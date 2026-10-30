Wat is het laatste nieuws van het Developer Advocate-team van OVHcloud – oktober 2026
Elke maand creëert het Developer Advocate-team van OVHcloud content, deelt het kennis en wisselt het ideeën uit met de Tech-community.
Dit is wat we in de maand oktober 2026 hebben gedaan. 🚀
🎙️ Tranches de Tech: onze maandelijkse podcast
Een nieuwe aflevering van onze podcast Tranches de Tech 🥑 is zojuist verschenen!
- Aflevering 31: IT, het koninkrijk van de chats?
Deze maand spraken we met Léonore Des Plas, Tech lead, over haar vak en het actuele Tech-nieuws van dit moment.
🎧 Je kunt het beluisteren op Ausha, Spotify, Apple Podcasts of elk ander podcastplatform. Uw feedback is belangrijk voor ons!
🎤 Conferenties
Het team is deze maand op pad gegaan (en het podium opgestapt) voor verschillende conferenties.
WAX in Marseille, Frankrijk 🇫🇷
- 🗣️ Stéphane Philippart: "Een AI-assistent maken in je terminal met Java, Picocli en Quarkus" (🎥 Replay)
Devoxx Belgium in Antwerpen, België 🇧🇪
- 🗣️ Stéphane Philippart: "🧰 Dev Containers: the ultimate toolbox for developers?" (🎥 Replay)
- 🗣️ Stéphane Philippart: "👩💻 Developing with AI: What if it were as simple as adding a library? 🧑💻"Tech Speak'Her/Tremplin DevFest Toulouse — Online
- 🗣️ Aurélie Vache: "Slides: hoe bereid je je goed voor?"
KCD UK Edinburgh in Edinburgh, Schotland 🏴
Tech Speak'Her/Tremplin DevFest Toulouse — Online
🗣️ Aurélie Vache: "Slides: hoe bereid je je goed voor?"
KCD UK Edinburgh in Edinburgh, Schotland 🏴
Cloud Native Days Norway in Bergen, Noorwegen 🇳🇴
- 🗣️ Aurélie Vache: "Understanding Kubernetes in a visual way"
BDX I/O in Bordeaux, Frankrijk 🇫🇷
- 🗣️ Stéphane Philippart: "🤖 Onze AI leren om te leren... 🧠"
- 🗣️ Stéphane Philippart: "AI toevoegen aan onze applicaties: als je nou simpelweg alleen maar een library zou hoeven toe te voegen?"
Codemotion Milanin Milaan, Italië 🇮🇹
- 🗣️ Aurélie Vache: "The Ultimate Kubernetes Challenge: An interactive Trivia Game on concepts, components, usage…"
🤝 Ontmoetingen met de community
Naast conferenties hebben we ook ideeën uitgewisseld met de community.
- 🏫 SKOLAE Cloud-dag (SKOLAE, Tours, 21 oktober): Stéphane heeft het OVHcloud Education-programma besproken met studenten. Er werden een talk en een rondetafelgesprek over de cloud gehouden.
Onze nieuwste blogartikelen
Hier zijn de artikelen die deze maand door het team op de blog van OVHcloud of elders zijn gepubliceerd:
- 📝 OVHcloud wordt Platinum-lid van de CNCF door Aurélie Vache (oktober 2026)
💻 Codevoorbeelden en open source
We publiceren regelmatig codevoorbeelden en opensourceprojecten om je te helpen bij de start met OVHcloud-producten. Neem een kijkje in onze public-cloud-examples-repository op GitHub.
Nieuws van de maand
Het vervolg
Een klein voorproefje van wat eraan komt
- 📅 Conferentie KubeCon + CloudNativeCon North America (Atlanta, Verenigde Staten)
- 🎤 Aurélie Vache geeft op 10 november een talk: "I packaged my application in a container image, and now what?"
- 📅 JFall-conferentie (Ede, Nederland)
- 🎤 Stéphane Philippart geeft op 12 november een workshop: "👩💻 Developing with AI: What if it were as simple as adding a library? 🧑💻"
- 📅 Conferentie OVHcloud AI Summit (Parijs, Frankrijk) op 19 november
- 🎤 Aurélie Vache geeft een talk: "Ik heb mijn applicatie in een containerimage verpakt, en wat nu?"
💬 Laten we contact houden
Wil je met ons in gesprek gaan, je ideeën delen of gewoon even dag zeggen?
Zo kun je contact opnemen met het Developer Advocate-team:
- 🟣 Discord : OVHcloud Discord-server
- 🐦 X/Twitter : @OVHcloud
- 💼 LinkedIn : OVHcloud LinkedIn
- 🐙 GitHub : github.com/ovh
Tot volgende maand! 👋