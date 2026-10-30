Co miesiąc zespół Developer Advocate OVHcloud tworzy treści, dzieli się wiedzą i wymienia doświadczeniami ze społecznością technologiczną.

Oto podsumowanie naszych działań w październiku 2026. 🚀

🎙️ Tranches de Tech : nasz comiesięczny podcast

Właśnie ukazał się nowy odcinek naszego podcastu Tranches de Tech 🥑!

W tym miesiącu rozmawialiśmy z Léonore Des Plas, Tech Lead, o jej pracy i aktualnych wydarzeniach w świecie technologii.

🎧 Odcinka możesz posłuchać na Ausha , Spotify , Apple Podcasts lub innej platformie podcastowej. Chętnie poznamy Twoją opinię!

🎤 Konferencje

W październiku członkowie naszego zespołu wystąpili na kilku konferencjach.