Warum bleiben so viele KI-Projekte im Prototypstadium stecken? Selten fehlt es am Modell. Der Weg in die Produktion bedeutet, mehrere Produkte, mehrere Anbieter, mehrere Preismodelle und Datentransfers zu jonglieren, die das Compliance-Team nicht freigeben will. Genau diese Hürde haben wir auf dem OVHcloud AI Summit 2026 beseitigt, am 19. November im Carrousel du Louvre in Paris: mit 55 Cloud- und KI-Neuheiten, von GPUs bis zu Anwendungen, alle von einem einzigen europäischen Anbieter.

Die neuen Produkte im Überblick

Auf Seiten der Cloud-Basis stärken 38 Neuheiten Compute, Storage, Netzwerk, Sicherheit und Private Cloud. Die übrigen 17 decken den gesamten KI-Stack ab, von der Infrastruktur bis zu den Anwendungen.

Doch was nehmen Sie aus dieser Liste mit, und wohin führt sie Sie? So lässt sie sich lesen.

1. Bereit für die Produktion

Gehen Sie zunächst die Liste der auf dem Summit angekündigten Neuheiten durch und zählen Sie: Neun davon tragen das Wort „privat“ im Namen. Private Boot, Private NAS-HA, Private Endpoint, Private PKI, VPC, privates DNS, Private Endpoint Kubernetes, Site-to-site VPN, Private VCF 3-AZ. Nehmen Sie Cloud HSM, die Festplattenverschlüsselung, Confidential Computing und die 17 neuen Points of Presence von OVHcloud Connect hinzu, und Sie haben einen Großteil der Summit-Ankündigungen.

Das ist kein Zufall, sondern genau das Thema. Ein KI-Agent lebt nicht in einer Demo. Er liest Ihre Dokumente, fragt Ihre Datenbanken ab, verschickt E-Mails und gibt Bestellungen auf. Er lebt in Ihrem Netzwerk. Und solange dieses Netzwerk an jedem Baustein eine öffentliche Adresse offenlässt, wird niemand in der Compliance die Produktivsetzung freigeben. Deshalb haben wir das Jahr genutzt, um das Netzwerk zu stärken, in dem ein Agent arbeiten kann, ohne dass etwas nach außen dringt: ein VPC mit Subnetzen über drei Zonen, ein DNS, das Ihre Dienste intern auflöst, private Endpoints zu Ihren Buckets und Clustern, Schlüssel, die ein dediziertes Gerät nie verlassen, und eine Attestierung, die kryptografisch belegt, dass der Server genau das ausführt, was Sie erwarten.

2. Ein vollständiger KI-Stack

Auf dieser Basis sind unsere KI-Dienste in fünf Schichten organisiert. Jeder steigt auf der Ebene ein, die zu ihm passt: vom Kunden, der seine GPUs selbst steuern möchte, bis zu dem, der uns lieber alles überlässt.

Schichten 1 und 2: Infrastruktur und Orchestrierung

Die lang erwarteten NVIDIA B300 GPUs sind da, als Bare Metal und in der Public Cloud. Die Generation Rubin NVL8 folgt für die anspruchsvollsten Workloads. Zur Orchestrierung Ihrer Trainings macht AI Fabric, entwickelt mit Blade.sh, die GPU zu einem einfachen Argument in einer Python-Funktion: kein Cluster mehr zu dimensionieren, und die Abrechnung endet mit dem Container.

Schicht 3: Inferenz

AI Endpoints wächst: mit Sprache von Gladia in mehr als 100 Sprachen und mit den Modellen von Shadow, alles über eine einzige Rechnung. AI Routers wählt künftig für jede Anfrage das passende Modell nach Ihren Regeln. Eine einfache Frage geht an ein leichtes Modell, eine komplexe Argumentation an ein leistungsstärkeres und Code an ein Code-Modell, mit automatischem Fallback, falls ein Modell ausfällt.

Schicht 4: das KI-PaaS

AI Agents übernimmt alles rund um das Modell: dauerhaftes Gedächtnis, MCP-Konnektoren zu Ihren Tools, Kanäle, geplante Aufgaben, Delegation zwischen Agenten und menschliche Freigabe für sensible Aktionen. Ein API-Aufruf genügt, und der Agent ist bereitgestellt. AI Search versorgt ihn mit Wissen: Sie bringen Ihre Dokumente mit, und der Dienst zerlegt sie, indexiert sie und liefert die passenden Abschnitte per API an Ihre Anwendungen oder per MCP an Ihre Agenten.

Schicht 5: Anwendungen und SaaS

Unsere Kunden entwickeln und betreiben ihre KI-Anwendungen auf dieser KI-fähigen Cloud. Wir nutzen sie selbst, um die Dienste zu bauen, die sie erwarten. Website Builder erstellt aus wenigen Sätzen eine vollständige Website und passt sie auf einfache Anweisung an. Receptionist nimmt Tag und Nacht Ihre Anrufe entgegen und legt Termine und Aufgaben direkt in Ihren Tools an. OVHai Workspace schließlich baut auf allen darunterliegenden Schichten auf (siehe unten).

3. Olala, unser erstes eigenes Modell, in fünf offenen Varianten

Olala ist die erste LLM-Familie von OVHcloud, entwickelt von OVHai LLM, dem auf agentische KI spezialisierten Lab des Unternehmens. Das erste Modell, Olala 1.0 mini 7A1B, setzt auf Effizienz: Es hat 7 Milliarden Parameter, von denen pro Anfrage jedoch nur 1 Milliarde aktiv ist. Dadurch läuft es auf einer GPU ab 8 GB Speicher und sogar auf einem einfachen Prozessor. Es wird als Open Source auf Hugging Face verfügbar sein, unter der Apache-2.0-Lizenz und mit seiner Konformitätsdokumentation zum AI Act.

Olala 1.0 mini 7A1B wurde auf drei öffentlichen europäischen Supercomputern trainiert (Jupiter, MeluXina und Jean Zay), und die Familie peilt mit Version 2.0 bereits mehr als 100 Milliarden Parameter an.

Olala ist ein Open-Weight- und Open-Source-Modell, das Sie auf verschiedene Weise nutzen können. Folgen Sie den Anleitungen:

„Das Know-how für das Training von Modellen ist heute weit verbreitet, und die Kosten eines Trainings sind in drei Jahren um den Faktor 20 gesunken“, erklärt Octave Klaba, CEO von OVHcloud.

Bei Qwant liefert Olala 1.0 mini 7A1B die Sofortantwort, die über den Suchergebnissen angezeigt wird. Auf Blade, der GPU-Plattform von Shadow, verarbeitet es 3 Millionen Anfragen pro Tag mit dreimal weniger Ressourcen als sein Vorgänger und liefert Antworten 20 % schneller. Diese Produktivsetzung ist Teil einer Allianz zwischen Qwant, Shadow, European Search Perspective (EUSP) und OVHcloud, die eine durchgängig souveräne KI anstrebt, gehostet und betrieben in Europa. Die Modelle von OVHai LLM stützen sich zudem auf den unabhängigen Webindex von EUSP, um belegte und aktuelle Antworten zu liefern.

„Europa hat den Index, die Modelle, die GPUs und die Anwendungsfälle. Was fehlte, war, sie miteinander zu verbinden“, betont Boris Lecoeur, CEO von Shadow, Qwant und EUSP.

4. Die Developer Experience

Ein Faden wird bei Ankündigungen oft vergessen: der, der von Ihrem Terminal zu all dem führt. Sie haben ihn sich gewünscht, hier ist er.

Auf Seiten der Experience wurde das Kundencenter komplett neu entwickelt. Der Developer Hub vereint die 6.500 Operationen der API, Abrechnung inklusive, mit SDKs, CLI, Terraform und Changelog an einem Ort und beherbergt die Public Cloud API v2. Die Dokumentation bietet eine neu gestaltete Navigation, und das Cost Center exportiert Ihre Kosten im offenen FOCUS-Format für Ihre FinOps-Tools. Und mit OVHcloud Labs können Sie neue Produkte in Alpha- und Betaversionen testen, bevor sie erscheinen.

5. OVHai Workspace vereint die Daten Ihres Unternehmens auf einer agentischen Plattform

Mit OVHai Workspace will OVHcloud agentische KI für Millionen von Unternehmen zugänglich machen, beginnend mit den Kunden seines Webhostings. Die Plattform vereint drei Bereiche. Der Bereich Produktivität bündelt E-Mail, Kalender, Dokumente, Speicher und Videokonferenz rund um eine gemeinsame KI, sodass ein einfacher Prompt genügt, um ein Meeting zu organisieren. Im Bereich Web AI erstellt Website Builder (in der Alphaphase) aus wenigen Sätzen eine vollständige Website. Die Knowledge Platform schließlich hilft Ihren Teams und Ihren KI-Agenten, die Unternehmensdaten zu durchsuchen.

Der Bereich Produktivität ist am 19. November 2026 als kostenlose Alphaversion gestartet, zunächst in Frankreich, mit 5 GB Speicher pro Nutzer. Ihre Daten werden in Europa gehostet und nicht zum Training der Modelle verwendet. Das Modell Olala 1.0 mini 7A1B treibt Workspace bereits an, das Sie als kostenlose Alphaversion testen können.

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