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Pricing changes for Public Cloud, Bare Metal and VPS at OVHcloud

Octave Klaba05/03/20267 min read
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Pricing changes for Public Cloud, Bare Metal and VPS at OVHcloud

Since autumn 2025, the global memory market has been going through a major disruption. Although barely noticeable to end users, these developments are radically changing the cost of computer hardware and, as a direct result, the cost of the cloud.

This article will decipher this structural crisis, its real-life impacts, and the strategic choices that OVHcloud is implementing to mitigate its effects.

An industrial shift towards GPUs

Globally, the three major memory manufacturers have redirected a significant portion of their production capacity to meet the massive demand for GPUs, particularly for AI-related and high-bandwidth computing applications.

This reallocation took place without a corresponding reduction in the historical demand for RAM and storage, generating pressure on several market segments simultaneously.

The consequences of this were immediate and noticeable:

  • pressure on supply, with reduced stock and extended lead times
  • continuous rise in RAM and disk prices since September 2025
  • long-term market instability, which is not expected to find a new balance until late 2026

A sustained inflation of memory components

Even after the market stabilises, prices are not expected to return to their historical levels before 2028 the amount of time needed for new production capacities to become truly operational.

This development profoundly disrupts the economic fundamentals of computer hardware, both for on-premises infrastructures and for the cloud. Depending on configurations, the prices related to RAM and storage could increase by 15% to 300% compared to 2025 prices, depending on the volumes of memory and disk capacity deployed.

This change of scale is both abrupt and unprecedented, with no recent equivalent in the global market.

A market under pressure, even with higher prices

Paradoxically, the rise in prices is not enough to secure the availability of components. Currently, to guarantee the delivery of their desired volume of RAM or disks, cloud providers need to order up to 12 months in advance, without being told the final price at the time of purchase.

In practice, prices are only communicated one to two months after delivery, depending on the changes in supply and demand during the quarter in question. This uncertainty places unprecedented pressure on industry players and cloud providers, simultaneously affecting production and distribution.

Towards a new global balance of demand

This situation will inevitably have repercussions on the volumes ordered. Some customers will find the prices too high and limit their investments, while others, lacking alternatives, will continue to place orders regardless.

This interplay of opposing forces should lead to a new global balance, but at a significantly higher price point. Current projections anticipate a 250% to 300% increase in the price of RAM by the end of 2026, compared to September 2025.

Our strategy to soften the blow

In light of this reality, OVHcloud has chosen not to automatically pass on the entire price increase of components to its customers.

For the cloud deployed between 2026 and 2028 (including Public Cloud, Private Cloud, and Bare Metal), the average price increase will be limited – between 9% and 11% – despite significantly higher RAM and disk costs.

To offset this gap, a moderate increase of 2% to 6% is planned for solutions deployed before 2025, depending on the age of the equipment, as well as a change in IPv4 pricing. The latter should not have a significant impact on our customers’ budgets, as the cost of IP addresses is a small share compared to other resources in a cloud project.

Our objective is clear: to maintain pricing consistency across the entire range from 2021 to 2028, and to prepare for a gradual return to normal in 2029.

Continuous investments and developing solutions

Beyond pricing adjustments, this period will be characterised by sustained investments in our solutions and in the customer experience.
Despite the strong pressure from rising component costs, we are continuing to develop our services to provide more value to our customers.
In practical terms, this will result in:

  • a gradual strengthening of support mechanisms
  • an increase in resources included in certain ranges
  • a modernisation of our computing and storage infrastructures

These initiatives demonstrate our commitment to not reduce this period to merely a consequence of cost increases, but to maintain a dynamic of improving our services, even in a constrained economic context.

Time frame and implementation procedures

Our clients have already received emails detailing the precise impacts on their services. The new prices will come into effect on 2026 April 2026.

Until that date, it is possible to renew services at the current rates for a duration of up to 2 years. In all cases, the new prices will only apply at the end of the current contractual period.

A time of uncertainty and a strategic advantage

We are going through an exceptionally unpredictable period, where market visibility rarely lasts longer than one to two weeks. There remains hope that prices will stabilise on a long-term basis from 2026, so that we can avoid further unfavourable announcements.

In this tense context, having a global supply chain and two internal production facilities is a major strategic advantage. This allows us to continue receiving components and producing servers, while the memory shortage affects a large part of the market.

Our prices

You will find our new prices below:
Public Cloud: Prices below are displayed on an hourly basis and with Linux OS. Please, find on our Prices web page our monthly-consumed virtual machine instances (b2, c2, r2) and Savings Plan options (b3, c3, r3) as well as prices with Windows licences.
– All our VPS, Floating IPs, and Additional IP pricing.
Bare Metal: The displayed prices correspond to a 1-month commitment; additional discounts apply for 12- or 24-month prepayments. The prices for options are for new orders only. The renewal of options, which has been communicated by email to our customers, will be limited to +10% for disk options and +15% for RAM options.

For all existing subscriptions that are renewed before April 1st, you can keep your current rate for the duration of your choice, starting from your renewal date.

Please note that the following product categories are not affected by our pricing evolution:
– Public Cloud – Compute : Cloud GPUs and Metal Instances
– Public Cloud – Container : Managed Kubernetes, Managed Registries & Managed Rancher
– Public Cloud – Network : Load Balancer, Gateway. Public and Private network traffic remains included.
– Public Cloud – Storage : Object Storage, Block Storage.
– Public Cloud – Analytics : Data Platform
– Public Cloud – AI & Machine Learning : AI Solutions (AI Notebook, AI Training, AI Deploy) and AI Endpoints
– Public Cloud – Quantum : Emulators & QPUs
– Bare Metal : Kimsufi et SoYouStart ranges
– Bare Metal : All storage (Veeam Enterprise plus, HYCU, Back-up Agent, NAS-HA, Cloud Disk Array)
– Private Cloud : All VMware offers, all storage offers (Veeam Enterprise plus, HYCU, Back-up Agent)

Public Cloud – Virtual Machine Instances

General Purpose

These are the standard hourly & monthly price for Linux version of the instances, without Savings Plan or any other additional discount.

ReferenceNew Public Price (Excl. VAT / Hour)Old public price (Excl. VAT / Hour)
b3-80,0512 €0,0465 €
b3-160,1023 €0,093 €
b3-320,2046 €0,186 €
b3-640,4092 €0,372 €
b3-1280,819 €0,7439 €
b3-2561,637 €1,4878 €
b3-5123,274 €2,9756 €
b3-6404,092 €3,7195 €
b2-70,0709 €0,0681 €
b2-150,1342 €0,129 €
b2-300,2715 €0,261 €
b2-600,526 €0,505 €
b2-1201,033 €0,993 €

Compute Optimized

These are the standard hourly & monthly price for Linux version of the instances, without Savings Plan or any other additional discount.

ReferenceNew Public Price (Excl. VAT / Hour)Old public price (Excl. VAT / Hour)
c3-40,0457 €0,0415 €
c3-80,0913 €0,083 €
c3-160,1825 €0,1659 €
c3-320,365 €0,3318 €
c3-640,7301 €0,6637 €
c3-1281,461 €1,3274 €
c3-2562,921 €2,6547 €
c3-3203,651 €3,3184 €
c2-70,1018 €0,0978 €
c2-150,1976 €0,19 €
c2-300,3984 €0,383 €
c2-600,779 €0,749 €
c2-1201,54 €1,48 €

Memory Optimized

These are the standard hourly & monthly price for Linux version of the instances, without Savings Plan or any other additional discount.

ReferenceNew Public Price (Excl. VAT / Hour)Old public price (Excl. VAT / Hour)
r3-160,0663 €0,0602 €
r3-320,1324 €0,1203 €
r3-640,2648 €0,2407 €
r3-1280,53 €0,4813 €
r3-2561,059 €0,9627 €
r3-5122,118 €1,9254 €
r3-10244,236 €3,8508 €
r2-150,1018 €0,0978 €
r2-300,1176 €0,113 €
r2-600,2288 €0,22 €
r2-1200,461 €0,443 €
r2-2400,906 €0,871 €

Public Cloud – Databases

MySQL

ReferenceNew Public Price (Excl. VAT / Hour)New Public Price (Excl. VAT / Hour / Node)Old public price (Excl. VAT / Hour / Node)
Essential DB1-40,0746 €0,0746 €0,068 €
Essential DB1-70,1477 €0,1477 €0,1346 €
Essential DB1-150,2968 €0,2968 €0,2705 €
Essential DB1-300,5967 €0,5967 €0,5436 €
Production B3-80,446 €0,223 €0,2129 €
Production B3-160,8922 €0,4461 €0,4258 €
Production B3-321,7844 €0,8922 €0,8515 €
Production B3-643,5688 €1,7844 €1,703 €
Production B3-1287,1376 €3,5688 €3,4059 €
Production B3-25614,2754 €7,1377 €6,8118 €
Business DB1-40,1898 €0,0949 €0,0865 €
Business DB1-70,3798 €0,1899 €0,173 €
Business DB1-150,7594 €0,3797 €0,346 €
Business DB1-301,522 €0,761 €0,6933 €
Business DB1-603,0468 €1,5234 €1,3878 €
Business DB1-1206,0968 €3,0484 €2,777 €
Advanced B3-80,7212 €0,2404 €0,2295 €
Advanced B3-161,4424 €0,4808 €0,4589 €
Advanced B3-322,8848 €0,9616 €0,9177 €
Advanced B3-645,7696 €1,9232 €1,8354 €
Advanced B3-12811,5392 €3,8464 €3,6708 €
Advanced B3-25623,0784 €7,6928 €7,3416 €
Enterprise DB1-40,2892 €0,0964 €0,0879 €
Enterprise DB1-70,5697 €0,1899 €0,173 €
Enterprise DB1-151,1391 €0,3797 €0,346 €
Enterprise DB1-302,283 €0,761 €0,6933 €
Enterprise DB1-604,5702 €1,5234 €1,3878 €
Enterprise DB1-1209,1452 €3,0484 €2,777 €

PostgreSQL

ReferenceNew Public Price (Excl. VAT / Hour)New Public Price (Excl. VAT / Hour / Node)Old public price (Excl. VAT / Hour / Node)
Essential DB1-40,0746 €0,0746 €0,068 €
Essential DB1-70,1477 €0,1477 €0,1346 €
Essential DB1-150,2968 €0,2968 €0,2705 €
Essential DB1-300,5967 €0,5967 €0,5436 €
Production B3-80,446 €0,223 €0,2129 €
Production B3-160,8922 €0,4461 €0,4258 €
Production B3-321,7844 €0,8922 €0,8515 €
Production B3-643,5688 €1,7844 €1,703 €
Production B3-1287,1376 €3,5688 €3,4059 €
Production B3-25614,2754 €7,1377 €6,8118 €
Business DB1-40,1898 €0,0949 €0,0865 €
Business DB1-70,3798 €0,1899 €0,173 €
Business DB1-150,7594 €0,3797 €0,346 €
Business DB1-301,522 €0,761 €0,6933 €
Business DB1-603,0468 €1,5234 €1,3878 €
Business DB1-1206,0968 €3,0484 €2,777 €
Advanced B3-80,7212 €0,2404 €0,2295 €
Advanced B3-161,4424 €0,4808 €0,4589 €
Advanced B3-322,8848 €0,9616 €0,9177 €
Advanced B3-645,7696 €1,9232 €1,8354 €
Advanced B3-12811,5392 €3,8464 €3,6708 €
Advanced B3-25623,0784 €7,6928 €7,3416 €
Enterprise DB1-40,2892 €0,0964 €0,0879 €
Enterprise DB1-70,5697 €0,1899 €0,173 €
Enterprise DB1-151,1391 €0,3797 €0,346 €
Enterprise DB1-302,283 €0,761 €0,6933 €
Enterprise DB1-604,5702 €1,5234 €1,3878 €
Enterprise DB1-1209,1452 €3,0484 €2,777 €

Valkey

ReferenceNew Public Price (Excl. VAT / Hour)New Public Price (Excl. VAT / Hour / Node)Old public price (Excl. VAT / Hour / Node)
Essential DB1-40,0746 €0,0746 €0,068 €
Essential DB1-70,1477 €0,1477 €0,1346 €
Essential DB1-150,2968 €0,2968 €0,2705 €
Essential DB1-300,5967 €0,5967 €0,5436 €
Production B3-80,446 €0,223 €0,2129 €
Production B3-160,8922 €0,4461 €0,4258 €
Production B3-321,7844 €0,8922 €0,8515 €
Production B3-643,5688 €1,7844 €1,703 €
Production B3-1287,1376 €3,5688 €3,4059 €
Production B3-25614,2754 €7,1377 €6,8118 €
Business DB1-40,1898 €0,0949 €0,0865 €
Business DB1-70,3798 €0,1899 €0,173 €
Business DB1-150,7594 €0,3797 €0,346 €
Business DB1-301,522 €0,761 €0,6933 €
Business DB1-603,0468 €1,5234 €1,3878 €
Business DB1-1206,0968 €3,0484 €2,777 €
Advanced B3-80,7212 €0,2404 €0,2295 €
Advanced B3-161,4424 €0,4808 €0,4589 €
Advanced B3-322,8848 €0,9616 €0,9177 €
Advanced B3-645,7696 €1,9232 €1,8354 €
Advanced B3-12811,5392 €3,8464 €3,6708 €
Advanced B3-25623,0784 €7,6928 €7,3416 €
Enterprise DB1-40,2892 €0,0964 €0,0879 €
Enterprise DB1-70,5697 €0,1899 €0,173 €
Enterprise DB1-151,1391 €0,3797 €0,346 €
Enterprise DB1-302,283 €0,761 €0,6933 €
Enterprise DB1-604,5702 €1,5234 €1,3878 €
Enterprise DB1-1209,1452 €3,0484 €2,777 €

Kafka

ReferenceNew Public Price (Excl. VAT / Hour)New Public Price (Excl. VAT / Hour / Node)Old public price (Excl. VAT / Hour / Node)
Production B3-80,8346 €0,2782 €0,2656 €
Production B3-161,6695 €0,5565 €0,5311 €
Production B3-323,339 €1,113 €1,0622 €
Business DB1-40,4836 €0,1612 €0,1469 €
Business DB1-70,9585 €0,3195 €0,2911 €
Business DB1-151,8219 €0,6073 €0,5532 €
Business DB1-303,5259 €1,1753 €1,0707 €
Business DB1-607,0566 €2,3522 €2,1428 €
Advanced B3-81,6692 €0,2782 €0,2656 €
Advanced B3-163,339 €0,5565 €0,5311 €
Advanced B3-326,678 €1,113 €1,0622 €
Enterprise DB1-71,926 €0,321 €0,2924 €
Enterprise DB1-153,6438 €0,6073 €0,5532 €
Enterprise DB1-307,0518 €1,1753 €1,0707 €
Enterprise DB1-6014,1132 €2,3522 €2,1428 €

Kafka Connect

ReferenceNew Public Price (Excl. VAT / Hour)New Public Price (Excl. VAT / Hour / Node)Old public price (Excl. VAT / Hour / Node)
Essential DB1-40,1145 €0,1145 €0,1044 €
Essential DB1-70,2305 €0,2305 €0,2101 €
Essential DB1-150,4295 €0,4295 €0,3913 €
Essential DB1-300,7775 €0,7775 €0,7084 €
Production B3-80,6024 €0,2008 €0,1917 €
Production B3-161,2138 €0,4046 €0,3862 €
Production B3-322,2089 €0,7363 €0,7027 €
Business DB1-70,6915 €0,2305 €0,2101 €
Business DB1-151,3245 €0,4415 €0,4022 €
Business DB1-302,3325 €0,7775 €0,7084 €
Advanced B3-81,1994 €0,1999 €0,1908 €
Advanced B3-162,4276 €0,4046 €0,3862 €
Advanced B3-324,4178 €0,7363 €0,7027 €
Enterprise DB1-71,383 €0,2305 €0,2101 €
Enterprise DB1-152,649 €0,4415 €0,4022 €
Enterprise DB1-304,665 €0,7775 €0,7084 €

Kafka Mirror Maker

ReferenceNew Public Price (Excl. VAT / Hour)New Public Price (Excl. VAT / Hour / Node)Old public price (Excl. VAT / Hour / Node)
Essential DB1-40,1145 €0,1145 €0,1044 €
Essential DB1-70,2305 €0,2305 €0,2101 €
Essential DB1-150,4295 €0,4295 €0,3913 €
Essential DB1-300,7775 €0,7775 €0,7084 €
Production B3-80,6024 €0,2008 €0,1917 €
Production B3-161,2138 €0,4046 €0,3862 €
Production B3-322,2089 €0,7363 €0,7027 €
Business DB1-40,348 €0,116 €0,1057 €
Business DB1-70,6915 €0,2305 €0,2101 €
Business DB1-151,3245 €0,4415 €0,4022 €
Business DB1-302,3325 €0,7775 €0,7084 €
Advanced B3-81,1994 €0,1999 €0,1908 €
Advanced B3-162,4276 €0,4046 €0,3862 €
Advanced B3-324,4178 €0,7363 €0,7027 €
Enterprise DB1-71,383 €0,2305 €0,2101 €
Enterprise DB1-152,649 €0,4415 €0,4022 €
Enterprise DB1-304,665 €0,7775 €0,7084 €

Opensearch

ReferenceNew Public Price (Excl. VAT / Hour)New Public Price (Excl. VAT / Hour / Node)Old public price (Excl. VAT / Hour / Node)
Essential DB1-40,0814 €0,0814 €0,0742 €
Essential DB1-70,1642 €0,1642 €0,1497 €
Essential DB1-150,33 €0,33 €0,3007 €
Production B3-80,5403 €0,1801 €0,172 €
Production B3-161,0809 €0,3603 €0,3439 €
Production B3-322,1615 €0,7205 €0,6877 €
Production B3-644,3233 €1,4411 €1,3754 €
Business DB1-70,5289 €0,1763 €0,1607 €
Business DB1-151,0578 €0,3526 €0,3213 €
Business DB1-302,1336 €0,7112 €0,648 €
Business DB1-604,272 €1,424 €1,2972 €
Business DB1-1208,5665 €2,8555 €2,6013 €
Advanced B3-81,1562 €0,1927 €0,1839 €
Advanced B3-162,3124 €0,3854 €0,3678 €
Advanced B3-324,6248 €0,7708 €0,7357 €
Advanced B3-649,2496 €1,5416 €1,4713 €
Enterprise DB1-71,0668 €0,1778 €0,162 €
Enterprise DB1-152,1426 €0,3571 €0,3254 €
Enterprise DB1-304,2948 €0,7158 €0,6521 €
Enterprise DB1-608,571 €1,4285 €1,3014 €
Enterprise DB1-12017,142 €2,857 €2,6027 €

Managed Dashboard

ReferenceNew Public Price (Excl. VAT / Hour)New Public Price (Excl. VAT / Hour / Node)Old public price (Excl. VAT / Hour / Node)
Essential DB1-40,0814 €0,0814 €0,0742 €
Essential DB1-70,1642 €0,1642 €0,1497 €
Essential DB1-150,33 €0,33 €0,3007 €
Production B3-80,5403 €0,1801 €0,172 €
Production B3-161,0809 €0,3603 €0,3439 €
Production B3-322,1615 €0,7205 €0,6877 €
Production B3-644,3233 €1,4411 €1,3754 €
Business DB1-70,5289 €0,1763 €0,1607 €
Business DB1-151,0578 €0,3526 €0,3213 €
Business DB1-302,1336 €0,7112 €0,648 €
Business DB1-604,272 €1,424 €1,2972 €
Business DB1-1208,5665 €2,8555 €2,6013 €
Advanced B3-81,1562 €0,1927 €0,1839 €
Advanced B3-162,3124 €0,3854 €0,3678 €
Advanced B3-324,6248 €0,7708 €0,7357 €
Advanced B3-649,2496 €1,5416 €1,4713 €
Enterprise DB1-71,0668 €0,1778 €0,162 €
Enterprise DB1-152,1426 €0,3571 €0,3254 €
Enterprise DB1-304,2948 €0,7158 €0,6521 €
Enterprise DB1-608,571 €1,4285 €1,3014 €
Enterprise DB1-12017,142 €2,857 €2,6027 €

Floating IPs

Reference New Public Price (Excl. VAT / Hour)Old public price (Excl. VAT / Hour)
Floating IPs0,0027 €0,0025 €

Dedicated Servers & Options

These are the standard monthly price of the servers, without prepayment or commitment discount. The prices for options are for new orders only. The renewal of options, which has been communicated by email to our customers, will be limited to +10% for disk options and +15% for RAM options.

TypeFamilyOptionServerNew Public Price (Excl. VAT / Month)Old Public Price (Excl. VAT / Month)
baseADVANCE-ADVANCE-1 – 2024 – AMD EPYC 4244P89.99 €84.99 €
RAMADVANCE32GB DDR5 On-Die ECC 5200MHzADVANCE-1 – 2024 – AMD EPYC 4244PIncludedIncluded
RAMADVANCE64GB DDR5 On-Die ECC 5200MHzADVANCE-1 – 2024 – AMD EPYC 4244P18 €12 €
RAMADVANCE128GB DDR5 On-Die ECC 3600MHzADVANCE-1 – 2024 – AMD EPYC 4244P58 €36 €
RAMADVANCE192GB DDR5 On-Die ECC 3600MHzADVANCE-1 – 2024 – AMD EPYC 4244P78 €60 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-1 – 2024 – AMD EPYC 4244PIncludedIncluded
StockageADVANCE4x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-1 – 2024 – AMD EPYC 4244P42 €26 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-1 – 2024 – AMD EPYC 4244P70 €52 €
StockageADVANCE4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-1 – 2024 – AMD EPYC 4244P98 €78 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-1 – 2024 – AMD EPYC 4244P118 €104 €
StockageADVANCE4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-1 – 2024 – AMD EPYC 4244P200 €182 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 7.68TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-1 – 2024 – AMD EPYC 4244P229 €208 €
StockageADVANCE4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-1 – 2024 – AMD EPYC 4244P429 €390 €
baseADVANCE-ADVANCE-1 – 2026 – AMD EPYC 4245P104.99 €99.99 €
RAMADVANCE32GB DDR5 On-Die ECC 5600MHzADVANCE-1 – 2026 – AMD EPYC 4245PIncludedIncluded
RAMADVANCE64GB DDR5 On-Die ECC 5600MHzADVANCE-1 – 2026 – AMD EPYC 4245P26 €22 €
RAMADVANCE128GB DDR5 On-Die ECC 3600MHzADVANCE-1 – 2026 – AMD EPYC 4245P58 €44 €
RAMADVANCE256GB DDR5 On-Die ECC 3600MHzADVANCE-1 – 2026 – AMD EPYC 4245P130 €63 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-1 – 2026 – AMD EPYC 4245PIncludedIncluded
StockageADVANCE4x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-1 – 2026 – AMD EPYC 4245P42 €21.6 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-1 – 2026 – AMD EPYC 4245P70 €38 €
StockageADVANCE4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDADVANCE-1 – 2026 – AMD EPYC 4245P98 €54.4 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-1 – 2026 – AMD EPYC 4245P118 €100 €
StockageADVANCE4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDADVANCE-1 – 2026 – AMD EPYC 4245P197 €178.4 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 7.68TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-1 – 2026 – AMD EPYC 4245P210 €149.2 €
StockageADVANCE4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDADVANCE-1 – 2026 – AMD EPYC 4245P378 €298.4 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 15.36TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-1 – 2026 – AMD EPYC 4245P392 €299.99 €
baseADVANCE-ADVANCE-2 – 2024 – AMD EPYC 4344P124.99 €119.99 €
RAMADVANCE64GB DDR5 On-Die ECC 5200MHzADVANCE-2 – 2024 – AMD EPYC 4344PIncludedIncluded
RAMADVANCE128GB DDR5 On-Die ECC 3600MHzADVANCE-2 – 2024 – AMD EPYC 4344P40 €24 €
RAMADVANCE192GB DDR5 On-Die ECC 3600MHzADVANCE-2 – 2024 – AMD EPYC 4344P60 €48 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-2 – 2024 – AMD EPYC 4344PIncludedIncluded
StockageADVANCE4x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-2 – 2024 – AMD EPYC 4344P42 €26 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-2 – 2024 – AMD EPYC 4344P70 €52 €
StockageADVANCE4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-2 – 2024 – AMD EPYC 4344P98 €78 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-2 – 2024 – AMD EPYC 4344P118 €104 €
StockageADVANCE4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-2 – 2024 – AMD EPYC 4344P200 €182 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 7.68TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-2 – 2024 – AMD EPYC 4344P229 €208 €
StockageADVANCE4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-2 – 2024 – AMD EPYC 4344P429 €390 €
baseADVANCE-ADVANCE-2 – 2026 – AMD EPYC 4345P134.99 €119.99 €
RAMADVANCE64GB DDR5 On-Die ECC 5600MHzADVANCE-2 – 2026 – AMD EPYC 4345PIncludedIncluded
RAMADVANCE128GB DDR5 On-Die ECC 3600MHzADVANCE-2 – 2026 – AMD EPYC 4345P40 €22 €
RAMADVANCE256GB DDR5 On-Die ECC 3600MHzADVANCE-2 – 2026 – AMD EPYC 4345P112 €52 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-2 – 2026 – AMD EPYC 4345PIncludedIncluded
StockageADVANCE4x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-2 – 2026 – AMD EPYC 4345P42 €21.6 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-2 – 2026 – AMD EPYC 4345P70 €38 €
StockageADVANCE4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDADVANCE-2 – 2026 – AMD EPYC 4345P98 €54.4 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-2 – 2026 – AMD EPYC 4345P118 €100 €
StockageADVANCE4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDADVANCE-2 – 2026 – AMD EPYC 4345P197 €178.4 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 7.68TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-2 – 2026 – AMD EPYC 4345P210 €149.2 €
StockageADVANCE4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDADVANCE-2 – 2026 – AMD EPYC 4345P378 €298.4 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 15.36TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-2 – 2026 – AMD EPYC 4345P392 €299.99 €
baseADVANCE-ADVANCE-3 – 2024 – AMD EPYC 4464P169.99 €149.99 €
RAMADVANCE64GB DDR5 On-Die ECC 5200MHzADVANCE-3 – 2024 – AMD EPYC 4464PIncludedIncluded
RAMADVANCE128GB DDR5 On-Die ECC 3600MHzADVANCE-3 – 2024 – AMD EPYC 4464P40 €24 €
RAMADVANCE192GB DDR5 On-Die ECC 3600MHzADVANCE-3 – 2024 – AMD EPYC 4464P60 €48 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-3 – 2024 – AMD EPYC 4464PIncludedIncluded
StockageADVANCE4x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-3 – 2024 – AMD EPYC 4464P42 €26 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-3 – 2024 – AMD EPYC 4464P70 €52 €
StockageADVANCE4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-3 – 2024 – AMD EPYC 4464P98 €78 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-3 – 2024 – AMD EPYC 4464P118 €104 €
StockageADVANCE4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-3 – 2024 – AMD EPYC 4464P200 €182 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 7.68TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-3 – 2024 – AMD EPYC 4464P229 €208 €
StockageADVANCE4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-3 – 2024 – AMD EPYC 4464P429 €390 €
baseADVANCE-ADVANCE-3 – 2026 – AMD EPYC 4464P199.99 €159.99 €
RAMADVANCE64GB DDR5 On-Die ECC 5600MHzADVANCE-3 – 2026 – AMD EPYC 4464PIncludedIncluded
RAMADVANCE128GB DDR5 On-Die ECC 3600MHzADVANCE-3 – 2026 – AMD EPYC 4464P40 €22 €
RAMADVANCE256GB DDR5 On-Die ECC 3600MHzADVANCE-3 – 2026 – AMD EPYC 4464P112 €52 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-3 – 2026 – AMD EPYC 4464PIncludedIncluded
StockageADVANCE4x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-3 – 2026 – AMD EPYC 4464P42 €21.6 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-3 – 2026 – AMD EPYC 4464P70 €38 €
StockageADVANCE4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDADVANCE-3 – 2026 – AMD EPYC 4464P98 €54.4 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-3 – 2026 – AMD EPYC 4464P118 €100 €
StockageADVANCE4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDADVANCE-3 – 2026 – AMD EPYC 4464P197 €178.4 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 7.68TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-3 – 2026 – AMD EPYC 4464P210 €149.2 €
StockageADVANCE4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDADVANCE-3 – 2026 – AMD EPYC 4464P378 €298.4 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 15.36TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-3 – 2026 – AMD EPYC 4464P392 €299.99 €
baseADVANCE-ADVANCE-4 – 2024 – AMD EPYC 4584PX219.99 €199.99 €
RAMADVANCE64GB DDR5 On-Die ECC 5200MHzADVANCE-4 – 2024 – AMD EPYC 4584PXIncludedIncluded
RAMADVANCE128GB DDR5 On-Die ECC 3600MHzADVANCE-4 – 2024 – AMD EPYC 4584PX40 €24 €
RAMADVANCE192GB DDR5 On-Die ECC 3600MHzADVANCE-4 – 2024 – AMD EPYC 4584PX60 €48 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-4 – 2024 – AMD EPYC 4584PXIncludedIncluded
StockageADVANCE4x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-4 – 2024 – AMD EPYC 4584PX42 €26 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-4 – 2024 – AMD EPYC 4584PX70 €52 €
StockageADVANCE4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-4 – 2024 – AMD EPYC 4584PX98 €78 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-4 – 2024 – AMD EPYC 4584PX118 €104 €
StockageADVANCE4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-4 – 2024 – AMD EPYC 4584PX200 €182 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 7.68TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-4 – 2024 – AMD EPYC 4584PX229 €208 €
StockageADVANCE4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-4 – 2024 – AMD EPYC 4584PX429 €390 €
baseADVANCE-ADVANCE-4 – 2026 – AMD EPYC 4585PX239.99 €199.99 €
RAMADVANCE64GB DDR5 On-Die ECC 5600MHzADVANCE-4 – 2026 – AMD EPYC 4585PXIncludedIncluded
RAMADVANCE128GB DDR5 On-Die ECC 3600MHzADVANCE-4 – 2026 – AMD EPYC 4585PX40 €22 €
RAMADVANCE256GB DDR5 On-Die ECC 3600MHzADVANCE-4 – 2026 – AMD EPYC 4585PX112 €52 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-4 – 2026 – AMD EPYC 4585PXIncludedIncluded
StockageADVANCE4x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-4 – 2026 – AMD EPYC 4585PX42 €21.6 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-4 – 2026 – AMD EPYC 4585PX70 €38 €
StockageADVANCE4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDADVANCE-4 – 2026 – AMD EPYC 4585PX98 €54.4 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-4 – 2026 – AMD EPYC 4585PX118 €100 €
StockageADVANCE4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDADVANCE-4 – 2026 – AMD EPYC 4585PX197 €178.4 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 7.68TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-4 – 2026 – AMD EPYC 4585PX210 €149.2 €
StockageADVANCE4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDADVANCE-4 – 2026 – AMD EPYC 4585PX378 €298.4 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 15.36TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-4 – 2026 – AMD EPYC 4585PX392 €299.99 €
baseADVANCE-ADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224P289.99 €249.99 €
RAMADVANCE96GB DDR5 ECC 4800MHzADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224PIncludedIncluded
RAMADVANCE192GB DDR5 ECC 4800MHzADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224P90 €36 €
RAMADVANCE384GB DDR5 ECC 4800MHzADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224P318 €108 €
RAMADVANCE576GB DDR5 ECC 4800MHzADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224P552 €180 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224PIncludedIncluded
StockageADVANCE4x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224P42 €26 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224P70 €52 €
StockageADVANCE4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224P98 €78 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224P118 €104 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 4x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224P140 €104 €
StockageADVANCE4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224P200 €182 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 2x SSD NVMe 7.68TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224P229 €208 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 4x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224P236 €208 €
StockageADVANCE4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224P429 €390 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 4x SSD NVMe 7.68TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224P458 €416 €
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID + 6x SSD NVMe 7.68TB Datacenter Class Soft RAIDADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224P687 €624 €
StockageADVANCE8x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-5 – 2024 – AMD EPYC 8224P887 €806 €
baseADVANCE-ADVANCE-STOR – 2024 – AMD EPYC 4344P199.99 €199.99 €
RAMADVANCE32GB DDR5 On-Die ECC 5200MHzADVANCE-STOR – 2024 – AMD EPYC 4344PIncludedIncluded
RAMADVANCE64GB DDR5 On-Die ECC 5200MHzADVANCE-STOR – 2024 – AMD EPYC 4344P14 €12 €
RAMADVANCE128GB DDR5 On-Die ECC 3600MHzADVANCE-STOR – 2024 – AMD EPYC 4344P42 €36 €
RAMADVANCE192GB DDR5 On-Die ECC 3600MHzADVANCE-STOR – 2024 – AMD EPYC 4344P69 €60 €
StockageADVANCE2x HDD SAS 22TB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-STOR – 2024 – AMD EPYC 4344PIncludedIncluded
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-STOR – 2024 – AMD EPYC 4344PIncludedIncluded
StockageADVANCE4x HDD SAS 22TB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-STOR – 2024 – AMD EPYC 4344P70 €64 €
StockageADVANCE2x HDD SAS 22TB Enterprise Class Hard RAIDADVANCE-STOR – 2024 – AMD EPYC 4344P73 €66 €
StockageADVANCE6x HDD SAS 22TB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-STOR – 2024 – AMD EPYC 4344P141 €128 €
StockageADVANCE4x HDD SAS 22TB Enterprise Class Hard RAIDADVANCE-STOR – 2024 – AMD EPYC 4344P143 €130 €
StockageADVANCE8x HDD SAS 22TB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-STOR – 2024 – AMD EPYC 4344P211 €192 €
StockageADVANCE6x HDD SAS 22TB Enterprise Class Hard RAIDADVANCE-STOR – 2024 – AMD EPYC 4344P213 €194 €
StockageADVANCE8x HDD SAS 22TB Enterprise Class Hard RAIDADVANCE-STOR – 2024 – AMD EPYC 4344P284 €258 €
baseADVANCE-ADVANCE-STOR – 2026 – AMD EPYC 4345P229.99 €199.99 €
RAMADVANCE32GB DDR5 On-Die ECC 5600MHzADVANCE-STOR – 2026 – AMD EPYC 4345PIncludedIncluded
RAMADVANCE64GB DDR5 On-Die ECC 5600MHzADVANCE-STOR – 2026 – AMD EPYC 4345P25 €22 €
RAMADVANCE128GB DDR5 On-Die ECC 3600MHzADVANCE-STOR – 2026 – AMD EPYC 4345P58 €44 €
RAMADVANCE256GB DDR5 On-Die ECC 3600MHzADVANCE-STOR – 2026 – AMD EPYC 4345P130 €63 €
StockageADVANCE2x HDD SAS 24TB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-STOR – 2026 – AMD EPYC 4345PIncludedIncluded
StockageADVANCE2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class PCIe 5.0 Soft RAIDADVANCE-STOR – 2026 – AMD EPYC 4345PIncludedIncluded
StockageADVANCE2x HDD SAS 24TB Enterprise Class Hard RAIDADVANCE-STOR – 2026 – AMD EPYC 4345P73 €66 €
StockageADVANCE4x HDD SAS 24TB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-STOR – 2026 – AMD EPYC 4345P94 €64 €
StockageADVANCE4x HDD SAS 24TB Enterprise Class Hard RAIDADVANCE-STOR – 2026 – AMD EPYC 4345P143 €130 €
StockageADVANCE6x HDD SAS 24TB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-STOR – 2026 – AMD EPYC 4345P188 €128 €
StockageADVANCE6x HDD SAS 24TB Enterprise Class Hard RAIDADVANCE-STOR – 2026 – AMD EPYC 4345P248 €194 €
StockageADVANCE8x HDD SAS 24TB Enterprise Class Soft RAIDADVANCE-STOR – 2026 – AMD EPYC 4345P282 €192 €
StockageADVANCE8x HDD SAS 24TB Enterprise Class Hard RAIDADVANCE-STOR – 2026 – AMD EPYC 4345P362 €258 €
baseRISE-RISE-L – 2025 – AMD RYZEN 9 9950X149.99 €134.99 €
baseRISE-RISE-M – 2025 – AMD RYZEN 9 9900X99.99 €94.99 €
baseRISE-RISE-S – 2025 – AMD Ryzen 7 9700X64.99 €54.99 €
baseRISE-RISE-XL – 2025 – AMD EPYC TURIN 9455299.99 €269.99 €
baseGAME-GAME-1 – 2026 – AMD RYZEN 7 9800X3D139.99 €129.99 €
RAMGAME64GB DDR5 On-Die ECC 5600MHzGAME-1 – 2026 – AMD RYZEN 7 9800X3DIncludedIncluded
RAMGAME128GB DDR5 On-Die ECC 3600MHzGAME-1 – 2026 – AMD RYZEN 7 9800X3D40 €22 €
RAMGAME256GB DDR5 On-Die ECC 3600MHzGAME-1 – 2026 – AMD RYZEN 7 9800X3D112 €63 €
StockageGAME2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAIDGAME-1 – 2026 – AMD RYZEN 7 9800X3DIncludedIncluded
baseGAME-GAME-2 – 2026 – AMD RYZEN 9 9950X3D179.99 €169.99 €
RAMGAME64GB DDR5 On-Die ECC 5600MHzGAME-2 – 2026 – AMD RYZEN 9 9950X3DIncludedIncluded
RAMGAME128GB DDR5 On-Die ECC 3600MHzGAME-2 – 2026 – AMD RYZEN 9 9950X3D40 €22 €
RAMGAME256GB DDR5 On-Die ECC 3600MHzGAME-2 – 2026 – AMD RYZEN 9 9950X3D112 €63 €
StockageGAME2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAIDGAME-2 – 2026 – AMD RYZEN 9 9950X3DIncludedIncluded
baseSCALE-a-SCALE-a1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9124369.99 €349.99 €
RAMSCALE-a128GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9124IncludedIncluded
RAMSCALE-a256GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9124200 €80 €
RAMSCALE-a512GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9124440 €240 €
RAMSCALE-a1TB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 91241000 €560 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9124IncludedIncluded
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 912470 €52 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9124118 €104 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9124140 €104 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9124210 €156 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9124229 €208 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9124236 €208 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9124354 €312 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9124458 €416 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9124687 €624 €
baseSCALE-a-SCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135409.99 €389.99 €
RAMSCALE-a128GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135IncludedIncluded
RAMSCALE-a192GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135100 €40 €
RAMSCALE-a256GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135120 €80 €
RAMSCALE-a384GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135280 €160 €
RAMSCALE-a512GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135400 €240 €
RAMSCALE-a768GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135700 €400 €
RAMSCALE-a1TB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 91351368 €560 €
RAMSCALE-a1.5TB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 91352152 €880 €
RAMSCALE-a3TB DDR5 ECC 3600MHzSCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 91354504 €1840 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135IncludedIncluded
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 913570 €38 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135118 €100 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135140 €76 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135210 €160 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135210 €190 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135236 €200 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135354 €300 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135420 €320 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 9135630 €480 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a1 – 2026 – AMD EPYC 91351176 €900 €
baseSCALE-a-SCALE-a2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9254389.99 €379.99 €
RAMSCALE-a128GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9254IncludedIncluded
RAMSCALE-a256GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9254200 €80 €
RAMSCALE-a512GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9254440 €240 €
RAMSCALE-a1TB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 92541000 €560 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9254IncludedIncluded
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 925470 €52 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9254118 €104 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9254140 €104 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9254210 €156 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9254229 €208 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9254236 €208 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9254354 €312 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9254458 €416 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9254687 €624 €
baseSCALE-a-SCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255439.99 €429.99 €
RAMSCALE-a128GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255IncludedIncluded
RAMSCALE-a192GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255100 €40 €
RAMSCALE-a256GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255120 €80 €
RAMSCALE-a384GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255280 €160 €
RAMSCALE-a512GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255400 €240 €
RAMSCALE-a768GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255700 €400 €
RAMSCALE-a1TB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 92551368 €560 €
RAMSCALE-a1.5TB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 92552152 €880 €
RAMSCALE-a3TB DDR5 ECC 3600MHzSCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 92554504 €1840 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255IncludedIncluded
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 925570 €38 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255118 €100 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255140 €76 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255210 €160 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255210 €190 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255236 €200 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255354 €300 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255420 €320 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 9255630 €480 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a2 – 2026 – AMD EPYC 92551176 €900 €
baseSCALE-a-SCALE-a3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354449.99 €419.99 €
RAMSCALE-a128GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354IncludedIncluded
RAMSCALE-a256GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354200 €80 €
RAMSCALE-a512GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354440 €240 €
RAMSCALE-a1TB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 93541000 €560 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354IncludedIncluded
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 935470 €52 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354118 €104 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354140 €104 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354210 €156 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354229 €208 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354236 €208 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354354 €312 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354458 €416 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354687 €624 €
baseSCALE-a-SCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355499.99 €469.99 €
RAMSCALE-a128GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355IncludedIncluded
RAMSCALE-a192GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355100 €40 €
RAMSCALE-a256GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355120 €80 €
RAMSCALE-a384GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355280 €160 €
RAMSCALE-a512GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355400 €240 €
RAMSCALE-a768GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355700 €400 €
RAMSCALE-a1TB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 93551368 €560 €
RAMSCALE-a1.5TB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 93552152 €880 €
RAMSCALE-a3TB DDR5 ECC 3600MHzSCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 93554504 €1840 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355IncludedIncluded
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 935570 €38 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355118 €100 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355140 €76 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355210 €160 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355210 €190 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355236 €200 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355354 €300 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355420 €320 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 9355630 €480 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a3 – 2026 – AMD EPYC 93551176 €900 €
baseSCALE-a-SCALE-a4 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454459.99 €449.99 €
RAMSCALE-a128GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a4 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454IncludedIncluded
RAMSCALE-a256GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a4 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454200 €80 €
RAMSCALE-a512GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a4 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454440 €240 €
RAMSCALE-a1TB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a4 – 2024 – AMD EPYC GENOA 94541000 €560 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a4 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454IncludedIncluded
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a4 – 2024 – AMD EPYC GENOA 945470 €52 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a4 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454118 €104 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a4 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454140 €104 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a4 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454210 €156 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a4 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454229 €208 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a4 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454236 €208 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a4 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454354 €312 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a4 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454458 €416 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a4 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454687 €624 €
baseSCALE-a-SCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455549.99 €539.99 €
RAMSCALE-a128GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455IncludedIncluded
RAMSCALE-a192GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455100 €40 €
RAMSCALE-a256GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455120 €80 €
RAMSCALE-a384GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455280 €160 €
RAMSCALE-a512GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455400 €240 €
RAMSCALE-a768GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455700 €400 €
RAMSCALE-a1TB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 94551368 €560 €
RAMSCALE-a1.5TB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 94552152 €880 €
RAMSCALE-a3TB DDR5 ECC 3600MHzSCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 94554504 €1840 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455IncludedIncluded
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 945570 €38 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455118 €100 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455140 €76 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455210 €160 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455210 €190 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455236 €200 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455354 €300 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455420 €320 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 9455630 €480 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a4 – 2026 – AMD EPYC 94551176 €900 €
baseSCALE-a-SCALE-a5 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554539.99 €499.99 €
RAMSCALE-a128GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a5 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554IncludedIncluded
RAMSCALE-a256GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a5 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554200 €80 €
RAMSCALE-a512GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a5 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554440 €240 €
RAMSCALE-a1TB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a5 – 2024 – AMD EPYC GENOA 95541000 €560 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a5 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554IncludedIncluded
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a5 – 2024 – AMD EPYC GENOA 955470 €52 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a5 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554118 €104 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a5 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554140 €104 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a5 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554210 €156 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a5 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554229 €208 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a5 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554236 €208 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a5 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554354 €312 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a5 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554458 €416 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a5 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554687 €624 €
baseSCALE-a-SCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555639.99 €599.99 €
RAMSCALE-a128GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555IncludedIncluded
RAMSCALE-a192GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555100 €40 €
RAMSCALE-a256GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555120 €80 €
RAMSCALE-a384GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555280 €160 €
RAMSCALE-a512GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555400 €240 €
RAMSCALE-a768GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555700 €400 €
RAMSCALE-a1TB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 95551368 €560 €
RAMSCALE-a1.5TB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 95552152 €880 €
RAMSCALE-a3TB DDR5 ECC 3600MHzSCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 95554504 €1840 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555IncludedIncluded
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 955570 €38 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555118 €100 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555140 €76 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555210 €160 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555210 €190 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555236 €200 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555354 €300 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555420 €320 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 9555630 €480 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a5 – 2026 – AMD EPYC 95551176 €900 €
baseSCALE-a-SCALE-a6 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9654629.99 €579.99 €
RAMSCALE-a128GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a6 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9654IncludedIncluded
RAMSCALE-a256GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a6 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9654200 €80 €
RAMSCALE-a512GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a6 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9654440 €240 €
RAMSCALE-a1TB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a6 – 2024 – AMD EPYC GENOA 96541000 €560 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a6 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9654IncludedIncluded
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a6 – 2024 – AMD EPYC GENOA 965470 €52 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a6 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9654118 €104 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a6 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9654140 €104 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a6 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9654210 €156 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a6 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9654229 €208 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a6 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9654236 €208 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a6 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9654354 €312 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a6 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9654458 €416 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a6 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9654687 €624 €
baseSCALE-a-SCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655729.99 €699.99 €
RAMSCALE-a128GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655IncludedIncluded
RAMSCALE-a192GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655100 €40 €
RAMSCALE-a256GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655120 €80 €
RAMSCALE-a384GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655280 €160 €
RAMSCALE-a512GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655400 €240 €
RAMSCALE-a768GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655700 €400 €
RAMSCALE-a1TB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 96551368 €560 €
RAMSCALE-a1.5TB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 96552152 €880 €
RAMSCALE-a3TB DDR5 ECC 3600MHzSCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 96554504 €1840 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655IncludedIncluded
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 965570 €38 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655118 €100 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655140 €76 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655210 €160 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655210 €190 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655236 €200 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655354 €300 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655420 €320 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 9655630 €480 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a6 – 2026 – AMD EPYC 96551176 €900 €
baseSCALE-a-SCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755829.99 €809.99 €
RAMSCALE-a128GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755IncludedIncluded
RAMSCALE-a192GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755100 €40 €
RAMSCALE-a256GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755120 €80 €
RAMSCALE-a384GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755280 €160 €
RAMSCALE-a512GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755400 €240 €
RAMSCALE-a768GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755700 €192 €
RAMSCALE-a1TB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 97551368 €560 €
RAMSCALE-a1.5TB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 97552152 €880 €
RAMSCALE-a3TB DDR5 ECC 3600MHzSCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 97554504 €1840 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755IncludedIncluded
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 975570 €38 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755118 €100 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755140 €76 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755210 €160 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755210 €190 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755236 €200 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755354 €300 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755420 €320 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 9755630 €480 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a7 – 2026 – AMD EPYC 97551176 €900 €
baseSCALE-a-SCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965899.99 €869.99 €
RAMSCALE-a128GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965IncludedIncluded
RAMSCALE-a192GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965100 €40 €
RAMSCALE-a256GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965120 €80 €
RAMSCALE-a384GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965280 €160 €
RAMSCALE-a512GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965400 €240 €
RAMSCALE-a768GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965700 €192 €
RAMSCALE-a1TB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 99651368 €560 €
RAMSCALE-a1.5TB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 99652152 €880 €
RAMSCALE-a3TB DDR5 ECC 3600MHzSCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 99654504 €1840 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965IncludedIncluded
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 996570 €38 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965118 €100 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965140 €76 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965210 €160 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965210 €190 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965236 €200 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965354 €300 €
StockageSCALE-a4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965420 €320 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 9965630 €480 €
StockageSCALE-a6x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-a8 – 2026 – AMD EPYC 99651176 €900 €
baseSCALE-a-SCALE-a9 – 2026 – Dual AMD EPYC 99651349.99 €1349.99 €
RAMSCALE-a128GB DDR5 ECC 5600MHzSCALE-a9 – 2026 – Dual AMD EPYC 9965IncludedIncluded
RAMSCALE-a192GB DDR5 ECC 5600MHzSCALE-a9 – 2026 – Dual AMD EPYC 996540 €40 €
RAMSCALE-a256GB DDR5 ECC 5600MHzSCALE-a9 – 2026 – Dual AMD EPYC 996580 €80 €
RAMSCALE-a384GB DDR5 ECC 5600MHzSCALE-a9 – 2026 – Dual AMD EPYC 9965160 €160 €
RAMSCALE-a512GB DDR5 ECC 5600MHzSCALE-a9 – 2026 – Dual AMD EPYC 9965240 €240 €
RAMSCALE-a768GB DDR5 ECC 5600MHzSCALE-a9 – 2026 – Dual AMD EPYC 9965400 €Included
RAMSCALE-a1024GB DDR5 ECC 5600MHzSCALE-a9 – 2026 – Dual AMD EPYC 9965560 €560 €
RAMSCALE-a1.5TB DDR5 ECC 5600MHzSCALE-a9 – 2026 – Dual AMD EPYC 9965880 €880 €
RAMSCALE-a3TB DDR5 ECC 5600MHzSCALE-a9 – 2026 – Dual AMD EPYC 99651840 €1840 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a9 – 2026 – Dual AMD EPYC 9965IncludedIncluded
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-a9 – 2026 – Dual AMD EPYC 996538 €38 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a9 – 2026 – Dual AMD EPYC 9965100 €100 €
StockageSCALE-a2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class PCIe 5.0 Soft RAIDSCALE-a9 – 2026 – Dual AMD EPYC 9965160 €160 €
baseSCALE-i-SCALE-i1 – 2024 – Intel Xeon Gold 6426Y369.99 €349.99 €
RAMSCALE-i128GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-i1 – 2024 – Intel Xeon Gold 6426YIncludedIncluded
RAMSCALE-i256GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-i1 – 2024 – Intel Xeon Gold 6426Y200 €80 €
RAMSCALE-i512GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-i1 – 2024 – Intel Xeon Gold 6426Y440 €240 €
RAMSCALE-i1TB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-i1 – 2024 – Intel Xeon Gold 6426Y1000 €560 €
StockageSCALE-i2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-i1 – 2024 – Intel Xeon Gold 6426YIncludedIncluded
StockageSCALE-i2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-i1 – 2024 – Intel Xeon Gold 6426Y70 €52 €
StockageSCALE-i2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-i1 – 2024 – Intel Xeon Gold 6426Y118 €104 €
StockageSCALE-i4x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-i1 – 2024 – Intel Xeon Gold 6426Y140 €104 €
StockageSCALE-i6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-i1 – 2024 – Intel Xeon Gold 6426Y210 €156 €
StockageSCALE-i2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-i1 – 2024 – Intel Xeon Gold 6426Y229 €208 €
StockageSCALE-i4x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-i1 – 2024 – Intel Xeon Gold 6426Y236 €208 €
StockageSCALE-i6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-i1 – 2024 – Intel Xeon Gold 6426Y354 €312 €
StockageSCALE-i4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-i1 – 2024 – Intel Xeon Gold 6426Y458 €416 €
StockageSCALE-i6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-i1 – 2024 – Intel Xeon Gold 6426Y687 €624 €
baseSCALE-i-SCALE-i2 – 2024 – Intel Xeon Gold 6442Y389.99 €379.99 €
RAMSCALE-i128GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-i2 – 2024 – Intel Xeon Gold 6442YIncludedIncluded
RAMSCALE-i256GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-i2 – 2024 – Intel Xeon Gold 6442Y200 €80 €
RAMSCALE-i512GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-i2 – 2024 – Intel Xeon Gold 6442Y440 €240 €
RAMSCALE-i1TB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-i2 – 2024 – Intel Xeon Gold 6442Y1000 €560 €
StockageSCALE-i2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-i2 – 2024 – Intel Xeon Gold 6442YIncludedIncluded
StockageSCALE-i2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-i2 – 2024 – Intel Xeon Gold 6442Y70 €52 €
StockageSCALE-i2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-i2 – 2024 – Intel Xeon Gold 6442Y118 €104 €
StockageSCALE-i4x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-i2 – 2024 – Intel Xeon Gold 6442Y140 €104 €
StockageSCALE-i6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-i2 – 2024 – Intel Xeon Gold 6442Y210 €156 €
StockageSCALE-i2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-i2 – 2024 – Intel Xeon Gold 6442Y229 €208 €
StockageSCALE-i4x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-i2 – 2024 – Intel Xeon Gold 6442Y236 €208 €
StockageSCALE-i6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-i2 – 2024 – Intel Xeon Gold 6442Y354 €312 €
StockageSCALE-i4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-i2 – 2024 – Intel Xeon Gold 6442Y458 €416 €
StockageSCALE-i6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-i2 – 2024 – Intel Xeon Gold 6442Y687 €624 €
baseSCALE-i-SCALE-i3 – 2024 – Intel Xeon Gold 6438M449.99 €409.99 €
RAMSCALE-i128GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-i3 – 2024 – Intel Xeon Gold 6438MIncludedIncluded
RAMSCALE-i256GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-i3 – 2024 – Intel Xeon Gold 6438M200 €80 €
RAMSCALE-i512GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-i3 – 2024 – Intel Xeon Gold 6438M440 €240 €
RAMSCALE-i1TB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-i3 – 2024 – Intel Xeon Gold 6438M1000 €560 €
StockageSCALE-i2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-i3 – 2024 – Intel Xeon Gold 6438MIncludedIncluded
StockageSCALE-i2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-i3 – 2024 – Intel Xeon Gold 6438M70 €52 €
StockageSCALE-i2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-i3 – 2024 – Intel Xeon Gold 6438M118 €104 €
StockageSCALE-i4x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-i3 – 2024 – Intel Xeon Gold 6438M140 €104 €
StockageSCALE-i6x SSD NVMe 1.92TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-i3 – 2024 – Intel Xeon Gold 6438M210 €156 €
StockageSCALE-i2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-i3 – 2024 – Intel Xeon Gold 6438M229 €208 €
StockageSCALE-i4x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-i3 – 2024 – Intel Xeon Gold 6438M236 €208 €
StockageSCALE-i6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-i3 – 2024 – Intel Xeon Gold 6438M354 €312 €
StockageSCALE-i4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-i3 – 2024 – Intel Xeon Gold 6438M458 €416 €
StockageSCALE-i6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-i3 – 2024 – Intel Xeon Gold 6438M687 €624 €
baseSCALE-GPU-SCALE-GPU-1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354969.99 €969.99 €
RAMSCALE-GPU192GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-GPU-1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354IncludedIncluded
RAMSCALE-GPU384GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-GPU-1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354120 €120 €
RAMSCALE-GPU768GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-GPU-1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354240 €240 €
RAMSCALE-GPU1,1TB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-GPU-1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354420 €420 €
StockageSCALE-GPU2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-GPU-1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354IncludedIncluded
StockageSCALE-GPU2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-GPU-1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 935452 €52 €
StockageSCALE-GPU2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-GPU-1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354104 €104 €
StockageSCALE-GPU2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-GPU-1 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9354208 €208 €
baseSCALE-GPU-SCALE-GPU-2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454999.99 €999.99 €
RAMSCALE-GPU192GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-GPU-2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454IncludedIncluded
RAMSCALE-GPU384GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-GPU-2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454120 €120 €
RAMSCALE-GPU768GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-GPU-2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454240 €240 €
RAMSCALE-GPU1,1TB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-GPU-2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454420 €420 €
StockageSCALE-GPU2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-GPU-2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454IncludedIncluded
StockageSCALE-GPU2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-GPU-2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 945452 €52 €
StockageSCALE-GPU2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-GPU-2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454104 €104 €
StockageSCALE-GPU2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-GPU-2 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9454208 €208 €
baseSCALE-GPU-SCALE-GPU-3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 95541029.99 €1029.99 €
RAMSCALE-GPU192GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-GPU-3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554IncludedIncluded
RAMSCALE-GPU384GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-GPU-3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554120 €120 €
RAMSCALE-GPU768GB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-GPU-3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554240 €240 €
RAMSCALE-GPU1,1TB DDR5 ECC 4800MHzSCALE-GPU-3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554420 €420 €
StockageSCALE-GPU2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-GPU-3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554IncludedIncluded
StockageSCALE-GPU2x SSD NVMe 1.92TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-GPU-3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 955452 €52 €
StockageSCALE-GPU2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAIDSCALE-GPU-3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554104 €104 €
StockageSCALE-GPU2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDSCALE-GPU-3 – 2024 – AMD EPYC GENOA 9554208 €208 €
baseHGR-HGR-AI-2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 93542969.99 €2969.99 €
RAMHGR384GB DDR5 ECC 4800MHzHGR-AI-2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354IncludedIncluded
RAMHGR512GB DDR5 ECC 4800MHzHGR-AI-2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 935474 €64 €
RAMHGR768GB DDR5 ECC 4800MHzHGR-AI-2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354360 €400 €
RAMHGR2304GB DDR5 ECC 4800MHzHGR-AI-2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 93542208 €960 €
StockageHGR2x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAIDHGR-AI-2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354IncludedIncluded
StockageHGR4x SSD NVMe 3.84TB Datacenter Class Soft RAIDHGR-AI-2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354118 €88 €
StockageHGR2x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-AI-2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354165 €150 €
StockageHGR4x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-AI-2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354330 €300 €
StockageHGR2x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-AI-2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354339 €308 €
StockageHGR4x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-AI-2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354680 €616 €
baseHGR-HGR-HCI-a1 – 2024 – DUAL AMD EPYC 92541119.99 €999.99 €
RAMHGR256GB DDR5 ECC 4800MHzHGR-HCI-a1 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9254IncludedIncluded
RAMHGR512GB DDR5 ECC 4800MHzHGR-HCI-a1 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9254240 €128 €
RAMHGR1TB DDR5 ECC 4800MHzHGR-HCI-a1 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9254800 €384 €
RAMHGR1.5TB DDR5 ECC 4800MHzHGR-HCI-a1 – 2024 – DUAL AMD EPYC 92541472 €512 €
RAMHGR2304GB DDR5 ECC 4800MHzHGR-HCI-a1 – 2024 – DUAL AMD EPYC 92542408 €1024 €
StockageHGR6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-HCI-a1 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9254IncludedIncluded
StockageHGR12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-HCI-a1 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9254354 €264 €
StockageHGR18x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-HCI-a1 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9254708 €528 €
StockageHGR24x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-HCI-a1 – 2024 – DUAL AMD EPYC 92541062 €792 €
baseHGR-HGR-HCI-a2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 93541274.99 €1139.99 €
RAMHGR384GB DDR5 ECC 4800MHz (1)HGR-HCI-a2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354IncludedIncluded
RAMHGR384GB DDR5 ECC 4800MHz (2)HGR-HCI-a2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354IncludedIncluded
RAMHGR512GB DDR5 ECC 4800MHzHGR-HCI-a2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 935474 €64 €
RAMHGR768GB DDR5 ECC 4800MHzHGR-HCI-a2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354360 €400 €
RAMHGR1TB DDR5 ECC 4800MHz (1)HGR-HCI-a2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354600 €320 €
RAMHGR1TB DDR5 ECC 4800MHz (2)HGR-HCI-a2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354600 €320 €
RAMHGR1.5TB DDR5 ECC 4800MHz (1)HGR-HCI-a2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 93541272 €384 €
RAMHGR1.5TB DDR5 ECC 4800MHz (2)HGR-HCI-a2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 93541272 €384 €
RAMHGR2304GB DDR5 ECC 4800MHzHGR-HCI-a2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 93542208 €960 €
StockageHGR6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-HCI-a2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354IncludedIncluded
StockageHGR12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-HCI-a2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354354 €264 €
StockageHGR18x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-HCI-a2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 9354708 €528 €
StockageHGR24x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-HCI-a2 – 2024 – DUAL AMD EPYC 93541062 €792 €
baseHGR-HGR-HCI-i1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+949.99 €849.99 €
RAMHGR256GB DDR5 ECC 4800MHzHGR-HCI-i1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+IncludedIncluded
RAMHGR512GB DDR5 ECC 4800MHzHGR-HCI-i1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+240 €128 €
RAMHGR1TB DDR5 ECC 4800MHzHGR-HCI-i1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+800 €384 €
RAMHGR1.5TB DDR5 ECC 4800MHzHGR-HCI-i1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+1472 €512 €
StockageHGR2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAIDHGR-HCI-i1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+IncludedIncluded
StockageHGR6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-HCI-i1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+IncludedIncluded
StockageHGR12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-HCI-i1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+354 €264 €
StockageHGR18x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-HCI-i1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+708 €528 €
StockageHGR24x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-HCI-i1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+1062 €792 €
baseHGR-HGR-HCI-i2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6526Y1039.99 €929.99 €
RAMHGR256GB DDR5 ECC 4800MHzHGR-HCI-i2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6526YIncludedIncluded
RAMHGR512GB DDR5 ECC 4800MHzHGR-HCI-i2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6526Y240 €128 €
StockageHGR6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-HCI-i2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6526YIncludedIncluded
StockageHGR12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-HCI-i2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6526Y354 €264 €
StockageHGR18x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-HCI-i2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6526Y708 €528 €
StockageHGR24x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-HCI-i2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6526Y1062 €792 €
baseHGR-HGR-HCI-i3 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6542Y1119.99 €999.99 €
RAMHGR256GB DDR5 ECC 4800MHzHGR-HCI-i3 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6542YIncludedIncluded
RAMHGR512GB DDR5 ECC 4800MHzHGR-HCI-i3 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6542Y240 €128 €
StockageHGR6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-HCI-i3 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6542YIncludedIncluded
StockageHGR12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-HCI-i3 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6542Y354 €264 €
StockageHGR18x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-HCI-i3 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6542Y708 €528 €
StockageHGR24x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-HCI-i3 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6542Y1062 €792 €
baseHGR-HGR-HCI-i4 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6554S1209.99 €1079.99 €
RAMHGR256GB DDR5 ECC 4800MHzHGR-HCI-i4 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6554SIncludedIncluded
RAMHGR512GB DDR5 ECC 4800MHzHGR-HCI-i4 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6554S240 €128 €
StockageHGR6x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-HCI-i4 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6554SIncludedIncluded
StockageHGR12x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-HCI-i4 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6554S354 €264 €
StockageHGR18x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-HCI-i4 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6554S708 €528 €
StockageHGR24x SSD NVMe 3.84TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-HCI-i4 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6554S1062 €792 €
baseHGR-HGR-SAP-1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6226R1254.99 €1011.99 €
RAMHGR192GB DDR4 ECC 2933MHzHGR-SAP-1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6226RIncludedIncluded
RAMHGR384GB DDR4 ECC 2933MHzHGR-SAP-1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6226R216 €96 €
StockageHGR6x SSD SAS 3.84TB Enterprise Class Hard RAIDHGR-SAP-1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6226RIncludedIncluded
StockageHGR2x SSD SATA 480GBHGR-SAP-1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6226RIncludedIncluded
StockageHGR12x SSD SAS 3.84TB Enterprise Class Hard RAIDHGR-SAP-1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6226R354 €264 €
StockageHGR24x SSD SAS 3.84TB Enterprise Class Hard RAIDHGR-SAP-1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6226R1062 €792 €
baseHGR-HGR-SAP-2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6242R1391.99 €1121.99 €
RAMHGR384GB DDR4 ECC 2933MHzHGR-SAP-2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6242RIncludedIncluded
RAMHGR768GB DDR4 ECC 2933MHzHGR-SAP-2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6242R312 €192 €
StockageHGR6x SSD SAS 3.84TB Enterprise Class Hard RAIDHGR-SAP-2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6242RIncludedIncluded
StockageHGR2x SSD SATA 480GBHGR-SAP-2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6242RIncludedIncluded
StockageHGR12x SSD SAS 3.84TB Enterprise Class Hard RAIDHGR-SAP-2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6242R354 €264 €
StockageHGR24x SSD SAS 3.84TB Enterprise Class Hard RAIDHGR-SAP-2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6242R1062 €792 €
baseHGR-HGR-SAP-3 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6248R1527.99 €1231.99 €
RAMHGR768GB DDR4 ECC 2933MHzHGR-SAP-3 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6248RIncluded192 €
RAMHGR1.5TB DDR4 ECC 2933MHzHGR-SAP-3 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6248R1032 €384 €
StockageHGR6x SSD SAS 3.84TB Enterprise Class Hard RAIDHGR-SAP-3 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6248RIncludedIncluded
StockageHGR2x SSD SATA 480GBHGR-SAP-3 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6248RIncludedIncluded
StockageHGR12x SSD SAS 3.84TB Enterprise Class Hard RAIDHGR-SAP-3 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6248R354 €264 €
StockageHGR24x SSD SAS 3.84TB Enterprise Class Hard RAIDHGR-SAP-3 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6248R1062 €792 €
baseHGR-HGR-SDS-1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+1119.99 €999.99 €
StockageHGR6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-SDS-1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+IncludedIncluded
StockageHGR6x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-SDS-1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+546 €475 €
StockageHGR12x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-SDS-1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+630 €450 €
StockageHGR18x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-SDS-1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+1260 €900 €
StockageHGR12x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-SDS-1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+1722 €1399 €
StockageHGR24x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-SDS-1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+1890 €1350 €
StockageHGR18x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-SDS-1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+2898 €2323 €
StockageHGR24x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-SDS-1 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 5515+4074 €3247 €
baseHGR-HGR-SDS-2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6542Y1289.99 €1149.99 €
StockageHGR6x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-SDS-2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6542YIncludedIncluded
StockageHGR6x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-SDS-2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6542Y546 €475 €
StockageHGR12x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-SDS-2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6542Y630 €450 €
StockageHGR18x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-SDS-2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6542Y1260 €900 €
StockageHGR12x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-SDS-2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6542Y1722 €1399 €
StockageHGR24x SSD NVMe 7.68TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-SDS-2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6542Y1890 €1350 €
StockageHGR18x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-SDS-2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6542Y2898 €2323 €
StockageHGR24x SSD NVMe 15.36TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-SDS-2 – 2024 – DUAL INTEL XEON GOLD 6542Y4074 €3247 €
baseHGR-HGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S1399.99 €1199.99 €
RAMHGR128GB DDR5 ECC 4800MHzHGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554SIncludedIncluded
RAMHGR256GB DDR5 ECC 4800MHzHGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S200 €64 €
RAMHGR512GB DDR5 ECC 4800MHzHGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S440 €192 €
RAMHGR768GB DDR5 ECC 4800MHz (1)HGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S760 €400 €
RAMHGR768GB DDR5 ECC 4800MHz (2)HGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S760 €320 €
StockageHGR24x HDD SAS 22TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554SIncludedIncluded
StockageHGR24x HDD SAS 22TB + 2x SSD NVMe 3.84TB High perf. cache Enterprise Class Soft RAIDHGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S118 €88 €
StockageHGR24x HDD SAS 22TB Enterprise Class Hard RAIDHGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S120 €66 €
StockageHGR24x HDD SAS 22TB + 2x SSD NVMe 7.68TB High perf. cache Enterprise Class Soft RAIDHGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S210 €150 €
StockageHGR24x HDD SAS 22TB + 2x SSD NVMe 3.84TB High perf. cache Enterprise Class Hard RAIDHGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S238 €154 €
StockageHGR24x HDD SAS 22TB + 2x SSD NVMe 7.68TB High perf. cache Enterprise Class Hard RAIDHGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S330 €216 €
StockageHGR24x HDD SAS 22TB + 2x SSD NVMe 15.36TB High perf. cache Enterprise Class Soft RAIDHGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S392 €308 €
StockageHGR24x HDD SAS 22TB + 2x SSD NVMe 15.36TB High perf. cache Enterprise Class Hard RAIDHGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S512 €374 €
StockageHGR36x HDD SAS 22TB Enterprise Class Soft RAIDHGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S516 €384 €
StockageHGR36x HDD SAS 22TB + 2x SSD NVMe 3.84TB High perf. cache Enterprise Class Soft RAIDHGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S634 €472 €
StockageHGR36x HDD SAS 22TB Enterprise Class Hard RAIDHGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S696 €450 €
StockageHGR36x HDD SAS 22TB + 2x SSD NVMe 7.68TB High perf. cache Enterprise Class Soft RAIDHGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S726 €534 €
StockageHGR36x HDD SAS 22TB + 2x SSD NVMe 3.84TB High perf. cache Enterprise Class Hard RAIDHGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S814 €538 €
StockageHGR36x HDD SAS 22TB + 2x SSD NVMe 7.68TB High perf. cache Enterprise Class Hard RAIDHGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S906 €600 €
StockageHGR36x HDD SAS 22TB + 2x SSD NVMe 15.36TB High perf. cache Enterprise Class Soft RAIDHGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S908 €692 €
StockageHGR36x HDD SAS 22TB + 2x SSD NVMe 15.36TB High perf. cache Enterprise Class Hard RAIDHGR-STOR-1 – 2024 – INTEL XEON GOLD 6554S1088 €758 €

IPs

Reference New Public Price (Excl. VAT / Month)Old public price (Excl. VAT / Month)
Additional IPv42.00 €1.50 €

VPS

Commit Family Reference New Public Price (Excl. VAT / Month)Old public price (Excl. VAT / Month)
MonthlyVPS 2026VPS-16.49 €4.49 €
MonthlyVPS 2026VPS-29.99 €6.99 €
MonthlyVPS 2026VPS-319.99 €13.99 €
MonthlyVPS 2026VPS-436.99 €24.99 €
MonthlyVPS 2026VPS-554.99 €36.99 €
MonthlyVPS 2026VPS-672.99 €48.99 €
MonthlyVPS 2026VPSLZ-17.49 €5.49 €
prepayment 6 monthsVPS 2026VPS-136.99 €25.56 €
prepayment 6 monthsVPS 2026VPS-256.94 €39.84 €
prepayment 6 monthsVPS 2026VPS-3113.94 €79.74 €
prepayment 6 monthsVPS 2026VPS-4210.84 €142.44 €
prepayment 6 monthsVPS 2026VPS-5313.44 €210.84 €
prepayment 6 monthsVPS 2026VPS-6416.04 €279.24 €
prepayment 6 monthsVPS 2026VPSLZ-142.69 €31.26 €
prepayment 12 monthsVPS 2026VPS-166.19 €45.72 €
prepayment 12 monthsVPS 2026VPS-2101.89 €71.28 €
prepayment 12 monthsVPS 2026VPS-3203.89 €142.68 €
prepayment 12 monthsVPS 2026VPS-4377.29 €254.88 €
prepayment 12 monthsVPS 2026VPS-5560.89 €377.28 €
prepayment 12 monthsVPS 2026VPS-6744.49 €499.68 €
prepayment 12 monthsVPS 2026VPSLZ-176.39 €55.92 €
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