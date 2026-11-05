Le 19 novembre, au Carrousel du Louvre, l’OVHcloud AI Summit réunit tout notre écosystème autour de l’IA souveraine, aboutissement d’une ambition que nous portons de longue date. Voici d’où vient cette trajectoire et ce que vous découvrirez sur place.

Le web, le cloud, puis l’IA

Le web a lancé l’histoire. En 1999, OVHcloud naît à Roubaix pour héberger des sites web. Le cloud a ensuite fait de nous ce que vous connaissez aujourd’hui : nous concevons nos serveurs, nous construisons et opérons nos datacenters, nous pilotons notre réseau d’un bout à l’autre. Cette infrastructure totalement maîtrisée, c’est le socle sur lequel vous faites tourner vos services chaque jour.

L’IA s’inscrit dans cette continuité. Depuis près de dix ans, elle grandit sur ce même socle, avec nos GPU à la demande puis nos services d’inférence, dont nous avons été pionniers. Avec notre AI Lab, elle va aujourd’hui jusqu’à l’entraînement de nos propres modèles. La souveraineté reste notre boussole. Seule son échelle change : elle s’étend désormais aux modèles.

De nos premiers GPU aux LLM souverains

Ce changement d’échelle ne s’est pas décrété en un jour. Tout commence en 2017, avec des serveurs GPU destinés notamment au deep learning. En 2019, nous devenions le premier fournisseur cloud européen à proposer la plateforme NVIDIA GPU Cloud à l’échelle mondiale. Le chantier s’est ensuite poursuivi brique après brique et les derniers mois l’ont nettement accéléré.

29 avril 2025 : lancement d’AI Endpoints, une plateforme serverless (sans serveur à gérer) qui donne accès par API à des modèles d’IA open source, soit plus de 40 à ce jour.

lancement d’AI Endpoints, une plateforme serverless (sans serveur à gérer) qui donne accès par API à des modèles d’IA open source, soit plus de 40 à ce jour. 20 novembre 2025 : le programme « Get your SaaS ready for AI » s’ouvre aux éditeurs de logiciels pour les aider à intégrer l’IA agentique à leurs applications.

le programme « Get your SaaS ready for AI » s’ouvre aux éditeurs de logiciels pour les aider à intégrer l’IA agentique à leurs applications. 26 janvier 2026 : annonce de l’ acquisition de Seald , spécialiste français du chiffrement de bout en bout, afin d’intégrer nativement cette protection à notre catalogue.

annonce de l’ , spécialiste français du chiffrement de bout en bout, afin d’intégrer nativement cette protection à notre catalogue. 25 mars 2026 : création de l’ AI Lab pour entraîner et affiner (fine-tuning) des grands modèles de langage (LLM) souverains. Dans le même temps, nous officialisons le rachat de Dragon LLM (devenu depuis OVHai LLM), éditeur de modèles d’IA générative spécialisés, déployables sur infrastructure locale.

création de l’ pour entraîner et affiner (fine-tuning) des grands modèles de langage (LLM) souverains. Dans le même temps, nous officialisons le rachat de Dragon LLM (devenu depuis OVHai LLM), éditeur de modèles d’IA générative spécialisés, déployables sur infrastructure locale. 17 juin 2026 : l’AI Lab dévoile en avant-première OVHai Workspace , une plateforme collaborative ouverte qui réunit messagerie, stockage et visioconférence, dotée d’IA agentique et de chiffrement natif. Sa bêta est annoncée pour le Summit.

l’AI Lab dévoile en avant-première , une plateforme collaborative ouverte qui réunit messagerie, stockage et visioconférence, dotée d’IA agentique et de chiffrement natif. Sa bêta est annoncée pour le Summit. 31 juillet 2026 : Gladia , expert français de la reconnaissance vocale et de l’intelligence audio, intègre le groupe et vient renforcer l’AI Lab.

Le fil conducteur est clair. Pour tirer pleinement parti de l’IA, il faut en maîtriser toute la chaîne technologique : datacenters, serveurs, modèles. Nous suivons précisément ce chemin, jusqu’à entraîner nos propres LLM. L’OVHcloud AI Summit vous en présentera chaque étape.

Un levier de compétitivité, sous conditions

Santé, industrie, commerce, transport, sécurité : dans tous les secteurs, l’IA devient un levier essentiel de compétitivité. Mais elle ne déploie tout son potentiel qu’adossée à une puissance de calcul et à une infrastructure de confiance. Vous n’avez pas seulement besoin d’accéder à un modèle. Vous avez besoin de savoir où tournent vos données, qui y accède et à quel coût. Avec nous, elles peuvent être hébergées en Europe, dans nos propres datacenters, sous droit européen, à des coûts transparents et prévisibles. C’est ça, la liberté numérique.

Au programme de l’OVHcloud AI Summit 2026

Cette année, l’intelligence artificielle traverse chaque temps fort de la journée : l’infrastructure qui l’entraîne, les modèles qui la mettent au service de vos métiers, la souveraineté et la sécurité des données qui la rendent digne de confiance.

Pour explorer ces sujets ensemble, nous vous donnons rendez-vous le jeudi 19 novembre 2026 au Carrousel du Louvre, à Paris. Vous y croiserez plus de 2 000 participants, parmi lesquels des clients, des partenaires, des start-ups, des étudiants, des décideurs IT et des dirigeants d’entreprise de tous secteurs, tous réunis pour une journée dédiée au networking et à l’innovation. Chacun, selon son profil et ses centres d’intérêt, pourra composer un parcours personnalisé grâce à :

la keynote d’ouverture, de 10 h à 12 h, animée par la journaliste Asha Sumputh, diffusée en direct et traduite en plusieurs langues, au cours de laquelle Octave Klaba, fondateur et président-directeur général d’OVHcloud, et Yaniv Fdida, Chief Product & Technology Officer, détailleront notre stratégie IA et nos annonces produits et solutions, avant que Bruno Ronsse, Chief Revenue Officer Corporate, et Pierre Byramjee, Chief Revenue Officer Digital Cloud, ne donnent la parole à plusieurs de nos clients pour montrer ce que ces innovations changent concrètement pour eux ;

plus de 60 breakout sessions consacrées à l’IA et à ses usages, dont des sessions Deep Tech sur les GPU, l’inférence (l’exécution des modèles en production) et le fine-tuning, conçues pour les équipes techniques ;

des démonstrations exclusives de nos produits et solutions, dont la plateforme collaborative OVHai Workspace : l’occasion de devenir bêta-testeur sur place ;

un espace dédié à l’innovation (AI Lab, R&D, start-ups, quantique), pour voir de près les technologies qui feront le cloud et l’IA de demain ;

des espaces de networking où échanger avec nos équipes, nos partenaires et nos sponsors sur vos projets, jusqu’au cocktail de clôture.

Rendez-vous au Carrousel du Louvre

L’édifice se niche sous l’esplanade du musée. Un lieu dont tous les niveaux reposent sur des fondations solides, à l’image de notre approche.