponibilità di una regione. Se una zona cade, il traffico continua a scorrere e il control plane resta raggiungibile.
|DNS privato
|Pagina prodotto in arrivo
|Una risoluzione dei nomi privata all’interno del tuo VPC: le tue istanze raggiungono i tuoi servizi OVHcloud (Object Storage, database) e le tue applicazioni tramite il loro nome, senza passare dal DNS pubblico.
|Global Load Balancer
|Prova su OVHcloud Labs: https://labs.ovh.com/en/global-load-balancer/
|Indirizza ogni visitatore verso la regione giusta in base alla posizione, a un peso o a una priorità, escludendo automaticamente i server non funzionanti. DNS puro, senza proxy né terminazione TLS, quindi nessun salto in più sul tuo traffico.
|Site-to-site VPN
|Prova su OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/site-to-site-vpn
|Collega la tua Private Network Public Cloud al tuo datacenter, a una sede o a un altro cloud tramite tunnel IPsec crittografati, con routing statico o BGP. Con due tunnel verso lo stesso sito, il failover è automatico.
|BGP Service
|Prova su OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/bgp-service/ | Disponibile nello Spazio Cliente
|Annuncia i tuoi indirizzi IP da più server, con il tuo ASN se ne hai uno. Failover in pochi secondi, distribuzione del traffico senza appliance e migrazione senza cambiare indirizzi pubblici. Gratuito durante la beta.
|OVHcloud Connect Edge
|Disponibile nello Spazio Cliente
|Un collegamento privato chiavi in mano tra la tua sede e la tua vRack, senza dover essere presente in un punto di presenza. OVHcloud fornisce il collegamento locale, l’apparato e lo SLA, da 50 Mbps a 10 Gbps, con collegamento singolo o doppio.
|OVHcloud Connect: 17 nuovi PoP
|Visibile nella nostra roadmap
|Diciassette nuovi punti di presenza e nuovi partner di interconnessione: la tua rete privata raggiunge OVHcloud il più vicino possibile alle tue sedi e agli altri cloud, senza transitare dall’Internet pubblico.
|Private Endpoint Kubernetes
|Vai alla pagina prodotto: https://www.ovhcloud.com/en/public-cloud/kubernetes/ | Disponibile nello Spazio Cliente
|Esponi l’API dei tuoi cluster Managed Kubernetes solo sulla tua rete privata. Il control plane non è più raggiungibile da Internet, solo le tue reti autorizzate vi accedono.
|Nuova weathermap
|Link in arrivo
|Una mappa in tempo reale della rete OVHcloud (collegamenti del backbone, punti di presenza, carico di traffico) per vedere a colpo d’occhio come circolano i tuoi dati.
Cloud privato e on-premise
|Novità
|Per saperne di più
|Da ricordare
|Nutanix 3AZ
|Prova su OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/nutanix-3az/
|Un unico cluster Nutanix esteso sulle tre zone di disponibilità della regione di Parigi, con il posizionamento di VM e repliche controllato da Strict Rack Awareness. I tuoi workload Nutanix sopravvivono alla perdita di una zona.
|Private VCF 3AZ
|Vai alla pagina prodotto: https://www.ovhcloud.com/en/hosted-private-cloud/vmware/private-vcf-aas-3-az/ | Prova su OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/vmware-3az/
|VMware Cloud Foundation 9 su un cluster esteso su tre zone di disponibilità: replica sincrona, RPO zero e riavvio automatico delle VM nella zona superstite. SLA del 99,999%, interamente gestito da OVHcloud.
|OPCP Cloud Store
|Vai alla pagina prodotto: https://www.ovhcloud.com/en/hosted-private-cloud/onprem-cloud-platform/cloud-store/ | Prova su OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/opcp/
|Il catalogo di servizi della piattaforma on-premise di OVHcloud. Il tuo team IT distribuisce VM, storage a blocchi e a oggetti, Kubernetes o database, e ogni organizzazione ospitata gestisce i propri progetti in self-service. I tuoi dati non lasciano mai i tuoi locali.
|OPCP Kubernetes
|Prova su OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/opcp/managed-kubernetes/
|L’esperienza Managed Kubernetes del cloud pubblico nel tuo datacenter: cluster creati via API, versioni aggiornate, nodi difettosi sostituiti automaticamente. Alpha privata prevista per febbraio 2027 per i Design Partner OPCP.
|SNC Cloud Platform
|Vai alla pagina prodotto: https://www.ovhcloud.com/en/solutions/uc-secnumcloud-environment/
|L’agilità del cloud pubblico in un ambiente che punta alla qualificazione SecNumCloud: multi-tenant, Infrastructure as Code, portale self-service e fatturazione a consumo, per ospitare e modernizzare le tue applicazioni e i tuoi dati sensibili.
Esperienza e strumenti
|Novità
|Per saperne di più
|Da ricordare
|Nuovo Spazio Cliente
|Scopri lo Spazio Cliente: https://console.eu.ovhcloud.com/
|Uno Spazio Cliente completamente riprogettato: navigazione unificata tra i prodotti, percorsi di ordine e configurazione più brevi, interfaccia più veloce e più chiara.
|Developer Hub
|Apri il Developer Hub: https://developers.eu.ovhcloud.com/
|Il riferimento unico per le API OVHcloud: 6.500 operazioni documentate in un unico posto, fatturazione inclusa, con ricerca in linguaggio naturale e chiamate pronte da copiare. SDK, CLI, provider Terraform e changelog sono integrati.
|Public Cloud API v2
|Visibile nel Developer Hub
|Un nuovo modo di esplorare le API Public Cloud, direttamente nel Developer Hub.
|Docs
|Sfoglia la documentazione: https://docs.ovhcloud.com/en/
|La documentazione di prodotto con una nuova esperienza di navigazione. Guide, tutorial e riferimenti sono stati riorganizzati per trovare più velocemente la pagina giusta, dai primi passi all’automazione.
|Cost Center
|Disponibile nello Spazio Cliente
|Visualizza quanto costano i tuoi servizi OVHcloud ed esporta i dati dei costi nel formato aperto FOCUS, direttamente utilizzabile nei tuoi strumenti FinOps.
|OVHcloud Labs
|Esplora OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/
|Il canale di pre-lancio di OVHcloud. Testa le versioni alpha e beta su workload reali, confrontati direttamente con gli ingegneri e contribuisci a definire ciò che verrà rilasciato.
|SMTP Mail Out
|Pagina prodotto in arrivo
|Un servizio Public Cloud per l’invio di e-mail in uscita dalle tue applicazioni.
Servizi e applicazioni di IA
|Novità
|Per saperne di più
|Da ricordare
|AI Fabric
|Prova su OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/ai-fabric/
|La GPU diventa un argomento della tua funzione Python. Scegli modello e numero di schede in una riga, la CLI esegue in remoto e la fatturazione si ferma con il container. Sviluppato con Blade.sh, con GPU in Francia.
|AI Endpoints: modelli Gladia
|Vedi Solaria nel catalogo: https://www.ovhcloud.com/en/public-cloud/ai-endpoints/catalog/solaria-3/
|I modelli di trascrizione di Gladia (Solaria) entrano nel catalogo AI Endpoints. Trascrivi l’audio in oltre 100 lingue con lo stesso account e la stessa famiglia di API delle tue altre chiamate di IA, con hosting in Europa.
|AI Endpoints: partnership con Shadow (Blade.sh)
|Disponibile nello Spazio Cliente (AI Endpoints) | Prova Blade: https://play.blade.sh/
|Ogni partner espone i modelli dell’altro: il catalogo AI Endpoints si arricchisce di decine di modelli aggiuntivi, accessibili con un’unica fattura.
|Gladia: la voce come interfaccia
|Disponibile nello Spazio Cliente (AI Endpoints)
|Trascrizione in tempo reale e in batch in oltre 100 lingue, da combinare con gli LLM di AI Endpoints per trascrivere, riassumere, analizzare e poi agire.
|AI Routers
|Prova su OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/ai-routers/
|Un unico endpoint compatibile OpenAI per tutto il tuo traffico IA. Il router invia ogni richiesta al modello adatto secondo le tue regole (modello piccolo per una domanda semplice, modello di codice per il codice…), con fallback automatico in caso di errore. Le tue applicazioni non cambiano.
|AI Agents
|Prova su OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/ai-agents/
|Descrivi il tuo agente, assegnagli un modello, strumenti e permessi, ed è distribuito: memoria persistente, connettori MCP, Slack e Telegram, ricerca web, attività pianificate e approvazione umana per le azioni sensibili.
|AI Search (RAG)
|Prova su OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/ai-search/
|Un RAG gestito. Porta i tuoi documenti: AI Search li analizza, li suddivide e li indicizza, poi restituisce i passaggi pertinenti alle tue applicazioni via API o ai tuoi agenti via MCP. Le tue conoscenze restano sotto giurisdizione europea.
|OVHai Workspace
|Prova su OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/workspace/
|E-mail, calendario, storage, documenti e videochiamate riuniti in uno spazio collaborativo dove l’IA trasforma le tue richieste in azioni. Ospitato in Europa, senza addestramento sui tuoi dati.
|Website Builder
|Prova su OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/website-builder/ | Prova la demo: https://builder.website.ovh/
|Descrivi la tua attività in poche frasi e l’IA crea un sito completo (pagine, testi, stile), poi lo modifica con una semplice istruzione. Pubblicazione in un clic, con nome di dominio, certificato SSL, e-mail e backup inclusi.
|Receptionist
|Prova su OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/receptionist/
|Un centralino telefonico IA che risponde giorno e notte, capisce la richiesta di chi chiama, lo trasferisce alla persona giusta e crea appuntamenti e attività nei tuoi strumenti. Nessuna chiamata persa.
Famiglia di modelli Olala
|Novità
|Per saperne di più
|Da ricordare
|Olala 1.0 mini 7A1B
|Apri il playground Olala: https://olala.ovh.com
|Il modello compatto e aperto della famiglia: 7 miliardi di parametri, di cui circa 1 miliardo attivo per token. Pensato per gli agenti, risponde in modo preciso, rapido e a costo costante, milioni di volte al giorno.
|Olala 1.0 Translate
|Apri il playground Olala: https://olala.ovh.com
|La variante specializzata nella traduzione: un modello piccolo addestrato per questo compito, che traduce meglio e a costi inferiori rispetto a un modello generalista molto più grande. Open-weight, servito su AI Endpoints e personalizzabile sui tuoi dati.
|Olala 1.0 Summarise
|Apri il playground Olala: https://olala.ovh.com
|La variante specializzata nei riassunti: sintetizza documenti, ticket e conversazioni su larga scala. Open-weight, servito su AI Endpoints e personalizzabile sui tuoi dati.
|Olala 1.0 Base
|Apri il playground Olala: https://olala.ovh.com
|Il modello di base pre-addestrato, senza allineamento: il punto di partenza per creare le tue varianti tramite fine-tuning. Open-weight, e i dati dei clienti non vengono mai usati per l’addestramento.
|Olala 1.0 SFT
|Apri il playground Olala: https://olala.ovh.com
|La versione istruita di Olala, affinata con apprendimento supervisionato per seguire istruzioni e dialogare. Il modello da usare così com’è quando non serve una specializzazione. Open-weight, servito su AI Endpoints.
|Olala su AI Training
|Leggi la guida: https://docs.ovhcloud.com/en/guides/public-cloud/ai-machine-learning/ai-training-fine-tune-olala-mini
|Addestra Olala sui tuoi dataset, per il tuo caso d’uso, a partire da un’immagine Docker pronta all’uso.
|Olala su AI Deploy
|Leggi la guida: https://docs.ovhcloud.com/en/guides/public-cloud/ai-machine-learning/ai-deploy-fine-tuned-olala-mini
|Distribuisci il tuo modello Olala personalizzato senza scrivere codice aggiuntivo né costruire un’immagine.