Model open-weight jest już wybrany. Połowa pracy za Tobą. Pozostaje jednak decyzja, która wpłynie na koszty, opóźnienia i kontrolę nad danymi: gdzie i jak go uruchomić. Masz do wyboru trzy główne sposoby hostowania modelu LLM. Ten przewodnik porównuje je i przedstawia pięć konkretnych kryteriów, które pomogą Ci podjąć decyzję.

Trzy sposoby udostępniania modelu

Opcje różnią się przede wszystkim tym, czym zarządzasz samodzielnie:

inferencja na żądanie : dostęp przez API do otwartych modeli, zoptymalizowanych już pod kątem standardowych zastosowań;

: dostęp przez API do otwartych modeli, zoptymalizowanych już pod kątem standardowych zastosowań; zarządzana platforma do orkiestracji kontenerów : usługa zarządzania kontenerami, taka jak Kubernetes, pozwala skalować modele i w ciągu kilku godzin udostępniać API użytkownikom;

: usługa zarządzania kontenerami, taka jak Kubernetes, pozwala skalować modele i w ciągu kilku godzin udostępniać API użytkownikom; AI w trybie serverless : uruchamianie obciążeń roboczych w kontenerach na GPU lub CPU bez konfigurowania infrastruktury, przy jednoczesnym ograniczaniu zbędnych wydatków na GPU.

Im niżej na tej liście, tym więcej kontroli zyskujesz i tym większą odpowiedzialność operacyjną przejmujesz. Żadna opcja nie jest bezwzględnie lepsza od pozostałych: każda odpowiada innemu profilowi projektu.

Inferencja na żądanie do szybkiego wdrażania inteligentnych usług

Dzięki AI Endpoints zyskujesz dostęp do katalogu modeli open-weight za pomocą prostego wywołania API. Interfejs jest zgodny ze standardem API OpenAI: jeśli Twój kod korzysta już z API tego typu, zmiana dostawcy sprowadza się często do zmiany adresu URL i klucza.

Ta opcja jest odpowiednia, gdy:

tworzysz prototyp lub uruchamiasz pierwszy przypadek użycia;

dodajesz inteligentne funkcje do swojego produktu cyfrowego;

model z katalogu odpowiada Twoim potrzebom.

Prostota tej opcji wiąże się jednak z ograniczeniami. Korzystasz z oferowanych modeli w konfiguracji, w jakiej są udostępniane. Jeśli masz model dostrojony na własnych danych lub potrzebujesz modelu, którego nie ma w katalogu, trzeba będzie przejść do kolejnej opcji.

AI w trybie serverless do wdrażania własnych modeli

AI Deploy to platforma kontenerowa stworzona z myślą o modelach AI. Dostarczasz obraz Dockera, np. obraz serwera inferencji open source vLLM, wybierasz GPU lub CPU, a platforma zajmuje się resztą.

Zachowujesz w ten sposób swobodę wyboru modelu, jego wersji i parametrów serwowania. Samouczek poświęcony wdrażaniu modelu Mistral Small 24B pokazuje, że do uruchomienia modelu tej wielkości na dwóch GPU L40S wystarczy jedno polecenie.

Ta opcja jest odpowiednia, gdy:

masz modele wytrenowane na własnych danych specjalnie do swoich zadań;

potrzebujesz kontroli nad wydajnością modeli, ich izolacją i swoimi danymi;

chcesz mieć własne API bez konieczności samodzielnej optymalizacji platformy inferencji.

Więcej informacji o tym modelu wdrożenia znajdziesz w przewodniku Jak wdrażać modele LLM za pomocą vLLM , który szczegółowo opisuje każdy etap.

Platforma do orkiestracji na potrzeby skalowania

Jeśli Twój zespół korzysta już z Kubernetes, wdrożenie modeli w usłudze Managed Kubernetes Service pozwoli zarządzać nimi jak każdym innym obciążeniem roboczym. Dodajesz węzły GPU do klastra, wdrażasz vLLM i podłączasz istniejący system monitorowania.

Ta opcja zapewnia największą elastyczność: wysoką dostępność, precyzyjne skalowanie, umieszczenie modelu w tej samej lokalizacji co aplikacje i dane, a także serwer API, zarządzanie uprawnieniami i dostępem oraz izolację zasobów. Wymaga jednak także największych kompetencji. Za aktualizację sterowników GPU lub dostosowywanie automatycznego skalowania odpowiada Twój zespół.

Ta opcja jest odpowiednia, gdy:

masz kompetencje w zakresie zarządzania platformami kontenerowymi, z których najbardziej znaną jest Kubernetes;

potrzebujesz dużej mocy obliczeniowej, stabilnej wydajności, zarządzania zasobami i pełnej izolacji

chcesz korzystać z jednej architektury dla swoich aplikacji i modeli.

Hostowanie modelu LLM: pięć kryteriów wyboru

Aby podjąć decyzję, odpowiedz kolejno na pięć poniższych pytań.

1. Czy Twoje zużycie tokenów jest nieregularne? Dodajesz inteligentne funkcje do aplikacji, nie potrafiąc jeszcze oszacować ich zapotrzebowania na zasoby, potrzebujesz modeli od wielu dostawców dostępnych na żądanie lub specjalizujesz agentów w konkretnych zadaniach: w takich przypadkach sprawdza się inferencja na żądanie rozliczana według zużycia. Stałe i przewidywalne zapotrzebowanie może sprawić, że dedykowane zasoby będą bardziej opłacalne.

2. Jakie opóźnienie chcesz osiągnąć? Opóźnienia mają bezpośredni wpływ na doświadczenia użytkowników. Jeśli potrzebujesz stabilnych czasów odpowiedzi przy wielu jednoczesnych żądaniach, lepszym rozwiązaniem są dedykowane zasoby.

3. Czy Twój model jest standardowy? Jeśli Twoje zastosowania nie wymagają modelu wytrenowanego na Twoich zbiorach danych, gotowe modele mogą być w pełni konkurencyjne.

4. Jakimi kompetencjami dysponuje Twój zespół? Konfiguracja i utrzymanie własnej platformy inferencji mogą być skomplikowane, nawet jeśli masz kompetencje w zakresie data science. Jeśli wybierasz to rozwiązanie ze względów umownych lub branżowych, skontaktuj się z ekspertami branżowymi .

5. Jaki jest Twój model biznesowy? Większość usług na żądanie jest rozliczana według zużycia, za każdą wykorzystaną jednostkę. Jeśli skala wykorzystania pozostaje ograniczona, oszczędność czasu potrzebnego na wdrożenie platformy w środowisku produkcyjnym i jej utrzymanie może przemawiać za rozwiązaniem w pełni zarządzanym przez dostawcę.

Kryterium

Inferencja na żądanie

AI w trybie serverless

Platforma do orkiestracji

Aktywacja

Natychmiastowa

Szybka

Dłuższa

Wybór modelu

Z katalogu

Elastyczny

Elastyczny

Obsługa operacyjna

Brak

Niewielka

Znaczna

Zużycie tokenów

Nieregularne

Regularne

Intensywne, z wykorzystaniem wielu modeli

Wymagane kompetencje

Niewielkie

Średnie

Duże

AI Endpoints działa w centrum danych w Gravelines we Francji, na infrastrukturze podlegającej prawu europejskiemu. W przypadku AI w trybie serverless i platformy do orkiestracji lokalizacja danych zależy od regionu wybranego podczas wdrażania: wybierz region europejski, jeśli Twoje dane muszą pozostać w Europie.

Od eksperymentów do produkcji: rozwijaj projekt, korzystając z kolejnych naszych stosów technologicznych

Wiele projektów podąża tą samą ścieżką. Zaczynają od inferencji na żądanie, aby sprawdzić zastosowanie, przechodzą na zasoby AI w trybie serverless, gdy model jest dostosowywany do konkretnych zadań, a następnie skalują się na platformie do orkiestracji typu Kubernetes, gdy AI staje się centralnym elementem architektury aplikacji.

We wszystkich trzech przypadkach kontrakty API pozostają bez zmian: w naszych zarządzanych usługach AI Endpoints i AI Deploy (np. z vLLM) wykorzystywane jest API zgodne z OpenAI. Nie musisz więc przepisywać ścieżek API przy każdym zwiększaniu skali, a ponieważ korzystasz z tych samych modeli open-weight, zachowujesz konfigurację swojego łańcucha agentowego.