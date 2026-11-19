Pourquoi tant de projets d'IA restent-ils au stade du prototype ? Rarement faute de modèle. Passer en production oblige à jongler entre plusieurs produits, plusieurs fournisseurs, plusieurs grilles tarifaires, et des transferts de données que l'équipe conformité refuse de valider. C’est ce verrou que nous avons levé lors de l’OVHcloud AI Summit 2026, le 19 novembre au Carrousel du Louvre, avec 55 nouveautés cloud et IA, des GPU jusqu’aux applications, chez un seul fournisseur européen.

Tour d’horizon des nouveautés produits

Côté socle cloud, 38 nouveautés renforcent le calcul, le stockage, le réseau, la sécurité et le cloud privé. Les 17 autres couvrent toute la stack IA, de l’infrastructure aux applications.

Mais que retenir de cette liste et dans quelle direction vous emmène-t-elle ? Voici comment elle se lit.



1. Prêt pour la production

D’abord, lisez la liste des nouveautés annoncées en date du 19 novembre et comptez 9 d'entre elles portent le mot « privé » dans leur nom. Private Boot, Private NAS-HA, Private Endpoint, Private PKI, VPC, DNS privé, Private Endpoint Kubernetes, Site-to-site VPN , Private VCF 3-AZ. Ajoutez le Cloud HSM, le chiffrement des disques, le Confidential Computing, les 17 nouveaux points de présence OVHcloud Connect, et vous avez une bonne partie des annonces du Summit.

Ce n'est pas un hasard, c'est le sujet. Un agent IA ne vit pas dans une démo. Il lit vos documents, interroge vos bases, envoie des e-mails, passe des commandes. Il vit dans votre réseau. Et tant que ce réseau laisse une adresse publique sur chaque brique, personne en conformité ne signera sa mise en production. L'année a donc été passée à renforcer le réseau où un agent peut travailler sans que rien ne sorte : un VPC avec ses sous-réseaux sur trois zones, un DNS qui résout vos services en interne, des endpoints privés vers vos buckets et vos clusters, des clés qui ne quittent jamais un boîtier dédié, et une attestation qui prouve, preuve cryptographique à l'appui, que le serveur exécute bien ce que vous croyez.



2. Une stack IA complète

Sur ce socle, nos services d'IA s'organisent en cinq couches. Chacun y entre au niveau qui lui convient, du client qui veut piloter ses GPU lui-même à celui qui préfère tout nous déléguer.

Couches 1 et 2 : infrastructure et orchestration

Les GPU NVIDIA B300 étaient attendues : elles arrivent en bare metal et en Public Cloud. La génération Rubin NVL8 s'annonce pour les workloads les plus exigeants. Pour orchestrer vos entraînements, AI Fabric, conçu avec Blade.sh, fait du GPU un simple argument dans une fonction Python : plus de cluster à dimensionner, et la facturation s'arrête avec le conteneur.

Couche 3 : l'inférence

AI Endpoints s'élargit : la voix avec Gladia, dans plus de 100 langues, et les modèles de Shadow, accessibles avec une facture unique. AI Routers choisira à chaque requête le modèle qui convient, selon vos règles : une question simple vers un modèle léger, un raisonnement vers un modèle plus puissant, du code vers un modèle de code, avec repli automatique si un modèle échoue.

Couche 4 : le PaaS de l'IA

AI Agents prend en charge tout ce qui entoure le modèle : mémoire durable, connecteurs MCP vers vos outils, canaux, tâches planifiées, délégation entre agents, et validation humaine pour les actions sensibles. Un appel d'API, et l'agent est déployé. AI Search le nourrit : vous apportez vos documents, le service les découpe, les indexe et renvoie les bons passages à vos applications par API, ou à vos agents par MCP.

Couche 5 : les applications et le SaaS

Nos clients conçoivent et déploient leurs applications IA sur ce cloud prêt pour l'IA. Nous l'utilisons nous-mêmes pour bâtir les services qu'ils attendent. Website Builder crée un site complet à partir de quelques phrases, et le modifie sur simple consigne. Receptionist répond à votre ligne téléphonique jour et nuit et crée rendez-vous et tâches directement dans vos outils. OVHai Workspace, enfin, s'appuie sur toutes les couches du dessous (voir plus bas).



3. Olala, le premier modèle maison, en cinq variantes ouvertes.

Olala est la première famille de LLM d’OVHcloud, développée par OVHai LLM, son lab dédié à l’IA agentique. Son premier modèle, Olala 1.0 mini 7A1B, mise sur la sobriété : il compte 7 milliards de paramètres, mais seul 1 milliard travaille à chaque requête. Résultat, il tourne sur un GPU dès 8 Go de mémoire, et même sur un simple processeur. Il sera disponible en open source sur Hugging Face, sous licence Apache 2.0, avec sa documentation de conformité à l’AI Act.

Olala 1.0 mini 7A1B a été entraîné sur trois supercalculateurs publics européens (Jupiter, MeluXina et Jean Zay), et la famille vise déjà plus de 100 milliards de paramètres avec sa version 2.0.

Olala est un modèle open weight et open source que vous pouvez utiliser de plusieurs manières. Suivez les guides :

« Le savoir-faire dans l’entraînement de modèles s’est largement démocratisé et le coût d’un entraînement a été divisé par 20 en 3 ans », explique Octave Klaba, CEO d’OVHcloud.

Chez Qwant, Olala 1.0 mini 7A1B alimente la réponse flash, affichée en tête des résultats. Exécuté sur Blade, la plateforme GPU de Shadow, il y traite 3 millions de requêtes par jour avec trois fois moins de ressources que son prédécesseur, pour des réponses 20 % plus rapides. Cette mise en production s’inscrit dans une alliance entre Qwant, Shadow, European Search Perspective (EUSP) et OVHcloud, qui vise une IA souveraine de bout en bout, hébergée et opérée en Europe. Les modèles d’OVHai LLM s’appuient aussi sur l’index web indépendant d’EUSP pour fournir des réponses sourcées et à jour.

« L’Europe a l’index, les modèles, les GPU et les usages. Ce qui lui manquait, c’était de les relier », souligne Boris Lecoeur, CEO de Shadow, de Qwant et d’EUSP.



4. L’expérience développeurs

Il reste un fil que l'on oublie souvent dans les annonces : celui qui va de votre terminal à tout cela. Vous nous l'avez demandé, le voici.

Côté expérience, l’espace client a été entièrement redéveloppé. Le Developer Hub réunit les 6 500 opérations de l’API, facturation comprise, avec SDK, CLI, Terraform et changelog au même endroit, et accueille la Public Cloud API v2. La documentation adopte une navigation repensée, et le Cost Center exporte vos coûts au format ouvert FOCUS pour vos outils FinOps. Enfin, OVHcloud Labs vous permet de tester les nouveautés en alpha et en bêta avant leur sortie.



5. OVHai Workspace unifie les données de votre entreprise dans sa plateforme agentique

Avec OVHai Workspace, OVHcloud veut mettre l’IA agentique à la portée de millions d’entreprises, à commencer par les clients de son hébergement web. La plateforme réunit trois espaces. L’espace Productivité rassemble messagerie, agenda, documents, stockage et visioconférence autour d’une même IA, si bien qu’un simple prompt suffit pour organiser une réunion. Dans l’espace Web AI, Website Builder (en alpha) génère un site complet en quelques phrases. Enfin, la Knowledge Platform aide vos équipes comme vos agents IA à chercher dans les données de l’entreprise.

L’espace Productivité a ouvert en alpha gratuite le 19 novembre 2026, d’abord en France, avec 5 Go de stockage par utilisateur. Vos données sont hébergées en Europe et ne servent pas à entraîner les modèles. Le modèle Olala 1.0 mini 7A1B alimente déjà Workspace que vous pouvez essayer en alpha gratuite dès aujourd’hui.



Toutes les annonces: