Notícias recentes da equipa Developer Advocate da OVHcloud – setembro de 2026
Todos os meses, a equipa Developer Advocate da OVHcloud cria conteúdos, partilha conhecimento e troca ideias com a comunidade tecnológica.
Live, conferências, artigos: descubra o que marcou o nosso mês de setembro de 2026. 🚀
Em direto no Twitch
Este mês estivemos em direto no Twitch! Eis o que abordámos:
🎥 Quântica para todos - compreender, programar e imaginar o futuro na OVHcloud (junho de 2026): Stéphane Philippart, Developer Advocate na OVHcloud, recebeu Fanny Bouton, Quantum Lead na OVHcloud, para falar sobre computação quântica. O replay está disponível no YouTube.
Conferencias
Este mês a equipa fez-se à estrada (e ao palco) para várias conferências:
JUG Summer Camp, La Rochelle (França)
🗣️ Stéphane: 🧰 Dev containers, a caixa de ferramentas definitiva para os devs?
Code Europe, Varsóvia (Polónia)
🗣️ Aurélie Vache, Developer Advocate na OVHcloud: Compilei a minha aplicação numa imagem de container, e agora?
Encontros com a comunidade
Além das conferências, também estivemos em contacto com a comunidade:
🤝 Docker Captain Summit 2026 (Cancún, México, 28 e 29 de setembro): enquanto embaixadora Docker, Aurélie foi representar a equipa. Tratou-se de uma oportunidade de trocar ideias com as equipas Docker, mas também com outros Docker Captains vindos de todo o mundo.
Os nossos últimos artigos
No que se refere a textos, eis o que a equipa publicou no blogue da OVHcloud:
📝 Implementação do Microcks no OVHcloud Managed Kubernetes Service (MKS), de Aurélie Vache (setembro de 2026)
O que se segue
O mês de outubro promete ser preenchido! Um cheirinho do que aí vem:
📅 Conferência WAX, Marselha (França)
🎤 No dia 1 de outubro, Stéphane dará uma palestra: Como criar um assistente de IA no seu terminal com Java, Picocli e Quarkus
📅 Conferência Devoxx Belgium, Antuérpia (Bélgica)
🎤 A 6 de outubro, Stéphane vai conduzir um workshop: 👩💻 Desenvolver com IA: E se fosse tão simples como adicionar uma biblioteca?🧑💻
🎤 No mesmo dia, também dará uma palestra: 🧰 Dev Containers: a caixa de ferramentas definitiva para programadores?
📅 Meetup Tech Speak’Her (Online)
🎤 A 6 de outubro, Aurélie dará uma palestra: Slides: como se preparar? (no âmbito do programa de acompanhamento do Tremplin do DevFest Toulouse)
📅 Conferência KCD UK Edinburgh, Edimburgo (Escócia)
🎤 A 19 de outubro, Aurélie dará uma palestra: The Ultimate Kubernetes Challenge: Um jogo interativo sobre conceitos, componentes, utilização...
📅 Conferência Cloud Native Days Norway, Bergen (Noruega)
🎤 A 27 de outubro, Aurélie dará uma palestra: Compreender o Kubernetes de forma visual
📅 Conferência BDX I/O, Bordéus (França)
🎤 A 29 de outubro, Stéphane dará uma palestra: 🤖 Ensinar a nossa IA a aprender...🧠
🎤 De seguida, vai dinamizar um workshop: Acrescentar IA às nossas aplicações: e se fosse tão simples como adicionar uma biblioteca?
📅 Conferência Codemotion Milan, Milão (Itália)
🎤 Também a 29 de outubro, Aurélie dará uma palestra: The Ultimate Kubernetes Challenge: Um jogo interativo sobre conceitos, componentes, utilização...
Vamos manter o contacto
Quer trocar ideias connosco, partilhar opiniões ou simplesmente dizer olá?
Contacte a equipa Developer Advocate:
- 🟣 Discord : Servidor Discord OVHcloud
- 🐦 X / Twitter: @OVHcloud
- 💼 LinkedIn: OVHcloud LinkedIn
- 🐙 GitHub: github.com/ovh
Até ao mês que vem! 👋