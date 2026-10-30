Notícias recentes da equipa Developer Advocate da OVHcloud – outubro de 2026
Todos os meses, a equipa Developer Advocate da OVHcloud cria conteúdos, partilha conhecimento e troca ideias com a comunidade tecnológica.
Eis o que fizemos durante o mês de outubro de 2026. 🚀
🎙️ Tranches de Tech : o nosso podcast mensal
Um novo episódio do nosso podcast Tranches de Tech 🥑 acaba de sair!
- Episódio 31: TI, o reino dos gatos?
Este mês, falámos com a Léonore Des Plas, Tech lead, sobre a sua profissão e a atualidade Tech do momento.
🎧 Pode ouvi-lo no Ausha, Spotify, Apple Podcasts ou em qualquer outra plataforma de podcasts. A sua opinião interessa-nos!
🎤 Conferências
Este mês a equipa fez-se à estrada (e ao palco) para várias conferências:
WAX em Marselha, França 🇫🇷
- 🗣️ Stéphane Philippart: «Criar um assistente de IA no seu terminal com Java, Picocli e Quarkus» (🎥 Replay)
Devoxx Belgium em Antuérpia, Bélgica 🇧🇪
- 🗣️ Stéphane Philippart: «🧰 Dev Containers: the ultimate toolbox for developers?» (🎥 Replay)
- 🗣️ Stéphane Philippart: «👩💻 Developing with AI: What if it were as simple as adding a library? 🧑💻»Tech Speak'Her/Tremplin DevFest Toulouse — Online
- 🗣️ Aurélie Vache: «Os slides: como bem preparar-se?»
KCD UK Edinburgh em Edimburgo, Escócia 🏴
Tech Speak'Her/Tremplin DevFest Toulouse — Online
🗣️ Aurélie Vache: «Os slides: como bem preparar-se?»
KCD UK Edinburgh em Edimburgo, Escócia 🏴
Cloud Native Days Norway em Bergen, Noruega 🇳🇴
- 🗣️ Aurélie Vache: «Understanding Kubernetes in a visual way»
BDX I/O em Bordéus, França 🇫🇷
- 🗣️ Stéphane Philippart : «🤖 Ensinar a nossa IA a aprender... 🧠»
- 🗣️ Stéphane Philippart: «Acrescentar IA às nossas aplicações: e se fosse tão simples como adicionar uma biblioteca?»
Codemotion Milanem Milão, Itália 🇮🇹
- 🗣️ Aurélie Vache: «The Ultimate Kubernetes Challenge: An interactive Trivia Game on concepts, components, usage...»
🤝 Encontros com a comunidade
Além das conferências, também estivemos em contacto com a comunidade.
- 🏫 Dia Cloud SKOLAE (SKOLAE, Tours, 21 de outubro): O Stéphane participou no programa OVHcloud Education junto dos estudantes. Foram realizadas uma palestra e uma mesa-redonda sobre a cloud.
Os nossos últimos artigos
Eis os artigos publicados pela equipa no blogue da OVHcloud ou noutros locais este mês:
- 📝 A OVHcloud torna-se membro Platinum da CNCF por Aurélie Vache (outubro de 2026)
💻 Exemplos de código e open source
Publicamos regularmente exemplos de código e projetos open source para o ajudar a começar com os produtos OVHcloud. Dê uma vista de olhos ao nosso repositório public-cloud-examples no GitHub.
Novidades do mês
O que se segue
Um cheirinho do que aí vem
- 📅 Conferência KubeCon + CloudNativeCon North America (Atlanta, Estados Unidos)
- 🎤 Aurélie Vache apresenta uma palestra no dia 10 de novembro: «Compilei a minha aplicação numa imagem de container, e agora?»
- 📅 Conferência JFall (Ede, Países Baixos)
- 🎤 Stéphane Philippart conduz um workshop a 12 de novembro: «👩💻 Developing with AI: What if it were as simple as adding a library?»
- 📅 Conferência OVHcloud AI Summit (Paris, França) a 19 de novembro
- 🎤 Aurélie Vache apresenta uma palestra: «Compilei a minha aplicação numa imagem Docker, e agora?»
💬 Vamos manter o contacto
Quer trocar ideias connosco, partilhar opiniões ou simplesmente dizer olá?
Contacte a equipa Developer Advocate.
- 🟣 Discord : Servidor Discord OVHcloud
- 🐦 X/Twitter: @OVHcloud
- 💼 LinkedIn: OVHcloud LinkedIn
- 🐙 GitHub: github.com/ovh
Até ao mês que vem! 👋