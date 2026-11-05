Wprowadzono nową funkcję? Trzeba jeszcze upewnić się, że wszystko inne nadal działa i spełnia potrzeby klientów, ponieważ funkcje często zależą od siebie nawzajem. Spokojnie: ktoś nad tym czuwa, a dokładniej zespół QA (od quality assurance, czyli zapewnienia jakości). Niewiele osób potrafi nazwać ten wymagający skrupulatności zawód, choć sztuczna inteligencja gruntownie go zmieniła. W OVHcloud wystarczył rok, by AI na nowo zdefiniowała pracę specjalistów QA: testów jest znacznie więcej, a ludzie skupiają się dziś przede wszystkim na analizie. Zajrzyj za kulisy tej zmiany – poznaj konkretne liczby i ograniczenia.

Przed AI: głównie kontrola ręczna

Ostatnia kontrola przed wdrożeniem

Zadaniem specjalisty QA jest upewnienie się, zanim nowa funkcja trafi do użytkowników, że działa zgodnie z założeniami i nie zakłóca działania istniejących funkcji.

W praktyce żadna zmiana kodu nie trafia bezpośrednio do środowiska produkcyjnego. Najpierw przechodzi przez środowisko testowe, a następnie przez środowisko preprodukcyjne odtwarzające rzeczywiste warunki. Na każdym etapie trzeba sprawdzić, czy interfejs wyświetla się prawidłowo, czy formularze przechodzą walidację i czy nadal można bez przeszkód złożyć zamówienie. To zadanie specjalisty QA, który łączy zespoły produktowe dostarczające nowe funkcje z użytkownikami oczekującymi niezawodnej usługi.

Około 450 testów powtarzanych ręcznie

Jeszcze rok temu praca ta opierała się w dużej mierze na ręcznej weryfikacji. W przypadku niektórych aplikacji zespół dysponował bazą około 450 testów, wykonywanych pojedynczo w każdym środowisku (testowym, preprodukcyjnym i produkcyjnym). Każdy test trzeba było zatem powtórzyć trzy razy przy każdym istotnym wdrożeniu.

Było to czasochłonne i siłą rzeczy ograniczało pokrycie testami. Ponieważ nie dało się sprawdzić wszystkiego, trzeba było nadawać priorytet najbardziej krytycznym scenariuszom i godzić się na pewne martwe pola. Jakość zależała więc od ilości dostępnego czasu.

Przełom dzięki AI

Trzech agentów, trzy role

Główną zmianę przynieśli wyspecjalizowani agenci AI, wdrożeni przez zespół i włączeni do codziennej pracy w jego środowisku programistycznym.

Każdy z trzech głównych agentów pełni jedną określoną funkcję. Pierwszy opracowuje plan testów, określający zakres i kolejność weryfikacji oraz przypadki brzegowe, które należy uwzględnić. Drugi pisze odpowiedni test automatyczny w Playwright – narzędziu, które steruje przeglądarką, odtwarzając działania użytkownika. Wreszcie trzeci poprawia istniejące testy, które kończą się niepowodzeniem.

Każdy agent stosuje zestaw reguł, które zespół doskonali z miesiąca na miesiąc. Takie określenie ram działania jest równie ważne jak sama technologia. Dobrze skonfigurowany agent daje wynik, który można wykorzystać, natomiast nieprecyzyjna instrukcja prowadzi do powstania planu lub testu pozornie poprawnego, lecz w praktyce nieprzydatnego.

Skill do migracji

Panel klienta OVHcloud jest regularnie rozwijany, a każda nowa wersja może zmieniać układ interfejsu. Migracje oznaczają więc dla testów sporo pracy: trzeba przejrzeć istniejące testy, odrzucić te, które straciły rację bytu, i przepisać pozostałe.

Aby uporządkować tę pracę, zespół opracował skill, czyli zestaw instrukcji wielokrotnego użytku, które AI stosuje, gdy tylko rozpozna prośbę o migrację. Specjalista QA najpierw ocenia przydatność każdego testu pod kątem nowej wersji. Jeżeli warto zachować test, dalszą pracę przejmują agenci: przygotowują plan, a następnie odpowiednio dostosowany test. Ostatnia migracja przebiegła dzięki temu znacznie spokojniej niż poprzednia.

Tysiące testów dziennie

Obecnie w europejskiej części systemu niemal 3000 testów jest wykonywanych dwa razy dziennie – i to tylko dla nowej wersji Panelu klienta (obecnie w fazie beta). Do tych zaplanowanych uruchomień dochodzą uruchomienia wywoływane przez każdą zmianę kodu proponowaną przez programistę – obejmują one wyłącznie testy związane z obszarem, którego dotyczy zmiana. Poza Europą system obejmuje również Kanadę i Stany Zjednoczone. O skali tego rozwoju świadczy fakt, że w niektórych miesiącach zespół dodawał ponad 1300 nowych testów.

Analizować błędy zamiast ich szukać

Automatyzacja odwróciła logikę pracy. Testy są wykonywane automatycznie, a po każdym przebiegu raport wskazuje te, które zakończyły się niepowodzeniem: ręczna weryfikacja staje się wyjątkiem.

Teraz najważniejsza jest selekcja wyników. Gdy test kończy się niepowodzeniem, specjalista QA musi ustalić, czy powodem jest przejściowy problem techniczny, nieaktualny test czy rzeczywisty błąd, który należy zgłosić zespołowi produktowemu. Wyzwanie nie polega już na wykryciu błędu, ale na zrozumieniu jego źródła.

Weźmy na przykład szary przycisk. Jeśli test oczekuje dokładnego kodu koloru, a odcień przycisku nieznacznie się zmieni, test zakończy się niepowodzeniem. Zastąpienie starego kodu nowym pozwoliłoby ponownie uzyskać pomyślny wynik testu, czyli w żargonie QA „wrócić do zielonego” – ale tylko do kolejnej zmiany odcienia. Jeśli natomiast test sprawdza, czy przycisk ma odcień szarości, staje się bardziej odporny na zmiany w czasie, a jednocześnie nadal kończy się niepowodzeniem, gdy przycisk rzeczywiście zmieni kolor.

Za tą korektą kryje się zasadnicze pytanie dotyczące strategii testowania. Jak rygorystyczny powinien być test, aby pozostał przydatny, a jednocześnie nie stał się zbyt podatny na drobne zmiany? AI może zaproponować rozwiązanie, ale ostateczna decyzja należy do specjalisty QA.

Odsetek testów zakończonych powodzeniem wynosi obecnie około 95%, wobec 65–70% wcześniej w tym roku, podczas wdrażania obecnej strategii testowania. Według zespołu niepowodzenie testu sygnalizuje dzi�ś najczęściej rzeczywisty problem, a nie błąd w konstrukcji samego testu.

Opanowanie narzędzia już nie wystarcza

Zmiana ta wymagała zdobycia nowych kompetencji. Specjaliści QA zarządzają dziś wspólnym repozytorium kodu, przeglądają i zatwierdzają propozycje zmian (pull request). Pracują z tymi samymi narzędziami co programiści, nie przejmując jednak ich roli.

Sama AI wspierała zresztą ten proces nauki: każdy korzystał z niej, aby przyswajać pojęcia lub składnię we własnym tempie i zgodnie ze swoimi potrzebami. Wykształciła się jednak jedna zasada: „Nie wystarczy opanować narzędzia, trzeba opanować AI, […] to oszczędność czasu przy części pracy, ale trzeba znaleźć czas, żeby ją krytycznie weryfikować” – podsumowuje Céline Chapalain z zespołu QA.

Model AI jest bowiem niedeterministyczny. To samo pytanie zadane dwa razy może przynieść dwie różne odpowiedzi. Trzeba więc zachować krytyczne podejście, sprawdzać każdy wynik i odrzucać źle skonstruowane propozycje. Studenci uczestniczący w niedawnym hackathonie stosowali tę samą zasadę: każda poprawka zaproponowana przez AI była tam systematycznie sprawdzana przez człowieka.

Zdobywanie tych kompetencji nie odbywało się w pojedynkę. W obliczu nowych narzędzi i realnych obaw decydującą rolę odegrało wsparcie całego zespołu. Sébastien Debrauwere, kierujący zespołem QA w OVHcloud, ilustruje to porównaniem zaczerpniętym z rugby: „Jeden zawodnik jest niczym bez pozostałych 14”.

Uwaga – zasób, o który trzeba dbać

Ten bilans byłby niepełny bez omówienia ograniczeń. Zespół wskazuje bowiem kwestię wymagającą uwagi, która wynika z organizacji pracy wprowadzanej przez technologię, a nie z samej technologii.

AI pracuje w tle, co zachęca do zajmowania się kilkoma sprawami jednocześnie. Gdy trwa jedna analiza, specjalista QA zabiera się do drugiego tematu, potem do trzeciego, a dopiero później wraca do pierwszego. Czas pracy ulega fragmentacji, a niektórzy członkowie zespołu mówią o szczególnie wyczerpujących końcówkach dnia. Taki rytm wymaga intensywnej koncentracji, niezależnie od doświadczenia danej osoby.

Ryzyko polega na tym, że czasu na refleksję jest coraz mniej. To zarzut często kierowany pod adresem vibe codingu – praktyki polegającej na intuicyjnym tworzeniu kodu, w której projektowanie powierza się AI. To szybkie i przystępne podejście daje jednak mniejsze gwarancje jakości. A to właśnie czas na refleksję stanowi o wartości pracy specjalisty QA, niezależnie od tego, czy chodzi o rozważenie wszystkich możliwych przypadków, czy o wybór przedziału wartości zamiast jednej stałej wartości, jak w przykładzie szarego przycisku. Spostrzeżenie to wykracza zresztą poza ramy QA: również inni specjaliści, zwłaszcza w cyberbezpieczeństwie, zastanawiają się nad wyzwaniami i ograniczeniami AI.

Zawód specjalisty QA zmienia się, ale nie znika

W ciągu roku praca specjalistów QA w OVHcloud zmieniła swoje oblicze. Liczba testów znacznie wzrosła, a ich wykonywanie jest zautomatyzowane. Specjaliści QA skupili się na kwestiach, których maszyna nie potrafi rozstrzygnąć: strategii testowania, analizie niepowodzeń czy wyborze tego, co warto sprawdzić. Ich kompetencje techniczne się poszerzyły, a dbałość o koncentrację stała się wspólną troską zespołu.

Co dalej? Zespół QA powierza coraz większą część pracy agentom AI, którzy potrafią badać aplikację, generować testy, dostosowywać je do zmian interfejsu i śledzić anomalie. Chce również włączyć testy na wcześniejszym etapie cyklu tworzenia oprogramowania, aby programista proponujący zmianę kodu od razu widział wyniki testów symulujących pełną ścieżkę użytkownika. Celem jest udostępnianie mu coraz większej liczby narzędzi do wykrywania problemów, zanim jego zmiana zostanie włączona do głównej gałęzi kodu.

Jeśli ta zmiana Cię ciekawi, posłuchaj, jak pojawienie się AI postrzega z kolei menedżerka produktu.