Wordt er een nieuwe functionaliteit opgeleverd? Dan moet er nog wel voor worden gezorgd dat al het overige blijft werken en voldoet aan de behoeften van de klanten, omdat features vaak van elkaar afhankelijk zijn. Geen zorgen: iemand houdt een oogje in het zeil, of beter gezegd een team, de QA (voor quality assurance, of kwaliteitsgarantie). Weinig mensen kunnen dit nauwkeurige beroep benoemen, dat door kunstmatige intelligentie nochtans ingrijpend is veranderd. Bij OVHcloud was één jaar voldoende voor AI om het beroep van QA opnieuw te definiëren, met veel meer testen en menselijk werk dat tegenwoordig is gericht op analyse. Kijk achter de schermen van deze verandering, ondersteund door cijfers en beperkingen.

Vóór AI, vooral handmatige controle

De laatste controle vóór de publicatie online

De rol van een QA is ervoor te zorgen dat de oplevering van een feature biedt wat is gepland, zonder de bestaande features in gevaar te brengen, voordat deze beschikbaar wordt gesteld aan gebruikers.

Concreet wordt geen enkele codewijziging rechtstreeks in productie genomen. Deze gaat eerst door een testomgeving en vervolgens door een pre-productieomgeving die de werkelijke omstandigheden nabootst. Bij elk van deze stappen moet worden gecontroleerd of de interface correct wordt weergegeven, of de formulieren worden gevalideerd en of het bestelproces nog steeds succesvol verloopt. Deze taak ligt bij de QA, op het snijvlak tussen de productteams die opleveren en de gebruikers die een betrouwbare dienst verwachten.

Ongeveer 450 testen handmatig opnieuw uitgevoerd

Een jaar geleden was dit werk nog grotendeels afhankelijk van handmatige controles. Het team beschikte over een referentiekader van ongeveer 450 testen voor bepaalde applicaties, die één voor één werden uitgevoerd in elke omgeving (test, pre-productie, productie). Elke test moest daarom bij elke belangrijke levering drie keer opnieuw worden uitgevoerd.

De oefening was tijdrovend en beperkte mechanisch de testdekking. Bij gebrek aan de mogelijkheid om alles te controleren, was het noodzakelijk om de meest kritieke scenario's te prioriteren en te accepteren dat er enkele blinde vlekken zouden blijven. De kwaliteit was op die manier gekoppeld aan de beschikbare tijd.

Het keerpunt van AI

Drie agents, drie rollen

De grote verandering kwam met de gespecialiseerde AI-agents, die door het team werden opgezet en dagelijks in de ontwikkelomgeving werden geïntegreerd.

Elk van de drie belangrijkste agents vervult een unieke functie. De eerste stelt een testplan op, waarin de uit te voeren controles, de volgorde daarvan en de te dekken randgevallen worden gespecificeerd. De tweede schrijft de bijbehorende geautomatiseerde test in Playwright, een tool die een browser aanstuurt om de handelingen van een gebruiker na te bootsen. Ten slotte corrigeert de derde de bestaande testen die falen.

Elke agent volgt een set regels die het team in de loop der maanden verfijnt. Dit kader is net zo belangrijk als de technologie. Een goed ingestelde agent levert een bruikbaar resultaat op, terwijl een onnauwkeurige instructie een plan of test oplevert die correct lijkt, maar in de praktijk onbruikbaar blijkt.

Een skill voor migraties

Het control panel van OVHcloud evolueert regelmatig en elke nieuwe versie kan de indeling van de interface wijzigen. Voor de testen vormen deze migraties dus een aanzienlijke klus, die vereist dat het bestaande wordt herzien, wat niet langer relevant is wordt verwijderd en de rest wordt herschreven.

Om deze oefening te structureren, heeft het team een skill ontworpen, oftewel een set herbruikbare instructies die de AI toepast zodra deze een migratieverzoek identificeert. De QA beoordeelt eerst de relevantie van elke test met betrekking tot de nieuwe versie. Wanneer de test het waard is om behouden te blijven, nemen de agents over en produceren het plan en vervolgens de aangepaste test. De laatste migratie verliep daardoor veel rustiger dan de vorige.

Duizenden testen per dag

Vandaag de dag worden er bijna 3 000 testen twee keer per dag uitgevoerd op Europees niveau, alleen al voor de nieuwe versie van het control panel (momenteel in bèta). Aan deze geplande uitvoeringen worden de uitvoeringen toegevoegd die door elke voorgestelde codewijziging van een ontwikkelaar worden geactiveerd, beperkt tot de testen die betrekking hebben op het getroffen gebied. Buiten Europa dekt het systeem ook Canada en de Verenigde Staten. Als teken van deze groei heeft het team in sommige maanden meer dan 1.300 nieuwe testen toegevoegd.

De fout analyseren in plaats van ernaar zoeken

Automatisering heeft de logica van het werk omgedraaid. De testen worden autonoom uitgevoerd en een rapport inventariseert de mislukkingen na elke passage: handmatige controles worden de uitzondering.

Voortaan bestaat het voornaamste werk uit het sorteren van de resultaten. Bij een mislukte test moet de QA bepalen of het gaat om een tijdelijk technisch incident, een test die verouderd is of een echt defect dat aan het productteam moet worden gemeld. De uitdaging is niet langer om de fout te detecteren, maar om de oorsprong ervan te begrijpen.

Laten we het voorbeeld van een grijze knop nemen. Als de test een exacte kleurcode verwacht en de tint van de knop verandert lichtjes, dan mislukt de test. Het vervangen van de oude code door de nieuwe zou ervoor zorgen dat de test weer slaagt, om «weer op groen te springen» in het jargon van QA, maar slechts tot de volgende aanpassing van de tint. Controleren of de knop een grijstint weergeeft aangezien dit de test in de loop van de tijd robuuster maakt, terwijl de test toch mislukt als de knop daadwerkelijk van kleur verandert.

Achter deze afstelling schuilt een fundamentele vraag op het gebied van teststrategie. Hoe strikt moet een test zijn om nuttig te blijven zonder kwetsbaar te worden? AI kan een oplossing voorstellen, maar de beslissing ligt bij QA.

Het aandeel geslaagde testen ligt nu rond de 95%, tegenover 65 tot 70% eerder dit jaar tijdens de implementatie van de huidige teststrategie. Volgens het team wijst een mislukte test tegenwoordig meestal op een reëel probleem in plaats van op een ontwerpfout in de test.

Het beheersen van de tool is niet langer voldoende

Deze evolutie vereiste het verwerven van nieuwe vaardigheden. QA-medewerkers beheren tegenwoordig een gedeelde code-repository, lezen en valideren wijzigingsvoorstellen (pull request). Zij werken met dezelfde tools als de ontwikkelaars, zonder echter hun rol over te nemen.

Bovendien heeft AI zelf dit leerproces ondersteund, waarbij iedereen het proces gebruikte om een concept of syntaxis in eigen tempo en naar eigen behoefte te begrijpen. Er is echter één regel naar voren gekomen: "Je moet de tool niet alleen beheersen, maar ook de AI beheersen, [...] het is tijdwinst op een deel van het werk, maar je moet de tijd nemen om het uit te dagen", vat Céline Chapalain, lid van het QA-team, samen.

Een AI-model is namelijk niet deterministisch. Wanneer dezelfde vraag twee keer wordt gesteld, kan dit tot twee verschillende antwoorden leiden. Het is daarom raadzaam een kritische blik te werpen, elk resultaat te controleren en slecht geformuleerde voorstellen te verwerpen. De studenten van een recente hackathon pasten dit principe ook toe, aangezien elke door de AI voorgestelde correctie systematisch door een mens werd nagekeken.

Deze verbetering van vaardigheden was geen afzonderlijke gebeurtenis. Geconfronteerd met nieuwe tools en een zeer reële angst, speelde collectieve begeleiding een doorslaggevende rol. Sébastien Debrauwere, hoofd van het QA-team bij OVHcloud, illustreert dit met een beeld uit de rugbywereld: "Een speler is niets waard zonder de andere 14."

Aandacht; een resource om te behouden

Dit overzicht zou onvolledig zijn zonder de beperkingen ervan te noemen. Het team wijst inderdaad op een punt van aandacht dat niet zozeer met de technologie zelf te maken heeft, maar met de werkorganisatie die deze met zich meebrengt.

AI werkt op de achtergrond, wat ertoe aanzet om meerdere projecten tegelijkertijd uit te voeren. Terwijl een analyse wordt uitgevoerd, opent QA een tweede onderwerp, dan een derde, voor terug te keren naar de eerste. De werktijd wordt gefragmenteerd en sommige teamleden spreken over bijzonder vermoeiende werkdagen. Dit ritme vergt veel concentratie, ongeacht ieders ervaring.

Het risico ligt in de tijd die aan reflectie wordt besteed, die de neiging heeft af te nemen. Dit is de kritiek die vaak wordt geuit op vibe coding, een praktijk die bestaat uit het intuïtief produceren van code door het ontwerp te delegeren aan AI. Deze aanpak is snel en toegankelijk, en biedt daarentegen minder garanties voor de kwaliteit. Maar het is precies deze reflectietijd die de waarde van QA bepaalt, of het nu gaat om het overwegen van alle mogelijke gevallen of het bevoordelen van een waardenbereik in plaats van een vaste waarde, zoals bij het voorbeeld van de grijze knop. Deze constatering gaat overigens verder dan het kader van QA, aangezien andere actoren, met name in de cyberbeveiliging, zich vragen stellen over de uitdagingen en beperkingen van AI.

Het vak van QA evolueert zonder te verdwijnen

In één jaar tijd is het beroep van QA bij OVHcloud veranderd. Het aantal testen is sterk toegenomen en de uitvoering ervan is geautomatiseerd. Het werk van de QA's is opnieuw gericht op wat de machine niet kan beslissen, of het nu gaat om de teststrategie, de analyse van fouten of de keuze van wat het waard is om te worden gecontroleerd. Hun technische vaardigheden zijn verbreed en het behoud van concentratie is een collectieve zorg geworden.

En morgen? Het QA-team vertrouwt een groeiend deel van zijn werk toe aan AI-agents die in staat zijn de applicatie te verkennen, testen te genereren, ze aan te passen wanneer de interface verandert en afwijkingen te volgen. QA wil ook testen eerder in de ontwikkelingscyclus integreren, zodat een ontwikkelaar die een codewijziging voorstelt, de resultaten ziet van testen die een volledig gebruikerstraject simuleren. Het doel is om QA steeds meer tools te bieden om problemen op te sporen voordat de wijziging in de hoofdcode wordt geïntegreerd.

Als deze evolutie u intrigeert, luister dan hoe een Product Manager op haar beurt de komst van AI ervaart.