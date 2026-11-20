Wo sind meine Daten? Wer kontrolliert die Kette? Was wird das in sechs Monaten kosten, und was passiert, wenn sich die Regeln über Nacht ändern? Jede Organisation, die in KI investiert, stellt sich früher oder später diese vier Fragen. Genau darauf wollten wir am 19. November im Carrousel du Louvre vor mehr als 2.000 Kunden, Partnern und Entwicklern Antworten geben. Bei diesem 13. Summit, der jetzt OVHcloud AI Summit heißt, ließ sich unser roter Faden, bereits im Programm der Veranstaltung angekündigt, in einer Idee zusammenfassen: Souveräne KI bedeutet, eine ganze Kette zu beherrschen.

Falls Sie nicht vor Ort waren, können Sie sich das Replay der Keynote ansehen. Hier schon einmal die fünf wichtigsten Erkenntnisse und was sie für Ihre Projekte bedeuten.

1. GPUs sind kein Engpass mehr

Einer der offensten Momente der Keynote kam von Octave Klaba, unserem Gründer und CEO. In den vergangenen drei Jahren haben viele von Ihnen bei uns GPUs ohne Mengenbeschränkung angefragt, und er räumte es vor dem Publikum ein: Wir hatten nicht genug. Wir hatten uns entschieden, sie unseren bestehenden Kunden vorzubehalten, statt sie als Verkaufsargument zu nutzen. Dieses Kapitel ist abgeschlossen. NVIDIA-GPUs vom Typ B300 und Rubin kommen sowohl als Bare Metal als auch in der Public Cloud, auf drei Kontinenten. Mit 110 Megawatt verfügbarer Leistung in unseren Rechenzentren können wir für wirtschaftlich tragfähige Projekte bis zu 60.000 B300 oder 35.000 Rubin bereitstellen.

Diese Kapazität verdanken wir unserem Modell, denn wir bauen unsere Server selbst, errichten unsere Rechenzentren, kühlen sie mit Wasser und betreiben unser eigenes Netzwerk. Yaniv Fdida, unser Chief Product & Technology Officer, machte das zum Leitmotiv seines Vortrags: KI ist kein Produkt, sondern ein Stack. Dieser reicht vom Strom, der die GPU versorgt, bis zur Anwendung, die Sie jeden Morgen öffnen. Für Ihre Projekte lautet die Frage also nicht mehr, wie Sie an GPUs kommen. Es geht darum, wie Sie sie nutzen, in der Cloud oder On-Premises, je nach angestrebtem Souveränitätsniveau.

2. Das richtige Modell statt des größten

Als Octave Klaba unser erstes LLM vorstellte, lächelte das Publikum zunächst, denn wir haben es tatsächlich Olala genannt. Hinter dem Namen stecken fünfzehn Jahre Forschung, die Olivier Debeugny bei Dragon LLM geleitet hat, heute Geschäftsführer unserer Tochtergesellschaft OVHai LLM. Er hatte bereits im Oktober beim World Summit AI in Amsterdam die Bausteine souveräner KI vorgestellt. Olala ist das erste Modell aus unseren OVHai-Laboren, die auch an Sprachtechnologien und Dokumentensuche arbeiten.

Olala mini wurde auf drei öffentlichen europäischen Supercomputern trainiert und läuft auf einem einfachen CPU-Server. Bei Qwant liefert es bereits die Sofortantwort für 3 Millionen Suchanfragen pro Tag. Dort verbraucht es dreimal weniger Ressourcen als das vorherige Modell und antwortet 20 % schneller. Yaniv Fdida zog daraus die allgemeine Lehre: „Die Zukunft der Inferenz ist nicht ein riesiges Modell, das alles kann. Es ist das richtige, spezialisierte Modell für jeden geschäftlichen Bedarf.“ Für Sie bedeutet das KI mit planbaren Kosten, weil jede Aufgabe genau das Modell nutzt, das sie braucht.

3. Agenten verlassen das Prototypstadium

Zurück zu diesen zweihundert Agenten. Die Demo von AI Fabric, entwickelt mit Blade.sh by Shadow, erinnerte daran, dass ein Agent zuerst einen Ort braucht, an dem er läuft. Yohann Prigent, CTO von Blade.sh, formulierte es einfacher: „Ein Agent ohne Ausführungsumgebung ist ein Chatbot.“

Zwei weitere Ankündigungen vervollständigen das Bild. AI Agents hostet, sichert und überwacht Ihre Agenten, sobald sie das Prototypstadium verlassen, mit dauerhaftem Gedächtnis und menschlicher Freigabe für sensible Aktionen. AI Search gibt ihnen Zugriff auf die richtigen Passagen in Millionen von Dokumenten Ihres Unternehmens. So haben Sie bei einem einzigen europäischen Anbieter alles, um einen Agenten von der Demo in die Produktion zu bringen.

4. KI im Arbeitsalltag

Die Rückkehr von Jean-Louis Quéguiner bescherte der Keynote einen ihrer persönlichsten Momente. Der frühere Verantwortliche für Daten und KI bei uns gründete anschließend Gladia, das in diesem Jahr Teil unserer Gruppe wurde. Er kam mit einer Überzeugung zurück: In Europa muss eine Sprach-KI Akzente, gemischte Sprachen und jene Sätze verstehen, die auf Englisch beginnen und in der eigenen Sprache enden. Wir haben sie in unserem eigenen telefonischen Support auf die Probe gestellt, wo Gladia-Sprachagenten seit dem 1. September 2026 einen Teil der Anrufe übernehmen.

Dieselbe Logik gilt für OVHai Workspace, vorgestellt von Guillaume Gojard, Product Director, und Timothée Rebours, Team Leader. Auf der Bühne fasste das Tool einen Verlauf von zwanzig E-Mails zusammen, fand einen gemeinsamen Termin und holte eine Besprechung nach, die ohne Sie begonnen hatte. Blieb die Frage, die sich alle stellten: Kann man einer KI seine E-Mails und Dokumente anvertrauen? Guillaume Gojard antwortete, dass wir „die KI für Sie arbeiten lassen, nicht an Ihnen“. Ihre Daten bleiben in Europa, werden nicht zum Trainieren von Modellen verwendet, und der gesamte Workspace wird 2027 Ende-zu-Ende-verschlüsselt.

5. Souveräne KI ist bereits in Produktion

Im letzten Höhepunkt kamen neun Kunden zu Wort. Die AIFE, die französische Behörde für die Finanz-IT des Staates, betreibt die öffentliche E-Rechnungsplattform, die seit September in Frankreich im Einsatz ist. Die Plattform läuft auf unserem Angebot Bare Metal SecNumCloud und soll künftig 4 Milliarden Datenflüsse bewältigen. Ihr Direktor Emmanuel Spinat fasste die Stimmung zusammen: Die Zeit der Proofs of Concept ist vorbei, jetzt sind KI-Dienste in Produktion gefragt.

Das IGN, Frankreichs nationales Geoinstitut, hostet bei uns seine Géoplateforme, die bis zu 55.000 Anfragen pro Sekunde bedienen kann. Das Institut bereitet zudem digitale Zwillinge französischer Regionen vor, um die Folgen des Klimawandels vorherzusehen. Skaleet, Ipsos Synthesio, Wiremind, Sekoia, Kbrw, La Poste Santé et Autonomie und Luganodes rundeten das Programm ab. Ihre Branchen reichen von Banken und Gesundheitswesen bis zu Cybersicherheit und Logistik. Doch alle führen zurück zur Frage, die die Journalistin und Rednerin Asha Sumputh stellte: Wem vertrauen wir unsere Daten an?

Die Zukunft gestalten wir mit Ihnen

Diese fünf Erkenntnisse folgen aus der Vision, die Octave Klaba zum Auftakt der Keynote skizzierte. Für ihn zeigt sich der wahre Wert von KI in agentischen Anwendungen, mit Agenten, die stunden- oder sogar tagelang an einer Aufgabe arbeiten können. Er hält diese Zeit für „zugleich spannend und verunsichernd“, denn „alle Karten liegen auf dem Tisch“. Seiner Meinung nach werden Vision und Geschwindigkeit den Unterschied machen. Nach Webhosting, Dedicated Servern und der Cloud markiert dieser Summit für uns den Beginn einer Beschleunigung in Richtung KI und Quantencomputing. Unser Ziel bleibt souveräne KI, getreu der Überzeugung, die uns seit fast 30 Jahren leitet: frei und unabhängig in unseren Technologieentscheidungen zu bleiben.