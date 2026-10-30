Elke maand creëert het Developer Advocate-team van OVHcloud content, deelt het kennis en wisselt het ideeën uit met de Tech-community.

Dit is wat we in de maand oktober 2026 hebben gedaan. 🚀

🎙️ Tranches de Tech : onze maandelijkse podcast

Een nieuwe aflevering van onze podcast Tranches de Tech 🥑 is zojuist verschenen!

Deze maand spraken we met Léonore Des Plas, Tech lead, over haar vak en het actuele Tech-nieuws van dit moment.

🎧 Je kunt het beluisteren op Ausha , Spotify , Apple Podcasts of elk ander podcastplatform. Uw feedback is belangrijk voor ons!

🎤 Conferenties

Het team is deze maand op pad gegaan (en het podium opgestapt) voor verschillende conferenties.