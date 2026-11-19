OVHcloud AI Summit 2026: 55 Neuheiten, um KI in Produktion zu bringen
Warum bleiben so viele KI-Projekte im Prototypstadium stecken? Selten fehlt es am Modell. Der Weg in die Produktion bedeutet, mehrere Produkte, mehrere Anbieter, mehrere Preismodelle und Datentransfers zu jonglieren, die das Compliance-Team nicht freigeben will. Genau diese Hürde haben wir auf dem OVHcloud AI Summit 2026 beseitigt, am 19. November im Carrousel du Louvre in Paris: mit 55 Cloud- und KI-Neuheiten, von GPUs bis zu Anwendungen, alle von einem einzigen europäischen Anbieter.
Die neuen Produkte im Überblick
Auf Seiten der Cloud-Basis stärken 38 Neuheiten Compute, Storage, Netzwerk, Sicherheit und Private Cloud. Die übrigen 17 decken den gesamten KI-Stack ab, von der Infrastruktur bis zu den Anwendungen.
Doch was nehmen Sie aus dieser Liste mit, und wohin führt sie Sie? So lässt sie sich lesen.
1. Bereit für die Produktion
Gehen Sie zunächst die Liste der auf dem Summit angekündigten Neuheiten durch und zählen Sie: Neun davon tragen das Wort „privat“ im Namen. Private Boot, Private NAS-HA, Private Endpoint, Private PKI, VPC, privates DNS, Private Endpoint Kubernetes, Site-to-site VPN, Private VCF 3-AZ. Nehmen Sie Cloud HSM, die Festplattenverschlüsselung, Confidential Computing und die 17 neuen Points of Presence von OVHcloud Connect hinzu, und Sie haben einen Großteil der Summit-Ankündigungen.
Das ist kein Zufall, sondern genau das Thema. Ein KI-Agent lebt nicht in einer Demo. Er liest Ihre Dokumente, fragt Ihre Datenbanken ab, verschickt E-Mails und gibt Bestellungen auf. Er lebt in Ihrem Netzwerk. Und solange dieses Netzwerk an jedem Baustein eine öffentliche Adresse offenlässt, wird niemand in der Compliance die Produktivsetzung freigeben. Deshalb haben wir das Jahr genutzt, um das Netzwerk zu stärken, in dem ein Agent arbeiten kann, ohne dass etwas nach außen dringt: ein VPC mit Subnetzen über drei Zonen, ein DNS, das Ihre Dienste intern auflöst, private Endpoints zu Ihren Buckets und Clustern, Schlüssel, die ein dediziertes Gerät nie verlassen, und eine Attestierung, die kryptografisch belegt, dass der Server genau das ausführt, was Sie erwarten.
2. Ein vollständiger KI-Stack
Auf dieser Basis sind unsere KI-Dienste in fünf Schichten organisiert. Jeder steigt auf der Ebene ein, die zu ihm passt: vom Kunden, der seine GPUs selbst steuern möchte, bis zu dem, der uns lieber alles überlässt.
Schichten 1 und 2: Infrastruktur und Orchestrierung
Die lang erwarteten NVIDIA B300 GPUs sind da, als Bare Metal und in der Public Cloud. Die Generation Rubin NVL8 folgt für die anspruchsvollsten Workloads. Zur Orchestrierung Ihrer Trainings macht AI Fabric, entwickelt mit Blade.sh, die GPU zu einem einfachen Argument in einer Python-Funktion: kein Cluster mehr zu dimensionieren, und die Abrechnung endet mit dem Container.
Schicht 3: Inferenz
AI Endpoints wächst: mit Sprache von Gladia in mehr als 100 Sprachen und mit den Modellen von Shadow, alles über eine einzige Rechnung. AI Routers wählt künftig für jede Anfrage das passende Modell nach Ihren Regeln. Eine einfache Frage geht an ein leichtes Modell, eine komplexe Argumentation an ein leistungsstärkeres und Code an ein Code-Modell, mit automatischem Fallback, falls ein Modell ausfällt.
Schicht 4: das KI-PaaS
AI Agents übernimmt alles rund um das Modell: dauerhaftes Gedächtnis, MCP-Konnektoren zu Ihren Tools, Kanäle, geplante Aufgaben, Delegation zwischen Agenten und menschliche Freigabe für sensible Aktionen. Ein API-Aufruf genügt, und der Agent ist bereitgestellt. AI Search versorgt ihn mit Wissen: Sie bringen Ihre Dokumente mit, und der Dienst zerlegt sie, indexiert sie und liefert die passenden Abschnitte per API an Ihre Anwendungen oder per MCP an Ihre Agenten.
Schicht 5: Anwendungen und SaaS
Unsere Kunden entwickeln und betreiben ihre KI-Anwendungen auf dieser KI-fähigen Cloud. Wir nutzen sie selbst, um die Dienste zu bauen, die sie erwarten. Website Builder erstellt aus wenigen Sätzen eine vollständige Website und passt sie auf einfache Anweisung an. Receptionist nimmt Tag und Nacht Ihre Anrufe entgegen und legt Termine und Aufgaben direkt in Ihren Tools an. OVHai Workspace schließlich baut auf allen darunterliegenden Schichten auf (siehe unten).
3. Olala, unser erstes eigenes Modell, in fünf offenen Varianten
Olala ist die erste LLM-Familie von OVHcloud, entwickelt von OVHai LLM, dem auf agentische KI spezialisierten Lab des Unternehmens. Das erste Modell, Olala 1.0 mini 7A1B, setzt auf Effizienz: Es hat 7 Milliarden Parameter, von denen pro Anfrage jedoch nur 1 Milliarde aktiv ist. Dadurch läuft es auf einer GPU ab 8 GB Speicher und sogar auf einem einfachen Prozessor. Es wird als Open Source auf Hugging Face verfügbar sein, unter der Apache-2.0-Lizenz und mit seiner Konformitätsdokumentation zum AI Act.
Olala 1.0 mini 7A1B wurde auf drei öffentlichen europäischen Supercomputern trainiert (Jupiter, MeluXina und Jean Zay), und die Familie peilt mit Version 2.0 bereits mehr als 100 Milliarden Parameter an.
Olala ist ein Open-Weight- und Open-Source-Modell, das Sie auf verschiedene Weise nutzen können. Folgen Sie den Anleitungen:
- Das Modell mit Ihren eigenen Datensätzen trainieren
- Olala auf AI Deploy bereitstellen
- Das Modell direkt über unsere AI Endpoints API nutzen
„Das Know-how für das Training von Modellen ist heute weit verbreitet, und die Kosten eines Trainings sind in drei Jahren um den Faktor 20 gesunken“, erklärt Octave Klaba, CEO von OVHcloud.
Bei Qwant liefert Olala 1.0 mini 7A1B die Sofortantwort, die über den Suchergebnissen angezeigt wird. Auf Blade, der GPU-Plattform von Shadow, verarbeitet es 3 Millionen Anfragen pro Tag mit dreimal weniger Ressourcen als sein Vorgänger und liefert Antworten 20 % schneller. Diese Produktivsetzung ist Teil einer Allianz zwischen Qwant, Shadow, European Search Perspective (EUSP) und OVHcloud, die eine durchgängig souveräne KI anstrebt, gehostet und betrieben in Europa. Die Modelle von OVHai LLM stützen sich zudem auf den unabhängigen Webindex von EUSP, um belegte und aktuelle Antworten zu liefern.
„Europa hat den Index, die Modelle, die GPUs und die Anwendungsfälle. Was fehlte, war, sie miteinander zu verbinden“, betont Boris Lecoeur, CEO von Shadow, Qwant und EUSP.
4. Die Developer Experience
Ein Faden wird bei Ankündigungen oft vergessen: der, der von Ihrem Terminal zu all dem führt. Sie haben ihn sich gewünscht, hier ist er.
Auf Seiten der Experience wurde das Kundencenter komplett neu entwickelt. Der Developer Hub vereint die 6.500 Operationen der API, Abrechnung inklusive, mit SDKs, CLI, Terraform und Changelog an einem Ort und beherbergt die Public Cloud API v2. Die Dokumentation bietet eine neu gestaltete Navigation, und das Cost Center exportiert Ihre Kosten im offenen FOCUS-Format für Ihre FinOps-Tools. Und mit OVHcloud Labs können Sie neue Produkte in Alpha- und Betaversionen testen, bevor sie erscheinen.
5. OVHai Workspace vereint die Daten Ihres Unternehmens auf einer agentischen Plattform
Mit OVHai Workspace will OVHcloud agentische KI für Millionen von Unternehmen zugänglich machen, beginnend mit den Kunden seines Webhostings. Die Plattform vereint drei Bereiche. Der Bereich Produktivität bündelt E-Mail, Kalender, Dokumente, Speicher und Videokonferenz rund um eine gemeinsame KI, sodass ein einfacher Prompt genügt, um ein Meeting zu organisieren. Im Bereich Web AI erstellt Website Builder (in der Alphaphase) aus wenigen Sätzen eine vollständige Website. Die Knowledge Platform schließlich hilft Ihren Teams und Ihren KI-Agenten, die Unternehmensdaten zu durchsuchen.
Der Bereich Produktivität ist am 19. November 2026 als kostenlose Alphaversion gestartet, zunächst in Frankreich, mit 5 GB Speicher pro Nutzer. Ihre Daten werden in Europa gehostet und nicht zum Training der Modelle verwendet. Das Modell Olala 1.0 mini 7A1B treibt Workspace bereits an, das Sie als kostenlose Alphaversion testen können.
Alle Ankündigungen des OVHcloud AI Summit
Bare Metal und GPU
|Neuheit
|Mehr erfahren
|Das Wichtigste
|Serverless Containers
|Auf OVHcloud Labs testen: https://labs.ovhcloud.com/en/serverless/
|Stellen Sie ein Container-Image aus einer beliebigen Registry oder direkt Ihren Quellcode bereit. Die Plattform baut, veröffentlicht eine HTTPS-URL, protokolliert und skaliert bis auf null: kein Cluster zu verwalten, Sie zahlen nur die Ausführung.
|Serverless Functions
|Auf OVHcloud Labs testen: https://labs.ovhcloud.com/en/serverless/
|Schreiben Sie einen Handler im Kundencenter oder stellen Sie ihn aus einem Repository bereit, und lösen Sie ihn per HTTP, Cron-Zeitplan oder Public-Cloud-Ereignis aus. Eine Revision pro Version und Rollback mit einem Klick.
|Bare Metal Private Boot
|Zur Produktseite: https://www.ovhcloud.com/en/bare-metal/ | Im Kundencenter verfügbar
|Starten Sie Ihre High-Grade- und Scale-Server über das private Netzwerk: Installation und Neustart hängen nicht mehr vom öffentlichen Netz ab. Verfügbar seit dem 13. November auf High Grade Gen 2+ und Scale Gen 2+, in Single-AZ-Regionen (außer APAC und Toronto).
|NVIDIA B300 in der Public Cloud
|Zur Produktseite: https://www.ovhcloud.com/en/public-cloud/gpu/b300/
|NVIDIA B300 Blackwell Ultra GPUs als Public-Cloud-Instanzen, mit fast 50 % mehr HBM3e-Speicher und 1,5-mal mehr FP4-Rechenleistung als der B200. Ab November 2026 in mehr als acht Regionen verfügbar.
|NVIDIA B300 als Bare Metal
|Zur Produktseite: https://www.ovhcloud.com/en/bare-metal/high-grade/hgr-ai-b300/
|Ein kompletter HGX-B300-Knoten als Bare Metal: 8 Blackwell Ultra GPUs, 2,1 TB HBM3e, NVLink 5 mit 1,8 TB/s pro GPU, ohne Hypervisor und ohne geteilte Ressourcen. Root-Zugriff, freie Wahl von Betriebssystem und CUDA-Treiber. Ein Modell mit einer Billion Parametern passt auf einen einzigen Knoten.
|NVIDIA Rubin NVL8
|Zur Produktseite: https://www.ovhcloud.com/en/public-cloud/gpu/rubin-nvl8/
|Die nächste GPU-Generation von NVIDIA kommt in die Public Cloud: 8 Rubin GPUs, verbunden über NVLink 6, HBM4-Speicher mit 130 TB/s, bis zu 400 PFLOPS NVFP4 für Inferenz und 265 TFLOPS FP64 für Simulation.
Storage und Daten
|Neuheit
|Mehr erfahren
|Das Wichtigste
|Media Transcoder
|Auf OVHcloud Labs testen: https://labs.ovhcloud.com/en/media-transcoder/
|Konvertieren Sie Ihre Videos in Streaming-Formate (H.264, H.265, AV1 als HLS, DASH, CMAF oder MP4) direkt aus Ihrem Object-Storage-Bucket, mit Verschlüsselung, DRM und KI-generierten Untertiteln. Ihre Dateien bleiben in Ihrem Bucket und werden in Europa verarbeitet.
|Lakehouse
|Auf OVHcloud Labs testen: https://labs.ovhcloud.com/en/lakehouse/
|Zentralisieren Sie Ihre Daten und analysieren Sie sie mit SQL, BI oder KI auf Basis offener Standards: Apache-Iceberg-Tabellen, Trino-Abfragen, Apache-Polaris-Katalog. Gehostet in Paris über 3 AZs, Abrechnung nach Speicher und Rechenleistung, ohne Egress-Gebühren.
|Backup Center
|Auf OVHcloud Labs testen: https://labs.ovhcloud.com/en/backup-center/
|Planen, überwachen und stellen Sie die Backups Ihrer Public-Cloud-Ressourcen über eine einzige Oberfläche wieder her, beginnend mit Managed Kubernetes. Unveränderlicher Tresor für 14 Tage, Wiederherstellung eines Clusters, eines Namespace oder eines einzelnen Volumes.
|Private NAS-HA
|Auf OVHcloud Labs testen: https://labs.ovhcloud.com/en/private-nas-ha/
|Die nächste Generation des Managed NAS-HA. Ihre Volumes verbinden sich direkt mit Ihrem vRack und lassen sich gigabytegenau dimensionieren, ab 10 GB (statt bisher 3 TB), mit nativem privatem Zugriff und weniger „Noisy Neighbour“-Effekt.
|Object Storage: neue Metadaten-Infrastruktur
|Auf OVHcloud Labs testen: https://labs.ovhcloud.com/en/future-object-storage/
|Schluss mit Limits für Anfragen pro Sekunde: Diese neue Infrastruktur zielt auf bis zu 20-mal mehr Leistung beim Lesen wie beim Schreiben, mit stabiler Latenz auch unter hoher Last. Kostenlose private Beta.
|Object Storage Private Endpoint S3
|Auf OVHcloud Labs testen: https://labs.ovhcloud.com/en/private-endpoint-object-storage/
|Greifen Sie aus Ihrem Public Cloud Private Network auf Ihre Buckets zu, ohne öffentliche IP, ohne Gateway und ohne Internet-Egress. Der Endpoint ist in wenigen Minuten erstellt (Kundencenter, API oder Terraform), mit durchgängigem TLS.
Sicherheit und Vertrauen
|Neuheit
|Mehr erfahren
|Das Wichtigste
|Cloud HSM
|Auf OVHcloud Labs testen: https://labs.ovhcloud.com/en/cloud-hsm/
|Ihr eigener Cluster aus drei HSM-Partitionen, verteilt auf drei separate physische Geräte, ohne Hardware, die Sie betreiben müssen. Die Schlüssel verlassen das HSM nie, und der PKCS#11-Treiber erreicht bis zu 1.000 Operationen pro Sekunde mit RSA 2048.
|Confidential Computing (OCCAM)
|Auf OVHcloud Labs testen: https://labs.ovhcloud.com/en/confidential-computing-occam/
|Ein Attestierungsdienst für Ihre Bare-Metal-Server. OCCAM prüft den Prozessor und das gestartete Image, bevor die Schlüssel Ihrer vertraulichen VMs (AMD SEV-SNP, Intel TDX), Kubernetes-Knoten oder KI-Modelle auf GPUs freigegeben werden. Weder der Host noch OVHcloud können den Speicher lesen.
|Bare Metal Encryption (SED)
|Zur Produktseite: https://www.ovhcloud.com/en/bare-metal/ | Im Kundencenter verfügbar
|Verschlüsselung ruhender Daten über die selbstverschlüsselnden Festplatten des Servers, aktivierbar und deaktivierbar auf der Serverseite im Kundencenter. Ohne Aufpreis inklusive bei Scale Gen 3 (Scale 2026), in Europa und Kanada.
|Volume CMK
|Produktseite folgt in Kürze
|Verschlüsseln Sie Ihre Block-Storage-Volumes mit Ihren eigenen Schlüsseln, gehostet im Key Management System von OVHcloud. Sie steuern Rotation und Widerruf, und ein Volume wird unlesbar, sobald Sie seinen Schlüssel entziehen.
|Anti-DDoS Customer Profiles
|Auf OVHcloud Labs testen: https://labs.ovhcloud.com/en/antiddos-profiles/ | Im Kundencenter verfügbar
|Beschreiben Sie Ihre Anwendungen gegenüber dem Anti-DDoS-Schutz, statt ihn zu umgehen: Wählen Sie ein Profil (VPN, Streaming, Blockchain usw.) und eine Empfindlichkeit, und ordnen Sie Ihre IPs blockweise zu. Weniger Fehlalarme, präzisere Abwehr, ohne Aufpreis.
|Certificate Manager & Private PKI
|Produktseite folgt in Kürze
|Verwalten Sie die TLS-Zertifikate Ihrer OVHcloud-Dienste und stellen Sie mit einer eigenen privaten Zertifizierungsstelle interne Zertifikate aus, neben Ihren Schlüsseln (KMS) und Secrets. Identitäten und Zertifikate bleiben unter Ihrer Kontrolle.
|WAF
|Auf OVHcloud Labs testen: https://labs.ovhcloud.com/en/owaf/
|Schützen Sie Ihre Webanwendungen und APIs vor Injections, Schadskripten, Identitätsdiebstahl, Bots und Denial of Service auf Anwendungsebene, mit Regeln, die unsere Experten pflegen, und ohne Konfiguration. Keine Abrechnung pro Anfrage.
Netzwerk
|Neuheit
|Mehr erfahren
|Das Wichtigste
|VPC
|Zur Produktseite: https://www.ovhcloud.com/en/public-cloud/private-network/
|Eine neue regionale private Netzwerkbasis für die Public Cloud, mit eigenem Adressraum und Subnetzen über die drei Zonen einer Region. Der Ausfall einer Zone bleibt begrenzt, und das VPC bildet die Grundlage für WAF, VPN, Peering, privates DNS und Load Balancing.
|Application Load Balancer
|Produktseite folgt in Kürze
|Ein regionaler Load Balancer für HTTP, HTTPS und TCP, aktiv über die drei Verfügbarkeitszonen einer Region. Fällt eine Zone aus, fließt der Traffic weiter, und die Control Plane bleibt erreichbar.
|Privates DNS
|Produktseite folgt in Kürze
|Private Namensauflösung innerhalb Ihres VPC: Ihre Instanzen erreichen Ihre OVHcloud-Dienste (Object Storage, Datenbanken) und Ihre Anwendungen über ihren Namen, ohne über das öffentliche DNS zu gehen.
|Global Load Balancer
|Auf OVHcloud Labs testen: https://labs.ovh.com/en/global-load-balancer/
|Leiten Sie jeden Besucher nach Standort, Gewichtung oder Priorität in die richtige Region und schließen Sie ausgefallene Server automatisch aus. Reines DNS, ohne Proxy und ohne TLS-Terminierung, also kein zusätzlicher Hop für Ihren Traffic.
|Site-to-site VPN
|Auf OVHcloud Labs testen: https://labs.ovhcloud.com/en/site-to-site-vpn
|Verbinden Sie Ihr Public Cloud Private Network über verschlüsselte IPsec-Tunnel mit Ihrem Rechenzentrum, einer Niederlassung oder einer anderen Cloud, mit statischem oder BGP-Routing. Mit zwei Tunneln zum selben Standort erfolgt das Failover automatisch.
|BGP Service
|Auf OVHcloud Labs testen: https://labs.ovhcloud.com/en/bgp-service/ | Im Kundencenter verfügbar
|Announcen Sie Ihre eigenen IP-Adressen von mehreren Servern aus, mit Ihrer eigenen ASN, falls vorhanden. Failover in Sekunden, Lastverteilung ohne Appliance und Migration ohne Wechsel der öffentlichen Adressen. Kostenlos während der Beta.
|OVHcloud Connect Edge
|Im Kundencenter verfügbar
|Eine schlüsselfertige private Verbindung zwischen Ihrem Standort und Ihrem vRack, ohne Präsenz in einem Point of Presence. OVHcloud stellt Teilnehmeranschluss, Hardware und SLA bereit, von 50 Mbit/s bis 10 Gbit/s, mit einfacher oder doppelter Anbindung.
|OVHcloud Connect: 17 neue PoPs
|Auf unserer Roadmap
|Siebzehn neue Points of Presence und neue Interconnection-Partner: Ihr privates Netzwerk erreicht OVHcloud so nah wie möglich an Ihren Standorten und anderen Clouds, ohne über das öffentliche Internet zu laufen.
|Private Endpoint Kubernetes
|Zur Produktseite: https://www.ovhcloud.com/en/public-cloud/kubernetes/ | Im Kundencenter verfügbar
|Machen Sie die API Ihrer Managed-Kubernetes-Cluster ausschließlich in Ihrem privaten Netzwerk zugänglich. Die Control Plane ist nicht mehr aus dem Internet erreichbar, nur Ihre autorisierten Netzwerke haben Zugriff.
|Neue Weathermap
|Link folgt in Kürze
|Eine Echtzeitkarte des OVHcloud-Netzwerks (Backbone-Verbindungen, Points of Presence, Auslastung), die auf einen Blick zeigt, wie Ihre Daten fließen.
Private Cloud und On-Premise
|Neuheit
|Mehr erfahren
|Das Wichtigste
|Nutanix 3AZ
|Auf OVHcloud Labs testen: https://labs.ovhcloud.com/en/nutanix-3az/
|Ein einziger Nutanix-Cluster, gestreckt über die drei Verfügbarkeitszonen der Region Paris, mit kontrollierter Platzierung von VMs und Replikaten durch Strict Rack Awareness. Ihre Nutanix-Workloads überstehen den Ausfall einer Zone.
|Private VCF 3AZ
|Zur Produktseite: https://www.ovhcloud.com/en/hosted-private-cloud/vmware/private-vcf-aas-3-az/ | Auf OVHcloud Labs testen: https://labs.ovhcloud.com/en/vmware-3az/
|VMware Cloud Foundation 9 auf einem über drei Verfügbarkeitszonen gestreckten Cluster: synchrone Replikation, RPO von null und automatischer Neustart der VMs in der verbleibenden Zone. SLA von 99,999 %, vollständig von OVHcloud verwaltet.
|OPCP Cloud Store
|Zur Produktseite: https://www.ovhcloud.com/en/hosted-private-cloud/onprem-cloud-platform/cloud-store/ | Auf OVHcloud Labs testen: https://labs.ovhcloud.com/en/opcp/
|Der Servicekatalog der On-Premises-Plattform von OVHcloud. Ihr IT-Team stellt VMs, Block- und Object Storage, Kubernetes oder Datenbanken bereit, und jede gehostete Organisation verwaltet ihre Projekte im Self-Service. Ihre Daten verlassen nie Ihre Räumlichkeiten.
|OPCP Kubernetes
|Auf OVHcloud Labs testen: https://labs.ovhcloud.com/en/opcp/managed-kubernetes/
|Das Managed-Kubernetes-Erlebnis der Public Cloud in Ihrem eigenen Rechenzentrum: Cluster per API erstellt, gepflegte Versionen, automatisch ersetzte fehlerhafte Knoten. Private Alpha geplant für Februar 2027 für die OPCP Design Partners.
|SNC Cloud Platform
|Zur Produktseite: https://www.ovhcloud.com/en/solutions/uc-secnumcloud-environment/
|Die Agilität der Public Cloud in einer Umgebung, die die SecNumCloud-Qualifizierung anstrebt: Multi-Tenant, Infrastructure as Code, Self-Service-Portal und nutzungsbasierte Abrechnung, um Ihre sensiblen Anwendungen und Daten zu hosten und zu modernisieren.
Erfahrungen und Werkzeuge
|Neuheit
|Mehr erfahren
|Das Wichtigste
|Neues Kundencenter
|Kundencenter entdecken: https://console.eu.ovhcloud.com/
|Ein komplett neu entwickeltes Kundencenter: einheitliche Navigation über alle Produkte, kürzere Bestell- und Konfigurationsabläufe, eine schnellere und übersichtlichere Oberfläche.
|Developer Hub
|Developer Hub öffnen: https://developers.eu.ovhcloud.com/
|Die zentrale Referenz für die OVHcloud APIs: 6.500 dokumentierte Operationen an einem Ort, Abrechnung inklusive, mit Suche in natürlicher Sprache und kopierfertigen Aufrufen. SDKs, CLI, Terraform-Provider und Changelog sind integriert.
|Public Cloud API v2
|Im Developer Hub verfügbar
|Eine neue Art, die Public Cloud APIs zu entdecken, direkt im Developer Hub.
|Docs
|Dokumentation durchsuchen: https://docs.ovhcloud.com/en/
|Die Produktdokumentation mit neuer Navigation. Anleitungen, Tutorials und Referenzen wurden neu geordnet, damit Sie schneller die richtige Seite finden, von den ersten Schritten bis zur Automatisierung.
|Cost Center
|Im Kundencenter verfügbar
|Sehen Sie, was Ihre OVHcloud-Dienste kosten, und exportieren Sie Ihre Kostendaten im offenen FOCUS-Format, direkt nutzbar in Ihren FinOps-Tools.
|OVHcloud Labs
|OVHcloud Labs entdecken: https://labs.ovhcloud.com/en/
|Der Pre-Launch-Kanal von OVHcloud. Testen Sie Alpha- und Betaversionen mit echten Workloads, tauschen Sie sich direkt mit den Engineers aus und gestalten Sie mit, was ausgeliefert wird.
|SMTP Mail Out
|Produktseite folgt in Kürze
|Ein Public-Cloud-Dienst für den Versand ausgehender E-Mails aus Ihren Anwendungen.
KI-Dienste und Anwendungen
|Neuheit
|Mehr erfahren
|Das Wichtigste
|AI Fabric
|Auf OVHcloud Labs testen: https://labs.ovhcloud.com/en/ai-fabric/
|Die GPU wird zum Argument Ihrer Python-Funktion. Wählen Sie Kartenmodell und Anzahl in einer Zeile, die CLI führt remote aus, und die Abrechnung endet mit dem Container. Entwickelt mit Blade.sh, mit GPUs in Frankreich.
|AI Endpoints: Gladia-Modelle
|Solaria im Katalog ansehen: https://www.ovhcloud.com/en/public-cloud/ai-endpoints/catalog/solaria-3/
|Die Transkriptionsmodelle von Gladia (Solaria) kommen in den AI-Endpoints-Katalog. Transkribieren Sie Audio in mehr als 100 Sprachen mit demselben Konto und derselben API-Familie wie Ihre anderen KI-Aufrufe, gehostet in Europa.
|AI Endpoints: Partnerschaft mit Shadow (Blade.sh)
|Im Kundencenter verfügbar (AI Endpoints) | Blade testen: https://play.blade.sh/
|Jeder Partner stellt die Modelle des anderen bereit: Der AI-Endpoints-Katalog wächst um Dutzende zusätzlicher Modelle, alle über eine einzige Rechnung.
|Gladia: Sprache als Schnittstelle
|Im Kundencenter verfügbar (AI Endpoints)
|Transkription in Echtzeit und im Batch in mehr als 100 Sprachen, kombinierbar mit den LLMs von AI Endpoints, um zu transkribieren, zusammenzufassen, zu analysieren und dann zu handeln.
|AI Routers
|Auf OVHcloud Labs testen: https://labs.ovhcloud.com/en/ai-routers/
|Ein einziger OpenAI-kompatibler Endpoint für Ihren gesamten KI-Traffic. Der Router leitet jede Anfrage nach Ihren Regeln an das passende Modell (kleines Modell für eine einfache Frage, Code-Modell für Code usw.), mit automatischem Fallback bei Fehlern. Ihre Anwendungen bleiben unverändert.
|AI Agents
|Auf OVHcloud Labs testen: https://labs.ovhcloud.com/en/ai-agents/
|Beschreiben Sie Ihren Agenten, geben Sie ihm ein Modell, Tools und Berechtigungen, und er ist bereitgestellt: dauerhaftes Gedächtnis, MCP-Konnektoren, Slack und Telegram, Websuche, geplante Aufgaben und menschliche Freigabe für sensible Aktionen.
|AI Search (RAG)
|Auf OVHcloud Labs testen: https://labs.ovhcloud.com/en/ai-search/
|Ein Managed RAG. Bringen Sie Ihre Dokumente mit: AI Search analysiert, zerlegt und indexiert sie und liefert die relevanten Abschnitte per API an Ihre Anwendungen oder per MCP an Ihre Agenten. Ihr Wissen bleibt unter europäischer Rechtsprechung.
|OVHai Workspace
|Auf OVHcloud Labs testen: https://labs.ovhcloud.com/en/workspace/
|E-Mail, Kalender, Speicher, Dokumente und Videokonferenz in einem kollaborativen Bereich, in dem KI Ihre Anfragen in Aktionen verwandelt. Gehostet in Europa, ohne Training mit Ihren Daten.
|Website Builder
|Auf OVHcloud Labs testen: https://labs.ovhcloud.com/en/website-builder/ | Demo testen: https://builder.website.ovh/
|Beschreiben Sie Ihr Unternehmen in wenigen Sätzen, und die KI erstellt eine vollständige Website (Seiten, Texte, Stil) und passt sie auf einfache Anweisung an. Veröffentlichung mit einem Klick, inklusive Domainname, SSL-Zertifikat, E-Mail und Backups.
|Receptionist
|Auf OVHcloud Labs testen: https://labs.ovhcloud.com/en/receptionist/
|Eine KI-Telefonzentrale, die Tag und Nacht antwortet, das Anliegen der Anrufenden versteht, sie an die richtige Person weiterleitet und Termine und Aufgaben in Ihren Tools anlegt. Kein verpasster Anruf mehr.
Olala Modellfamilie
|Neuheit
|Mehr erfahren
|Das Wichtigste
|Olala 1.0 mini 7A1B
|Olala-Playground öffnen: https://olala.ovh.com
|Das kompakte, offene Modell der Familie: 7 Milliarden Parameter, davon etwa 1 Milliarde aktiv pro Token. Für Agenten konzipiert, antwortet es präzise, schnell und zu konstanten Kosten, millionenfach am Tag.
|Olala 1.0 Translate
|Olala-Playground öffnen: https://olala.ovh.com
|Die auf Übersetzung spezialisierte Variante: ein kleines, für diese Aufgabe trainiertes Modell, das besser und günstiger übersetzt als ein viel größeres Allzweckmodell. Open-Weight, auf AI Endpoints bereitgestellt und mit Ihren Daten feinjustierbar.
|Olala 1.0 Summarise
|Olala-Playground öffnen: https://olala.ovh.com
|Die auf Zusammenfassungen spezialisierte Variante: Verdichten Sie Dokumente, Tickets und Unterhaltungen in großem Maßstab. Open-Weight, auf AI Endpoints bereitgestellt und mit Ihren Daten feinjustierbar.
|Olala 1.0 Base
|Olala-Playground öffnen: https://olala.ovh.com
|Das vortrainierte Basismodell ohne Alignment: der Ausgangspunkt, um durch Fine-Tuning eigene Varianten zu erstellen. Open-Weight, und Kundendaten werden nie für das Training verwendet.
|Olala 1.0 SFT
|Olala-Playground öffnen: https://olala.ovh.com
|Die instruierte Version von Olala, durch überwachtes Fine-Tuning darauf trainiert, Anweisungen zu folgen und Dialoge zu führen. Das Modell für den direkten Einsatz, wenn Sie keine Spezialisierung brauchen. Open-Weight, auf AI Endpoints bereitgestellt.
|Olala auf AI Training
|Anleitung lesen: https://docs.ovhcloud.com/en/guides/public-cloud/ai-machine-learning/ai-training-fine-tune-olala-mini
|Trainieren Sie Olala mit Ihren eigenen Datensätzen für Ihren Anwendungsfall, auf Basis eines sofort einsatzbereiten Docker-Images.
|Olala auf AI Deploy
|Anleitung lesen: https://docs.ovhcloud.com/en/guides/public-cloud/ai-machine-learning/ai-deploy-fine-tuned-olala-mini
|Stellen Sie Ihr feinjustiertes Olala-Modell bereit, ohne zusätzlichen Code zu schreiben oder selbst ein Image zu bauen.