OVHcloud AI Summit 2026: 55 novedades para llevar la IA a producción
¿Por qué tantos proyectos de IA se quedan en la fase de prototipo? Rara vez por falta de modelo. Pasar a producción obliga a hacer malabares entre varios productos, varios proveedores, varias tarifas y transferencias de datos que el equipo de cumplimiento se niega a validar. Ese es el bloqueo que eliminamos en el OVHcloud AI Summit 2026, el 19 de noviembre en el Carrousel du Louvre de París, con 55 novedades cloud e IA, desde las GPU hasta las aplicaciones, todo con un único proveedor europeo.
Panorama de las novedades de producto
En cuanto a la base cloud, 38 novedades refuerzan la computación, el almacenamiento, la red, la seguridad y el cloud privado. Las otras 17 cubren todo el stack de IA, desde la infraestructura hasta las aplicaciones.
Pero ¿qué conclusiones sacar de esta lista y hacia dónde te lleva? Así es como se lee.
1. Listos para producción
Primero, recorre la lista de novedades anunciadas en el Summit y cuenta: nueve de ellas llevan la palabra «privado» en su nombre. Private Boot, Private NAS-HA, Private Endpoint, Private PKI, VPC, DNS privado, Private Endpoint Kubernetes, Site-to-site VPN, Private VCF 3-AZ. Añade el Cloud HSM, el cifrado de discos, el Confidential Computing y los 17 nuevos puntos de presencia de OVHcloud Connect, y tendrás buena parte de los anuncios del Summit.
No es casualidad: es justamente el tema. Un agente de IA no vive en una demo. Lee tus documentos, consulta tus bases de datos, envía correos y hace pedidos. Vive en tu red. Y mientras esa red deje una dirección pública en cada componente, nadie en cumplimiento firmará su paso a producción. Por eso dedicamos el año a reforzar la red en la que un agente puede trabajar sin que nada salga de ella: un VPC con subredes en tres zonas, un DNS que resuelve tus servicios internamente, endpoints privados hacia tus buckets y clústeres, claves que nunca salen de un dispositivo dedicado y una atestación que demuestra, con prueba criptográfica, que el servidor ejecuta exactamente lo que esperas.
2. Un stack de IA completo
Sobre esta base, nuestros servicios de IA se organizan en cinco capas. Cada uno entra en el nivel que le conviene: desde el cliente que quiere gestionar sus propias GPU hasta el que prefiere delegarnos todo.
Capas 1 y 2: infraestructura y orquestación
Las esperadas GPU NVIDIA B300 ya están aquí, en bare metal y en Public Cloud. La generación Rubin NVL8 llega para las cargas de trabajo más exigentes. Para orquestar tus entrenamientos, AI Fabric, desarrollado con Blade.sh, convierte la GPU en un simple argumento de una función Python: se acabó dimensionar clústeres, y la facturación se detiene con el contenedor.
Capa 3: la inferencia
AI Endpoints se amplía con la voz de Gladia, en más de 100 idiomas, y con los modelos de Shadow, todo con una única factura. AI Routers elegirá en cada solicitud el modelo adecuado, según tus reglas. Una pregunta sencilla va a un modelo ligero, un razonamiento a uno más potente y el código a un modelo de código, con conmutación automática si un modelo falla.
Capa 4: el PaaS de la IAA
I Agents se encarga de todo lo que rodea al modelo: memoria persistente, conectores MCP hacia tus herramientas, canales, tareas programadas, delegación entre agentes y validación humana para las acciones sensibles. Basta una llamada a la API y el agente queda desplegado. AI Search lo alimenta: tú aportas tus documentos, y el servicio los fragmenta, los indexa y devuelve los pasajes adecuados a tus aplicaciones por API o a tus agentes por MCP.
Capa 5: aplicaciones y SaaS
Nuestros clientes diseñan y despliegan sus aplicaciones de IA en este cloud preparado para la IA. Nosotros mismos lo utilizamos para crear los servicios que esperan. Website Builder crea un sitio web completo a partir de unas pocas frases y lo modifica con una simple indicación. Receptionist atiende tu línea telefónica día y noche y crea citas y tareas directamente en tus herramientas. Por último, OVHai Workspace se apoya en todas las capas inferiores (ver más abajo).
3. Olala, nuestro primer modelo propio, en cinco variantes abiertas
Olala es la primera familia de LLM de OVHcloud, desarrollada por OVHai LLM, su laboratorio dedicado a la IA agéntica. Su primer modelo, Olala 1.0 mini 7A1B, apuesta por la eficiencia: tiene 7000 millones de parámetros, pero solo 1000 millones trabajan en cada solicitud. Así, funciona en una GPU desde 8 GB de memoria, e incluso en un simple procesador. Estará disponible en código abierto en Hugging Face, con licencia Apache 2.0 y con su documentación de conformidad con el AI Act.
Olala 1.0 mini 7A1B se ha entrenado en tres superordenadores públicos europeos (Jupiter, MeluXina y Jean Zay), y la familia ya apunta a más de 100 000 millones de parámetros con su versión 2.0.
Olala es un modelo open weight y open source que puedes utilizar de varias formas. Sigue las guías:
- Entrenar el modelo con tus propios datasets
- Desplegar Olala en AI Deploy
- Usar el modelo directamente desde nuestra API AI Endpoints
«El conocimiento sobre el entrenamiento de modelos se ha democratizado ampliamente y el coste de un entrenamiento se ha dividido por 20 en 3 años», explica Octave Klaba, CEO de OVHcloud.
En Qwant, Olala 1.0 mini 7A1B impulsa la respuesta flash, que aparece en la parte superior de los resultados. Ejecutado en Blade, la plataforma de GPU de Shadow, procesa 3 millones de solicitudes al día con tres veces menos recursos que su predecesor, con respuestas un 20 % más rápidas. Esta puesta en producción forma parte de una alianza entre Qwant, Shadow, European Search Perspective (EUSP) y OVHcloud, cuyo objetivo es una IA soberana de principio a fin, alojada y operada en Europa. Los modelos de OVHai LLM se apoyan además en el índice web independiente de EUSP para ofrecer respuestas con fuentes y actualizadas.
«Europa tiene el índice, los modelos, las GPU y los casos de uso. Lo que le faltaba era conectarlos», subraya Boris Lecoeur, CEO de Shadow, Qwant y EUSP.
4. La experiencia de desarrolladores
Hay un hilo que a menudo se olvida en los anuncios: el que va desde tu terminal hasta todo esto. Nos lo pediste, aquí lo tienes.
En cuanto a la experiencia, el Área de Cliente se ha rediseñado por completo. El Developer Hub reúne las 6500 operaciones de la API, facturación incluida, con SDK, CLI, Terraform y changelog en un mismo lugar, y acoge la Public Cloud API v2. La documentación estrena una navegación renovada, y el Cost Center exporta tus costes en el formato abierto FOCUS para tus herramientas FinOps. Por último, OVHcloud Labs te permite probar las novedades en alfa y en beta antes de su lanzamiento.
5. OVHai Workspace unifica los datos de tu empresa en una plataforma agéntica
Con OVHai Workspace, OVHcloud quiere poner la IA agéntica al alcance de millones de empresas, empezando por los clientes de su alojamiento web. La plataforma reúne tres espacios. El espacio Productividad agrupa correo, calendario, documentos, almacenamiento y videoconferencia en torno a una misma IA, de modo que basta un simple prompt para organizar una reunión. En el espacio Web AI, Website Builder (en alfa) genera un sitio completo en unas pocas frases. Por último, la Knowledge Platform ayuda a tus equipos y a tus agentes de IA a buscar en los datos de la empresa.
El espacio Productividad abrió en alfa gratuita el 19 de noviembre de 2026, primero en Francia, con 5 GB de almacenamiento por usuario. Tus datos se alojan en Europa y no se utilizan para entrenar los modelos. El modelo Olala 1.0 mini 7A1B ya impulsa Workspace, que puedes probar en alfa gratuita.
Todos los anuncios del OVHcloud AI Summit
Bare Metal y GPU
|Novedad
|Más información
|Lo esencial
|Serverless Containers
|Probar en OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/serverless/
|Despliega una imagen de contenedor desde cualquier registro, o directamente tu código fuente. La plataforma la compila, publica una URL HTTPS, registra los logs y escala hasta cero: sin clúster que gestionar, solo pagas la ejecución.
|Serverless Functions
|Probar en OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/serverless/
|Escribe un handler en el Área de Cliente o despliégalo desde un repositorio, y actívalo por HTTP, con una programación cron o con un evento de Public Cloud. Una revisión por versión y vuelta atrás en un clic.
|Bare Metal Private Boot
|Ver la página del producto: https://www.ovhcloud.com/en/bare-metal/ | Disponible en el Área de Cliente
|Arranca tus servidores High Grade y Scale a través de la red privada: la instalación y el reinicio ya no dependen de la red pública. Disponible desde el 13 de noviembre en High Grade Gen 2+ y Scale Gen 2+, en las regiones mono-AZ (excepto APAC y Toronto).
|NVIDIA B300 en Public Cloud
|Ver la página del producto: https://www.ovhcloud.com/en/public-cloud/gpu/b300/
|Las GPU NVIDIA B300 Blackwell Ultra en instancias Public Cloud, con casi un 50 % más de memoria HBM3e y 1,5 veces más cálculo FP4 que la B200. Disponibles desde noviembre de 2026 en más de ocho regiones.
|NVIDIA B300 en Bare Metal
|Ver la página del producto: https://www.ovhcloud.com/en/bare-metal/high-grade/hgr-ai-b300/
|Un nodo HGX B300 completo en bare metal: 8 GPU Blackwell Ultra, 2,1 TB de HBM3e, NVLink 5 a 1,8 TB/s por GPU, sin hipervisor ni recursos compartidos. Acceso root, elección del sistema operativo y del driver CUDA. Un modelo de un billón de parámetros cabe en un solo nodo.
|NVIDIA Rubin NVL8
|Ver la página del producto: https://www.ovhcloud.com/en/public-cloud/gpu/rubin-nvl8/
|La siguiente generación de GPU NVIDIA llega a Public Cloud: 8 GPU Rubin conectadas por NVLink 6, memoria HBM4 a 130 TB/s, hasta 400 PFLOPS NVFP4 en inferencia y 265 TFLOPS FP64 en simulación.
Almacenamiento y bases de datos
|Novedad
|Más información
|Lo esencial
|Media Transcoder
|Probar en OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/media-transcoder/
|Convierte tus vídeos a formatos de streaming (H.264, H.265, AV1 en HLS, DASH, CMAF o MP4) directamente desde tu bucket de Object Storage, con cifrado, DRM y subtítulos generados por IA. Tus archivos permanecen en tu bucket y se procesan en Europa.
|Lakehouse
|Probar en OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/lakehouse/
|Centraliza tus datos y analízalos con SQL, BI o IA, sobre estándares abiertos: tablas Apache Iceberg, consultas Trino, catálogo Apache Polaris. Alojado en París en 3 AZ, facturado por almacenamiento y cálculo, sin costes de salida.
|Backup Center
|Probar en OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/backup-center/
|Programa, supervisa y restaura las copias de seguridad de tus recursos Public Cloud desde una única interfaz, empezando por Managed Kubernetes. Bóveda inmutable de 14 días, restauración de un clúster, de un namespace o de un solo volumen.
|Private NAS-HA
|Probar en OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/private-nas-ha/
|La nueva generación del NAS-HA gestionado. Tus volúmenes se conectan directamente a tu vRack y se dimensionan al gigabyte, desde 10 GB (frente a 3 TB anteriormente), con acceso privado nativo y un efecto de «vecino ruidoso» reducido.
|Object Storage: nueva infraestructura de metadatos
|Probar en OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/future-object-storage/
|Se acabaron los límites de solicitudes por segundo: esta nueva infraestructura apunta a un rendimiento hasta 20 veces mayor en lectura y escritura, con una latencia estable incluso con mucha carga. Beta privada gratuita.
|Object Storage Private Endpoint S3
|Probar en OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/private-endpoint-object-storage/
|Accede a tus buckets desde tu Private Network de Public Cloud, sin IP pública, sin gateway ni salida a Internet. El endpoint se crea en pocos minutos (Área de Cliente, API o Terraform), con TLS de extremo a extremo.
Seguridad y confianza
|Novedad
|Más información
|Lo esencial
|Cloud HSM
|Probar en OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/cloud-hsm/
|Tu propio clúster de tres particiones HSM, repartidas en tres dispositivos físicos distintos, sin hardware que operar. Las claves nunca salen del HSM, y el driver PKCS#11 alcanza hasta 1000 operaciones por segundo en RSA 2048.
|Confidential Computing (OCCAM)
|Probar en OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/confidential-computing-occam/
|Un servicio de atestación para tus servidores Bare Metal. OCCAM verifica el procesador y la imagen arrancada antes de liberar las claves de tus VM confidenciales (AMD SEV-SNP, Intel TDX), tus nodos Kubernetes o tus modelos de IA en GPU. Ni el host ni OVHcloud pueden leer la memoria.
|Bare Metal Encryption (SED)
|Ver la página del producto: https://www.ovhcloud.com/en/bare-metal/ | Disponible en el Área de Cliente
|El cifrado en reposo de tus discos gracias a los discos autocifrados del servidor, que puedes activar o desactivar desde la página del servidor en el Área de Cliente. Incluido sin coste adicional en Scale Gen 3 (Scale 2026), en Europa y Canadá.
|Volume CMK
|Página del producto disponible próximamente
|Cifra tus volúmenes de Block Storage con tus propias claves, alojadas en el Key Management System de OVHcloud. Tú gestionas la rotación y la revocación, y un volumen se vuelve ilegible en cuanto retiras su clave.
|Anti-DDoS Customer Profiles
|Probar en OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/antiddos-profiles/ | Disponible en el Área de Cliente
|Describe tus aplicaciones a la protección Anti-DDoS en lugar de esquivarla: elige un perfil (VPN, streaming, blockchain…) y una sensibilidad, y asocia tus IP por bloque. Menos falsos positivos y una mitigación más precisa, sin coste adicional.
|Certificate Manager & Private PKI
|Página del producto disponible próximamente
|Gestiona los certificados TLS de tus servicios OVHcloud y emite tus propios certificados internos con una autoridad privada, junto a tus claves (KMS) y tus secretos. Identidades y certificados permanecen bajo tu control.
|WAF
|Probar en OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/owaf/
|Protege tus aplicaciones web y tus API contra inyecciones, scripts maliciosos, robo de credenciales, bots y denegación de servicio a nivel de aplicación, con reglas mantenidas por nuestros expertos y sin configuración. Sin facturación por solicitud.
Red
|Novedad
|Más información
|Lo esencial
|VPC
|Ver la página del producto: https://www.ovhcloud.com/en/public-cloud/private-network/
|Una nueva base de red privada regional para Public Cloud, con tu propio direccionamiento y subredes en las tres zonas de una región. La caída de una zona queda contenida, y el VPC sirve de base para WAF, VPN, peering, DNS privado y balanceo de carga.
|Application Load Balancer
|Página del producto disponible próximamente
|Un balanceador de carga regional HTTP, HTTPS y TCP, activo en las tres zonas de disponibilidad de una región. Si una zona cae, el tráfico sigue fluyendo y el plano de control sigue accesible.
|DNS privado
|Página del producto disponible próximamente
|Una resolución de nombres privada dentro de tu VPC: tus instancias acceden a tus servicios OVHcloud (Object Storage, bases de datos) y a tus aplicaciones por su nombre, sin pasar por el DNS público.
|Global Load Balancer
|Probar en OVHcloud Labs: https://labs.ovh.com/en/global-load-balancer/
|Envía a cada visitante a la región adecuada según su ubicación, un peso o una prioridad, descartando automáticamente los servidores con fallos. DNS puro, sin proxy ni terminación TLS, así que ningún salto adicional en tu tráfico.
|Site-to-site VPN
|Probar en OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/site-to-site-vpn
|Conecta tu Private Network de Public Cloud con tu centro de datos, una sucursal u otro cloud mediante túneles IPsec cifrados, con enrutamiento estático o BGP. Con dos túneles hacia el mismo sitio, la conmutación es automática.
|BGP Service
|Probar en OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/bgp-service/ | Disponible en el Área de Cliente
|Anuncia tus propias direcciones IP desde varios servidores, con tu ASN si tienes uno. Conmutación en segundos, reparto del tráfico sin appliance y migración sin cambiar de direcciones públicas. Gratuito durante la beta.
|OVHcloud Connect Edge
|Disponible en el Área de Cliente
|Un enlace privado llave en mano entre tu sede y tu vRack, sin necesidad de estar presente en un punto de presencia. OVHcloud proporciona el bucle local, el equipo y el SLA, de 50 Mbps a 10 Gbps, con enlace simple o doble.
|OVHcloud Connect: 17 nuevos PoP
|Visible en nuestra hoja de ruta
|Diecisiete nuevos puntos de presencia y nuevos socios de interconexión: tu red privada llega a OVHcloud lo más cerca posible de tus sedes y de tus otros clouds, sin pasar por la Internet pública.
|Private Endpoint Kubernetes
|Ver la página del producto: https://www.ovhcloud.com/en/public-cloud/kubernetes/ | Disponible en el Área de Cliente
|Expón la API de tus clústeres Managed Kubernetes únicamente en tu red privada. El plano de control deja de ser accesible desde Internet, y solo tus redes autorizadas pueden acceder a él.
|Nuevo weathermap
|Enlace disponible próximamente
|Un mapa en tiempo real de la red de OVHcloud (enlaces del backbone, puntos de presencia, carga de tráfico) para ver de un vistazo cómo circulan tus datos.
Cloud privado y on-premise
|Novedad
|Más información
|Lo esencial
|Nutanix 3AZ
|Probar en OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/nutanix-3az/
|Un único clúster Nutanix extendido en las tres zonas de disponibilidad de la región de París, con la ubicación de VM y réplicas controlada por Strict Rack Awareness. Tus cargas de trabajo Nutanix sobreviven a la pérdida de una zona.
|Private VCF 3AZ
|Ver la página del producto: https://www.ovhcloud.com/en/hosted-private-cloud/vmware/private-vcf-aas-3-az/ | Probar en OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/vmware-3az/
|VMware Cloud Foundation 9 en un clúster extendido en tres zonas de disponibilidad: replicación síncrona, RPO cero y reinicio automático de las VM en la zona superviviente. SLA del 99,999 %, totalmente gestionado por OVHcloud.
|OPCP Cloud Store
|Ver la página del producto: https://www.ovhcloud.com/en/hosted-private-cloud/onprem-cloud-platform/cloud-store/ | Probar en OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/opcp/
|El catálogo de servicios de la plataforma on-premise de OVHcloud. Tu equipo de TI despliega VM, almacenamiento de bloques y de objetos, Kubernetes o bases de datos, y cada organización alojada gestiona sus proyectos en autoservicio. Tus datos nunca salen de tus instalaciones.
|OPCP Kubernetes
|Probar en OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/opcp/managed-kubernetes/
|La experiencia Managed Kubernetes del cloud público en tu propio centro de datos: clústeres creados por API, versiones mantenidas y nodos defectuosos sustituidos automáticamente. Alfa privada prevista para febrero de 2027 para los Design Partners de OPCP.
|SNC Cloud Platform
|Ver la página del producto: https://www.ovhcloud.com/en/solutions/uc-secnumcloud-environment/
|La agilidad del cloud público en un entorno que aspira a la cualificación SecNumCloud: multi-tenant, Infrastructure as Code, portal de autoservicio y facturación por uso, para alojar y modernizar tus aplicaciones y datos sensibles.
Experiencia y herramientas
|Novedad
|Más información
|Lo esencial
|Nueva Área de Cliente
|Descubrir el Área de Cliente: https://console.eu.ovhcloud.com/
|Un Área de Cliente rediseñada por completo: navegación unificada entre productos, procesos de pedido y configuración más cortos, y una interfaz más rápida y clara.
|Developer Hub
|Abrir el Developer Hub: https://developers.eu.ovhcloud.com/
|La referencia única de las API de OVHcloud: 6500 operaciones documentadas en un mismo lugar, facturación incluida, con búsqueda en lenguaje natural y llamadas listas para copiar. SDK, CLI, provider de Terraform y changelog integrados.
|Public Cloud API v2
|Visible en el Developer Hub
|Una nueva forma de descubrir las API de Public Cloud, directamente en el Developer Hub.
|Docs
|Consultar la documentación: https://docs.ovhcloud.com/en/
|La documentación de producto con una nueva experiencia de navegación. Guías, tutoriales y referencias se han reorganizado para encontrar antes la página adecuada, desde los primeros pasos hasta la automatización.
|Cost Center
|Disponible en el Área de Cliente
|Visualiza lo que cuestan tus servicios OVHcloud y exporta tus datos de costes en el formato abierto FOCUS, listos para tus herramientas FinOps.
|OVHcloud Labs
|Explorar OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/
|El canal de prelanzamiento de OVHcloud. Prueba las versiones alfa y beta con cargas de trabajo reales, habla directamente con los ingenieros e influye en lo que se va a lanzar.
|SMTP Mail Out
|Página del producto disponible próximamente
|Un servicio de Public Cloud para el envío de correos salientes desde tus aplicaciones.
Servicios y aplicaciones de IA
|Novedad
|Más información
|Lo esencial
|AI Fabric
|Probar en OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/ai-fabric/
|La GPU se convierte en un argumento de tu función Python. Elige el modelo y el número de tarjetas en una línea, la CLI ejecuta en remoto y la facturación se detiene con el contenedor. Desarrollado con Blade.sh, con GPU en Francia.
|AI Endpoints: modelos de Gladia
|Ver Solaria en el catálogo: https://www.ovhcloud.com/en/public-cloud/ai-endpoints/catalog/solaria-3/
|Los modelos de transcripción de Gladia (Solaria) se incorporan al catálogo de AI Endpoints. Transcribe audio en más de 100 idiomas con la misma cuenta y la misma familia de API que tus otras llamadas de IA, con alojamiento en Europa.
|AI Endpoints: alianza con Shadow (Blade.sh)
|Disponible en el Área de Cliente (AI Endpoints) | Probar Blade: https://play.blade.sh/
|Cada socio ofrece los modelos del otro: el catálogo de AI Endpoints se enriquece con decenas de modelos adicionales, accesibles con una única factura.
|Gladia: la voz como interfaz
|Disponible en el Área de Cliente (AI Endpoints)
|Transcripción en tiempo real y por lotes en más de 100 idiomas, combinable con los LLM de AI Endpoints para transcribir, resumir, analizar y luego actuar.
|AI Routers
|Probar en OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/ai-routers/
|Un único endpoint compatible con OpenAI para todo tu tráfico de IA. El router envía cada solicitud al modelo adecuado según tus reglas (modelo pequeño para una pregunta sencilla, modelo de código para el código…), con conmutación automática en caso de fallo. Tus aplicaciones no cambian.
|AI Agents
|Probar en OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/ai-agents/
|Describe tu agente, dale un modelo, herramientas y permisos, y queda desplegado: memoria persistente, conectores MCP, Slack y Telegram, búsqueda web, tareas programadas y validación humana para las acciones sensibles.
|AI Search (RAG)
|Probar en OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/ai-search/
|Un RAG gestionado. Aporta tus documentos: AI Search los analiza, los fragmenta y los indexa, y devuelve los pasajes pertinentes a tus aplicaciones por API o a tus agentes por MCP. Tu conocimiento permanece bajo jurisdicción europea.
|OVHai Workspace
|Probar en OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/workspace/
|Correo, calendario, almacenamiento, documentos y videollamadas en un espacio colaborativo donde la IA convierte tus peticiones en acciones. Alojado en Europa, sin entrenamiento con tus datos.
|Website Builder
|Probar en OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/website-builder/ | Probar la demo: https://builder.website.ovh/
|Describe tu actividad en unas pocas frases y la IA crea un sitio completo (páginas, textos, estilo), y luego lo modifica con una simple indicación. Publicación en un clic, con nombre de dominio, certificado SSL, correo y copias de seguridad incluidos.
|Receptionist
|Probar en OVHcloud Labs: https://labs.ovhcloud.com/en/receptionist/
|Una centralita telefónica con IA que atiende día y noche, entiende lo que necesita quien llama, lo transfiere a la persona adecuada y crea citas y tareas en tus herramientas. Ninguna llamada perdida.
Familia de modelos Olala
|Novedad
|Más información
|Lo esencial
|Olala 1.0 mini 7A1B
|Abrir el playground de Olala: https://olala.ovh.com
|El modelo compacto y abierto de la familia: 7000 millones de parámetros, de los que unos 1000 millones están activos por token. Pensado para agentes, responde con precisión, rapidez y a coste constante, millones de veces al día.
|Olala 1.0 Translate
|Abrir el playground de Olala: https://olala.ovh.com
|La variante especializada en traducción: un modelo pequeño entrenado para esta tarea, que traduce mejor y más barato que un modelo generalista mucho más grande. Open-weight, servido en AI Endpoints y ajustable con tus datos.
|Olala 1.0 Summarise
|Abrir el playground de Olala: https://olala.ovh.com
|La variante especializada en resúmenes: condensa documentos, tickets y conversaciones a gran escala. Open-weight, servido en AI Endpoints y ajustable con tus datos.
|Olala 1.0 Base
|Abrir el playground de Olala: https://olala.ovh.com
|El modelo base preentrenado, sin alineamiento: el punto de partida para crear tus propias variantes mediante fine-tuning. Open-weight, y los datos de los clientes nunca se usan para el entrenamiento.
|Olala 1.0 SFT
|Abrir el playground de Olala: https://olala.ovh.com
|La versión instruida de Olala, ajustada mediante aprendizaje supervisado para seguir instrucciones y dialogar. El modelo para usar tal cual cuando no necesitas especialización. Open-weight, servido en AI Endpoints.
|Olala en AI Training
|Leer la guía: https://docs.ovhcloud.com/en/guides/public-cloud/ai-machine-learning/ai-training-fine-tune-olala-mini
|Entrena Olala con tus propios datasets, para tu caso de uso, a partir de una imagen Docker lista para usar.
|Olala en AI Deploy
|Leer la guía: https://docs.ovhcloud.com/en/guides/public-cloud/ai-machine-learning/ai-deploy-fine-tuned-olala-mini
|Despliega tu modelo Olala ajustado sin escribir código adicional ni crear una imagen tú mismo.