¿Dónde están mis datos? ¿Quién controla la cadena? ¿Cuánto costará dentro de seis meses y qué pasa si las reglas cambian de la noche a la mañana? Toda organización que invierte en IA acaba haciéndose estas cuatro preguntas. Son las que quisimos responder el 19 de noviembre, en el Carrousel du Louvre, ante más de 2000 clientes, partners y desarrolladores. En este 13.º Summit, rebautizado como OVHcloud AI Summit, nuestro hilo conductor, ya anunciado en el programa del evento , se resumía en una idea: una IA soberana exige dominar toda una cadena.

Si no estuviste en la sala, el replay de la keynote te permite volver a verla. Estas son las cinco lecciones que conviene retener y lo que cambian para tus proyectos.

1. La GPU ya no es un cuello de botella

Uno de los momentos más francos de la keynote llegó de la mano de Octave Klaba, nuestro fundador y CEO. En los últimos tres años, muchos clientes nos han pedido GPU sin límite de volumen, y él lo reconoció ante el público: no teníamos suficientes. Habíamos decidido reservarlas a nuestros clientes existentes en lugar de convertirlas en un argumento comercial. Esa página ya está pasada. Las GPU NVIDIA B300 y Rubin llegan tanto en Bare Metal como en Public Cloud, en tres continentes. Con 110 megavatios disponibles en nuestros datacenters, podemos suministrar hasta 60 000 B300 o 35 000 Rubin para proyectos económicamente viables.

Esta capacidad se debe a nuestro modelo, ya que fabricamos nuestros servidores, construimos nuestros datacenters, los refrigeramos por agua y operamos nuestra propia red. Yaniv Fdida, nuestro Chief Product & Technology Officer, lo convirtió en el eje de su presentación: la IA no es un producto, es un stack. Ese stack va desde la electricidad que alimenta la GPU hasta la aplicación que abres cada mañana. Para tus proyectos, la cuestión ya no es conseguir GPU. Se trata de elegir cómo consumirlas, en la nube u on-premises, según el nivel de soberanía que busques.

2. El modelo adecuado, no el más grande

Cuando Octave Klaba presentó nuestro primer LLM, el público sonrió al principio, porque de verdad lo llamamos Olala. Detrás del nombre hay quince años de investigación dirigida en Dragon LLM por Olivier Debeugny, hoy director general de nuestra filial OVHai LLM. Fue él quien ya presentó en octubre los fundamentos de la IA soberana en el World Summit AI de Ámsterdam. Olala es el primer modelo surgido de nuestros laboratorios OVHai, que también trabajan en voz y búsqueda documental.

Olala mini se entrenó en tres supercomputadores públicos europeos y funciona en un simple servidor CPU. En Qwant ya genera la respuesta instantánea de 3 millones de consultas al día. Allí consume tres veces menos recursos que el modelo anterior y responde un 20 % más rápido. Yaniv Fdida sacó la lección general: «El futuro de la inferencia no es un modelo gigante que lo hace todo. Es el modelo adecuado, especializado, para cada necesidad de negocio». Para ti, eso significa una IA con un coste previsible, porque cada tarea usa el modelo que le basta.

3. Los agentes salen del prototipo

Volvamos a esos doscientos agentes. La demostración de AI Fabric, diseñado con Blade.sh by Shadow, recordó que un agente necesita ante todo un lugar donde ejecutarse. Yohann Prigent, CTO de Blade.sh, lo dijo de forma más sencilla: «Un agente sin entorno de ejecución es un chatbot».

Otros dos anuncios completan el panorama. AI Agents aloja, protege y supervisa tus agentes una vez que salen del prototipo, con memoria persistente y validación humana para las acciones sensibles. AI Search les da acceso a los pasajes adecuados entre millones de documentos de tu empresa. Así dispones, con un único proveedor europeo, de lo necesario para llevar un agente de la demo a producción.

4. La IA al servicio del día a día

El regreso de Jean-Louis Quéguiner regaló a la keynote uno de sus momentos más personales. Antiguo responsable de datos e IA en OVHcloud, fundó después Gladia, que se ha unido a nuestro grupo este año. Volvió con una convicción: en Europa, una IA de voz debe entender los acentos, las lenguas mezcladas y esas frases que empiezan en inglés y terminan en tu propio idioma. La pusimos a prueba en nuestro propio soporte telefónico, donde agentes de voz de Gladia atienden parte de las llamadas desde el 1 de septiembre de 2026.

La misma lógica se aplica a OVHai Workspace, presentado por Guillaume Gojard, Product Director, y Timothée Rebours, Team Leader. En el escenario, la herramienta resumió un hilo de veinte correos, encontró un hueco común en la agenda y puso al día sobre una reunión que había empezado sin ti. Quedaba la pregunta que todos se hacían: ¿confiar los correos y documentos a una IA? Guillaume Gojard respondió que hacemos que «la IA trabaje para ti, y no sobre ti». Tus datos se quedan en Europa, no se usan para entrenar modelos y todo el Workspace estará cifrado de extremo a extremo en 2027.

5. La IA soberana, ya en producción

El último gran momento dio la palabra a nueve clientes. La AIFE, la agencia de informática financiera del Estado francés, opera la plataforma pública de facturación electrónica, desplegada en Francia desde septiembre. Esta plataforma, que funciona en nuestra oferta Bare Metal SecNumCloud, deberá absorber a largo plazo 4000 millones de flujos. Su director, Emmanuel Spinat, resumió el espíritu de la sesión: la época de las pruebas de concepto ha pasado y llega la hora de los servicios de IA en producción.

El IGN, el instituto cartográfico nacional de Francia, aloja con nosotros su Géoplateforme, capaz de servir hasta 55 000 solicitudes por segundo. El instituto prepara además gemelos digitales de los territorios para anticipar los efectos del cambio climático. Skaleet, Ipsos Synthesio, Wiremind, Sekoia, Kbrw, La Poste Santé et Autonomie y Luganodes cerraron el recorrido. Sus sectores van de la banca a la salud, pasando por la ciberseguridad y la logística. Pero todos vuelven a la pregunta que planteó Asha Sumputh, periodista y conferenciante: ¿a quién le confiamos nuestros datos?

El futuro lo construimos contigo

Estas cinco lecciones se derivan de la visión que Octave Klaba expuso al abrir la keynote. Para él, el verdadero valor de la IA se revela en la IA agéntica, con agentes capaces de trabajar en una tarea durante horas, o incluso días. Considera este periodo «a la vez emocionante y desestabilizador», porque «todas las cartas están sobre la mesa». En su opinión, la visión y la velocidad marcarán la diferencia. Después del alojamiento web, el servidor dedicado y la nube, este Summit abre para nosotros una aceleración hacia la IA y la computación cuántica. Nuestra ambición sigue siendo una IA soberana, fiel a la convicción que nos guía desde hace casi 30 años: seguir siendo libres e independientes en nuestras decisiones tecnológicas.