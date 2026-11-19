OVHcloud AI Summit 2026 : 55 nouveautés pour passer l’IA en production
Pourquoi tant de projets d'IA restent-ils au stade du prototype ? Rarement faute de modèle. Passer en production oblige à jongler entre plusieurs produits, plusieurs fournisseurs, plusieurs grilles tarifaires, et des transferts de données que l'équipe conformité refuse de valider. C’est ce verrou que nous avons levé lors de l’OVHcloud AI Summit 2026, le 19 novembre au Carrousel du Louvre, avec 55 nouveautés cloud et IA, des GPU jusqu’aux applications, chez un seul fournisseur européen.
Tour d’horizon des nouveautés produits
Côté socle cloud, 38 nouveautés renforcent le calcul, le stockage, le réseau, la sécurité et le cloud privé. Les 17 autres couvrent toute la stack IA, de l’infrastructure aux applications.
Mais que retenir de cette liste et dans quelle direction vous emmène-t-elle ? Voici comment elle se lit.
1. Prêt pour la production
D’abord, lisez la liste des nouveautés annoncées en date du 19 novembre et comptez 9 d'entre elles portent le mot « privé » dans leur nom. Private Boot, Private NAS-HA, Private Endpoint, Private PKI, VPC, DNS privé, Private Endpoint Kubernetes, Site-to-site VPN , Private VCF 3-AZ. Ajoutez le Cloud HSM, le chiffrement des disques, le Confidential Computing, les 17 nouveaux points de présence OVHcloud Connect, et vous avez une bonne partie des annonces du Summit.
Ce n'est pas un hasard, c'est le sujet. Un agent IA ne vit pas dans une démo. Il lit vos documents, interroge vos bases, envoie des e-mails, passe des commandes. Il vit dans votre réseau. Et tant que ce réseau laisse une adresse publique sur chaque brique, personne en conformité ne signera sa mise en production. L'année a donc été passée à renforcer le réseau où un agent peut travailler sans que rien ne sorte : un VPC avec ses sous-réseaux sur trois zones, un DNS qui résout vos services en interne, des endpoints privés vers vos buckets et vos clusters, des clés qui ne quittent jamais un boîtier dédié, et une attestation qui prouve, preuve cryptographique à l'appui, que le serveur exécute bien ce que vous croyez.
2. Une stack IA complète
Sur ce socle, nos services d'IA s'organisent en cinq couches. Chacun y entre au niveau qui lui convient, du client qui veut piloter ses GPU lui-même à celui qui préfère tout nous déléguer.
Couches 1 et 2 : infrastructure et orchestration
Les GPU NVIDIA B300 étaient attendues : elles arrivent en bare metal et en Public Cloud. La génération Rubin NVL8 s'annonce pour les workloads les plus exigeants. Pour orchestrer vos entraînements, AI Fabric, conçu avec Blade.sh, fait du GPU un simple argument dans une fonction Python : plus de cluster à dimensionner, et la facturation s'arrête avec le conteneur.
Couche 3 : l'inférence
AI Endpoints s'élargit : la voix avec Gladia, dans plus de 100 langues, et les modèles de Shadow, accessibles avec une facture unique. AI Routers choisira à chaque requête le modèle qui convient, selon vos règles : une question simple vers un modèle léger, un raisonnement vers un modèle plus puissant, du code vers un modèle de code, avec repli automatique si un modèle échoue.
Couche 4 : le PaaS de l'IA
AI Agents prend en charge tout ce qui entoure le modèle : mémoire durable, connecteurs MCP vers vos outils, canaux, tâches planifiées, délégation entre agents, et validation humaine pour les actions sensibles. Un appel d'API, et l'agent est déployé. AI Search le nourrit : vous apportez vos documents, le service les découpe, les indexe et renvoie les bons passages à vos applications par API, ou à vos agents par MCP.
Couche 5 : les applications et le SaaS
Nos clients conçoivent et déploient leurs applications IA sur ce cloud prêt pour l'IA. Nous l'utilisons nous-mêmes pour bâtir les services qu'ils attendent. Website Builder crée un site complet à partir de quelques phrases, et le modifie sur simple consigne. Receptionist répond à votre ligne téléphonique jour et nuit et crée rendez-vous et tâches directement dans vos outils. OVHai Workspace, enfin, s'appuie sur toutes les couches du dessous (voir plus bas).
3. Olala, le premier modèle maison, en cinq variantes ouvertes.
Olala est la première famille de LLM d’OVHcloud, développée par OVHai LLM, son lab dédié à l’IA agentique. Son premier modèle, Olala 1.0 mini 7A1B, mise sur la sobriété : il compte 7 milliards de paramètres, mais seul 1 milliard travaille à chaque requête. Résultat, il tourne sur un GPU dès 8 Go de mémoire, et même sur un simple processeur. Il sera disponible en open source sur Hugging Face, sous licence Apache 2.0, avec sa documentation de conformité à l’AI Act.
Olala 1.0 mini 7A1B a été entraîné sur trois supercalculateurs publics européens (Jupiter, MeluXina et Jean Zay), et la famille vise déjà plus de 100 milliards de paramètres avec sa version 2.0.
Olala est un modèle open weight et open source que vous pouvez utiliser de plusieurs manières. Suivez les guides :
- Entrainer le modèle sur vos propres datasets
- Déployer Olala sur AI Deploy
- Consommer le modèle directement depuis notre API AI Endpoints
« Le savoir-faire dans l’entraînement de modèles s’est largement démocratisé et le coût d’un entraînement a été divisé par 20 en 3 ans », explique Octave Klaba, CEO d’OVHcloud.
Chez Qwant, Olala 1.0 mini 7A1B alimente la réponse flash, affichée en tête des résultats. Exécuté sur Blade, la plateforme GPU de Shadow, il y traite 3 millions de requêtes par jour avec trois fois moins de ressources que son prédécesseur, pour des réponses 20 % plus rapides. Cette mise en production s’inscrit dans une alliance entre Qwant, Shadow, European Search Perspective (EUSP) et OVHcloud, qui vise une IA souveraine de bout en bout, hébergée et opérée en Europe. Les modèles d’OVHai LLM s’appuient aussi sur l’index web indépendant d’EUSP pour fournir des réponses sourcées et à jour.
« L’Europe a l’index, les modèles, les GPU et les usages. Ce qui lui manquait, c’était de les relier », souligne Boris Lecoeur, CEO de Shadow, de Qwant et d’EUSP.
4. L’expérience développeurs
Il reste un fil que l'on oublie souvent dans les annonces : celui qui va de votre terminal à tout cela. Vous nous l'avez demandé, le voici.
Côté expérience, l’espace client a été entièrement redéveloppé. Le Developer Hub réunit les 6 500 opérations de l’API, facturation comprise, avec SDK, CLI, Terraform et changelog au même endroit, et accueille la Public Cloud API v2. La documentation adopte une navigation repensée, et le Cost Center exporte vos coûts au format ouvert FOCUS pour vos outils FinOps. Enfin, OVHcloud Labs vous permet de tester les nouveautés en alpha et en bêta avant leur sortie.
5. OVHai Workspace unifie les données de votre entreprise dans sa plateforme agentique
Avec OVHai Workspace, OVHcloud veut mettre l’IA agentique à la portée de millions d’entreprises, à commencer par les clients de son hébergement web. La plateforme réunit trois espaces. L’espace Productivité rassemble messagerie, agenda, documents, stockage et visioconférence autour d’une même IA, si bien qu’un simple prompt suffit pour organiser une réunion. Dans l’espace Web AI, Website Builder (en alpha) génère un site complet en quelques phrases. Enfin, la Knowledge Platform aide vos équipes comme vos agents IA à chercher dans les données de l’entreprise.
L’espace Productivité a ouvert en alpha gratuite le 19 novembre 2026, d’abord en France, avec 5 Go de stockage par utilisateur. Vos données sont hébergées en Europe et ne servent pas à entraîner les modèles. Le modèle Olala 1.0 mini 7A1B alimente déjà Workspace que vous pouvez essayer en alpha gratuite dès aujourd’hui.
Toutes les annonces:
Calcul, Bare Metal et GPU
|Nouveauté
|Pour aller plus loin
|Ce qu’il faut retenir
|Serverless Containers
|Tester sur OVHcloud Labs : https://labs.ovhcloud.com/en/serverless/
|Déployez une image de conteneur depuis n’importe quel registre, ou directement votre code source. La plateforme construit, publie une URL HTTPS, journalise et met à l’échelle jusqu’à zéro : pas de cluster à gérer, vous ne payez que l’exécution.
|Serverless Functions
|Tester sur OVHcloud Labs : https://labs.ovhcloud.com/en/serverless/
|Écrivez un handler dans l’espace client ou déployez-le depuis un dépôt, puis déclenchez-le par HTTP, par planification cron ou par un événement Public Cloud. Une révision par version et un retour arrière en un clic.
|Bare Metal Private Boot
|Voir la page produit : https://www.ovhcloud.com/fr/bare-metal/ | Disponible dans l’espace client
|Démarrez vos serveurs High Grade et Scale via le réseau privé : installation et redémarrage ne dépendent plus du réseau public. Disponible depuis le 13 novembre sur High Grade Gen 2+ et Scale Gen 2+, dans les régions mono-AZ (hors APAC et Toronto).
|NVIDIA B300 sur Public Cloud
|Voir la page produit : https://www.ovhcloud.com/fr/public-cloud/gpu/b300/
|Les GPU NVIDIA B300 Blackwell Ultra en instances Public Cloud, avec près de 50 % de mémoire HBM3e en plus et 1,5 fois plus de calcul FP4 que le B200. Disponibles dès novembre 2026 dans plus de huit régions.
|NVIDIA B300 en Bare Metal
|Voir la page produit : https://www.ovhcloud.com/fr/bare-metal/high-grade/hgr-ai-b300/
|Un nœud HGX B300 complet en bare metal : 8 GPU Blackwell Ultra, 2,1 To de HBM3e, NVLink 5 à 1,8 To/s par GPU, sans hyperviseur ni ressource partagée. Accès root, choix de l’OS et du driver CUDA. Un modèle de mille milliards de paramètres tient sur un seul nœud.
|NVIDIA Rubin NVL8
|Voir la page produit : https://www.ovhcloud.com/fr/public-cloud/gpu/rubin-nvl8/
|La génération suivante de GPU NVIDIA arrive sur Public Cloud : 8 GPU Rubin reliés par NVLink 6, mémoire HBM4 à 130 To/s, jusqu’à 400 PFLOPS NVFP4 en inférence et 265 TFLOPS FP64 en simulation.
Stockage et données
|Nouveauté
|Pour aller plus loin
|Ce qu’il faut retenir
|Media Transcoder
|Tester sur OVHcloud Labs : https://labs.ovhcloud.com/en/media-transcoder/
|Convertissez vos vidéos en formats de streaming (H.264, H.265, AV1 en HLS, DASH, CMAF ou MP4) depuis votre bucket Object Storage, avec chiffrement, DRM et sous-titres générés par IA. Vos fichiers restent dans votre bucket et sont traités en Europe.
|Lakehouse
|Tester sur OVHcloud Labs : https://labs.ovhcloud.com/en/lakehouse/
|Centralisez vos données et analysez-les en SQL, en BI ou avec l’IA, sur des standards ouverts : tables Apache Iceberg, requêtes Trino, catalogue Apache Polaris. Hébergé à Paris en 3-AZ, facturé au stockage et au calcul, sans frais de sortie.
|Backup Center
|Tester sur OVHcloud Labs : https://labs.ovhcloud.com/en/backup-center/
|Planifiez, suivez et restaurez les sauvegardes de vos ressources Public Cloud depuis une interface unique, en commençant par Managed Kubernetes. Coffre immuable de 14 jours, restauration d’un cluster, d’un namespace ou d’un seul volume.
|Private NAS-HA
|Tester sur OVHcloud Labs : https://labs.ovhcloud.com/en/private-nas-ha/
|La nouvelle génération du NAS-HA managé. Vos volumes se connectent directement à votre vRack et se dimensionnent au gigaoctet près, dès 10 Go (contre 3 To auparavant), avec un accès privé natif et un effet « voisin bruyant » réduit.
|Object Storage, nouvelle infrastructure de métadonnées
|Tester sur OVHcloud Labs : https://labs.ovhcloud.com/en/future-object-storage/
|Fini les limites de requêtes par seconde : cette nouvelle infrastructure vise jusqu’à 20 fois plus de performance en lecture comme en écriture, avec une latence stable même sous forte charge. Bêta privée gratuite.
|Object Storage Private Endpoint S3
|Tester sur OVHcloud Labs : https://labs.ovhcloud.com/en/private-endpoint-object-storage/
|Accédez à vos buckets depuis votre Private Network Public Cloud, sans IP publique, sans gateway ni sortie Internet. L’endpoint se crée en quelques minutes (espace client, API ou Terraform), en TLS de bout en bout.
Sécurité et confiance
|Nouveauté
|Pour aller plus loin
|Ce qu’il faut retenir
|Cloud HSM
|Tester sur OVHcloud Labs : https://labs.ovhcloud.com/en/cloud-hsm/
|Votre propre cluster de trois partitions HSM, réparties sur trois boîtiers physiques distincts, sans matériel à exploiter. Les clés ne quittent jamais le HSM, et le pilote PKCS#11 atteint jusqu’à 1 000 opérations par seconde en RSA 2048.
|Confidential Computing (OCCAM)
|Tester sur OVHcloud Labs : https://labs.ovhcloud.com/en/confidential-computing-occam/
|Un service d’attestation pour vos serveurs Bare Metal. OCCAM vérifie le processeur et l’image démarrée avant de libérer les clés de vos VM confidentielles (AMD SEV-SNP, Intel TDX), de vos nœuds Kubernetes ou de vos modèles d’IA sur GPU. Ni l’hôte ni OVHcloud ne peuvent lire la mémoire.
|Bare Metal Encryption (SED)
|Voir la page produit : https://www.ovhcloud.com/fr/bare-metal/ | et disponible dans l’espace client
|Le chiffrement au repos de vos disques grâce aux disques auto-chiffrants du serveur, à activer ou désactiver depuis la page du serveur dans l’espace client. Inclus sans surcoût sur Scale Gen 3 (Scale 2026), en Europe et au Canada.
|Volume CMK
|Page produit disponible prochainement
|Chiffrez vos volumes Block Storage avec vos propres clés, hébergées dans le Key Management System OVHcloud. Vous gérez la rotation et la révocation, et un volume devient illisible dès que vous retirez sa clé.
|Anti-DDoS Customer Profiles
|Tester sur OVHcloud Labs : https://labs.ovhcloud.com/en/antiddos-profiles/ et disponible dans l’espace client
|Décrivez vos applications à la protection Anti-DDoS au lieu de la contourner : choisissez un profil (VPN, streaming, blockchain…) et une sensibilité, puis rattachez vos IP par bloc. Moins de faux positifs, une mitigation plus précise, sans surcoût.
|Certificate Manager & Private PKI
|Page produit disponible prochainement
|Gérez les certificats TLS de vos services OVHcloud et émettez vos propres certificats internes grâce à une autorité privée, aux côtés de vos clés (KMS) et de vos secrets. Identités et certificats restent sous votre contrôle.
|WAF
|Tester sur OVHcloud Labs : https://labs.ovhcloud.com/en/owaf/
|Protégez vos applications web et vos API contre les injections, les scripts malveillants, le vol d’identifiants, les bots et le déni de service applicatif, avec des règles maintenues par nos experts et aucune configuration requise. Pas de facturation à la requête.
Réseau
|Nouveauté
|Pour aller plus loin
|Ce qu’il faut retenir
|VPC
|Voir la page produit : https://www.ovhcloud.com/fr/public-cloud/private-network/
|Un nouveau socle réseau privé régional pour Public Cloud, avec votre propre adressage et des sous-réseaux sur les trois zones d’une région. La panne d’une zone reste confinée, et le VPC sert de base au WAF, au VPN, au peering, au DNS privé et au load balancing.
|Application Load Balancer
|Page produit disponible prochainement
|Un répartiteur de charge régional HTTP, HTTPS et TCP, actif sur les trois zones de disponibilité d’une région. Si une zone tombe, le trafic continue de passer et le plan de contrôle reste joignable.
|DNS privé
|Page produit disponible prochainement
|Une résolution de noms privée à l’intérieur de votre VPC : vos instances joignent vos services OVHcloud (Object Storage, bases de données) et vos applications par leur nom, sans passer par le DNS public.
|Global Load Balancer
|Tester sur OVHcloud Labs : https://labs.ovh.com/en/global-load-balancer/
|Envoyez chaque visiteur vers la bonne région selon sa localisation, un poids ou une priorité, en écartant automatiquement les serveurs en échec. Du DNS pur, sans proxy ni terminaison TLS, donc aucun saut ajouté sur votre trafic.
|Site-to-site VPN
|Tester sur OVHcloud Labs : https://labs.ovhcloud.com/en/site-to-site-vpn
|Reliez votre Private Network Public Cloud à votre datacentre, à une agence ou à un autre cloud par des tunnels IPsec chiffrés, en routage statique ou BGP. Avec deux tunnels vers le même site, la bascule est automatique.
|BGP Service
|Tester sur OVHcloud Labs : https://labs.ovhcloud.com/en/bgp-service/ | et disponible dans l’espace client
|Annoncez vos propres adresses IP depuis plusieurs serveurs, avec votre ASN si vous en avez un. Bascule en quelques secondes, répartition du trafic sans appliance et migration sans changer d’adresses publiques. Gratuit pendant la bêta.
|OVHcloud Connect Edge
|Disponible dans l’espace client
|Une liaison privée clé en main entre votre site et votre vRack, sans devoir être présent dans un point de présence. OVHcloud fournit la boucle locale, l’équipement et le SLA, de 50 Mbps à 10 Gbps, en lien simple ou double.
|OVHcloud Connect : 17 nouveaux PoP
|Visible sur notre roadmap
|Dix-sept nouveaux points de présence et de nouveaux partenaires d’interconnexion : votre réseau privé rejoint OVHcloud au plus près de vos sites et de vos autres clouds, sans transiter par l’Internet public.
|Private Endpoint Kubernetes
|Voir la page produit : https://www.ovhcloud.com/fr/public-cloud/kubernetes/ et également disponible dans l’espace client
|Exposez l’API de vos clusters Managed Kubernetes uniquement sur votre réseau privé. Le plan de contrôle n’est plus joignable depuis Internet, seuls vos réseaux autorisés y accèdent.
|Nouvelle weathermap
|Lien disponible prochainement
|Une carte en temps réel du réseau OVHcloud (liens du backbone, points de présence, charge de trafic) pour voir d’un coup d’œil comment circulent vos données.
Cloud privé et on-premise
|Nouveauté
|Pour aller plus loin
|Ce qu’il faut retenir
|Nutanix 3AZ
|Tester sur OVHcloud Labs : https://labs.ovhcloud.com/en/nutanix-3az/
|Un cluster Nutanix unique étendu sur les trois zones de disponibilité de la région Paris, avec un placement des VM et des réplicas contrôlé par Strict Rack Awareness. Vos workloads Nutanix survivent à la perte d’une zone.
|Private VCF 3AZ
|Voir la page produit : https://www.ovhcloud.com/fr/hosted-private-cloud/vmware/private-vcf-aas-3-az/ | Tester sur OVHcloud Labs : https://labs.ovhcloud.com/en/vmware-3az/
|VMware Cloud Foundation 9 sur un cluster étendu à trois zones de disponibilité : réplication synchrone, RPO nul et redémarrage automatique des VM dans la zone survivante. SLA de 99,999 %, entièrement géré par OVHcloud.
|OPCP Cloud Store
|Voir la page produit : https://www.ovhcloud.com/fr/hosted-private-cloud/onprem-cloud-platform/cloud-store/ | Tester sur OVHcloud Labs : https://labs.ovhcloud.com/en/opcp/
|Le catalogue de services de la plateforme on-premise OVHcloud. Votre équipe IT déploie VM, stockage bloc et objet, Kubernetes ou bases de données, et chaque organisation hébergée gère ses projets en self-service. Vos données ne quittent jamais vos locaux.
|OPCP Kubernetes
|Tester sur OVHcloud Labs : https://labs.ovhcloud.com/en/opcp/managed-kubernetes/
|L’expérience Managed Kubernetes du cloud public dans votre propre datacentre : clusters créés par API, versions maintenues, nœuds défaillants remplacés automatiquement. Alpha privée prévue en février 2027 pour les Design Partners OPCP.
|SNC Cloud Platform
|Voir la page produit : https://www.ovhcloud.com/fr/solutions/uc-secnumcloud-environment/
|L’agilité du cloud public dans un environnement visant la qualification SecNumCloud : multi-tenant, Infrastructure as Code, portail self-service et facturation à l’usage, pour héberger et moderniser vos applications et données sensibles.
Expérience et outils
|Nouveauté
|Pour aller plus loin
|Ce qu’il faut retenir
|Nouvel espace client
|Découvrir l’espace client : https://console.eu.ovhcloud.com/
|Un espace client entièrement redéveloppé : navigation unifiée d’un produit à l’autre, parcours de commande et de configuration raccourcis, interface plus rapide et plus lisible.
|Developer Hub
|Ouvrir le Developer Hub : https://developers.eu.ovhcloud.com/
|La référence unique des API OVHcloud : 6 500 opérations documentées au même endroit, facturation comprise, avec recherche en langage naturel et appels prêts à copier. SDK, CLI, provider Terraform et changelog y sont intégrés.
|Public Cloud API v2
|Visible dans le Developer Hub
|Une nouvelle expérience de découverte des API Public Cloud, directement dans le Developer Hub.
|Docs
|Parcourir la documentation : https://docs.ovhcloud.com/fr/
|La documentation produit dans une nouvelle expérience de navigation. Guides, tutoriels et références ont été réorganisés pour trouver plus vite la bonne page, du premier pas à l’automatisation.
|Cost Center
|Disponible dans l’espace client
|Visualisez ce que coûtent vos services OVHcloud et exportez vos données de coûts au format ouvert FOCUS, directement exploitable par vos outils FinOps.
|OVHcloud Labs
|Explorer OVHcloud Labs : https://labs.ovhcloud.com/en/
|Le canal de pré-lancement d’OVHcloud. Testez les alphas et bêtas sur de vrais workloads, échangez directement avec les ingénieurs et pesez sur ce qui sera livré.
|SMTP Mail Out
|Page produit disponible prochainement
|Un service Public Cloud d’envoi d’e-mails sortants pour vos applications.
Services et applications d’IA
|Nouveauté
|Pour aller plus loin
|Ce qu’il faut retenir
|AI Fabric
|Tester sur OVHcloud Labs : https://labs.ovhcloud.com/en/ai-fabric/
|Le GPU devient un argument de votre fonction Python. Choisissez le modèle de carte et leur nombre en une ligne, la CLI exécute à distance et la facturation s’arrête avec le conteneur. Développé avec Blade.sh, avec des GPU en France.
|AI Endpoints : modèles Gladia
|Voir Solaria dans le catalogue : https://www.ovhcloud.com/en/public-cloud/ai-endpoints/catalog/solaria-3/
|Les modèles de transcription Gladia (Solaria) rejoignent le catalogue AI Endpoints. Transcrivez l’audio dans plus de 100 langues avec le même compte et la même famille d’API que vos autres appels d’IA, hébergé en Europe.
|AI Endpoints : partenariat Shadow (Blade.sh)
|Disponible dans l’espace client (AI Endpoints) | Essayer Blade : https://play.blade.sh/
|Chaque partenaire expose les modèles de l’autre : le catalogue AI Endpoints s’enrichit de dizaines de modèles supplémentaires, accessibles avec une facture unique.
|Gladia : la voix comme interface
|Disponible dans l’espace client (AI Endpoints)
|Transcription en temps réel et par lots dans plus de 100 langues, à combiner avec les LLM d’AI Endpoints pour transcrire, résumer, analyser puis agir.
|AI Routers
|Tester sur OVHcloud Labs : https://labs.ovhcloud.com/en/ai-routers/
|Un seul endpoint compatible OpenAI pour tout votre trafic IA. Le routeur envoie chaque requête au modèle adapté selon vos règles (petit modèle pour une question simple, modèle de code pour du code…), avec repli automatique en cas d’échec. Vos applications ne changent pas.
|AI Agents
|Tester sur OVHcloud Labs : https://labs.ovhcloud.com/en/ai-agents/
|Décrivez votre agent, donnez-lui un modèle, des outils et des permissions, et il est déployé : mémoire durable, connecteurs MCP, Slack et Telegram, recherche web, tâches planifiées et validation humaine pour les actions sensibles.
|AI Search (RAG)
|Tester sur OVHcloud Labs : https://labs.ovhcloud.com/en/ai-search/
|Un RAG managé. Apportez vos documents, AI Search les analyse, les découpe et les indexe, puis renvoie les passages pertinents à vos applications par API ou à vos agents par MCP. Vos connaissances restent sous juridiction européenne.
|OVHai Workspace
|Tester sur OVHcloud Labs : https://labs.ovhcloud.com/en/workspace/
|Messagerie, agenda, stockage, documents et visio réunis dans un espace collaboratif où l’IA transforme vos demandes en actions. Hébergé en Europe, sans entraînement sur vos données.
|Website Builder
|Tester sur OVHcloud Labs : https://labs.ovhcloud.com/en/website-builder/ | Essayer la démo : https://builder.website.ovh/
|Décrivez votre activité en quelques phrases et l’IA crée un site complet (pages, textes, style), puis le modifie sur simple consigne. Mise en ligne en un clic, avec nom de domaine, certificat SSL, messagerie et sauvegardes inclus.
|Receptionist
|Tester sur OVHcloud Labs : https://labs.ovhcloud.com/en/receptionist/
|Un standard téléphonique IA qui répond jour et nuit, comprend la demande de l’appelant, le transfère à la bonne personne et crée rendez-vous et tâches dans vos outils. Plus d’appel manqué.
Famille de modèles Olala
|Nouveauté
|Pour aller plus loin
|Ce qu’il faut retenir
|Olala 1.0 mini 7A1B
|Ouvrir le playground Olala : https://olala.ovh.com
|Le modèle compact et ouvert de la famille : 7 milliards de paramètres, dont environ 1 milliard actif par token. Pensé pour les agents, il répond juste, vite et à coût constant, des millions de fois par jour.
|Olala 1.0 Translate
|Ouvrir le playground Olala : https://olala.ovh.com
|La variante spécialisée en traduction : un petit modèle entraîné pour cette tâche, qui traduit mieux et moins cher qu’un modèle généraliste bien plus gros. Open-weight, servi sur AI Endpoints et affinable sur vos données.
|Olala 1.0 Summarise
|Ouvrir le playground Olala : https://olala.ovh.com
|La variante spécialisée en résumé : condensez documents, tickets et conversations à grande échelle. Open-weight, servi sur AI Endpoints et affinable sur vos données.
|Olala 1.0 Base
|Ouvrir le playground Olala : https://olala.ovh.com
|Le modèle de base pré-entraîné, sans alignement : le point de départ pour créer vos propres variantes par fine-tuning. Open-weight, et les données clients ne servent jamais à l’entraînement.
|Olala 1.0 SFT
|Ouvrir le playground Olala : https://olala.ovh.com
|La version instruite d’Olala, affinée par apprentissage supervisé pour suivre des consignes et dialoguer. Le modèle à utiliser tel quel quand vous n’avez pas besoin de spécialisation. Open-weight, servi sur AI Endpoints.
|Olala sur AI Training
|Lire le guide : https://docs.ovhcloud.com/fr/guides/public-cloud/ai-machine-learning/ai-training-fine-tune-olala-mini
|Entraînez Olala sur vos propres jeux de données, pour votre cas d’usage, à partir d’une image Docker prête à l’emploi.
|Olala sur AI Deploy
|Lire le guide : https://docs.ovhcloud.com/fr/guides/public-cloud/ai-machine-learning/ai-deploy-fine-tuned-olala-mini
|Déployez votre modèle Olala affiné sans écrire de code supplémentaire ni construire d’image vous-même.