Ce qui change côté stockage : moins de réglages, plus de valeurs par défaut Depuis la disponibilité générale de VCF 9.0 le 17 juin 2025 et les évolutions de VCF 9.1 en mai 2026, le stockage est le domaine où le changement se voit le moins en démonstration, et le plus au quotidien. vSAN ESA cesse d’être un ensemble de politiques à calibrer à la main pour devenir un système qui choisit son niveau de protection et rend sa capacité lisible comme celle d’une baie. En parallèle, la plateforme aligne le stockage des machines virtuelles, des conteneurs et des applications clusterisées sur les mêmes politiques. Ce deuxième volet de notre série sur les nouveautés de VCF 9 (commencée par un TL;DR , après un premier volet consacré au réseau ) suppose une connaissance préalable de vSAN et des storage policies. L’encart ci-dessous résume l’essentiel si vous découvrez le sujet. vSAN ESA, en une minute vSAN est le stockage défini par logiciel intégré à ESX : il agrège les disques locaux des hôtes en un datastore unique, piloté par des politiques de stockage. Deux architectures coexistent. L’Original Storage Architecture (OSA), historique, range les disques en groupes, avec un niveau de cache et un niveau de capacité. L’Express Storage Architecture (ESA), apparue avec vSAN 8, supprime les groupes de disques : un seul pool par hôte, du NVMe uniquement, où chaque disque apporte à la fois capacité et performance. C’est cette architecture qui rend le code d’effacement viable sans pénalité d’écriture, donc les politiques RAID-5 et RAID-6 dont il est question ici. vSAN ESA : Auto-RAID, la résilience par défaut Choisir un niveau de protection sur vSAN ESA restait une décision d’administrateur : FTT, RAID-5 ou RAID-6, selon le nombre d’hôtes et la tolérance de panne visée. Le résultat était rarement faux, mais hétérogène d’un cluster à l’autre, et parfois conservateur au détriment de la capacité. En VCF 9.1, les nouveaux clusters appliquent Auto-RAID par défaut.

Figure 1 — Une option d’activation vSAN ESA Auto-RAID est désormais accessible dans les menus de Storage Policy.

Une seule politique, plusieurs niveaux de protection Auto-RAID repose sur une politique unique, la « vSAN ESA Auto RAID Policy », stockée sur le vCenter et appliquée à tous les clusters vSAN 9.1, quel que soit leur nombre d’hôtes ou leur type. Elle ne contient aucun réglage de résilience explicite : elle lit les caractéristiques du cluster et applique le niveau adapté. Sur un cluster standard : moins de 3 hôtes (toutefois déconseillé), FTT=0 (facteur 1,0x) ; de 3 à 5 hôtes, FTT=1 en RAID-5 (1,5x) ; 6 hôtes ou plus, FTT=2 en RAID-6 (1,5x). Un cluster étiré reste à 3,0x, un cluster 2 nœuds à 2,0x. Auto-RAID n’est donc pas « RAID-6 partout » : c’est un RAID-6 qui s’active dès six hôtes, sans surcoût de capacité par rapport à un RAID-5. Broadcom annonce une protection supérieure sans impact sur les performances.

Figure 2 — Auto-RAID : la protection augmente avec le cluster, le facteur de capacité reste à 1,5x.

Ce que ça change pour les clusters existants Les clusters existants conservent leur politique après migration, mais remontent une alerte de santé recommandant Auto-RAID. Deux chemins : basculer la politique par défaut du datastore sur « vSAN ESA Auto-RAID Policy », la méthode propre qui permet ensuite de supprimer les politiques devenues inutiles ; ou activer « Apply Auto-RAID to all objects », plus rapide, mais qui laisse cohabiter les anciens noms. La reconfiguration est bridée par vSAN pour éviter les pics de performance, et génère peu ou pas de resynchronisation : un cluster de six hôtes ou plus utilise déjà, le plus souvent, une politique RAID-6, seules les métadonnées changent. Si vous activez l’option globale, laissez-la activée : la désactiver relance une reconfiguration et coupe l’accès à Effective Capacity. Efficacité : déduplication globale, compression et capacité effective Auto-RAID fixe le facteur de protection ; l’autre moitié du sujet, c’est ce que l’on stocke réellement. VCF 9.1 étend la réduction de données, et rend son résultat mesurable. La déduplication ESA devient globale au cluster : un bloc identique présent sur dix VM réparties sur dix hôtes n’est plus stocké qu’une fois logiquement. Elle fonctionne en post-traitement et devient compatible avec le chiffrement au repos. Le compromis entre efficacité et conformité disparaît, ce qui débloque les contextes réglementés. La compression progresse et reste active par défaut. Broadcom met en avant un gain significatif sur les coûts de stockage pour les pipelines de données IA : un plafond, à ramener à votre taux de redondance réel. Toutefois, les fonctionnalités de déduplication ne sont pas disponibles dans le cas d’un cluster étiré. Le complément, c’est la vue Effective Capacity : capacité utile = (capacité brute - System Usage) / RAID Factor. Elle exige Auto-RAID et remplace les anciennes lignes operations reserve et host rebuild reserve. Le sizing porte enfin sur des valeurs observables, et la marge d’exploitation devient une décision explicite plutôt qu’un pourcentage hérité. Les snapshots, eux, échappent à la réduction de données. Sur l’ancienne architecture, plus la chaîne s’allongeait, plus les performances se dégradaient, et la consolidation perturbait la VM. Sur ESA, un snapshot reste une opération de métadonnées : sa création est immédiate, et le nombre de snapshots en chaîne n’entame plus le débit. La discipline, elle, ne change pas. Un snapshot vit sur le datastore de la VM, donc il ne protège ni d’une perte de site ni d’un rançongiciel, et il consomme de la capacité tant qu’il existe, puisque les blocs modifiés sont conservés. Pour une protection réelle, c’est vSAN Protection and Recovery (ex-vSAN Data Protection) qui prend le relais, avec des snapshots immuables répliqués vers un second site. vSAN Protection and Recovery, en une minute Protection and Recovery est la brique de continuité et de reprise de VCF 9.1 : snapshots locaux, réplication entre sites, plans de reprise orchestrés et reprise après ransomware. Pour les datastores vSAN, le moteur s’appelle vSAN snapshots and replication : il intercepte les E/S directement dans le chemin de stockage d’ESX, ce qui limite l’impact sur les VM pendant la fenêtre de sauvegarde, et se pilote depuis le vSphere Client. Une nuance à connaître : les snapshots locaux supposent ESA, un cluster OSA ne faisant que de la réplication distante. Toutes les sources, en revanche, peuvent répliquer vers une cible ESA 9.0 ou supérieure. Côté licence, snapshots et vSphere Replication sont inclus avec VCF, toutefois la reprise après ransomware sur site exige une licence Live Recovery. La vue Protection and Recovery de VCF Operations indique enfin quelles VM sont réellement protégées. Applications clusterisées : extension à chaud vSAN héberge déjà des applications qui gèrent elles-mêmes leur haute disponibilité, à condition de leur donner un disque partagé. Deux mécanismes coexistent : le flag multiwriter, qui désactive le verrouillage vSphere et laisse l’application garantir la cohérence des écritures (ex. : Oracle RAC, RHCS), et le VMDK clusterisé, qui s’appuie sur les réservations persistantes SCSI-3 (WSFC). Le point de friction était l’extension : agrandir un VMDK partagé imposait d’arrêter l’application, d’étendre le disque, puis de redémarrer le cluster. Les baies classiques, avec leurs RDM, n’avaient pas cette limite, et c’est l’une des raisons qui ont retenu des clients loin de vSAN. VCF 9.1 lève ce frein avec l’extension à chaud des VMDK partagés, sur ESA comme sur OSA. vSAN étend la capacité physique et met à jour les métadonnées sans impact sur les performances. Zéro interruption pour le cluster applicatif.

Figure 3 — Extension à chaud : le cluster applicatif reste en ligne du début à la fin.