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Filippo Sanesi

Filippo Sanesi

Contributor

Start-Up Program Manager UK & North Europe Cluster OVHcloud

Articles from Filippo Sanesi

Startup Success highlight: YouScan

Startup Success highlight: YouScan

OVHcloud Startup ProgramFilippo Sanesi22/05/2025
Startup Success highlight: MapTiler

Startup Success highlight: MapTiler

OVHcloud Startup ProgramFilippo Sanesi22/05/2025
How can startups create AI responsibly?

How can startups create AI responsibly?

OVHcloud Startup ProgramFilippo Sanesi30/04/2024
How data sovereignty as a design principle can turbocharge business growth

How data sovereignty as a design principle can turbocharge business growth

OVHcloud Startup ProgramFilippo Sanesi02/01/2024
Why sustainability should be a priority for startups &amp; scaleups

Why sustainability should be a priority for startups &amp; scaleups

OVHcloud Startup ProgramFilippo Sanesi10/02/2023