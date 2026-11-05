É entregue uma nova funcionalidade? Ainda é necessário assegurar que tudo o resto continua a funcionar e a responder às necessidades dos clientes, pois as funcionalidades dependem frequentemente umas das outras. Sem preocupações: alguém está atento, ou melhor, uma equipa, a QA (para quality assurance ou garantia de qualidade). Poucas pessoas sabem nomear esta atividade de minúcia, que a inteligência artificial, contudo, transformou profundamente. Na OVHcloud, bastou um ano para que a IA redefinisse a atividade de QA, com testes muito mais numerosos e um trabalho humano recentrado atualmente na análise. Entre nos bastidores desta mudança, com números e limites como prova.

Antes da IA, um controlo sobretudo manual

O último controlo antes da disponibilização online

A função de um QA consiste em garantir que a entrega de uma funcionalidade faz o que está previsto, sem comprometer as funcionalidades existentes, antes da sua disponibilização aos utilizadores.

Concretamente, nenhuma modificação de código é implementada diretamente em produção. Esta passa primeiro por um ambiente de teste, depois por um ambiente de pré-produção que reproduz as condições reais. Em cada uma destas etapas, é necessário verificar se a interface é apresentada corretamente, se os formulários são validados e se o processo de subscrição continua a ser concluído. Esta missão cabe ao QA, na junção entre as equipas de produto que entregam e os utilizadores que esperam um serviço fiável.

Cerca de 450 testes repetidos manualmente

Há um ano, este trabalho baseava-se ainda largamente em verificações manuais. A equipa dispunha de um repositório de cerca de 450 testes para certas aplicações, executados um a um em cada ambiente (teste, pré-produção, produção). Cada teste tinha, portanto, de ser repetido três vezes em cada entrega significativa.

O exercício era moroso e limitava mecanicamente a cobertura dos testes. Como não se podia controlar tudo, era necessário priorizar os cenários mais críticos e aceitar deixar alguns ângulos mortos. A qualidade encontrava-se, assim, indexada ao tempo disponível.

A viragem da IA

Três agentes, três funções

A mudança principal veio de agentes de IA especializados, implementados pela equipa e integrados diariamente no seu ambiente de desenvolvimento.

Cada um dos três principais agentes assume uma função única. O primeiro elabora um plano de teste, que especifica as verificações a realizar, a sua ordem e os casos limite a abranger. O segundo redige o teste automatizado correspondente no Playwright, uma ferramenta que controla um navegador para reproduzir as ações de um utilizador. Por fim, o terceiro corrige os testes existentes que falham.

Cada agente obedece a um conjunto de regras que a equipa aperfeiçoa ao longo dos meses. Este enquadramento conta tanto como a tecnologia. Um agente bem parametrizado produz um resultado explorável, enquanto uma instrução imprecisa origina um plano ou um teste que parece correto, mas revela-se inutilizável na prática.

Uma skill para as migrações

A Área de Cliente OVHcloud evolui regularmente e cada nova versão pode modificar a disposição da interface. Para os testes, estas migrações representam, portanto, um trabalho considerável, que impõe retomar o existente, descartar o que já não faz sentido e reescrever o resto.

Para estruturar este exercício, a equipa concebeu uma skill, ou seja, um conjunto de instruções reutilizáveis que a IA aplica assim que identifica um pedido de migração. O QA avalia primeiro a pertinência de cada teste em relação à nova versão. Quando o teste merece ser conservado, os agentes assumem o controlo para produzir o plano e, depois, o teste adaptado. A última migração decorreu, assim, de forma muito mais serena do que a anterior.

Milhares de testes todos os dias

Atualmente, são executados quase 3000 testes duas vezes por dia no perímetro europeu, apenas para a nova versão da área de cliente (atualmente em beta). A estas execuções planeadas somam-se as que são desencadeadas por cada alteração de código proposta por um programador, limitadas aos testes associados ao perímetro afetado. Para além da Europa, o dispositivo abrange também o Canadá e os Estados Unidos. Sinal deste aumento de potência, a equipa adicionou, em determinados meses, mais de 1300 novos testes.

Analisar o erro em vez de o procurar

A automatização inverteu a lógica do trabalho. Os testes executam-se de forma autónoma e um relatório recenseia as falhas após cada passagem: as verificações manuais tornam-se a exceção.

Doravante, o essencial consiste em ordenar os resultados. Perante um teste com falha, o QA deve determinar se se trata de um incidente técnico passageiro, de um teste que se tornou obsoleto ou de um verdadeiro erro a assinalar à equipa de produto. O desafio já não é detetar o erro, mas sim compreender a sua origem.

Tomemos o exemplo de um botão cinzento. Se o teste aguarda um código de cor exato e a tonalidade do botão evolui ligeiramente, o teste falha. Substituir o código antigo pelo novo permitiria que o teste voltasse a ser bem-sucedido, «passar a verde» no jargão dos QA, mas apenas até ao próximo ajuste de tonalidade. Verificar antes se o botão apresenta um tom de cinzento torna o teste mais robusto ao longo do tempo, deixando-o, contudo, falhar se o botão mudar realmente de cor.

Por trás deste ajuste coloca-se uma questão de fundo em matéria de estratégia de teste. Até que ponto deve um teste ser rigoroso para permanecer útil sem se tornar frágil? A IA pode propor uma solução, mas a decisão final cabe ao QA.

A percentagem de testes bem-sucedidos ronda agora os 95 %, contra 65 a 70 % anteriormente este ano durante a implementação da estratégia de teste atual. Segundo a equipa, um teste com falha sinaliza atualmente, na maioria das vezes, um problema real em vez de um erro de conceção do teste.

Dominar a ferramenta já não basta

Esta evolução exigiu a aquisição de novas competências. Os QA administram atualmente um repositório de código partilhado, reveem e validam propostas de modificação (pull request). Trabalham com as mesmas ferramentas que os programadores, sem, contudo, assumirem o seu papel.

A IA, aliás, acompanhou ela própria esta aprendizagem, utilizando-a cada um para assimilar uma noção ou uma sintaxe ao seu ritmo e segundo as suas necessidades. Contudo, uma regra impôs-se: «Não basta dominar a ferramenta, é preciso dominar a IA, [...] é uma poupança de tempo numa parte do trabalho, mas é preciso perder tempo a desafiá-la», resume Céline Chapalain, membro da equipa de QA.

Um modelo de IA é, de facto, não determinista. Submetida duas vezes, a mesma pergunta pode originar duas respostas diferentes. É, portanto, conveniente manter um olhar crítico, verificar cada produção e descartar as propostas mal construídas. Os estudantes de um hackathon recente aplicaram este mesmo princípio, uma vez que cada correção proposta pela IA era objeto de uma revisão humana sistemática.

Este aumento de competências não foi feito sozinho. Perante ferramentas novas e uma apreensão bem real, o acompanhamento coletivo desempenhou um papel decisivo. Sébastien Debrauwere, responsável da equipa de QA na OVHcloud, ilustra-o com uma imagem emprestada do râguebi: «Um jogador não vale nada sem os outros 14.»

A atenção, um recurso a preservar

Este balanço estaria incompleto sem mencionar os seus limites. A equipa sinaliza, de facto, um ponto de vigilância que não se prende com a tecnologia em si, mas com a organização do trabalho que esta induz.

A IA trabalha em segundo plano, o que incita a realizar vários trabalhos em simultâneo. Enquanto uma análise é executada, o QA abre um segundo tópico, depois um terceiro, antes de regressar ao primeiro. O tempo de trabalho fragmenta-se e alguns membros da equipa mencionam fins de dia particularmente desgastantes. Este ritmo exige muita concentração, independentemente da experiência de cada um.

O risco reside no tempo dedicado à reflexão, que tende a reduzir-se. É a crítica frequentemente dirigida ao vibe coding, uma prática que consiste em produzir código de forma intuitiva, delegando a conceção à IA. Rápida e acessível, esta abordagem oferece, contudo, menos garantias relativamente à qualidade. Ora, é precisamente este tempo de reflexão que constitui o valor do QA, quer se trate de considerar todos os casos possíveis ou de privilegiar um intervalo de valores em vez de um valor fixo, como no exemplo do botão cinzento. Esta constatação ultrapassa, aliás, o âmbito do QA, uma vez que outros intervenientes, nomeadamente na cibersegurança, se interrogam sobre os desafios e limites da IA.

A atividade de QA evolui sem desaparecer

Num ano, a atividade de QA na OVHcloud mudou de rosto. O número de testes aumentou significativamente e a sua execução é automatizada. O trabalho dos QA recentrou-se naquilo que a máquina não pode decidir, quer se trate da estratégia de teste, da análise das falhas ou da escolha do que merece ser verificado. As suas competências técnicas alargaram-se e a preservação da concentração tornou-se uma preocupação coletiva.

O que vem a seguir? A equipa de QA confia uma parte crescente do seu trabalho a agentes de IA capazes de explorar a aplicação, gerar os testes, adaptá-los quando a interface evolui e acompanhar as anomalias. Deseja também integrar os testes mais cedo no ciclo de desenvolvimento, para que um programador que proponha uma alteração de código veja os resultados dos testes que simulam um percurso de utilizador completo. O objetivo é fornecer-lhe cada vez mais ferramentas para detetar os problemas antes de a sua alteração ser integrada no código principal.

Se esta evolução o intriga, ouça como uma Product Manager vive, por sua vez, a chegada da IA.