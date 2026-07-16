Pricing changes for Public Cloud, Bare Metal and VPS at OVHcloud
Since autumn 2025, the global memory market has been going through a major disruption. Although barely noticeable to end users, these developments are radically changing the cost of computer hardware and, as a direct result, the cost of the cloud.
This article will decipher this structural crisis, its real-life impacts, and the strategic choices that OVHcloud is implementing to mitigate its effects.
An industrial shift towards GPUs
Globally, the three major memory manufacturers have redirected a significant portion of their production capacity to meet the massive demand for GPUs, particularly for AI-related and high-bandwidth computing applications.
This reallocation took place without a corresponding reduction in the historical demand for RAM and storage, generating pressure on several market segments simultaneously.
The consequences of this were immediate and noticeable:
- pressure on supply, with reduced stock and extended lead times
- continuous rise in RAM and disk prices since September 2025
- long-term market instability, which is not expected to find a new balance until late 2026
A sustained inflation of memory components
Even after the market stabilises, prices are not expected to return to their historical levels before 2028 the amount of time needed for new production capacities to become truly operational.
This development profoundly disrupts the economic fundamentals of computer hardware, both for on-premises infrastructures and for the cloud. Depending on configurations, the prices related to RAM and storage could increase by 15% to 300% compared to 2025 prices, depending on the volumes of memory and disk capacity deployed.
This change of scale is both abrupt and unprecedented, with no recent equivalent in the global market.
A market under pressure, even with higher prices
Paradoxically, the rise in prices is not enough to secure the availability of components. Currently, to guarantee the delivery of their desired volume of RAM or disks, cloud providers need to order up to 12 months in advance, without being told the final price at the time of purchase.
In practice, prices are only communicated one to two months after delivery, depending on the changes in supply and demand during the quarter in question. This uncertainty places unprecedented pressure on industry players and cloud providers, simultaneously affecting production and distribution.
Towards a new global balance of demand
This situation will inevitably have repercussions on the volumes ordered. Some customers will find the prices too high and limit their investments, while others, lacking alternatives, will continue to place orders regardless.
This interplay of opposing forces should lead to a new global balance, but at a significantly higher price point. Current projections anticipate a 250% to 300% increase in the price of RAM by the end of 2026, compared to September 2025.
Our strategy to soften the blow
In light of this reality, OVHcloud has chosen not to automatically pass on the entire price increase of components to its customers.
For the cloud deployed between 2026 and 2028 (including Public Cloud, Private Cloud, and Bare Metal), the average price increase will be limited – between 9% and 11% – despite significantly higher RAM and disk costs.
To offset this gap, a moderate increase of 2% to 6% is planned for solutions deployed before 2025, depending on the age of the equipment, as well as a change in IPv4 pricing. The latter should not have a significant impact on our customers’ budgets, as the cost of IP addresses is a small share compared to other resources in a cloud project.
Our objective is clear: to maintain pricing consistency across the entire range from 2021 to 2028, and to prepare for a gradual return to normal in 2029.
Continuous investments and developing solutions
Beyond pricing adjustments, this period will be characterised by sustained investments in our solutions and in the customer experience.
Despite the strong pressure from rising component costs, we are continuing to develop our services to provide more value to our customers.
In practical terms, this will result in:
- a gradual strengthening of support mechanisms
- an increase in resources included in certain ranges
- a modernisation of our computing and storage infrastructures
These initiatives demonstrate our commitment to not reduce this period to merely a consequence of cost increases, but to maintain a dynamic of improving our services, even in a constrained economic context.
Time frame and implementation procedures
Our clients have already received emails detailing the precise impacts on their services. The new prices will come into effect on 2026 April 2026.
Until that date, it is possible to renew services at the current rates for a duration of up to 2 years. In all cases, the new prices will only apply at the end of the current contractual period.
A time of uncertainty and a strategic advantage
We are going through an exceptionally unpredictable period, where market visibility rarely lasts longer than one to two weeks. There remains hope that prices will stabilise on a long-term basis from 2026, so that we can avoid further unfavourable announcements.
In this tense context, having a global supply chain and two internal production facilities is a major strategic advantage. This allows us to continue receiving components and producing servers, while the memory shortage affects a large part of the market.
Our prices
You will find our new prices below:
– Public Cloud: Prices below are displayed on an hourly basis and with Linux OS. Please, find on our Prices web page our monthly-consumed virtual machine instances (b2, c2, r2) and Savings Plan options (b3, c3, r3) as well as prices with Windows licences.
– All our VPS, Floating IPs, and Additional IP pricing.
– Bare Metal: The displayed prices correspond to a 1-month commitment; additional discounts apply for 12- or 24-month prepayments. The prices for options are for new orders only. The renewal of options, which has been communicated by email to our customers, will be limited to +10% for disk options and +15% for RAM options.
For all existing subscriptions that are renewed before April 1st, you can keep your current rate for the duration of your choice, starting from your renewal date.
Please note that the following product categories are not affected by our pricing evolution:
– Public Cloud – Compute : Cloud GPUs and Metal Instances
– Public Cloud – Container : Managed Kubernetes, Managed Registries & Managed Rancher
– Public Cloud – Network : Load Balancer, Gateway. Public and Private network traffic remains included.
– Public Cloud – Storage : Object Storage, Block Storage.
– Public Cloud – Analytics : Data Platform
– Public Cloud – AI & Machine Learning : AI Solutions (AI Notebook, AI Training, AI Deploy) and AI Endpoints
– Public Cloud – Quantum : Emulators & QPUs
– Bare Metal : Kimsufi et SoYouStart ranges
– Bare Metal : All storage (Veeam Enterprise plus, HYCU, Back-up Agent, NAS-HA, Cloud Disk Array)
– Private Cloud : All VMware offers, all storage offers (Veeam Enterprise plus, HYCU, Back-up Agent)
Public Cloud – Virtual Machine Instances
General Purpose
These are the standard hourly & monthly price for Linux version of the instances, without Savings Plan or any other additional discount.
|Reference
|New Public Price (Excl. VAT / Hour)
|Old public price (Excl. VAT / Hour)
|b3-8
|0,0512 €
|0,0465 €
|b3-16
|0,1023 €
|0,093 €
|b3-32
|0,2046 €
|0,186 €
|b3-64
|0,4092 €
|0,372 €
|b3-128
|0,819 €
|0,7439 €
|b3-256
|1,637 €
|1,4878 €
|b3-512
|3,274 €
|2,9756 €
|b3-640
|4,092 €
|3,7195 €
|b2-7
|0,0709 €
|0,0681 €
|b2-15
|0,1342 €
|0,129 €
|b2-30
|0,2715 €
|0,261 €
|b2-60
|0,526 €
|0,505 €
|b2-120
|1,033 €
|0,993 €
Compute Optimized
These are the standard hourly & monthly price for Linux version of the instances, without Savings Plan or any other additional discount.
|Reference
|New Public Price (Excl. VAT / Hour)
|Old public price (Excl. VAT / Hour)
|c3-4
|0,0457 €
|0,0415 €
|c3-8
|0,0913 €
|0,083 €
|c3-16
|0,1825 €
|0,1659 €
|c3-32
|0,365 €
|0,3318 €
|c3-64
|0,7301 €
|0,6637 €
|c3-128
|1,461 €
|1,3274 €
|c3-256
|2,921 €
|2,6547 €
|c3-320
|3,651 €
|3,3184 €
|c2-7
|0,1018 €
|0,0978 €
|c2-15
|0,1976 €
|0,19 €
|c2-30
|0,3984 €
|0,383 €
|c2-60
|0,779 €
|0,749 €
|c2-120
|1,54 €
|1,48 €
Memory Optimized
These are the standard hourly & monthly price for Linux version of the instances, without Savings Plan or any other additional discount.
|Reference
|New Public Price (Excl. VAT / Hour)
|Old public price (Excl. VAT / Hour)
|r3-16
|0,0663 €
|0,0602 €
|r3-32
|0,1324 €
|0,1203 €
|r3-64
|0,2648 €
|0,2407 €
|r3-128
|0,53 €
|0,4813 €
|r3-256
|1,059 €
|0,9627 €
|r3-512
|2,118 €
|1,9254 €
|r3-1024
|4,236 €
|3,8508 €
|r2-15
|0,1018 €
|0,0978 €
|r2-30
|0,1176 €
|0,113 €
|r2-60
|0,2288 �€
|0,22 €
|r2-120
|0,461 €
|0,443 €
|r2-240
|0,906 €
|0,871 €
Public Cloud – Databases
MySQL
|Reference
|New Public Price (Excl. VAT / Hour)
|New Public Price (Excl. VAT / Hour / Node)
|Old public price (Excl. VAT / Hour / Node)
|Essential DB1-4
|0,0746 €
|0,0746 €
|0,068 €
|Essential DB1-7
|0,1477 €
|0,1477 €
|0,1346 €
|Essential DB1-15
|0,2968 €
|0,2968 €
|0,2705 €
|Essential DB1-30
|0,5967 €
|0,5967 €
|0,5436 €
|Production B3-8
|0,446 €
|0,223 €
|0,2129 €
|Production B3-16
|0,8922 €
|0,4461 €
|0,4258 €
|Production B3-32
|1,7844 €
|0,8922 €
|0,8515 €
|Production B3-64
|3,5688 €
|1,7844 €
|1,703 €
|Production B3-128
|7,1376 €
|3,5688 €
|3,4059 €
|Production B3-256
|14,2754 €
|7,1377 €
|6,8118 €
|Business DB1-4
|0,1898 €
|0,0949 €
|0,0865 €
|Business DB1-7
|0,3798 €
|0,1899 €
|0,173 €
|Business DB1-15
|0,7594 €
|0,3797 €
|0,346 €
|Business DB1-30
|1,522 €
|0,761 €
|0,6933 €
|Business DB1-60
|3,0468 €
|1,5234 €
|1,3878 €
|Business DB1-120
|6,0968 €
|3,0484 €
|2,777 €
|Advanced B3-8
|0,7212 €
|0,2404 €
|0,2295 €
|Advanced B3-16
|1,4424 €
|0,4808 €
|0,4589 €
|Advanced B3-32
|2,8848 €
|0,9616 €
|0,9177 €
|Advanced B3-64
|5,7696 €
|1,9232 €
|1,8354 €
|Advanced B3-128
|11,5392 €
|3,8464 €
|3,6708 €
|Advanced B3-256
|23,0784 €
|7,6928 €
|7,3416 €
|Enterprise DB1-4
|0,2892 €
|0,0964 €
|0,0879 €
|Enterprise DB1-7
|0,5697 €
|0,1899 €
|0,173 €
|Enterprise DB1-15
|1,1391 €
|0,3797 €
|0,346 €
|Enterprise DB1-30
|2,283 €
|0,761 €
|0,6933 €
|Enterprise DB1-60
|4,5702 €
|1,5234 €
|1,3878 €
|Enterprise DB1-120
|9,1452 €
|3,0484 €
|2,777 €
PostgreSQL
|Reference
|New Public Price (Excl. VAT / Hour)
|New Public Price (Excl. VAT / Hour / Node)
|Old public price (Excl. VAT / Hour / Node)
|Essential DB1-4
|0,0746 €
|0,0746 €
|0,068 €
|Essential DB1-7
|0,1477 €
|0,1477 €
|0,1346 €
|Essential DB1-15
|0,2968 €
|0,2968 €
|0,2705 €
|Essential DB1-30
|0,5967 €
|0,5967 €
|0,5436 €
|Production B3-8
|0,446 €
|0,223 €
|0,2129 €
|Production B3-16
|0,8922 €
|0,4461 €
|0,4258 €
|Production B3-32
|1,7844 €
|0,8922 €
|0,8515 €
|Production B3-64
|3,5688 €
|1,7844 €
|1,703 €
|Production B3-128
|7,1376 €
|3,5688 €
|3,4059 €
|Production B3-256
|14,2754 €
|7,1377 €
|6,8118 €
|Business DB1-4
|0,1898 €
|0,0949 €
|0,0865 €
|Business DB1-7
|0,3798 €
|0,1899 €
|0,173 €
|Business DB1-15
|0,7594 €
|0,3797 €
|0,346 €
|Business DB1-30
|1,522 €
|0,761 €
|0,6933 €
|Business DB1-60
|3,0468 €
|1,5234 €
|1,3878 €
|Business DB1-120
|6,0968 €
|3,0484 €
|2,777 €
|Advanced B3-8
|0,7212 €
|0,2404 €
|0,2295 €
|Advanced B3-16
|1,4424 €
|0,4808 €
|0,4589 €
|Advanced B3-32
|2,8848 €
|0,9616 €
|0,9177 €
|Advanced B3-64
|5,7696 €
|1,9232 €
|1,8354 €
|Advanced B3-128
|11,5392 €
|3,8464 €
|3,6708 €
|Advanced B3-256
|23,0784 €
|7,6928 €
|7,3416 €
|Enterprise DB1-4
|0,2892 €
|0,0964 €
|0,0879 €
|Enterprise DB1-7
|0,5697 €
|0,1899 €
|0,173 €
|Enterprise DB1-15
|1,1391 €
|0,3797 €
|0,346 €
|Enterprise DB1-30
|2,283 €
|0,761 €
|0,6933 €
|Enterprise DB1-60
|4,5702 €
|1,5234 €
|1,3878 €
|Enterprise DB1-120
|9,1452 €
|3,0484 €
|2,777 €
Valkey
|Reference
|New Public Price (Excl. VAT / Hour)
|New Public Price (Excl. VAT / Hour / Node)
|Old public price (Excl. VAT / Hour / Node)
|Essential DB1-4
|0,0746 €
|0,0746 €
|0,068 €
|Essential DB1-7
|0,1477 €
|0,1477 €
|0,1346 €
|Essential DB1-15
|0,2968 €
|0,2968 €
|0,2705 €
|Essential DB1-30
|0,5967 €
|0,5967 €
|0,5436 €
|Production B3-8
|0,446 €
|0,223 €
|0,2129 €
|Production B3-16
|0,8922 €
|0,4461 €
|0,4258 €
|Production B3-32
|1,7844 €
|0,8922 €
|0,8515 €
|Production B3-64
|3,5688 €
|1,7844 €
|1,703 €
|Production B3-128
|7,1376 €
|3,5688 €
|3,4059 €
|Production B3-256
|14,2754 €
|7,1377 €
|6,8118 €
|Business DB1-4
|0,1898 €
|0,0949 €
|0,0865 €
|Business DB1-7
|0,3798 €
|0,1899 €
|0,173 €
|Business DB1-15
|0,7594 €
|0,3797 €
|0,346 €
|Business DB1-30
|1,522 €
|0,761 €
|0,6933 €
|Business DB1-60
|3,0468 €
|1,5234 €
|1,3878 €
|Business DB1-120
|6,0968 €
|3,0484 €
|2,777 €
|Advanced B3-8
|0,7212 €
|0,2404 €
|0,2295 €
|Advanced B3-16
|1,4424 €
|0,4808 €
|0,4589 €
|Advanced B3-32
|2,8848 €
|0,9616 €
|0,9177 €
|Advanced B3-64
|5,7696 €
|1,9232 €
|1,8354 €
|Advanced B3-128
|11,5392 €
|3,8464 €
|3,6708 €
|Advanced B3-256
|23,0784 €
|7,6928 €
|7,3416 €
|Enterprise DB1-4
|0,2892 €
|0,0964 €
|0,0879 €
|Enterprise DB1-7
|0,5697 €
|0,1899 €
|0,173 €
|Enterprise DB1-15
|1,1391 €
|0,3797 €
|0,346 €
|Enterprise DB1-30
|2,283 €
|0,761 €
|0,6933 €
|Enterprise DB1-60
|4,5702 €
|1,5234 €
|1,3878 €
|Enterprise DB1-120
|9,1452 €
|3,0484 €
|2,777 €
Kafka
|Reference
|New Public Price (Excl. VAT / Hour)
|New Public Price (Excl. VAT / Hour / Node)
|Old public price (Excl. VAT / Hour / Node)
|Production B3-8
|0,8346 €
|0,2782 €
|0,2656 €
|Production B3-16
|1,6695 €
|0,5565 €
|0,5311 €
|Production B3-32
|3,339 €
|1,113 €
|1,0622 €
|Business DB1-4
|0,4836 €
|0,1612 €
|0,1469 €
|Business DB1-7
|0,9585 €
|0,3195 €
|0,2911 €
|Business DB1-15
|1,8219 €
|0,6073 €
|0,5532 €
|Business DB1-30
|3,5259 €
|1,1753 €
|1,0707 €
|Business DB1-60
|7,0566 €
|2,3522 €
|2,1428 €
|Advanced B3-8
|1,6692 €
|0,2782 €
|0,2656 €
|Advanced B3-16
|3,339 €
|0,5565 €
|0,5311 €
|Advanced B3-32
|6,678 €
|1,113 €
|1,0622 €
|Enterprise DB1-7
|1,926 €
|0,321 €
|0,2924 €
|Enterprise DB1-15
|3,6438 €
|0,6073 €
|0,5532 €
|Enterprise DB1-30
|7,0518 €
|1,1753 €
|1,0707 €
|Enterprise DB1-60
|14,1132 €
|2,3522 €
|2,1428 €
Kafka Connect
|Reference
|New Public Price (Excl. VAT / Hour)
|New Public Price (Excl. VAT / Hour / Node)
|Old public price (Excl. VAT / Hour / Node)
|Essential DB1-4
|0,1145 €
|0,1145 €
|0,1044 €
|Essential DB1-7
|0,2305 €
|0,2305 €
|0,2101 €
|Essential DB1-15
|0,4295 €
|0,4295 €
|0,3913 €
|Essential DB1-30
|0,7775 €
|0,7775 €
|0,7084 €
|Production B3-8
|0,6024 €
|0,2008 €
|0,1917 €
|Production B3-16
|1,2138 €
|0,4046 €
|0,3862 €
|Production B3-32
|2,2089 €
|0,7363 €
|0,7027 €
|Business DB1-7
|0,6915 €
|0,2305 €
|0,2101 €
|Business DB1-15
|1,3245 €
|0,4415 €
|0,4022 €
|Business DB1-30
|2,3325 €
|0,7775 €
|0,7084 €
|Advanced B3-8
|1,1994 €
|0,1999 €
|0,1908 €
|Advanced B3-16
|2,4276 €
|0,4046 €
|0,3862 €
|Advanced B3-32
|4,4178 €
|0,7363 €
|0,7027 €
|Enterprise DB1-7
|1,383 €
|0,2305 €
|0,2101 €
|Enterprise DB1-15
|2,649 €
|0,4415 €
|0,4022 €
|Enterprise DB1-30
|4,665 €
|0,7775 €
|0,7084 €
Kafka Mirror Maker
|Reference
|New Public Price (Excl. VAT / Hour)
|New Public Price (Excl. VAT / Hour / Node)
|Old public price (Excl. VAT / Hour / Node)
|Essential DB1-4
|0,1145 €
|0,1145 €
|0,1044 €
|Essential DB1-7
|0,2305 €
|0,2305 €
|0,2101 €
|Essential DB1-15
|0,4295 €
|0,4295 €
|0,3913 €
|Essential DB1-30
|0,7775 €
|0,7775 €
|0,7084 €
|Production B3-8
|0,6024 €
|0,2008 €
|0,1917 €
|Production B3-16
|1,2138 €
|0,4046 €
|0,3862 €
|Production B3-32
|2,2089 €
|0,7363 €
|0,7027 €
|Business DB1-4
|0,348 €
|0,116 €
|0,1057 €
|Business DB1-7
|0,6915 €
|0,2305 €
|0,2101 €
|Business DB1-15
|1,3245 €
|0,4415 €
|0,4022 €
|Business DB1-30
|2,3325 €
|0,7775 €
|0,7084 €
|Advanced B3-8
|1,1994 €
|0,1999 €
|0,1908 €
|Advanced B3-16
|2,4276 €
|0,4046 €
|0,3862 €
|Advanced B3-32
|4,4178 €
|0,7363 €
|0,7027 €
|Enterprise DB1-7
|1,383 €
|0,2305 €
|0,2101 €
|Enterprise DB1-15
|2,649 €
|0,4415 €
|0,4022 €
|Enterprise DB1-30
|4,665 €
|0,7775 €
|0,7084 €
Opensearch
|Reference
|New Public Price (Excl. VAT / Hour)
|New Public Price (Excl. VAT / Hour / Node)
|Old public price (Excl. VAT / Hour / Node)
|Essential DB1-4
|0,0814 €
|0,0814 €
|0,0742 €
|Essential DB1-7
|0,1642 €
|0,1642 €
|0,1497 €
|Essential DB1-15
|0,33 €
|0,33 €
|0,3007 €
|Production B3-8
|0,5403 €
|0,1801 €
|0,172 €
|Production B3-16
|1,0809 €
|0,3603 €
|0,3439 €
|Production B3-32
|2,1615 €
|0,7205 €
|0,6877 €
|Production B3-64
|4,3233 €
|1,4411 €
|1,3754 €
|Business DB1-7
|0,5289 €
|0,1763 €
|0,1607 €
|Business DB1-15
|1,0578 €
|0,3526 €
|0,3213 €
|Business DB1-30
|2,1336 €
|0,7112 €
|0,648 €
|Business DB1-60
|4,272 €
|1,424 €
|1,2972 €
|Business DB1-120
|8,5665 €
|2,8555 €
|2,6013 €
|Advanced B3-8
|1,1562 €
|0,1927 €
|0,1839 €
|Advanced B3-16
|2,3124 €
|0,3854 €
|0,3678 €
|Advanced B3-32
|4,6248 €
|0,7708 €
|0,7357 €
|Advanced B3-64
|9,2496 €
|1,5416 €
|1,4713 €
|Enterprise DB1-7
|1,0668 €
|0,1778 €
|0,162 €
|Enterprise DB1-15
|2,1426 €
|0,3571 €
|0,3254 €
|Enterprise DB1-30
|4,2948 €
|0,7158 €
|0,6521 €
|Enterprise DB1-60
|8,571 €
|1,4285 €
|1,3014 €
|Enterprise DB1-120
|17,142 €
|2,857 €
|2,6027 €
Managed Dashboard
|Reference
|New Public Price (Excl. VAT / Hour)
|New Public Price (Excl. VAT / Hour / Node)
|Old public price (Excl. VAT / Hour / Node)
|Essential DB1-4
|0,0814 €
|0,0814 €
|0,0742 €
|Essential DB1-7
|0,1642 €
|0,1642 €
|0,1497 €
|Essential DB1-15
|0,33 €
|0,33 €
|0,3007 €
|Production B3-8
|0,5403 €
|0,1801 €
|0,172 €
|Production B3-16
|1,0809 €
|0,3603 €
|0,3439 €
|Production B3-32
|2,1615 €
|0,7205 €
|0,6877 €
|Production B3-64
|4,3233 €
|1,4411 €
|1,3754 €
|Business DB1-7
|0,5289 €
|0,1763 €
|0,1607 €
|Business DB1-15
|1,0578 €
|0,3526 €
|0,3213 €
|Business DB1-30
|2,1336 €
|0,7112 €
|0,648 €
|Business DB1-60
|4,272 €
|1,424 €
|1,2972 €
|Business DB1-120
|8,5665 €
|2,8555 €
|2,6013 €
|Advanced B3-8
|1,1562 €
|0,1927 €
|0,1839 €
|Advanced B3-16
|2,3124 €
|0,3854 €
|0,3678 €
|Advanced B3-32
|4,6248 €
|0,7708 €
|0,7357 €
|Advanced B3-64
|9,2496 €
|1,5416 €
|1,4713 €
|Enterprise DB1-7
|1,0668 €
|0,1778 €
|0,162 €
|Enterprise DB1-15
|2,1426 €
|0,3571 €
|0,3254 €
|Enterprise DB1-30
|4,2948 €
|0,7158 €
|0,6521 €
|Enterprise DB1-60
|8,571 €
|1,4285 €
|1,3014 €
|Enterprise DB1-120
|17,142 €
|2,857 €
|2,6027 €
Floating IPs
|Reference
|New Public Price (Excl. VAT / Hour)
|Old public price (Excl. VAT / Hour)
|Floating IPs
|0,0027 €
|0,0025 €
Dedicated Servers & Options
These are the standard monthly price of the servers, without prepayment or commitment discount. The prices for options are for new orders only. The renewal of options, which has been communicated by email to our customers, will be limited to +10% for disk options and +15% for RAM options.
|Type
|Family
|Option
|Server
|New Public Price (Excl. VAT / Month)
|Old Public Price (Excl. VAT / Month)
|base
|ADVANCE
|-
|ADVANCE-1 – 2024 – AMD EPYC 4244P
|89.99 €
|84.99 €
|RAM
|ADVANCE
|32GB DDR5 On-Die ECC 5200MHz
|ADVANCE-1 – 2024 – AMD EPYC 4244P
|Included
|Included
|RAM
|ADVANCE
|64GB DDR5 On-Die ECC 5200MHz
|ADVANCE-1 – 2024 – AMD EPYC 4244P
|18 €
|12 €
|RAM
|ADVANCE
|128GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz
|ADVANCE-1 – 2024 – AMD EPYC 4244P
|58 €
|36 €
|RAM
|ADVANCE
|192GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz
|ADVANCE-1 – 2024 – AMD EPYC 4244P
|78 €
|60 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-1 – 2024 – AMD EPYC 4244P
|Included
|Included
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-1 – 2024 – AMD EPYC 4244P
|42 €
|26 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-1 – 2024 – AMD EPYC 4244P
|70 €
|52 €
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-1 – 2024 – AMD EPYC 4244P
|98 €
|78 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-1 – 2024 – AMD EPYC 4244P
|118 €
|104 €
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-1 – 2024 – AMD EPYC 4244P
|200 €
|182 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 7.68TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-1 – 2024 – AMD EPYC 4244P
|229 €
|208 €
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-1 – 2024 – AMD EPYC 4244P
|429 €
|390 €
|base
|ADVANCE
|-
|ADVANCE-1 – 2026 – AMD EPYC 4245P
|104.99 €
|99.99 €
|RAM
|ADVANCE
|32GB DDR5 On-Die ECC 5600MHz
|ADVANCE-1 – 2026 – AMD EPYC 4245P
|Included
|Included
|RAM
|ADVANCE
|64GB DDR5 On-Die ECC 5600MHz
|ADVANCE-1 – 2026 – AMD EPYC 4245P
|26 €
|22 €
|RAM
|ADVANCE
|128GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz
|ADVANCE-1 – 2026 – AMD EPYC 4245P
|58 €
|44 €
|RAM
|ADVANCE
|256GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz
|ADVANCE-1 – 2026 – AMD EPYC 4245P
|130 €
|63 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-1 – 2026 – AMD EPYC 4245P
|Included
|Included
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-1 – 2026 – AMD EPYC 4245P
|42 €
|21.6 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-1 – 2026 – AMD EPYC 4245P
|70 €
|38 €
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|ADVANCE-1 – 2026 – AMD EPYC 4245P
|98 €
|54.4 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-1 – 2026 – AMD EPYC 4245P
|118 €
|100 €
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|ADVANCE-1 – 2026 – AMD EPYC 4245P
|197 €
|178.4 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 7.68TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-1 – 2026 – AMD EPYC 4245P
|210 €
|149.2 €
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|ADVANCE-1 – 2026 – AMD EPYC 4245P
|378 €
|298.4 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 15.36TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-1 – 2026 – AMD EPYC 4245P
|392 €
|299.99 €
|base
|ADVANCE
|-
|ADVANCE-2 – 2024 – AMD EPYC 4344P
|124.99 €
|119.99 €
|RAM
|ADVANCE
|64GB DDR5 On-Die ECC 5200MHz
|ADVANCE-2 – 2024 – AMD EPYC 4344P
|Included
|Included
|RAM
|ADVANCE
|128GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz
|ADVANCE-2 – 2024 – AMD EPYC 4344P
|40 €
|24 €
|RAM
|ADVANCE
|192GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz
|ADVANCE-2 – 2024 – AMD EPYC 4344P
|60 €
|48 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-2 – 2024 – AMD EPYC 4344P
|Included
|Included
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-2 – 2024 – AMD EPYC 4344P
|42 €
|26 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-2 – 2024 – AMD EPYC 4344P
|70 €
|52 €
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-2 – 2024 – AMD EPYC 4344P
|98 €
|78 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-2 – 2024 – AMD EPYC 4344P
|118 €
|104 €
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-2 – 2024 – AMD EPYC 4344P
|200 €
|182 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 7.68TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-2 – 2024 – AMD EPYC 4344P
|229 €
|208 €
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-2 – 2024 – AMD EPYC 4344P
|429 €
|390 €
|base
|ADVANCE
|-
|ADVANCE-2 – 2026 – AMD EPYC 4345P
|134.99 €
|119.99 €
|RAM
|ADVANCE
|64GB DDR5 On-Die ECC 5600MHz
|ADVANCE-2 – 2026 – AMD EPYC 4345P
|Included
|Included
|RAM
|ADVANCE
|128GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz
|ADVANCE-2 – 2026 – AMD EPYC 4345P
|40 €
|22 €
|RAM
|ADVANCE
|256GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz
|ADVANCE-2 – 2026 – AMD EPYC 4345P
|112 €
|52 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-2 – 2026 – AMD EPYC 4345P
|Included
|Included
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-2 – 2026 – AMD EPYC 4345P
|42 €
|21.6 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-2 – 2026 – AMD EPYC 4345P
|70 €
|38 €
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|ADVANCE-2 – 2026 – AMD EPYC 4345P
|98 €
|54.4 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-2 – 2026 – AMD EPYC 4345P
|118 €
|100 €
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|ADVANCE-2 – 2026 – AMD EPYC 4345P
|197 €
|178.4 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 7.68TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-2 – 2026 – AMD EPYC 4345P
|210 €
|149.2 €
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|ADVANCE-2 – 2026 – AMD EPYC 4345P
|378 €
|298.4 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 15.36TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-2 – 2026 – AMD EPYC 4345P
|392 €
|299.99 €
|base
|ADVANCE
|-
|ADVANCE-3 – 2024 – AMD EPYC 4464P
|169.99 €
|149.99 €
|RAM
|ADVANCE
|64GB DDR5 On-Die ECC 5200MHz
|ADVANCE-3 – 2024 – AMD EPYC 4464P
|Included
|Included
|RAM
|ADVANCE
|128GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz
|ADVANCE-3 – 2024 – AMD EPYC 4464P
|40 €
|24 €
|RAM
|ADVANCE
|192GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz
|ADVANCE-3 – 2024 – AMD EPYC 4464P
|60 €
|48 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-3 – 2024 – AMD EPYC 4464P
|Included
|Included
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-3 – 2024 – AMD EPYC 4464P
|42 €
|26 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-3 – 2024 – AMD EPYC 4464P
|70 €
|52 €
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-3 – 2024 – AMD EPYC 4464P
|98 €
|78 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-3 – 2024 – AMD EPYC 4464P
|118 €
|104 €
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-3 – 2024 – AMD EPYC 4464P
|200 €
|182 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 7.68TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-3 – 2024 – AMD EPYC 4464P
|229 €
|208 €
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-3 – 2024 – AMD EPYC 4464P
|429 €
|390 €
|base
|ADVANCE
|-
|ADVANCE-3 – 2026 – AMD EPYC 4464P
|199.99 €
|159.99 €
|RAM
|ADVANCE
|64GB DDR5 On-Die ECC 5600MHz
|ADVANCE-3 – 2026 – AMD EPYC 4464P
|Included
|Included
|RAM
|ADVANCE
|128GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz
|ADVANCE-3 – 2026 – AMD EPYC 4464P
|40 €
|22 €
|RAM
|ADVANCE
|256GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz
|ADVANCE-3 – 2026 – AMD EPYC 4464P
|112 €
|52 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-3 – 2026 – AMD EPYC 4464P
|Included
|Included
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-3 – 2026 – AMD EPYC 4464P
|42 €
|21.6 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-3 – 2026 – AMD EPYC 4464P
|70 €
|38 €
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|ADVANCE-3 – 2026 – AMD EPYC 4464P
|98 €
|54.4 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-3 – 2026 – AMD EPYC 4464P
|118 €
|100 €
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|ADVANCE-3 – 2026 – AMD EPYC 4464P
|197 €
|178.4 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 7.68TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-3 – 2026 – AMD EPYC 4464P
|210 €
|149.2 €
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|ADVANCE-3 – 2026 – AMD EPYC 4464P
|378 €
|298.4 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 15.36TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-3 – 2026 – AMD EPYC 4464P
|392 €
|299.99 €
|base
|ADVANCE
|-
|ADVANCE-4 – 2024 – AMD EPYC 4584PX
|219.99 €
|199.99 €
|RAM
|ADVANCE
|64GB DDR5 On-Die ECC 5200MHz
|ADVANCE-4 – 2024 – AMD EPYC 4584PX
|Included
|Included
|RAM
|ADVANCE
|128GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz
|ADVANCE-4 – 2024 – AMD EPYC 4584PX
|40 €
|24 €
|RAM
|ADVANCE
|192GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz
|ADVANCE-4 – 2024 – AMD EPYC 4584PX
|60 €
|48 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-4 – 2024 – AMD EPYC 4584PX
|Included
|Included
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-4 – 2024 – AMD EPYC 4584PX
|42 €
|26 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-4 – 2024 – AMD EPYC 4584PX
|70 €
|52 €
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-4 – 2024 – AMD EPYC 4584PX
|98 €
|78 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-4 – 2024 – AMD EPYC 4584PX
|118 €
|104 €
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-4 – 2024 – AMD EPYC 4584PX
|200 €
|182 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 7.68TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-4 – 2024 – AMD EPYC 4584PX
|229 €
|208 €
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-4 – 2024 – AMD EPYC 4584PX
|429 €
|390 €
|base
|ADVANCE
|-
|ADVANCE-4 – 2026 – AMD EPYC 4585PX
|239.99 €
|199.99 €
|RAM
|ADVANCE
|64GB DDR5 On-Die ECC 5600MHz
|ADVANCE-4 – 2026 – AMD EPYC 4585PX
|Included
|Included
|RAM
|ADVANCE
|128GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz
|ADVANCE-4 – 2026 – AMD EPYC 4585PX
|40 €
|22 €
|RAM
|ADVANCE
|256GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz
|ADVANCE-4 – 2026 – AMD EPYC 4585PX
|112 €
|52 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-4 – 2026 – AMD EPYC 4585PX
|Included
|Included
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-4 – 2026 – AMD EPYC 4585PX
|42 €
|21.6 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-4 – 2026 – AMD EPYC 4585PX
|70 €
|38 €
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|ADVANCE-4 – 2026 – AMD EPYC 4585PX
|98 €
|54.4 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-4 – 2026 – AMD EPYC 4585PX
|118 €
|100 €
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|ADVANCE-4 – 2026 – AMD EPYC 4585PX
|197 €
|178.4 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 7.68TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-4 – 2026 – AMD EPYC 4585PX
|210 €
|149.2 €
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|ADVANCE-4 – 2026 – AMD EPYC 4585PX
|378 €
|298.4 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 15.36TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-4 – 2026 – AMD EPYC 4585PX
|392 €
|299.99 €
|base
|ADVANCE
|-
|ADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224P
|289.99 €
|249.99 €
|RAM
|ADVANCE
|96GB DDR5 ECC 4800MHz
|ADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224P
|Included
|Included
|RAM
|ADVANCE
|192GB DDR5 ECC 4800MHz
|ADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224P
|90 €
|36 €
|RAM
|ADVANCE
|384GB DDR5 ECC 4800MHz
|ADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224P
|318 €
|108 €
|RAM
|ADVANCE
|576GB DDR5 ECC 4800MHz
|ADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224P
|552 €
|180 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224P
|Included
|Included
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224P
|42 €
|26 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224P
|70 €
|52 €
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224P
|98 €
|78 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224P
|118 €
|104 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 4x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224P
|140 €
|104 €
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224P
|200 €
|182 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 7.68TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224P
|229 €
|208 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 4x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224P
|236 €
|208 €
|Stockage
|ADVANCE
|4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224P
|429 €
|390 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 4x SSD NVMe 7.68TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224P
|458 €
|416 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 6x SSD NVMe 7.68TB Datacenter Class Soft RAID
|ADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224P
|687 €
|624 €
|Stockage
|ADVANCE
|8x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224P
|887 €
|806 €
|base
|ADVANCE
|-
|ADVANCE-STOR – 2024 – AMD EPYC 4344P
|199.99 €
|199.99 €
|RAM
|ADVANCE
|32GB DDR5 On-Die ECC 5200MHz
|ADVANCE-STOR – 2024 – AMD EPYC 4344P
|Included
|Included
|RAM
|ADVANCE
|64GB DDR5 On-Die ECC 5200MHz
|ADVANCE-STOR – 2024 – AMD EPYC 4344P
|14 €
|12 €
|RAM
|ADVANCE
|128GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz
|ADVANCE-STOR – 2024 – AMD EPYC 4344P
|42 €
|36 €
|RAM
|ADVANCE
|192GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz
|ADVANCE-STOR – 2024 – AMD EPYC 4344P
|69 €
|60 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x HDD SAS 22TB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-STOR – 2024 – AMD EPYC 4344P
|Included
|Included
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-STOR – 2024 – AMD EPYC 4344P
|Included
|Included
|Stockage
|ADVANCE
|4x HDD SAS 22TB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-STOR – 2024 – AMD EPYC 4344P
|70 €
|64 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x HDD SAS 22TB Enterprise Class Hard RAID
|ADVANCE-STOR – 2024 – AMD EPYC 4344P
|73 €
|66 €
|Stockage
|ADVANCE
|6x HDD SAS 22TB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-STOR – 2024 – AMD EPYC 4344P
|141 €
|128 €
|Stockage
|ADVANCE
|4x HDD SAS 22TB Enterprise Class Hard RAID
|ADVANCE-STOR – 2024 – AMD EPYC 4344P
|143 €
|130 €
|Stockage
|ADVANCE
|8x HDD SAS 22TB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-STOR – 2024 – AMD EPYC 4344P
|211 €
|192 €
|Stockage
|ADVANCE
|6x HDD SAS 22TB Enterprise Class Hard RAID
|ADVANCE-STOR – 2024 – AMD EPYC 4344P
|213 €
|194 €
|Stockage
|ADVANCE
|8x HDD SAS 22TB Enterprise Class Hard RAID
|ADVANCE-STOR – 2024 – AMD EPYC 4344P
|284 €
|258 €
|base
|ADVANCE
|-
|ADVANCE-STOR – 2026 – AMD EPYC 4345P
|229.99 €
|199.99 €
|RAM
|ADVANCE
|32GB DDR5 On-Die ECC 5600MHz
|ADVANCE-STOR – 2026 – AMD EPYC 4345P
|Included
|Included
|RAM
|ADVANCE
|64GB DDR5 On-Die ECC 5600MHz
|ADVANCE-STOR – 2026 – AMD EPYC 4345P
|25 €
|22 €
|RAM
|ADVANCE
|128GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz
|ADVANCE-STOR – 2026 – AMD EPYC 4345P
|58 €
|44 €
|RAM
|ADVANCE
|256GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz
|ADVANCE-STOR – 2026 – AMD EPYC 4345P
|130 €
|63 €
|Stockage
|ADVANCE
|2x HDD SAS 24TB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-STOR – 2026 – AMD EPYC 4345P
|Included
|Included
|Stockage
|ADVANCE
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class PCIe 5.0 Soft RAID
|ADVANCE-STOR – 2026 – AMD EPYC 4345P
|Included
|Included
|Stockage
|ADVANCE
|2x HDD SAS 24TB Enterprise Class Hard RAID
|ADVANCE-STOR – 2026 – AMD EPYC 4345P
|73 €
|66 €
|Stockage
|ADVANCE
|4x HDD SAS 24TB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-STOR – 2026 – AMD EPYC 4345P
|94 €
|64 €
|Stockage
|ADVANCE
|4x HDD SAS 24TB Enterprise Class Hard RAID
|ADVANCE-STOR – 2026 – AMD EPYC 4345P
|143 €
|130 €
|Stockage
|ADVANCE
|6x HDD SAS 24TB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-STOR – 2026 – AMD EPYC 4345P
|188 €
|128 €
|Stockage
|ADVANCE
|6x HDD SAS 24TB Enterprise Class Hard RAID
|ADVANCE-STOR – 2026 – AMD EPYC 4345P
|248 €
|194 €
|Stockage
|ADVANCE
|8x HDD SAS 24TB Enterprise Class Soft RAID
|ADVANCE-STOR – 2026 – AMD EPYC 4345P
|282 €
|192 €
|Stockage
|ADVANCE
|8x HDD SAS 24TB Enterprise Class Hard RAID
|ADVANCE-STOR – 2026 – AMD EPYC 4345P
|362 €
|258 €
|base
|RISE
|-
|RISE-L – 2025 – AMD RYZEN 9 9950X
|149.99 €
|134.99 €
|base
|RISE
|-
|RISE-M – 2025 – AMD RYZEN 9 9900X
|99.99 €
|94.99 €
|base
|RISE
|-
|RISE-S – 2025 – AMD Ryzen 7 9700X
|64.99 €
|54.99 €
|base
|RISE
|-
|RISE-XL – 2025 – AMD EPYC TURIN 9455
|299.99 €
|269.99 €
|base
|GAME
|-
|GAME-1 – 2026 – AMD RYZEN 7 9800X3D
|139.99 €
|129.99 €
|RAM
|GAME
|64GB DDR5 On-Die ECC 5600MHz
|GAME-1 – 2026 – AMD RYZEN 7 9800X3D
|Included
|Included
|RAM
|GAME
|128GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz
|GAME-1 – 2026 – AMD RYZEN 7 9800X3D
|40 €
|22 €
|RAM
|GAME
|256GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz
|GAME-1 – 2026 – AMD RYZEN 7 9800X3D
|112 €
|63 €
|Stockage
|GAME
|2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID
|GAME-1 – 2026 – AMD RYZEN 7 9800X3D
|Included
|Included
|base
|GAME
|-
|GAME-2 – 2026 – AMD RYZEN 9 9950X3D
|179.99 €
|169.99 €
|RAM
|GAME
|64GB DDR5 On-Die ECC 5600MHz
|GAME-2 – 2026 – AMD RYZEN 9 9950X3D
|Included
|Included
|RAM
|GAME
|128GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz
|GAME-2 – 2026 – AMD RYZEN 9 9950X3D
|40 €
|22 €
|RAM
|GAME
|256GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz
|GAME-2 – 2026 – AMD RYZEN 9 9950X3D
|112 €
|63 €
|Stockage
|GAME
|2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID
|GAME-2 – 2026 – AMD RYZEN 9 9950X3D
|Included
|Included
|base
|SCALE-a
|-
|SCALE-a1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9124
|369.99 €
|349.99 €
|RAM
|SCALE-a
|128GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9124
|Included
|Included
|RAM
|SCALE-a
|256GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9124
|200 €
|80 €
|RAM
|SCALE-a
|512GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9124
|440 €
|240 €
|RAM
|SCALE-a
|1TB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9124
|1000 €
|560 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9124
|Included
|Included
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9124
|70 €
|52 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9124
|118 €
|104 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9124
|140 €
|104 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9124
|210 €
|156 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9124
|229 €
|208 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9124
|236 €
|208 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9124
|354 €
|312 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9124
|458 €
|416 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9124
|687 €
|624 €
|base
|SCALE-a
|-
|SCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135
|409.99 €
|389.99 €
|RAM
|SCALE-a
|128GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135
|Included
|Included
|RAM
|SCALE-a
|192GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135
|100 €
|40 €
|RAM
|SCALE-a
|256GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135
|120 €
|80 €
|RAM
|SCALE-a
|384GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135
|280 €
|160 €
|RAM
|SCALE-a
|512GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135
|400 €
|240 €
|RAM
|SCALE-a
|768GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135
|700 €
|400 €
|RAM
|SCALE-a
|1TB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135
|1368 €
|560 €
|RAM
|SCALE-a
|1.5TB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135
|2152 €
|880 €
|RAM
|SCALE-a
|3TB DDR5 ECC 3600MHz
|SCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135
|4504 €
|1840 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135
|Included
|Included
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135
|70 €
|38 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135
|118 €
|100 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135
|140 €
|76 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135
|210 €
|160 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135
|210 €
|190 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135
|236 €
|200 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135
|354 €
|300 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135
|420 €
|320 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135
|630 €
|480 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135
|1176 €
|900 €
|base
|SCALE-a
|-
|SCALE-a2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9254
|389.99 €
|379.99 €
|RAM
|SCALE-a
|128GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9254
|Included
|Included
|RAM
|SCALE-a
|256GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9254
|200 €
|80 €
|RAM
|SCALE-a
|512GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9254
|440 €
|240 €
|RAM
|SCALE-a
|1TB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9254
|1000 €
|560 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9254
|Included
|Included
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9254
|70 €
|52 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9254
|118 €
|104 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9254
|140 €
|104 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9254
|210 €
|156 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9254
|229 €
|208 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9254
|236 €
|208 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9254
|354 €
|312 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9254
|458 €
|416 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9254
|687 €
|624 €
|base
|SCALE-a
|-
|SCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255
|439.99 €
|429.99 €
|RAM
|SCALE-a
|128GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255
|Included
|Included
|RAM
|SCALE-a
|192GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255
|100 €
|40 €
|RAM
|SCALE-a
|256GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255
|120 €
|80 €
|RAM
|SCALE-a
|384GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255
|280 €
|160 €
|RAM
|SCALE-a
|512GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255
|400 €
|240 €
|RAM
|SCALE-a
|768GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255
|700 €
|400 €
|RAM
|SCALE-a
|1TB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255
|1368 €
|560 €
|RAM
|SCALE-a
|1.5TB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255
|2152 €
|880 €
|RAM
|SCALE-a
|3TB DDR5 ECC 3600MHz
|SCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255
|4504 €
|1840 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255
|Included
|Included
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255
|70 €
|38 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255
|118 €
|100 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255
|140 €
|76 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255
|210 €
|160 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255
|210 €
|190 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255
|236 €
|200 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255
|354 €
|300 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255
|420 €
|320 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255
|630 €
|480 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255
|1176 €
|900 €
|base
|SCALE-a
|-
|SCALE-a3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354
|449.99 €
|419.99 €
|RAM
|SCALE-a
|128GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354
|Included
|Included
|RAM
|SCALE-a
|256GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354
|200 €
|80 €
|RAM
|SCALE-a
|512GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354
|440 €
|240 €
|RAM
|SCALE-a
|1TB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354
|1000 €
|560 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354
|Included
|Included
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354
|70 €
|52 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354
|118 €
|104 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354
|140 €
|104 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354
|210 €
|156 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354
|229 €
|208 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354
|236 €
|208 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354
|354 €
|312 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354
|458 ��€
|416 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354
|687 €
|624 €
|base
|SCALE-a
|-
|SCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355
|499.99 €
|469.99 €
|RAM
|SCALE-a
|128GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355
|Included
|Included
|RAM
|SCALE-a
|192GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355
|100 €
|40 €
|RAM
|SCALE-a
|256GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355
|120 €
|80 €
|RAM
|SCALE-a
|384GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355
|280 €
|160 €
|RAM
|SCALE-a
|512GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355
|400 €
|240 €
|RAM
|SCALE-a
|768GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355
|700 €
|400 €
|RAM
|SCALE-a
|1TB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355
|1368 €
|560 €
|RAM
|SCALE-a
|1.5TB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355
|2152 €
|880 €
|RAM
|SCALE-a
|3TB DDR5 ECC 3600MHz
|SCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355
|4504 €
|1840 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355
|Included
|Included
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355
|70 €
|38 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355
|118 €
|100 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355
|140 €
|76 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355
|210 €
|160 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355
|210 €
|190 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355
|236 €
|200 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355
|354 €
|300 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355
|420 €
|320 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355
|630 €
|480 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355
|1176 €
|900 €
|base
|SCALE-a
|-
|SCALE-a4 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454
|459.99 €
|449.99 €
|RAM
|SCALE-a
|128GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a4 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454
|Included
|Included
|RAM
|SCALE-a
|256GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a4 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454
|200 €
|80 €
|RAM
|SCALE-a
|512GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a4 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454
|440 €
|240 €
|RAM
|SCALE-a
|1TB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a4 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454
|1000 €
|560 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a4 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454
|Included
|Included
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a4 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454
|70 €
|52 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a4 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454
|118 €
|104 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a4 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454
|140 €
|104 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a4 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454
|210 €
|156 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a4 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454
|229 €
|208 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a4 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454
|236 €
|208 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a4 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454
|354 €
|312 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a4 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454
|458 €
|416 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a4 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454
|687 €
|624 €
|base
|SCALE-a
|-
|SCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455
|549.99 €
|539.99 €
|RAM
|SCALE-a
|128GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455
|Included
|Included
|RAM
|SCALE-a
|192GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455
|100 €
|40 €
|RAM
|SCALE-a
|256GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455
|120 €
|80 €
|RAM
|SCALE-a
|384GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455
|280 €
|160 €
|RAM
|SCALE-a
|512GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455
|400 €
|240 €
|RAM
|SCALE-a
|768GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455
|700 €
|400 €
|RAM
|SCALE-a
|1TB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455
|1368 €
|560 €
|RAM
|SCALE-a
|1.5TB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455
|2152 €
|880 €
|RAM
|SCALE-a
|3TB DDR5 ECC 3600MHz
|SCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455
|4504 €
|1840 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455
|Included
|Included
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455
|70 €
|38 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455
|118 €
|100 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455
|140 €
|76 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455
|210 €
|160 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455
|210 €
|190 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455
|236 €
|200 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455
|354 €
|300 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455
|420 €
|320 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455
|630 €
|480 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455
|1176 €
|900 €
|base
|SCALE-a
|-
|SCALE-a5 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554
|539.99 €
|499.99 €
|RAM
|SCALE-a
|128GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a5 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554
|Included
|Included
|RAM
|SCALE-a
|256GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a5 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554
|200 €
|80 €
|RAM
|SCALE-a
|512GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a5 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554
|440 €
|240 €
|RAM
|SCALE-a
|1TB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a5 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554
|1000 €
|560 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a5 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554
|Included
|Included
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a5 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554
|70 €
|52 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a5 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554
|118 €
|104 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a5 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554
|140 €
|104 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a5 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554
|210 €
|156 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a5 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554
|229 €
|208 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a5 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554
|236 €
|208 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a5 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554
|354 €
|312 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a5 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554
|458 €
|416 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a5 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554
|687 €
|624 €
|base
|SCALE-a
|-
|SCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555
|639.99 €
|599.99 €
|RAM
|SCALE-a
|128GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555
|Included
|Included
|RAM
|SCALE-a
|192GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555
|100 €
|40 €
|RAM
|SCALE-a
|256GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555
|120 €
|80 €
|RAM
|SCALE-a
|384GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555
|280 €
|160 €
|RAM
|SCALE-a
|512GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555
|400 €
|240 €
|RAM
|SCALE-a
|768GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555
|700 €
|400 €
|RAM
|SCALE-a
|1TB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555
|1368 €
|560 €
|RAM
|SCALE-a
|1.5TB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555
|2152 €
|880 €
|RAM
|SCALE-a
|3TB DDR5 ECC 3600MHz
|SCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555
|4504 €
|1840 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555
|Included
|Included
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555
|70 €
|38 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555
|118 €
|100 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555
|140 €
|76 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555
|210 €
|160 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555
|210 €
|190 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555
|236 €
|200 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555
|354 €
|300 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555
|420 €
|320 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555
|630 €
|480 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555
|1176 €
|900 €
|base
|SCALE-a
|-
|SCALE-a6 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9654
|629.99 €
|579.99 €
|RAM
|SCALE-a
|128GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a6 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9654
|Included
|Included
|RAM
|SCALE-a
|256GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a6 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9654
|200 €
|80 €
|RAM
|SCALE-a
|512GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a6 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9654
|440 €
|240 €
|RAM
|SCALE-a
|1TB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a6 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9654
|1000 €
|560 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a6 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9654
|Included
|Included
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a6 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9654
|70 €
|52 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a6 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9654
|118 €
|104 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a6 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9654
|140 €
|104 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a6 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9654
|210 €
|156 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a6 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9654
|229 €
|208 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a6 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9654
|236 €
|208 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a6 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9654
|354 €
|312 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a6 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9654
|458 €
|416 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a6 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9654
|687 €
|624 €
|base
|SCALE-a
|-
|SCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655
|729.99 €
|699.99 €
|RAM
|SCALE-a
|128GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655
|Included
|Included
|RAM
|SCALE-a
|192GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655
|100 €
|40 €
|RAM
|SCALE-a
|256GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655
|120 €
|80 €
|RAM
|SCALE-a
|384GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655
|280 €
|160 €
|RAM
|SCALE-a
|512GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655
|400 €
|240 €
|RAM
|SCALE-a
|768GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655
|700 €
|400 €
|RAM
|SCALE-a
|1TB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655
|1368 €
|560 €
|RAM
|SCALE-a
|1.5TB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655
|2152 €
|880 €
|RAM
|SCALE-a
|3TB DDR5 ECC 3600MHz
|SCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655
|4504 €
|1840 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655
|Included
|Included
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655
|70 €
|38 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655
|118 €
|100 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655
|140 €
|76 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655
|210 €
|160 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655
|210 €
|190 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655
|236 €
|200 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655
|354 €
|300 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655
|420 €
|320 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655
|630 €
|480 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655
|1176 €
|900 €
|base
|SCALE-a
|-
|SCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755
|829.99 €
|809.99 €
|RAM
|SCALE-a
|128GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755
|Included
|Included
|RAM
|SCALE-a
|192GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755
|100 €
|40 €
|RAM
|SCALE-a
|256GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755
|120 €
|80 €
|RAM
|SCALE-a
|384GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755
|280 €
|160 €
|RAM
|SCALE-a
|512GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755
|400 €
|240 €
|RAM
|SCALE-a
|768GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755
|700 €
|192 €
|RAM
|SCALE-a
|1TB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755
|1368 €
|560 €
|RAM
|SCALE-a
|1.5TB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755
|2152 €
|880 €
|RAM
|SCALE-a
|3TB DDR5 ECC 3600MHz
|SCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755
|4504 €
|1840 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755
|Included
|Included
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755
|70 €
|38 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755
|118 €
|100 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755
|140 €
|76 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755
|210 €
|160 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755
|210 €
|190 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755
|236 €
|200 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755
|354 €
|300 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755
|420 €
|320 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755
|630 €
|480 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755
|1176 €
|900 €
|base
|SCALE-a
|-
|SCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965
|899.99 €
|869.99 €
|RAM
|SCALE-a
|128GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965
|Included
|Included
|RAM
|SCALE-a
|192GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965
|100 €
|40 €
|RAM
|SCALE-a
|256GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965
|120 €
|80 €
|RAM
|SCALE-a
|384GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965
|280 €
|160 €
|RAM
|SCALE-a
|512GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965
|400 €
|240 €
|RAM
|SCALE-a
|768GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965
|700 €
|192 €
|RAM
|SCALE-a
|1TB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965
|1368 €
|560 €
|RAM
|SCALE-a
|1.5TB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965
|2152 €
|880 €
|RAM
|SCALE-a
|3TB DDR5 ECC 3600MHz
|SCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965
|4504 €
|1840 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965
|Included
|Included
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965
|70 €
|38 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965
|118 €
|100 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965
|140 €
|76 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965
|210 €
|160 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965
|210 €
|190 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965
|236 €
|200 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965
|354 €
|300 €
|Stockage
|SCALE-a
|4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965
|420 €
|320 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965
|630 €
|480 €
|Stockage
|SCALE-a
|6x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965
|1176 €
|900 €
|base
|SCALE-a
|-
|SCALE-a9 – 2026 – Dual AMD EPYC 9965
|1349.99 €
|1349.99 €
|RAM
|SCALE-a
|128GB DDR5 ECC 5600MHz
|SCALE-a9 – 2026 – Dual AMD EPYC 9965
|Included
|Included
|RAM
|SCALE-a
|192GB DDR5 ECC 5600MHz
|SCALE-a9 – 2026 – Dual AMD EPYC 9965
|40 €
|40 €
|RAM
|SCALE-a
|256GB DDR5 ECC 5600MHz
|SCALE-a9 – 2026 – Dual AMD EPYC 9965
|80 €
|80 €
|RAM
|SCALE-a
|384GB DDR5 ECC 5600MHz
|SCALE-a9 – 2026 – Dual AMD EPYC 9965
|160 €
|160 €
|RAM
|SCALE-a
|512GB DDR5 ECC 5600MHz
|SCALE-a9 – 2026 – Dual AMD EPYC 9965
|240 €
|240 €
|RAM
|SCALE-a
|768GB DDR5 ECC 5600MHz
|SCALE-a9 – 2026 – Dual AMD EPYC 9965
|400 €
|Included
|RAM
|SCALE-a
|1024GB DDR5 ECC 5600MHz
|SCALE-a9 – 2026 – Dual AMD EPYC 9965
|560 €
|560 €
|RAM
|SCALE-a
|1.5TB DDR5 ECC 5600MHz
|SCALE-a9 – 2026 – Dual AMD EPYC 9965
|880 €
|880 €
|RAM
|SCALE-a
|3TB DDR5 ECC 5600MHz
|SCALE-a9 – 2026 – Dual AMD EPYC 9965
|1840 €
|1840 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a9 – 2026 – Dual AMD EPYC 9965
|Included
|Included
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-a9 – 2026 – Dual AMD EPYC 9965
|38 €
|38 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a9 – 2026 – Dual AMD EPYC 9965
|100 €
|100 €
|Stockage
|SCALE-a
|2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAID
|SCALE-a9 – 2026 – Dual AMD EPYC 9965
|160 €
|160 €
|base
|SCALE-i
|-
|SCALE-i1 – 2024 – Intel Xeon Gold 6426Y
|369.99 €
|349.99 €
|RAM
|SCALE-i
|128GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-i1 – 2024 – Intel Xeon Gold 6426Y
|Included
|Included
|RAM
|SCALE-i
|256GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-i1 – 2024 – Intel Xeon Gold 6426Y
|200 €
|80 €
|RAM
|SCALE-i
|512GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-i1 – 2024 – Intel Xeon Gold 6426Y
|440 €
|240 €
|RAM
|SCALE-i
|1TB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-i1 – 2024 – Intel Xeon Gold 6426Y
|1000 €
|560 €
|Stockage
|SCALE-i
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-i1 – 2024 – Intel Xeon Gold 6426Y
|Included
|Included
|Stockage
|SCALE-i
|2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-i1 – 2024 – Intel Xeon Gold 6426Y
|70 €
|52 €
|Stockage
|SCALE-i
|2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-i1 – 2024 – Intel Xeon Gold 6426Y
|118 €
|104 €
|Stockage
|SCALE-i
|4x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-i1 – 2024 – Intel Xeon Gold 6426Y
|140 €
|104 €
|Stockage
|SCALE-i
|6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-i1 – 2024 – Intel Xeon Gold 6426Y
|210 €
|156 €
|Stockage
|SCALE-i
|2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-i1 – 2024 – Intel Xeon Gold 6426Y
|229 €
|208 €
|Stockage
|SCALE-i
|4x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-i1 – 2024 – Intel Xeon Gold 6426Y
|236 €
|208 €
|Stockage
|SCALE-i
|6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-i1 – 2024 – Intel Xeon Gold 6426Y
|354 €
|312 €
|Stockage
|SCALE-i
|4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-i1 – 2024 – Intel Xeon Gold 6426Y
|458 €
|416 €
|Stockage
|SCALE-i
|6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-i1 – 2024 – Intel Xeon Gold 6426Y
|687 €
|624 €
|base
|SCALE-i
|-
|SCALE-i2 – 2024 – Intel Xeon Gold 6442Y
|389.99 €
|379.99 €
|RAM
|SCALE-i
|128GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-i2 – 2024 – Intel Xeon Gold 6442Y
|Included
|Included
|RAM
|SCALE-i
|256GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-i2 – 2024 – Intel Xeon Gold 6442Y
|200 €
|80 €
|RAM
|SCALE-i
|512GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-i2 – 2024 – Intel Xeon Gold 6442Y
|440 €
|240 €
|RAM
|SCALE-i
|1TB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-i2 – 2024 – Intel Xeon Gold 6442Y
|1000 €
|560 €
|Stockage
|SCALE-i
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-i2 – 2024 – Intel Xeon Gold 6442Y
|Included
|Included
|Stockage
|SCALE-i
|2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-i2 – 2024 – Intel Xeon Gold 6442Y
|70 €
|52 €
|Stockage
|SCALE-i
|2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-i2 – 2024 – Intel Xeon Gold 6442Y
|118 €
|104 €
|Stockage
|SCALE-i
|4x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-i2 – 2024 – Intel Xeon Gold 6442Y
|140 €
|104 €
|Stockage
|SCALE-i
|6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-i2 – 2024 – Intel Xeon Gold 6442Y
|210 €
|156 €
|Stockage
|SCALE-i
|2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-i2 – 2024 – Intel Xeon Gold 6442Y
|229 €
|208 €
|Stockage
|SCALE-i
|4x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-i2 – 2024 – Intel Xeon Gold 6442Y
|236 €
|208 €
|Stockage
|SCALE-i
|6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-i2 – 2024 – Intel Xeon Gold 6442Y
|354 €
|312 €
|Stockage
|SCALE-i
|4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-i2 – 2024 – Intel Xeon Gold 6442Y
|458 €
|416 €
|Stockage
|SCALE-i
|6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-i2 – 2024 – Intel Xeon Gold 6442Y
|687 €
|624 €
|base
|SCALE-i
|-
|SCALE-i3 – 2024 – Intel Xeon Gold 6438M
|449.99 €
|409.99 €
|RAM
|SCALE-i
|128GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-i3 – 2024 – Intel Xeon Gold 6438M
|Included
|Included
|RAM
|SCALE-i
|256GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-i3 – 2024 – Intel Xeon Gold 6438M
|200 €
|80 €
|RAM
|SCALE-i
|512GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-i3 – 2024 – Intel Xeon Gold 6438M
|440 €
|240 €
|RAM
|SCALE-i
|1TB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-i3 – 2024 – Intel Xeon Gold 6438M
|1000 €
|560 €
|Stockage
|SCALE-i
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-i3 – 2024 – Intel Xeon Gold 6438M
|Included
|Included
|Stockage
|SCALE-i
|2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-i3 – 2024 – Intel Xeon Gold 6438M
|70 €
|52 €
|Stockage
|SCALE-i
|2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-i3 – 2024 – Intel Xeon Gold 6438M
|118 €
|104 €
|Stockage
|SCALE-i
|4x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-i3 – 2024 – Intel Xeon Gold 6438M
|140 €
|104 €
|Stockage
|SCALE-i
|6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-i3 – 2024 – Intel Xeon Gold 6438M
|210 €
|156 €
|Stockage
|SCALE-i
|2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-i3 – 2024 – Intel Xeon Gold 6438M
|229 €
|208 €
|Stockage
|SCALE-i
|4x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-i3 – 2024 – Intel Xeon Gold 6438M
|236 €
|208 €
|Stockage
|SCALE-i
|6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-i3 – 2024 – Intel Xeon Gold 6438M
|354 €
|312 €
|Stockage
|SCALE-i
|4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-i3 – 2024 – Intel Xeon Gold 6438M
|458 €
|416 €
|Stockage
|SCALE-i
|6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-i3 – 2024 – Intel Xeon Gold 6438M
|687 €
|624 €
|base
|SCALE-GPU
|-
|SCALE-GPU-1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354
|969.99 €
|969.99 €
|RAM
|SCALE-GPU
|192GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-GPU-1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354
|Included
|Included
|RAM
|SCALE-GPU
|384GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-GPU-1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354
|120 €
|120 €
|RAM
|SCALE-GPU
|768GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-GPU-1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354
|240 €
|240 €
|RAM
|SCALE-GPU
|1,1TB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-GPU-1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354
|420 €
|420 €
|Stockage
|SCALE-GPU
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-GPU-1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354
|Included
|Included
|Stockage
|SCALE-GPU
|2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-GPU-1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354
|52 €
|52 €
|Stockage
|SCALE-GPU
|2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-GPU-1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354
|104 €
|104 €
|Stockage
|SCALE-GPU
|2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-GPU-1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354
|208 €
|208 €
|base
|SCALE-GPU
|-
|SCALE-GPU-2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454
|999.99 €
|999.99 €
|RAM
|SCALE-GPU
|192GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-GPU-2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454
|Included
|Included
|RAM
|SCALE-GPU
|384GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-GPU-2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454
|120 €
|120 €
|RAM
|SCALE-GPU
|768GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-GPU-2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454
|240 €
|240 €
|RAM
|SCALE-GPU
|1,1TB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-GPU-2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454
|420 €
|420 €
|Stockage
|SCALE-GPU
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-GPU-2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454
|Included
|Included
|Stockage
|SCALE-GPU
|2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-GPU-2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454
|52 €
|52 €
|Stockage
|SCALE-GPU
|2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-GPU-2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454
|104 €
|104 €
|Stockage
|SCALE-GPU
|2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-GPU-2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454
|208 �€
|208 €
|base
|SCALE-GPU
|-
|SCALE-GPU-3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554
|1029.99 €
|1029.99 €
|RAM
|SCALE-GPU
|192GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-GPU-3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554
|Included
|Included
|RAM
|SCALE-GPU
|384GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-GPU-3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554
|120 €
|120 €
|RAM
|SCALE-GPU
|768GB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-GPU-3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554
|240 €
|240 €
|RAM
|SCALE-GPU
|1,1TB DDR5 ECC 4800MHz
|SCALE-GPU-3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554
|420 €
|420 €
|Stockage
|SCALE-GPU
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-GPU-3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554
|Included
|Included
|Stockage
|SCALE-GPU
|2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-GPU-3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554
|52 €
|52 €
|Stockage
|SCALE-GPU
|2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID
|SCALE-GPU-3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554
|104 €
|104 €
|Stockage
|SCALE-GPU
|2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|SCALE-GPU-3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554
|208 €
|208 €
|base
|HGR
|-
|HGR-AI-2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354
|2969.99 €
|2969.99 €
|RAM
|HGR
|384GB DDR5 ECC 4800MHz
|HGR-AI-2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354
|Included
|Included
|RAM
|HGR
|512GB DDR5 ECC 4800MHz
|HGR-AI-2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354
|74 €
|64 €
|RAM
|HGR
|768GB DDR5 ECC 4800MHz
|HGR-AI-2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354
|360 €
|400 €
|RAM
|HGR
|2304GB DDR5 ECC 4800MHz
|HGR-AI-2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354
|2208 €
|960 €
|Stockage
|HGR
|2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID
|HGR-AI-2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354
|Included
|Included
|Stockage
|HGR
|4x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAID
|HGR-AI-2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354
|118 €
|88 €
|Stockage
|HGR
|2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-AI-2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354
|165 €
|150 €
|Stockage
|HGR
|4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-AI-2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354
|330 €
|300 €
|Stockage
|HGR
|2x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-AI-2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354
|339 €
|308 €
|Stockage
|HGR
|4x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-AI-2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354
|680 €
|616 €
|base
|HGR
|-
|HGR-HCI-a1 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9254
|1119.99 €
|999.99 €
|RAM
|HGR
|256GB DDR5 ECC 4800MHz
|HGR-HCI-a1 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9254
|Included
|Included
|RAM
|HGR
|512GB DDR5 ECC 4800MHz
|HGR-HCI-a1 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9254
|240 €
|128 €
|RAM
|HGR
|1TB DDR5 ECC 4800MHz
|HGR-HCI-a1 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9254
|800 €
|384 €
|RAM
|HGR
|1.5TB DDR5 ECC 4800MHz
|HGR-HCI-a1 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9254
|1472 €
|512 €
|RAM
|HGR
|2304GB DDR5 ECC 4800MHz
|HGR-HCI-a1 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9254
|2408 €
|1024 €
|Stockage
|HGR
|6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-HCI-a1 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9254
|Included
|Included
|Stockage
|HGR
|12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-HCI-a1 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9254
|354 €
|264 €
|Stockage
|HGR
|18x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-HCI-a1 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9254
|708 €
|528 €
|Stockage
|HGR
|24x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-HCI-a1 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9254
|1062 €
|792 €
|base
|HGR
|-
|HGR-HCI-a2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354
|1274.99 €
|1139.99 €
|RAM
|HGR
|384GB DDR5 ECC 4800MHz (1)
|HGR-HCI-a2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354
|Included
|Included
|RAM
|HGR
|384GB DDR5 ECC 4800MHz (2)
|HGR-HCI-a2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354
|Included
|Included
|RAM
|HGR
|512GB DDR5 ECC 4800MHz
|HGR-HCI-a2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354
|74 €
|64 €
|RAM
|HGR
|768GB DDR5 ECC 4800MHz
|HGR-HCI-a2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354
|360 €
|400 €
|RAM
|HGR
|1TB DDR5 ECC 4800MHz (1)
|HGR-HCI-a2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354
|600 €
|320 €
|RAM
|HGR
|1TB DDR5 ECC 4800MHz (2)
|HGR-HCI-a2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354
|600 €
|320 €
|RAM
|HGR
|1.5TB DDR5 ECC 4800MHz (1)
|HGR-HCI-a2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354
|1272 €
|384 €
|RAM
|HGR
|1.5TB DDR5 ECC 4800MHz (2)
|HGR-HCI-a2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354
|1272 €
|384 €
|RAM
|HGR
|2304GB DDR5 ECC 4800MHz
|HGR-HCI-a2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354
|2208 €
|960 €
|Stockage
|HGR
|6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-HCI-a2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354
|Included
|Included
|Stockage
|HGR
|12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-HCI-a2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354
|354 €
|264 €
|Stockage
|HGR
|18x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-HCI-a2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354
|708 €
|528 €
|Stockage
|HGR
|24x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-HCI-a2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354
|1062 €
|792 €
|base
|HGR
|-
|HGR-HCI-i1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+
|949.99 €
|849.99 €
|RAM
|HGR
|256GB DDR5 ECC 4800MHz
|HGR-HCI-i1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+
|Included
|Included
|RAM
|HGR
|512GB DDR5 ECC 4800MHz
|HGR-HCI-i1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+
|240 €
|128 €
|RAM
|HGR
|1TB DDR5 ECC 4800MHz
|HGR-HCI-i1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+
|800 €
|384 €
|RAM
|HGR
|1.5TB DDR5 ECC 4800MHz
|HGR-HCI-i1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+
|1472 €
|512 €
|Stockage
|HGR
|2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID
|HGR-HCI-i1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+
|Included
|Included
|Stockage
|HGR
|6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-HCI-i1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+
|Included
|Included
|Stockage
|HGR
|12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-HCI-i1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+
|354 €
|264 €
|Stockage
|HGR
|18x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-HCI-i1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+
|708 €
|528 €
|Stockage
|HGR
|24x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-HCI-i1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+
|1062 €
|792 €
|base
|HGR
|-
|HGR-HCI-i2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6526Y
|1039.99 €
|929.99 €
|RAM
|HGR
|256GB DDR5 ECC 4800MHz
|HGR-HCI-i2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6526Y
|Included
|Included
|RAM
|HGR
|512GB DDR5 ECC 4800MHz
|HGR-HCI-i2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6526Y
|240 €
|128 €
|Stockage
|HGR
|6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-HCI-i2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6526Y
|Included
|Included
|Stockage
|HGR
|12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-HCI-i2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6526Y
|354 €
|264 €
|Stockage
|HGR
|18x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-HCI-i2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6526Y
|708 €
|528 €
|Stockage
|HGR
|24x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-HCI-i2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6526Y
|1062 €
|792 €
|base
|HGR
|-
|HGR-HCI-i3 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6542Y
|1119.99 €
|999.99 €
|RAM
|HGR
|256GB DDR5 ECC 4800MHz
|HGR-HCI-i3 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6542Y
|Included
|Included
|RAM
|HGR
|512GB DDR5 ECC 4800MHz
|HGR-HCI-i3 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6542Y
|240 €
|128 €
|Stockage
|HGR
|6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-HCI-i3 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6542Y
|Included
|Included
|Stockage
|HGR
|12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-HCI-i3 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6542Y
|354 €
|264 €
|Stockage
|HGR
|18x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-HCI-i3 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6542Y
|708 €
|528 €
|Stockage
|HGR
|24x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-HCI-i3 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6542Y
|1062 €
|792 €
|base
|HGR
|-
|HGR-HCI-i4 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6554S
|1209.99 €
|1079.99 €
|RAM
|HGR
|256GB DDR5 ECC 4800MHz
|HGR-HCI-i4 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6554S
|Included
|Included
|RAM
|HGR
|512GB DDR5 ECC 4800MHz
|HGR-HCI-i4 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6554S
|240 €
|128 €
|Stockage
|HGR
|6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-HCI-i4 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6554S
|Included
|Included
|Stockage
|HGR
|12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-HCI-i4 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6554S
|354 €
|264 €
|Stockage
|HGR
|18x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-HCI-i4 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6554S
|708 €
|528 €
|Stockage
|HGR
|24x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-HCI-i4 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6554S
|1062 €
|792 €
|base
|HGR
|-
|HGR-SAP-1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6226R
|1254.99 €
|1011.99 €
|RAM
|HGR
|192GB DDR4 ECC 2933MHz
|HGR-SAP-1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6226R
|Included
|Included
|RAM
|HGR
|384GB DDR4 ECC 2933MHz
|HGR-SAP-1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6226R
|216 €
|96 €
|Stockage
|HGR
|6x SSD SAS 3.84TB Enterprise Class Hard RAID
|HGR-SAP-1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6226R
|Included
|Included
|Stockage
|HGR
|2x SSD SATA 480GB
|HGR-SAP-1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6226R
|Included
|Included
|Stockage
|HGR
|12x SSD SAS 3.84TB Enterprise Class Hard RAID
|HGR-SAP-1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6226R
|354 €
|264 €
|Stockage
|HGR
|24x SSD SAS 3.84TB Enterprise Class Hard RAID
|HGR-SAP-1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6226R
|1062 €
|792 €
|base
|HGR
|-
|HGR-SAP-2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6242R
|1391.99 €
|1121.99 €
|RAM
|HGR
|384GB DDR4 ECC 2933MHz
|HGR-SAP-2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6242R
|Included
|Included
|RAM
|HGR
|768GB DDR4 ECC 2933MHz
|HGR-SAP-2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6242R
|312 €
|192 €
|Stockage
|HGR
|6x SSD SAS 3.84TB Enterprise Class Hard RAID
|HGR-SAP-2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6242R
|Included
|Included
|Stockage
|HGR
|2x SSD SATA 480GB
|HGR-SAP-2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6242R
|Included
|Included
|Stockage
|HGR
|12x SSD SAS 3.84TB Enterprise Class Hard RAID
|HGR-SAP-2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6242R
|354 €
|264 €
|Stockage
|HGR
|24x SSD SAS 3.84TB Enterprise Class Hard RAID
|HGR-SAP-2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6242R
|1062 €
|792 €
|base
|HGR
|-
|HGR-SAP-3 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6248R
|1527.99 €
|1231.99 €
|RAM
|HGR
|768GB DDR4 ECC 2933MHz
|HGR-SAP-3 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6248R
|Included
|192 €
|RAM
|HGR
|1.5TB DDR4 ECC 2933MHz
|HGR-SAP-3 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6248R
|1032 €
|384 €
|Stockage
|HGR
|6x SSD SAS 3.84TB Enterprise Class Hard RAID
|HGR-SAP-3 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6248R
|Included
|Included
|Stockage
|HGR
|2x SSD SATA 480GB
|HGR-SAP-3 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6248R
|Included
|Included
|Stockage
|HGR
|12x SSD SAS 3.84TB Enterprise Class Hard RAID
|HGR-SAP-3 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6248R
|354 €
|264 €
|Stockage
|HGR
|24x SSD SAS 3.84TB Enterprise Class Hard RAID
|HGR-SAP-3 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6248R
|1062 €
|792 €
|base
|HGR
|-
|HGR-SDS-1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+
|1119.99 €
|999.99 €
|Stockage
|HGR
|6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-SDS-1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+
|Included
|Included
|Stockage
|HGR
|6x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-SDS-1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+
|546 €
|475 €
|Stockage
|HGR
|12x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-SDS-1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+
|630 €
|450 €
|Stockage
|HGR
|18x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-SDS-1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+
|1260 €
|900 €
|Stockage
|HGR
|12x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-SDS-1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+
|1722 €
|1399 €
|Stockage
|HGR
|24x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-SDS-1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+
|1890 €
|1350 €
|Stockage
|HGR
|18x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-SDS-1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+
|2898 €
|2323 €
|Stockage
|HGR
|24x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-SDS-1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+
|4074 €
|3247 €
|base
|HGR
|-
|HGR-SDS-2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6542Y
|1289.99 €
|1149.99 €
|Stockage
|HGR
|6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-SDS-2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6542Y
|Included
|Included
|Stockage
|HGR
|6x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-SDS-2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6542Y
|546 €
|475 €
|Stockage
|HGR
|12x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-SDS-2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6542Y
|630 €
|450 €
|Stockage
|HGR
|18x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-SDS-2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6542Y
|1260 €
|900 €
|Stockage
|HGR
|12x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-SDS-2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6542Y
|1722 €
|1399 €
|Stockage
|HGR
|24x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-SDS-2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6542Y
|1890 €
|1350 €
|Stockage
|HGR
|18x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-SDS-2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6542Y
|2898 €
|2323 €
|Stockage
|HGR
|24x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-SDS-2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6542Y
|4074 €
|3247 €
|base
|HGR
|-
|HGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S
|1399.99 €
|1199.99 €
|RAM
|HGR
|128GB DDR5 ECC 4800MHz
|HGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S
|Included
|Included
|RAM
|HGR
|256GB DDR5 ECC 4800MHz
|HGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S
|200 €
|64 €
|RAM
|HGR
|512GB DDR5 ECC 4800MHz
|HGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S
|440 €
|192 €
|RAM
|HGR
|768GB DDR5 ECC 4800MHz (1)
|HGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S
|760 €
|400 €
|RAM
|HGR
|768GB DDR5 ECC 4800MHz (2)
|HGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S
|760 €
|320 €
|Stockage
|HGR
|24x HDD SAS 22TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S
|Included
|Included
|Stockage
|HGR
|24x HDD SAS 22TB + 2x SSD NVMe 3.84TB High perf. cache Enterprise Class Soft RAID
|HGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S
|118 €
|88 €
|Stockage
|HGR
|24x HDD SAS 22TB Enterprise Class Hard RAID
|HGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S
|120 €
|66 €
|Stockage
|HGR
|24x HDD SAS 22TB + 2x SSD NVMe 7.68TB High perf. cache Enterprise Class Soft RAID
|HGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S
|210 €
|150 €
|Stockage
|HGR
|24x HDD SAS 22TB + 2x SSD NVMe 3.84TB High perf. cache Enterprise Class Hard RAID
|HGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S
|238 €
|154 €
|Stockage
|HGR
|24x HDD SAS 22TB + 2x SSD NVMe 7.68TB High perf. cache Enterprise Class Hard RAID
|HGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S
|330 €
|216 €
|Stockage
|HGR
|24x HDD SAS 22TB + 2x SSD NVMe 15.36TB High perf. cache Enterprise Class Soft RAID
|HGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S
|392 €
|308 €
|Stockage
|HGR
|24x HDD SAS 22TB + 2x SSD NVMe 15.36TB High perf. cache Enterprise Class Hard RAID
|HGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S
|512 €
|374 €
|Stockage
|HGR
|36x HDD SAS 22TB Enterprise Class Soft RAID
|HGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S
|516 €
|384 €
|Stockage
|HGR
|36x HDD SAS 22TB + 2x SSD NVMe 3.84TB High perf. cache Enterprise Class Soft RAID
|HGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S
|634 €
|472 €
|Stockage
|HGR
|36x HDD SAS 22TB Enterprise Class Hard RAID
|HGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S
|696 €
|450 €
|Stockage
|HGR
|36x HDD SAS 22TB + 2x SSD NVMe 7.68TB High perf. cache Enterprise Class Soft RAID
|HGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S
|726 €
|534 €
|Stockage
|HGR
|36x HDD SAS 22TB + 2x SSD NVMe 3.84TB High perf. cache Enterprise Class Hard RAID
|HGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S
|814 €
|538 €
|Stockage
|HGR
|36x HDD SAS 22TB + 2x SSD NVMe 7.68TB High perf. cache Enterprise Class Hard RAID
|HGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S
|906 €
|600 €
|Stockage
|HGR
|36x HDD SAS 22TB + 2x SSD NVMe 15.36TB High perf. cache Enterprise Class Soft RAID
|HGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S
|908 €
|692 €
|Stockage
|HGR
|36x HDD SAS 22TB + 2x SSD NVMe 15.36TB High perf. cache Enterprise Class Hard RAID
|HGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S
|1088 €
|758 €
IPs
|Reference
|New Public Price (Excl. VAT / Month)
|Old public price (Excl. VAT / Month)
|Additional IPv4
|2.00 €
|1.50 €
VPS
|Commit
|Family
|Reference
|New Public Price (Excl. VAT / Month)
|Old public price (Excl. VAT / Month)
|Monthly
|VPS 2026
|VPS-1
|6.49 €
|4.49 €
|Monthly
|VPS 2026
|VPS-2
|9.99 €
|6.99 €
|Monthly
|VPS 2026
|VPS-3
|19.99 €
|13.99 €
|Monthly
|VPS 2026
|VPS-4
|36.99 €
|24.99 €
|Monthly
|VPS 2026
|VPS-5
|54.99 €
|36.99 €
|Monthly
|VPS 2026
|VPS-6
|72.99 €
|48.99 €
|Monthly
|VPS 2026
|VPSLZ-1
|7.49 €
|5.49 €
|prepayment 6 months
|VPS 2026
|VPS-1
|36.99 €
|25.56 €
|prepayment 6 months
|VPS 2026
|VPS-2
|56.94 €
|39.84 €
|prepayment 6 months
|VPS 2026
|VPS-3
|113.94 €
|79.74 €
|prepayment 6 months
|VPS 2026
|VPS-4
|210.84 €
|142.44 €
|prepayment 6 months
|VPS 2026
|VPS-5
|313.44 €
|210.84 €
|prepayment 6 months
|VPS 2026
|VPS-6
|416.04 €
|279.24 €
|prepayment 6 months
|VPS 2026
|VPSLZ-1
|42.69 €
|31.26 €
|prepayment 12 months
|VPS 2026
|VPS-1
|66.19 €
|45.72 €
|prepayment 12 months
|VPS 2026
|VPS-2
|101.89 €
|71.28 €
|prepayment 12 months
|VPS 2026
|VPS-3
|203.89 €
|142.68 €
|prepayment 12 months
|VPS 2026
|VPS-4
|377.29 €
|254.88 €
|prepayment 12 months
|VPS 2026
|VPS-5
|560.89 €
|377.28 €
|prepayment 12 months
|VPS 2026
|VPS-6
|744.49 €
|499.68 €
|prepayment 12 months
|VPS 2026
|VPSLZ-1
|76.39 €
|55.92 €