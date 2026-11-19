Perché tanti progetti di IA restano fermi allo stadio di prototipo? Raramente per mancanza di un modello. Andare in produzione significa destreggiarsi tra più prodotti, più fornitori, più listini e trasferimenti di dati che il team compliance si rifiuta di approvare. È proprio questo blocco che abbiamo rimosso all’OVHcloud AI Summit 2026, il 19 novembre al Carrousel du Louvre di Parigi, con 55 novità cloud e IA, dalle GPU alle applicazioni, tutte da un unico fornitore europeo.

Panoramica delle novità di prodotto

Sul fronte delle fondamenta cloud, 38 novità rafforzano calcolo, storage, rete, sicurezza e cloud privato. Le altre 17 coprono l’intero stack IA, dall’infrastruttura alle applicazioni.

Ma cosa portare a casa da questo elenco, e in quale direzione ti porta? Ecco come leggerlo.

1. Pronti per la produzione

Per prima cosa, scorri l’elenco delle novità annunciate al Summit e conta: nove di esse contengono la parola «privato» nel nome. Private Boot, Private NAS-HA, Private Endpoint, Private PKI, VPC, DNS privato, Private Endpoint Kubernetes, Site-to-site VPN, Private VCF 3-AZ. Aggiungi Cloud HSM, la crittografia dei dischi, il Confidential Computing e i 17 nuovi punti di presenza OVHcloud Connect, e hai una buona parte degli annunci del Summit.

Non è un caso: è proprio questo il tema. Un agente IA non vive in una demo. Legge i tuoi documenti, interroga i tuoi database, invia e-mail, effettua ordini. Vive nella tua rete. E finché questa rete lascia un indirizzo pubblico su ogni componente, nessuno della compliance firmerà la sua messa in produzione. Per questo abbiamo dedicato l’anno a rafforzare la rete in cui un agente può lavorare senza che nulla esca: un VPC con sottoreti su tre zone, un DNS che risolve i tuoi servizi internamente, endpoint privati verso i tuoi bucket e cluster, chiavi che non lasciano mai un dispositivo dedicato e un’attestazione che dimostra, prova crittografica alla mano, che il server esegue esattamente ciò che ti aspetti.

2. Uno stack IA completo

Su queste fondamenta, i nostri servizi di IA si organizzano in cinque livelli. Ognuno entra al livello che preferisce: dal cliente che vuole gestire da sé le proprie GPU a chi preferisce delegarci tutto.

Livelli 1 e 2: infrastruttura e orchestrazione

Le attese GPU NVIDIA B300 sono arrivate, in bare metal e in Public Cloud. La generazione Rubin NVL8 è in arrivo per i workload più esigenti. Per orchestrare i tuoi addestramenti, AI Fabric, sviluppato con Blade.sh, trasforma la GPU in un semplice argomento di una funzione Python: niente più cluster da dimensionare, e la fatturazione si ferma con il container.

Livello 3: l’inferenza

AI Endpoints si amplia con la voce di Gladia, in oltre 100 lingue, e con i modelli di Shadow, il tutto con un’unica fattura. AI Routers sceglierà per ogni richiesta il modello più adatto, secondo le tue regole. Una domanda semplice va a un modello leggero, un ragionamento a un modello più potente e il codice a un modello specializzato, con fallback automatico se un modello non risponde.

Livello 4: il PaaS dell’IA

AI Agents gestisce tutto ciò che sta intorno al modello: memoria persistente, connettori MCP verso i tuoi strumenti, canali, attività pianificate, delega tra agenti e approvazione umana per le azioni sensibili. Basta una chiamata API e l’agente è distribuito. AI Search lo alimenta: tu porti i tuoi documenti, il servizio li suddivide, li indicizza e restituisce i passaggi giusti alle tue applicazioni via API o ai tuoi agenti via MCP.

Livello 5: applicazioni e SaaS

I nostri clienti progettano e distribuiscono le loro applicazioni IA su questo cloud pronto per l’IA. Noi stessi lo utilizziamo per costruire i servizi che si aspettano. Website Builder crea un sito completo a partire da poche frasi e lo modifica con una semplice istruzione. Receptionist risponde alla tua linea telefonica giorno e notte e crea appuntamenti e attività direttamente nei tuoi strumenti. Infine, OVHai Workspace si basa su tutti i livelli sottostanti (vedi più avanti).

3. Olala, il nostro primo modello proprietario, in cinque varianti aperte

Olala è la prima famiglia di LLM di OVHcloud, sviluppata da OVHai LLM, il suo lab dedicato all’IA agentica. Il primo modello, Olala 1.0 mini 7A1B, punta sull’efficienza: conta 7 miliardi di parametri, ma solo 1 miliardo è attivo a ogni richiesta. Di conseguenza funziona su una GPU a partire da 8 GB di memoria, e persino su un semplice processore. Sarà disponibile in open source su Hugging Face, con licenza Apache 2.0 e con la sua documentazione di conformità all’AI Act.

Olala 1.0 mini 7A1B è stato addestrato su tre supercomputer pubblici europei (Jupiter, MeluXina e Jean Zay), e la famiglia punta già a oltre 100 miliardi di parametri con la versione 2.0.

Olala è un modello open weight e open source che puoi utilizzare in diversi modi. Segui le guide:

«Il know-how nell’addestramento dei modelli si è ampiamente diffuso e il costo di un addestramento è stato diviso per 20 in 3 anni», spiega Octave Klaba, CEO di OVHcloud.

In Qwant, Olala 1.0 mini 7A1B alimenta la risposta flash, mostrata in cima ai risultati. Eseguito su Blade, la piattaforma GPU di Shadow, elabora 3 milioni di richieste al giorno con tre volte meno risorse rispetto al suo predecessore, per risposte più rapide del 20%. Questa messa in produzione rientra in un’alleanza tra Qwant, Shadow, European Search Perspective (EUSP) e OVHcloud, che punta a un’IA sovrana end-to-end, ospitata e gestita in Europa. I modelli di OVHai LLM si basano inoltre sull’indice web indipendente di EUSP per fornire risposte con fonti e aggiornate.

«L’Europa ha l’indice, i modelli, le GPU e i casi d’uso. Ciò che le mancava era collegarli», sottolinea Boris Lecoeur, CEO di Shadow, Qwant ed EUSP.

4. L’esperienza degli sviluppatori

C’è un filo che spesso si dimentica negli annunci: quello che va dal tuo terminale a tutto questo. Ce lo avete chiesto, eccolo.

Sul fronte dell’esperienza, lo Spazio Cliente è stato completamente riprogettato. Il Developer Hub riunisce le 6.500 operazioni dell’API, fatturazione inclusa, con SDK, CLI, Terraform e changelog in un unico posto, e ospita la Public Cloud API v2. La documentazione adotta una navigazione rinnovata, e il Cost Center esporta i tuoi costi nel formato aperto FOCUS per i tuoi strumenti FinOps. Infine, OVHcloud Labs ti permette di testare le novità in alpha e in beta prima del loro rilascio.

5. OVHai Workspace unifica i dati della tua azienda in una piattaforma agentica

Con OVHai Workspace, OVHcloud vuole portare l’IA agentica alla portata di milioni di aziende, a cominciare dai clienti del suo hosting web. La piattaforma riunisce tre spazi. Lo spazio Produttività raccoglie e-mail, calendario, documenti, storage e videoconferenza attorno a un’unica IA, così basta un semplice prompt per organizzare una riunione. Nello spazio Web AI, Website Builder (in alpha) genera un sito completo in poche frasi. Infine, la Knowledge Platform aiuta i tuoi team e i tuoi agenti IA a cercare nei dati aziendali.

Lo spazio Produttività è stato aperto in alpha gratuita il 19 novembre 2026, inizialmente in Francia, con 5 GB di storage per utente. I tuoi dati sono ospitati in Europa e non vengono utilizzati per addestrare i modelli. Il modello Olala 1.0 mini 7A1B alimenta già Workspace, che puoi provare in alpha gratuita.

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