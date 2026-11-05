El 19 de noviembre, en el Carrousel du Louvre, el OVHcloud AI Summit reúne a todo nuestro ecosistema en torno a la IA soberana, como culminación de un objetivo que queríamos alcanzar desde hace tiempo. Ese es el origen de nuestra trayectoria y lo que descubrirás en el evento.

La web, la nube y ahora la IA

La web dio comienzo a la historia. En 1999, en Roubaix, nació OVHcloud para alojar sitios web. La nube nos convirtió en lo que somos hoy: diseñamos nuestros servidores, construimos y operamos nuestros centros de datos, y gestionamos nuestra red de extremo a extremo. Esta infraestructura totalmente controlada es la base sobre la que haces funcionar tus servicios cada día.

La IA continúa esta tendencia. Desde hace casi diez años, ha ido creciendo a partir de esa base, con nuestras GPU bajo demanda y luego con nuestros servicios de inferencia, en los que fuimos pioneros. Con nuestro AI Lab, en la actualidad podemos entrenar nuestros propios modelos. La soberanía sigue siendo nuestra referencia. Solo cambia la escala, ya que ahora se extiende a los modelos.

Desde nuestras primeras GPU hasta los LLM soberanos

Este cambio de escala no se decidió en un día. Todo comenzó en 2017, con servidores GPU diseñados especialmente para deep learning . En 2019, nos convertimos en el primer proveedor de nube europeo en ofrecer la plataforma NVIDIA GPU Cloud en todo el mundo. Hemos seguido construyendo nuestro proyecto, ladrillo a ladrillo, que en los últimos meses se ha acelerado considerablemente.

29 de abril de 2025: Presentación de AI Endpoints, una plataforma serverless (sin ningún servidor que haya que gestionar) que ofrece acceso a través de API a modelos de IA de código abierto, que hasta la fecha son más de cuarenta.

Presentación de AI Endpoints, una plataforma serverless (sin ningún servidor que haya que gestionar) que ofrece acceso a través de API a modelos de IA de código abierto, que hasta la fecha son más de cuarenta. 20 de noviembre de 2025: Se presenta el programa «Get your SaaS ready for AI» [Prepara tu SaaS para la IA], a fin de ayudar a los editores de software a integrar la IA agéntica en sus aplicaciones.

Se presenta el programa «Get your SaaS ready for AI» [Prepara tu SaaS para la IA], a fin de ayudar a los editores de software a integrar la IA agéntica en sus aplicaciones. 26 de enero de 2026: Se anuncia la adquisición de Seald , especialista francés en el cifrado de extremo a extremo, con el fin de integrar esta medida de protección de forma nativa en nuestro catálogo.

Se anuncia la , especialista francés en el cifrado de extremo a extremo, con el fin de integrar esta medida de protección de forma nativa en nuestro catálogo. 25 de marzo de 2026: Creación del AI Lab para entrenar y ajustar (fine-tuning) grandes modelos de lenguaje (LLM) soberanos. Al mismo tiempo, hicimos oficial la adquisición de Dragon LLM (actualmente OVHai LLM), editor de modelos de IA generativa especializados, que se pueden desplegar en una infraestructura local.

Creación del para entrenar y ajustar (fine-tuning) grandes modelos de lenguaje (LLM) soberanos. Al mismo tiempo, hicimos oficial la adquisición de Dragon LLM (actualmente OVHai LLM), editor de modelos de IA generativa especializados, que se pueden desplegar en una infraestructura local. 17 de junio de 2026: AI Lab presenta en exclusiva OVHai Workspace , una plataforma colaborativa abierta que combina mensajería, almacenamiento y videoconferencia, con IA agéntica y cifrado nativo. Su beta se ha anunciado para el evento Summit.

AI Lab presenta en exclusiva , una plataforma colaborativa abierta que combina mensajería, almacenamiento y videoconferencia, con IA agéntica y cifrado nativo. Su beta se ha anunciado para el evento Summit. 31 de julio de 2026: Gladia , experto francés en reconocimiento de voz e inteligencia de audio, se une al grupo para reforzar el AI Lab.

El hilo conductor está claro. Para aprovechar al máximo la IA es necesario dominar toda la cadena tecnológica: centros de datos, servidores y modelos. Precisamente estamos siguiendo ese camino, hasta el punto de entrenar nuestros propios LLM. El OVHcloud AI Summit presentará cada una de estas fases.

Un factor de competitividad, con condiciones

Salud, industria, comercio, transporte o seguridad: la IA se está convirtiendo en un factor clave de competitividad en todos los sectores. Sin embargo, solo podrá desarrollar todo su potencial si cuenta con potencia de cálculo y una infraestructura de confianza. No solo tienes que acceder a un modelo; tienes que saber dónde se encuentran tus datos, quién tiene acceso a ellos y a qué coste. Con nosotros, se pueden alojar en Europa, en nuestros propios centros de datos, de conformidad con la legislación europea, con unos costes transparentes y previsibles. En eso consiste la libertad digital.

En el programa del OVHcloud AI Summit 2026

Este año, la inteligencia artificial está en cada momento clave del día: la infraestructura que la impulsa, los modelos que la ponen al servicio de sus actividades, la soberanía y la seguridad de los datos que la hacen digna de confianza.

A fin de que podamos explorar estos temas juntos, te esperamos el jueves 19 de noviembre de 2026 en el Carrousel du Louvre, en París. Allí encontrarás a más de 2000 participantes, entre los que se encuentran clientes, socios, empresas emergentes, estudiantes, responsables de tecnología de la información y directivos de empresas de todos los sectores, todos reunidos en una jornada dedicada a interactuar con otros profesionales y a la innovación. Cada persona, según su perfil y sus intereses, podrá crear un itinerario personalizado gracias a lo siguiente:

El discurso inaugural, de 10:00 a 12:00 h, a cargo de la periodista Asha Sumputh, que se transmitirá en directo y se traducirá a varios idiomas, en la que Octave Klaba, fundador y presidente-director general de OVHcloud, y Yaniv Fdida, director de Productos y Tecnología, explicarán nuestra estrategia de IA y anunciarán nuestros productos y soluciones; luego, Bruno Ronsse, director y responsable de Ingresos Corporativos, y Pierre Byramjee, director y responsables de Ingresos de Digital Cloud, darán la palabra a varios de nuestros clientes para presentar lo que estas innovaciones cambian en concreto para ellos.

Más de 60 sesiones paralelas sobre la IA y sus aplicaciones, que incluyen sesiones Deep Tech sobre GPU, inferencia (ejecución de modelos en producción) y ajustes, destinadas a equipos técnicos.

Demostraciones exclusivas de nuestros productos y soluciones, entre ellos, la plataforma colaborativa OVHai Workspace. Se dará la oportunidad de convertirse en beta tester allí mismo.

Un espacio dedicado a la innovación (AI Lab, I+D, empresas emergentes y cuántica), para ver de cerca las tecnologías que en las que se basarán la nube y la IA del futuro.

Espacios para interactuar con otros profesionales e intercambiar impresiones con nuestros equipos, socios y patrocinadores sobre tus proyectos, hasta el cóctel de clausura.

Nos vemos en el Carrousel du Louvre

El edificio se encuentra bajo la explanada del museo. Un lugar en el que todos los niveles se apoyan en cimientos sólidos, al igual que nuestro enfoque.