Co nowego w zespole Developer Advocate OVHcloud – październik 2026
Co miesiąc zespół Developer Advocate OVHcloud tworzy treści, dzieli się wiedzą i wymienia doświadczeniami ze społecznością technologiczną.
Oto podsumowanie naszych działań w październiku 2026. 🚀
🎙️ Tranches de Tech: nasz comiesięczny podcast
Właśnie ukazał się nowy odcinek naszego podcastu Tranches de Tech 🥑!
- Odcinek 31: IT, królestwo kotów?
W tym miesiącu rozmawialiśmy z Léonore Des Plas, Tech Lead, o jej pracy i aktualnych wydarzeniach w świecie technologii.
🎧 Odcinka możesz posłuchać na Ausha, Spotify, Apple Podcasts lub innej platformie podcastowej. Chętnie poznamy Twoją opinię!
🎤 Konferencje
W październiku członkowie naszego zespołu wystąpili na kilku konferencjach.
WAX w Marsylii, Francja 🇫🇷
- 🗣️ Stéphane Philippart: „Tworzenie asystenta AI w terminalu za pomocą Javy, Picocli i Quarkusa” (🎥 Replay)
Devoxx Belgium w Antwerpii, Belgia 🇧🇪
- 🗣️ Stéphane Philippart: „🧰 Dev Containers: the ultimate toolbox for developers?” (🎥 Replay)
- 🗣️ Stéphane Philippart: „👩💻 Developing with AI: What if it were as simple as adding a library? 🧑💻” Tech Speak'Her/Tremplin DevFest Toulouse – Online
- 🗣️ Aurélie Vache: „Slajdy: jak dobrze się przygotować?”
KCD UK Edinburgh w Edynburgu, Szkocja 🏴
Tech Speak'Her/Tremplin DevFest Toulouse – Online
🗣️ Aurélie Vache: „Slajdy: jak dobrze się przygotować?”
KCD UK Edinburgh w Edynburgu, Szkocja 🏴
Cloud Native Days Norway w Bergen, Norwegia 🇳🇴
- 🗣️ Aurélie Vache: „Understanding Kubernetes in a visual way”
BDX I/O w Bordeaux, Francja 🇫🇷
- 🗣️ Stéphane Philippart: „🤖 Uczymy AI, jak się uczyć... 🧠”
- 🗣️ Stéphane Philippart: „Dodawanie AI do naszych aplikacji – a gdyby to było tak proste jak dodanie biblioteki?”
Codemotion Mediolan w Mediolanie, Włochy 🇮🇹
- 🗣️ Aurélie Vache: „The Ultimate Kubernetes Challenge: An interactive Trivia Game on concepts, components, usage...”
🤝 Spotkania ze społecznością
W październiku spotykaliśmy się ze społecznością technologiczną nie tylko na konferencjach.
- 🏫 Dzień Cloud SKOLAE (SKOLAE, Tours, 21 października): Stéphane wziął udział w spotkaniu ze studentkami i studentami w ramach programu OVHcloud Education. Wygłosił prelekcję i uczestniczył w dyskusji panelowej poświęconej chmurze.
Nasze najnowsze artykuły na blogu
Oto artykuły, które członkowie naszego zespołu opublikowali w tym miesiącu blogu OVHcloud lub innych stronach:
- 📝 OVHcloud zostaje członkiem Platinum CNCF – Aurélie Vache (październik 2026)
💻 Przykłady kodu i open source
Regularnie publikujemy przykłady kodu i projekty open source, które ułatwiają rozpoczęcie pracy z rozwiązaniami OVHcloud. Sprawdź nasze repozytorium public-cloud-examples na GitHubie.
Nowości miesiąca
W najbliższym czasie
Oto zapowiedź najbliższych wydarzeń:
- 📅 Konferencja KubeCon + CloudNativeCon North America (Atlanta, Stany Zjednoczone)
- 🎤 10 listopada Aurélie Vache poprowadzi prelekcję „I packaged my app in a container image, and now what?”
- 📅 Konferencja JFall (Ede, Holandia)
- 🎤 12 listopada Stéphane Philippart poprowadzi warsztaty „👩💻 Developing with AI: What if it were as simple as adding a library?🧑💻”
- 📅 19 listopada – Konferencja OVHcloud AI Summit (Paryż, Francja)
- 🎤 Aurélie Vache wygłosi prelekcję: „Spakowałam aplikację do obrazu Dockera. Co dalej?”
💬 Bądźmy w kontakcie
Chcesz z nami porozmawiać, podzielić się pomysłami albo po prostu nawiązać kontakt?Znajdziesz nas tutaj:
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Do usłyszenia w przyszłym miesiącu! 👋