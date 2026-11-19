¿Por qué tantos proyectos de IA se quedan en la fase de prototipo? Rara vez por falta de modelo. Pasar a producción obliga a hacer malabares entre varios productos, varios proveedores, varias tarifas y transferencias de datos que el equipo de cumplimiento se niega a validar. Ese es el bloqueo que eliminamos en el OVHcloud AI Summit 2026, el 19 de noviembre en el Carrousel du Louvre de París, con 55 novedades cloud e IA, desde las GPU hasta las aplicaciones, todo con un único proveedor europeo.

Panorama de las novedades de producto

En cuanto a la base cloud, 38 novedades refuerzan la computación, el almacenamiento, la red, la seguridad y el cloud privado. Las otras 17 cubren todo el stack de IA, desde la infraestructura hasta las aplicaciones.

Pero ¿qué conclusiones sacar de esta lista y hacia dónde te lleva? Así es como se lee.

1. Listos para producción

Primero, recorre la lista de novedades anunciadas en el Summit y cuenta: nueve de ellas llevan la palabra «privado» en su nombre. Private Boot, Private NAS-HA, Private Endpoint, Private PKI, VPC, DNS privado, Private Endpoint Kubernetes, Site-to-site VPN, Private VCF 3-AZ. Añade el Cloud HSM, el cifrado de discos, el Confidential Computing y los 17 nuevos puntos de presencia de OVHcloud Connect, y tendrás buena parte de los anuncios del Summit.

No es casualidad: es justamente el tema. Un agente de IA no vive en una demo. Lee tus documentos, consulta tus bases de datos, envía correos y hace pedidos. Vive en tu red. Y mientras esa red deje una dirección pública en cada componente, nadie en cumplimiento firmará su paso a producción. Por eso dedicamos el año a reforzar la red en la que un agente puede trabajar sin que nada salga de ella: un VPC con subredes en tres zonas, un DNS que resuelve tus servicios internamente, endpoints privados hacia tus buckets y clústeres, claves que nunca salen de un dispositivo dedicado y una atestación que demuestra, con prueba criptográfica, que el servidor ejecuta exactamente lo que esperas.

2. Un stack de IA completo

Sobre esta base, nuestros servicios de IA se organizan en cinco capas. Cada uno entra en el nivel que le conviene: desde el cliente que quiere gestionar sus propias GPU hasta el que prefiere delegarnos todo.

Capas 1 y 2: infraestructura y orquestación

Las esperadas GPU NVIDIA B300 ya están aquí, en bare metal y en Public Cloud. La generación Rubin NVL8 llega para las cargas de trabajo más exigentes. Para orquestar tus entrenamientos, AI Fabric, desarrollado con Blade.sh, convierte la GPU en un simple argumento de una función Python: se acabó dimensionar clústeres, y la facturación se detiene con el contenedor.

Capa 3: la inferencia

AI Endpoints se amplía con la voz de Gladia, en más de 100 idiomas, y con los modelos de Shadow, todo con una única factura. AI Routers elegirá en cada solicitud el modelo adecuado, según tus reglas. Una pregunta sencilla va a un modelo ligero, un razonamiento a uno más potente y el código a un modelo de código, con conmutación automática si un modelo falla.

Capa 4: el PaaS de la IAA

I Agents se encarga de todo lo que rodea al modelo: memoria persistente, conectores MCP hacia tus herramientas, canales, tareas programadas, delegación entre agentes y validación humana para las acciones sensibles. Basta una llamada a la API y el agente queda desplegado. AI Search lo alimenta: tú aportas tus documentos, y el servicio los fragmenta, los indexa y devuelve los pasajes adecuados a tus aplicaciones por API o a tus agentes por MCP.

Capa 5: aplicaciones y SaaS

Nuestros clientes diseñan y despliegan sus aplicaciones de IA en este cloud preparado para la IA. Nosotros mismos lo utilizamos para crear los servicios que esperan. Website Builder crea un sitio web completo a partir de unas pocas frases y lo modifica con una simple indicación. Receptionist atiende tu línea telefónica día y noche y crea citas y tareas directamente en tus herramientas. Por último, OVHai Workspace se apoya en todas las capas inferiores (ver más abajo).

3. Olala, nuestro primer modelo propio, en cinco variantes abiertas

Olala es la primera familia de LLM de OVHcloud, desarrollada por OVHai LLM, su laboratorio dedicado a la IA agéntica. Su primer modelo, Olala 1.0 mini 7A1B, apuesta por la eficiencia: tiene 7000 millones de parámetros, pero solo 1000 millones trabajan en cada solicitud. Así, funciona en una GPU desde 8 GB de memoria, e incluso en un simple procesador. Estará disponible en código abierto en Hugging Face, con licencia Apache 2.0 y con su documentación de conformidad con el AI Act.

Olala 1.0 mini 7A1B se ha entrenado en tres superordenadores públicos europeos (Jupiter, MeluXina y Jean Zay), y la familia ya apunta a más de 100 000 millones de parámetros con su versión 2.0.

Olala es un modelo open weight y open source que puedes utilizar de varias formas. Sigue las guías:

«El conocimiento sobre el entrenamiento de modelos se ha democratizado ampliamente y el coste de un entrenamiento se ha dividido por 20 en 3 años», explica Octave Klaba, CEO de OVHcloud.

En Qwant, Olala 1.0 mini 7A1B impulsa la respuesta flash, que aparece en la parte superior de los resultados. Ejecutado en Blade, la plataforma de GPU de Shadow, procesa 3 millones de solicitudes al día con tres veces menos recursos que su predecesor, con respuestas un 20 % más rápidas. Esta puesta en producción forma parte de una alianza entre Qwant, Shadow, European Search Perspective (EUSP) y OVHcloud, cuyo objetivo es una IA soberana de principio a fin, alojada y operada en Europa. Los modelos de OVHai LLM se apoyan además en el índice web independiente de EUSP para ofrecer respuestas con fuentes y actualizadas.

«Europa tiene el índice, los modelos, las GPU y los casos de uso. Lo que le faltaba era conectarlos», subraya Boris Lecoeur, CEO de Shadow, Qwant y EUSP.

4. La experiencia de desarrolladores

Hay un hilo que a menudo se olvida en los anuncios: el que va desde tu terminal hasta todo esto. Nos lo pediste, aquí lo tienes.

En cuanto a la experiencia, el Área de Cliente se ha rediseñado por completo. El Developer Hub reúne las 6500 operaciones de la API, facturación incluida, con SDK, CLI, Terraform y changelog en un mismo lugar, y acoge la Public Cloud API v2. La documentación estrena una navegación renovada, y el Cost Center exporta tus costes en el formato abierto FOCUS para tus herramientas FinOps. Por último, OVHcloud Labs te permite probar las novedades en alfa y en beta antes de su lanzamiento.

5. OVHai Workspace unifica los datos de tu empresa en una plataforma agéntica

Con OVHai Workspace, OVHcloud quiere poner la IA agéntica al alcance de millones de empresas, empezando por los clientes de su alojamiento web. La plataforma reúne tres espacios. El espacio Productividad agrupa correo, calendario, documentos, almacenamiento y videoconferencia en torno a una misma IA, de modo que basta un simple prompt para organizar una reunión. En el espacio Web AI, Website Builder (en alfa) genera un sitio completo en unas pocas frases. Por último, la Knowledge Platform ayuda a tus equipos y a tus agentes de IA a buscar en los datos de la empresa.

El espacio Productividad abrió en alfa gratuita el 19 de noviembre de 2026, primero en Francia, con 5 GB de almacenamiento por usuario. Tus datos se alojan en Europa y no se utilizan para entrenar los modelos. El modelo Olala 1.0 mini 7A1B ya impulsa Workspace, que puedes probar en alfa gratuita.

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