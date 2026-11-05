Am 19. November bringt der OVHcloud AI Summit im Carrousel du Louvre unser gesamtes Ökosystem rund um souveräne KI zusammen – das Ergebnis einer Vision, die wir seit Langem verfolgen. Erfahren Sie, wie diese Entwicklung begann und was Sie vor Ort erwartet.

Web, Cloud und jetzt KI

Mit dem Web begann unsere Geschichte. 1999 wurde OVHcloud in Roubaix gegründet, um Websites zu hosten. Die Cloud hat uns anschließend zu dem gemacht, was Sie heute sind: Wir entwickeln unsere eigenen Server, bauen und betreiben unsere Rechenzentren und steuern unser Netzwerk durchgängig von Anfang bis Ende. Diese vollständig von uns kontrollierte Infrastruktur bildet das Fundament, auf dem Sie Ihre Dienste Tag für Tag betreiben.

KI knüpft nahtlos an diese Entwicklung an. Seit fast zehn Jahren wächst sie auf genau diesem Fundament – angefangen bei unseren On-Demand-GPUs bis hin zu unseren Inferenz-Diensten, bei denen wir Pionierarbeit geleistet haben. Mit unserem AI Lab gehen wir heute noch einen Schritt weiter und trainieren unserer eigenen Modelle. Souveränität bleibt dabei unser Kompass. Lediglich die Dimension ändert sich: Sie erstreckt sich nun auch auf die Modelle.

Von unseren ersten GPUs bis zu souveränen LLMs

Dieser Wandel geschah nicht über Nacht. Alles begann 2017 mit GPU-Servern, die speziell für Deep Learning konzipiert wurden. 2019 wurden wir der erste europäische Cloud-Anbieter, der die NVIDIA GPU Cloud-Plattform weltweit bereitstellte. Danach wuchs unser Angebot Stein für Stein – und in den letzten Monaten hat sich diese Entwicklung deutlich beschleunigt.

29. April 2025: Einführung von AI Endpoints, einer serverlosen Plattform, die über APIs Zugriff auf Open-Source-KI-Modelle bietet – mittlerweile sind es über 40.

Einführung von AI Endpoints, einer serverlosen Plattform, die über APIs Zugriff auf Open-Source-KI-Modelle bietet – mittlerweile sind es über 40. 20. November 2025: Das Programm „Get your SaaS ready for AI“ öffnet sich für Softwareentwickler, um sie bei der Integration agentischer KI in ihre Anwendungen zu unterstützen.

Das Programm „Get your SaaS ready for AI“ öffnet sich für Softwareentwickler, um sie bei der Integration agentischer KI in ihre Anwendungen zu unterstützen. 26. Januar 2026: Bekanntgabe der Übernahme von Seald , einem französischen Spezialisten für End-to-End-Verschlüsselung, um diesen Schutz nativ in unser Portfolio zu integrieren.

Bekanntgabe der , einem französischen Spezialisten für End-to-End-Verschlüsselung, um diesen Schutz nativ in unser Portfolio zu integrieren. 25. März 2026: Gründung des AI Lab für das Training und Fine-Tuning souveräner Large Language Models (LLMs). Gleichzeitig gaben wir offiziell die Übernahme von Dragon LLM (heute OVHai LLM) bekannt, einem Anbieter spezialisierter, generativer KI-Modelle, die sich lokal (On-Premises) betreiben lassen.

Gründung des für das Training und Fine-Tuning souveräner Large Language Models (LLMs). Gleichzeitig gaben wir offiziell die Übernahme von Dragon LLM (heute OVHai LLM) bekannt, einem Anbieter spezialisierter, generativer KI-Modelle, die sich lokal (On-Premises) betreiben lassen. 17. Juni 2026: Das AI Lab präsentiert exklusiv OVHai Workspace , eine offene Kollaborationsplattform, die Messaging, Datenspeicher und Videokonferenzen vereint – ausgestattet mit agentischer KI und nativer Verschlüsselung. Die Beta-Version wird für den Summit angekündigt.

Das AI Lab präsentiert exklusiv , eine offene Kollaborationsplattform, die Messaging, Datenspeicher und Videokonferenzen vereint – ausgestattet mit agentischer KI und nativer Verschlüsselung. Die Beta-Version wird für den Summit angekündigt. 31. Juli 2026: Gladia , der französische Experte für Spracherkennung und Audiointelligenz, wird Teil der Gruppe und verstärkt das AI Lab.

Der rote Leitfaden ist klar erkennbar. Um das volle Potenzial von KI auszuschöpfen, muss man die gesamte Technologiekette beherrschen: Rechenzentren, Server und Modelle. Genau diesen Weg – bis hin zum Training unserer eigenen LLM. Auf dem OVHcloud AI Summit stellen wir Ihnen jeden einzelnen Schritt vor.

Ein Wettbewerbsvorteil – unter den richtigen Voraussetzungen

Gesundheitswesen, Industrie, Handel, Transport, Sicherheit: In allen Bereichen wird KI zu einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor. Doch sie entfaltet ihr volles Potenzial nur in Verbindung mit hoher Rechenleistung und einer vertrauenswürdigen Infrastruktur. Sie brauchen nicht nur Zugang zu einem Modell. Sie müssen auch wissen, wo Ihre Daten gespeichert werden, wer darauf zugreift und zu welchen Kosten. Bei uns können Ihre Daten in Europa, in unseren eigenen Rechenzentren und unter europäischem Recht gehostet werden – zu transparenten und kalkulierbaren Kosten. Genau das ist digitale Freiheit.

Das Programm des OVHcloud AI Summit 2026

In diesem Jahr zieht sich das Thema künstliche Intelligenz wie ein roter Faden durch alle Programmpunkte des Tages: die Infrastruktur, auf der sie trainiert wird, die Modelle, die Ihre Fachbereiche unterstützen, sowie die Datensouveränität und -sicherheit, die sie vertrauenswürdig machen.

Um diese Themen gemeinsam zu vertiefen, laden wir Sie am Donnerstag, den 19. November 2026, ins Carrousel du Louvre in Paris ein. Dort treffen auf über 2.000 Teilnehmende – darunter Kunden, Partner, Start-ups, Studierende, IT-Entscheider und Führungskräfte aus allen Branchen –, die sich für einen Tag voller Networking und Innovation versammeln. Je nach Profil und Interessen kann sich jeder Teilnehmende ein individuelles Programm zusammenstellen – mit:

der Eröffnungs-Keynote von 10:00 bis 12:00 Uhr, moderiert von der Journalistin Asha Sumputh (mit Livestream und Simultanübersetzung in mehrere Sprachen): Darin erläutern Octave Klaba, Gründer und CEO von OVHcloud, und Yaniv Fdida, Chief Product & Technology Officer, unsere KI-Strategie sowie unsere neuen Produkte und Lösungen, bevor Bruno Ronsse, Chief Revenue Officer Corporate, und Pierre Byramjee, Chief Revenue Officer Digital Cloud, mehreren unserer Kunden das Wort übergeben, um zu zeigen, was diese Innovationen in der Praxis für sie verändern;

über 60 Breakout-Sessions rund um KI und ihre Anwendungsfälle, darunter Deep-Tech-Sessions zu GPUs, Inferenz (dem Betrieb von Modellen in der Produktion) und Fine-Tuning, speziell für technische Teams;;

exklusiven Live-Demos unserer Produkte und Lösungen, darunter die Kollaborationsplattform OVHai Workspace – Ihre Gelegenheit, direkt vor Ort Beta-Tester zu werden;

einem eigenen Innovationsbereich (AI Lab, F&E, Start-ups, Quantencomputing), in dem Sie die Technologien aus nächster Nähe erleben, die Cloud und KI von morgen prägen werden;

Networking-Bereichen, in denen Sie sich bis zum abschließenden Cocktail-Empfang mit unseren Teams, Partnern und Sponsoren über Ihre Projekte austauschen können

Wir sehen uns im Carrousel du Louvre

Das Gebäude befindet sich direkt unter der Esplanade des Museums. Ein Ort, dessen Ebenen auf soliden Fundamenten ruhen – genau wie unser Ansatz.