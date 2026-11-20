Où sont mes données ? Qui contrôle la chaîne ? Combien cela coûtera-t-il dans six mois et que se passe-t-il si les règles changent du jour au lendemain ? Toute organisation qui investit dans l’IA finit par se poser ces quatre questions. C’est à elles que nous avons voulu répondre le 19 novembre, au Carrousel du Louvre, devant plus de 2 000 clients, partenaires et développeurs. Pour ce 13ᵉ Summit, rebaptisé OVHcloud AI Summit, notre fil conducteur, déjà annoncé dans le programme de l’événement , tenait en une idée : une IA souveraine suppose de maîtriser toute une chaîne.

Si vous n’étiez pas dans la salle, le replay de la keynote vous permet de la revivre. Voici déjà les cinq enseignements à en retenir et ce qu’ils changent pour vos projets.

1. Le GPU n’est plus un goulot d’étranglement

L’un des moments les plus francs de la keynote est venu d’Octave Klaba, notre fondateur et CEO. Ces trois dernières années, nombre d’entre vous nous ont réclamé des GPU sans contrainte de volume et il l’a reconnu devant la salle : nous en manquions. Nous avions choisi de les réserver à nos clients existants plutôt que d’en faire un argument commercial. Cette page est tournée. Les GPU NVIDIA B300 et Rubin arrivent en Bare Metal comme en Public Cloud, sur trois continents. Avec 110 mégawatts disponibles dans nos datacenters, nous pouvons en fournir jusqu’à 60 000 B300 ou 35 000 Rubin pour des projets viables économiquement.

Cette capacité tient à notre modèle, puisque nous fabriquons nos serveurs, construisons nos datacenters, les refroidissons à l’eau et opérons notre propre réseau. Yaniv Fdida, notre Chief Product & Technology Officer, en a fait le fil de sa présentation : l’IA n’est pas un produit, c’est une stack. Celle-ci va de l’électricité qui alimente le GPU jusqu’à l’application que vous ouvrez chaque matin. Pour vos projets, la question n’est donc plus d’obtenir des GPU. Il s’agit de choisir comment les consommer, dans le cloud ou on-premises, selon le niveau de souveraineté que vous visez.

2. Le bon modèle plutôt que le plus gros

Quand Octave Klaba a présenté notre premier LLM, la salle a d’abord souri, car nous l’avons vraiment appelé Olala. Derrière ce nom se trouvent quinze ans de recherche menée chez Dragon LLM par Olivier Debeugny, aujourd’hui directeur général de notre filiale OVHai LLM. C’est lui qui présentait déjà les fondations de l’IA souveraine en octobre, au World Summit AI d’Amsterdam. Olala est le premier modèle issu de nos laboratoires OVHai, qui travaillent aussi sur la voix et la recherche documentaire.

Olala mini a été entraîné sur trois supercalculateurs publics européens et tourne sur un simple serveur CPU. Chez Qwant, il produit déjà la réponse flash de 3 millions de requêtes par jour. Il y consomme trois fois moins de ressources que le modèle précédent, pour des réponses 20 % plus rapides. Yaniv Fdida en a tiré la leçon générale : « L’avenir de l’inférence, ce n’est pas un modèle géant qui fait tout. C’est le bon modèle, spécialisé, pour chaque besoin business. » Pour vous, c’est la perspective d’une IA dont le coût reste prévisible, parce que chaque tâche mobilise le modèle qui lui suffit.

3. Les agents sortent du prototype

Revenons à ces deux cents agents. La démonstration d’AI Fabric, conçu avec Blade.sh by Shadow, rappelait qu’un agent a d’abord besoin d’un endroit où s’exécuter. Yohann Prigent, CTO de Blade.sh, l’a dit plus simplement : « Un agent sans environnement d’exécution, c’est un chatbot. »

Deux autres annonces complètent le tableau. AI Agents héberge, sécurise et supervise vos agents une fois sortis du prototype, avec une mémoire durable et une validation humaine pour les actions sensibles. AI Search leur donne accès aux bons passages parmi des millions de documents de votre entreprise. Vous disposez ainsi, chez un seul fournisseur européen, de quoi faire passer un agent de la démonstration à la production.

4. L’IA au service du quotidien

Le retour de Jean-Louis Quéguiner a offert à la keynote l’un de ses moments les plus personnels. Ancien responsable de la data et de l’IA chez nous, il a ensuite fondé Gladia, qui a rejoint notre groupe cette année. Il est revenu avec une conviction : en Europe, une IA vocale doit comprendre les accents, les langues mêlées et ces phrases commencées en anglais puis terminées dans sa langue. Nous l’avons mise à l’épreuve sur notre propre support téléphonique, où des agents vocaux Gladia prennent en charge une partie des appels depuis le 1ᵉʳ septembre 2026.

Même logique avec OVHai Workspace, présenté par Guillaume Gojard, Product Director, et Timothée Rebours, Team Leader. Sur scène, l’outil a résumé un fil de vingt e-mails, trouvé un créneau commun et rattrapé une réunion commencée sans vous. Restait la question que chacun se posait, celle de confier ses mails et ses documents à une IA. Guillaume Gojard y a répondu que nous faisons « travailler l’IA pour vous, et pas sur vous ». Vos données restent en Europe, ne servent pas à entraîner les modèles et l’ensemble du Workspace sera chiffré de bout en bout en 2027.

5. L’IA souveraine, déjà en production

Le dernier temps fort a laissé la parole à neuf clients. L’AIFE, l’Agence pour l’informatique financière de l’État, opère la plateforme publique de facturation électronique, déployée en France depuis septembre. Cette plateforme, qui tourne sur notre offre Bare Metal SecNumCloud, devra à terme absorber 4 milliards de flux. Son directeur, Emmanuel Spinat, a résumé l’état d’esprit de la séquence : le temps des preuves de concept est passé, place aux services d’IA en production.

L’IGN héberge chez nous sa Géoplateforme, capable de servir jusqu’à 55 000 requêtes par seconde. L’institut prépare aussi des jumeaux numériques des territoires pour anticiper les effets du changement climatique. Skaleet, Ipsos Synthesio, Wiremind, Sekoia, Kbrw, La Poste Santé et Autonomie et Luganodes ont complété le tableau. Leurs métiers vont de la banque à la santé, en passant par la cybersécurité et la logistique. Tous ramènent pourtant à la question qu’a posée Asha Sumputh, journaliste et conférencière : à qui confie-t-on ses données ?

La suite se construit avec vous

Ces cinq enseignements découlent de la vision qu’Octave Klaba a posée en ouvrant la keynote. Pour lui, la vraie valeur de l’IA se révèle dans l’agentique, avec des agents capables de travailler sur une tâche pendant des heures, voire des jours. Il juge cette période « à la fois excitante et déstabilisante », car « toutes les cartes sont sur la table ». Selon lui, la vision et la vitesse feront la différence. Après l’hébergement web, le serveur dédié et le cloud, ce Summit ouvre donc pour nous une accélération vers l’IA et le quantique. Notre ambition reste celle d’une IA souveraine, fidèle à la conviction qui nous guide depuis près de 30 ans : rester libres et indépendants dans nos choix technologiques.