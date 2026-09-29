Novidades do VMware Cloud Foundation: rede e Virtual Private Cloud (VCF 9.1)

Este artigo é a primeira parte de uma série de três artigos que abordam os seguintes temas: rede, armazenamento e compute. O que muda quanto à rede: o Virtual Private Cloud (VPC) Após o anúncio da disponibilidade geral do VMware Cloud Foundation 9.0, a 17 de junho de 2025, e das novidades introduzidas pelo VCF 9.1, em maio de 2026, surge um elemento que marca uma viragem para as equipas de redes e de aplicações: o Virtual Private Cloud (VPC). Até agora, ligar uma nova aplicação à rede no VCF exigia conhecer profundamente o NSX (Tier-0, Tier-1, Edge VM) e mobilizar a equipa de rede a cada implementação. O VPC veio alterar esta mecânica ao proporcionar um consumo de rede em self-service, à semelhança de uma cloud pública. Além disso, é diretamente acessível às equipas de aplicações a partir do vCenter e já não apenas a partir da consola NSX. O VPC constitui uma ferramenta adicional na caixa de ferramentas de rede do VCF e não uma substituição. Isto significa que as VLAN clássicas, os Tier-0/Tier-1 NSX em modo «tradicional», bem como os mecanismos de firewall habituais (DFW, Gateway Firewall), permanecem totalmente disponíveis e podem coexistir com os VPC conforme as necessidades. Esta primeira parte da nossa série sobre as novidades do VCF 9 (que tínhamos introduzido com um TLDR, aqui ) foca-se na rede. Os próximos artigos vão tratar do armazenamento e, depois, do compute. O que é um VPC? Um Virtual Private Cloud (VPC) é um ambiente de rede isolado e multi-inquilino, alojado numa cloud privada VCF mais vasta. Permite que uma equipa de aplicações defina e administre a sua própria rede logicamente isolada: endereçamento IP, encaminhamento, regras de segurança. Tudo isto sem depender de uma intervenção de rede a cada alteração. Este conceito não deixará perdidos os arquitetos que já utilizem a cloud pública. De facto, retoma a lógica de um VPC existente em todos os grandes fornecedores cloud, transposta para uma cloud privada VCF. Para saber mais, consulte este artigo do blogue da VMware sobre o assunto. Um VPC é estruturado por dois blocos. As sub-redes : redes virtuais de camada 3 (L3) do modelo OSI, públicas ou privadas. Uma sub-rede privada utiliza um bloco IP que nunca é anunciado fora do VPC. Já uma sub-rede pública recebe os seus endereços diretamente no pool IP externo. Na OVHcloud, trata-se geralmente de blocos de endereços IP.

: redes virtuais de camada 3 (L3) do modelo OSI, públicas ou privadas. Uma sub-rede privada utiliza um bloco IP que nunca é anunciado fora do VPC. Já uma sub-rede pública recebe os seus endereços diretamente no pool IP externo. Na OVHcloud, trata-se geralmente de blocos de endereços IP. Os gateways : cada VPC possui um gateway próprio que encaminha os pacotes entre as suas sub-redes. No âmbito de um mesmo projeto, uma Transit Gateway pode ligar entre si todos os VPC. Um VPC pode permanecer ligado a um único domínio de gestão, ou estender-se por vários através do span, se estes partilharem a mesma instância NSX. Na versão 9.1, um projeto pode incluir várias Transit Gateways, independentemente do número de VPC que agrupar. Cada VPC ligado a uma Transit Gateway pode também ter a aplicação de uma política de conectividade (Community, Promiscuous, Isolated) que controle a sua comunicação com os outros VPC, sem recorrer à implementação de uma firewall. Quanto aos limites de dimensionamento (número de VPC, de sub-redes), são definidos pelos valores máximos de configuração NSX documentados pela VMware.

A repartição de funções permanece clara. É ela que torna o modelo verdadeiramente self-service, sem sacrificar o controlo centralizado. Durante a implementação de um domínio de gestão, o administrador de rede define os blocos de endereços IP que alimentarão os futuros VPC. Os administradores vCenter criam, de seguida, os VPC e as suas sub-redes com total autonomia. Nunca escolhem os intervalos IP das redes públicas ou de trânsito: estes são retirados dos blocos predefinidos. Apenas os IP das sub-redes puramente privadas, que nunca são anunciados para o exterior, são geridos livremente pela equipa de aplicações. Na prática, uma equipa de aplicações que necessite de um novo ambiente isolado pode criar o seu próprio VPC em alguns cliques, sem abrir um ticket junto da equipa de rede e sem aguardar por uma janela de manutenção. Assim, tudo é gerido a partir do separador «Rede» do vCenter (criação de VPC, de sub-rede, configuração da conectividade) ou através da API/PowerCLI. Por isso, é possível integrar a sua criação diretamente em pipelines de Infrastructure-as-Code, da mesma forma que a implementação de uma máquina virtual. Não é necessária nenhuma intervenção nos switches ou nos routers físicos: o NSX instala e gere automaticamente os componentes virtuais subjacentes. Para quem está familiarizado com o vSphere Client, eis como se representam as sub-redes no âmbito de um VPC, no VCF 9.x.

Esta lógica não é totalmente nova: o VCF 5.2.1 já tinha introduzido um primeiro vislumbre no vCenter. O VCF 9.0 generalizou o modelo. O VCF 9.1 vem enriquecê-lo com novas capacidades de conectividade, o que será objeto do capítulo seguinte. Funcionalidades e componentes do VPC Conectividade centralizada vs. conectividade distribuída Um VPC pode ligar as suas cargas de trabalho à rede física de duas formas. Na conectividade centralizada, a Transit Gateway encaminha o tráfego para um gateway Tier-0 instanciado em máquinas virtuais Edge NSX: todo o tráfego de entrada e de saída transita por estas últimas. Na conectividade distribuída, introduzida com o VCF 9.0, a Transit Gateway baseia-se diretamente numa VLAN partilhada por todos os hosts ESX, sem qualquer máquina virtual Edge ou gateway Tier-0. O VCF 9.1 vem colmatar a principal limitação histórica deste segundo modo: a ausência de serviços de rede avançados. A escolha entre estes dois modos depende mais do nível de serviço de rede necessário do que apenas do desempenho da rede.